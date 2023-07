Die bei dem russischen Raketenangriff auf ein Restaurant in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk schwer verletzte Schriftstellerin Victoria Amelina ist ihren Verletzungen erlegen. Sie sei am Samstag im Mechnikow-Krankenhaus in Dnipro gestorben, teilte die Nichtregierungsorganisation PEN Ukraine auf Facebook mit. Die 37-jährige Autorin hatte sich mit einer Delegation kolumbianischer Journalisten und Schriftsteller in dem Restaurant Ria Pizza aufgehalten, als dieses am Dienstag durch einen russischen Raketenangriff zerstört wurde. Die in Lwiw geborene Amelina verfasste Gedichte, Prosa und Essays, die unter anderem ins Deutsche, Englische und Polnische übersetzt wurden.

+++ 02:48 Verlängerung des Getreideabkommens noch unklar +++

Der russische Gesandte bei den Vereinten Nationen in Genf sieht laut einem Medienbericht keinen Grund, das am 18. Juli auslaufende Getreideabkommen zu verlängern. Die Umsetzung der russischen Bedingungen für das Abkommen seien ins Stocken geraten, sagte Gennady Gatilow gegenüber der russischen Zeitung "Iswestija". Russland fordert unter anderem eine Wiederanbindung der Russischen Landwirtschaftsbank Rosselkhozbank an das internationale SWIFT-Bankzahlungssystem.

+++ 00:59 Russischer TV-Moderator: Prigoschin ist wegen hoher Geldsummen vom Staat übergeschnappt +++

Ein Moderator im russischen Staatsfernsehen hat Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin vorgeworfen, nach dem Erhalt von öffentlichen Geldern im Milliardenhöhe die Bodenhaftung verloren zu haben. "Prigoschin ist wegen hoher Geldsummen übergeschnappt", sagte der Kreml-nahe Journalist Dmitri Kissiljow in seiner wöchentlichen Sendung. "Er hat geglaubt, er könne sich sowohl gegen das russische Verteidigungsministerium als auch gegen den Staat und den Präsidenten selbst auflehnen", sagte Kissiljow. Das Gefühl, "sich alles erlauben zu können", sei bei Prigoschin bereits seit den Einsätzen seiner Söldnertruppe in Syrien und Afrika aufgekommen. Es habe sich "verstärkt", nachdem Wagner-Söldner in diesem Jahr die ukrainischen Städte Soledar und Bachmut eingenommen hätten, fügte er hinzu. Kissiljow gehört zu den bekanntesten Gesichtern der russischen Propaganda. Die Wagner-Gruppe habe staatliche Mittel in Höhe von 858 Milliarden Rubel (rund 8,8 Milliarden Euro) erhalten, erklärte der Moderator - ohne Belege für die Angaben vorzulegen.

+++ 22:34 Ukraine: Dutzende Ortschaften in vier Oblasten unter Beschuss +++

In den vergangenen 24 Stunden haben die ukrainischen Streitkräfte 11 russische Raketen- und 40 Luftangriffe registriert, teilt die Armeeführung mit. Dazu kamen demnach 30 Treffer von Raketenwerfern sowie acht Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion. Im Osten wurden mehr als 30 Siedlungen in den Oblasten Sumy und Charkiw mit Mörsern und Artillerie beschossen, im Süden mehr als 40 Ortschaften in den Oblasten Saporischschja und Cherson. Die ukrainische Luftwaffe führte 9 Luftangriffe auf russische Stellungen und traf zwei Luftabwehrsysteme. All diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

+++ 22:15 US-Präsident Biden bricht kommende Woche zu Europareise auf +++

US-Präsident Joe Biden plant in diesem Monat eine Europareise mit Stationen in Großbritannien, beim NATO-Gipfel in Litauen und bei einem weiteren Gipfeltreffen in Finnland. Biden wird am 9. Juli nach Großbritannien aufbrechen, wo er König Charles III. und Premierminister Rishi Sunak trifft, um "die engen Beziehungen" zwischen London und Washington "weiter zu stärken", teilt das Weiße Haus mit. Anschließend wird er am 11. und 12. Juli am NATO-Gipfel in Litauens Hauptstadt Vilnius teilnehmen, gefolgt von einem eintägigen Besuch in der finnischen Hauptstadt Helsinki, wo ein Gipfeltreffen mit den Staats- und Regierungschefs nordischer Länder geplant ist. Vor seiner Europa-Reise wird Biden am kommenden Mittwoch noch den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson in Washington empfangen, um über den geplanten NATO-Beitritt Schwedens zu beraten.

+++ 21:49 Bürgermeister: Russische Spezialisten haben Stadt bei AKW Saporischschja verlassen +++

Einige Mitarbeiter des Atomkraftwerks Saporischschja, die mit Russland zusammenarbeiten, sowie einige Mitarbeiter der russischen Atomenergiebehörde Rosatom hätten die von Russland besetzte Stadt Enerhodar in der Oblast Saporischschja verlassen, sagt Enerhodars Bürgermeister Dmytro Orlov im ukrainischen Radio. Es seien bis zu 100 Spezialisten von Rosatom darunter gewesen. Bis zu 6000 frühere Mitarbeiter des AKW halten sich in Enerhodar auf und seien praktisch Geiseln der russischen Armee. Die Besatzungsbehörden erlaubten ihnen nicht, die Stadt zu verlassen. Sie dürfen auch nicht zur Arbeit gehen, weil ihre Zugangsausweise gesperrt wurden. Laut dem ukrainischen Geheimdienst haben russische Kräfte an dem AKW Sprengladungen angebracht.

+++ 21:20 Bericht: Probleme bei deutsch-polnischem Panzer-Reparaturzentrum +++

Deutschland, Polen und die Ukraine wollen ein Reparaturzentrum für Panzer an der polnisch-ukrainischen Grenze bauen, das Projekt wurde im April angekündigt. Dort sollen auch beschädigte Leopard-Panzer wieder einsatzbereit gemacht und zurück in die Ukraine geschickt werden. Deutschland soll dafür bezahlen. Laut "Spiegel" gibt es jedoch Abstimmungsprobleme. Das beteiligte polnische Staatsunternehmen PGZ wolle für eine Schadensermittlung rund das achtfache in Rechnung stellen als bei den deutschen Partnern, den Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW), üblich. Zudem wolle PGZ keine Garantien ausstellen. Dem Bericht zufolge vermuten die deutschen Unternehmen politische Gründe. Die regierende PiS kritisiert immer wieder öffentlich die deutsche Regierung. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius trifft sich am morgigen Montag mit seinem polnischen Amtskollegen Mariusz Blaszczak. Mehrere Leopard-Panzer befinden sich bereits in Polen und müssen repariert werden.

+++ 20:37 Wagner-Gruppe kündigt Rekrutierungsstopp an +++

Die Söldnergruppe Wagner kündigt bei Telegram an, einen Monat lang keine neuen Kämpfer mehr in ihren regionalen Niederlassungen zu rekrutieren. Grund sei die "vorübergehende Nichtteilnahme an einer speziellen Militäroperation" sowie der Umzug der Unternehmen nach Belarus.

+++ 19:56 Ukraine: Auch russische Truppen rücken vor, Lage "kompliziert" +++

Die Ukraine meldet vorrückende russische Truppen in vier Bereichen der Frontlinie in der Ostukraine. "Überall toben heftige Kämpfe", schreibt Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar. Die Situation sei "kompliziert". Russland rücke in den Bereichen Awdijiwka, Marjinka, Lyman und Swatowe vor. Südlich der ostukrainischen Stadt Bachmut und in der Nähe von Berdjansk und Melitopol in der Südukraine rückten ihren Angaben zufolge allerdings die ukrainischen Truppen vor, wenn auch nur mit "teilweisem Erfolg". An der südlichen Front leisteten die russischen Soldaten "erheblichen Widerstand", auch Minen seien ein Problem, erklärte Malijar. Der ukrainische Vormarsch komme daher nur "allmählich" voran.

