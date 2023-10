Die antisemitischen Ausschreitungen in der russischen Teilrepublik Dagestan verdeutlichen die zunehmende Radikalisierung und Fraktionsbildung in der russischen Gesellschaft. Diese seien eine Folge hypernationalistischer Ideologien, die der Krieg in der Ukraine gestärkt habe, analysieren die Experten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) in ihrer aktuellen Analyse. Nach Angaben eines NATO-Vertreters stammten demnach viele russische Gefallene aus Dagestan. Auch ein russischer Militärblogger berichte von einem Erstarken radikaler Gefühle in der muslimischen Bevölkerung Russlands. Das ISW hatte bereits zuvor erklärt, dass die vom Kreml als Rechtfertigung für den Krieg propagierten hypernationalistischen Ideologien vor allem bei ethnischen Minderheiten innenpolitische Folgen haben.

+++ 02:44 Sondereinsatzkräfte führten Angriff auf Makijiwka durch +++

Der Angriff auf einen russischen Militärstützpunkt im russisch kontrollierten Makijiwka, Gebiet Donezk, in der Silvesternacht, bei dem rund 400 russische Soldaten ums Leben kamen, war Teil der Operation der ukrainischen Sondereinsatzkräfte. Das sagt der Befehlshaber der Spezialeinsatzkräfte (SOF) der ukrainischen Streitkräfte, Viktor Khorenko, in einem Interview im ukrainischen Staatsfernsehen. Auch die Angriffe auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte sowie auf die Flugplätze von Luhansk, Berdiansk, Melitopol und Saky seien SOF-Operationen gewesen.

+++ 23:55 HSBC-Bank verzögert Verkauf der russischen Tochtergesellschaft +++

Die in London ansässige HSBC-Bank wird den geplanten Verkauf ihrer russischen Tochtergesellschaft auf die erste Hälfte des Jahres 2024 verschieben, so die Bank in ihrer kürzlich veröffentlichten Ergebnismeldung für das dritte Quartal 2023. Der Verkauf war ursprünglich für Juni 2022 angekündigt worden, aber in der Erklärung heißt es, dass die "Transaktion der Genehmigung der Regierung unterliegt", was den Abschluss verzögert. Die Bank wies darauf hin, dass aus dem geplanten Verkauf ein Verlust von 0,3 Mrd. USD zu erwarten sei.

+++ 22:04 ISW: Russischer Militär-Blogger muss nach "Waschbär-Diebstahl" Kanal abschalten +++

Ein russischer Militärblogger behauptet, er sei gezwungen gewesen, seinen Telegram-Kanal zu schließen, nachdem "nicht näher bezeichnete Akteure den Waschbären" entführt hätten, den er als Maskottchen benutzt habe, so das Institute for the Study of War (ISW). Der Militärblogger hatte das Tier benutzt, um Bekanntheit zu erlangen und Spenden für die russischen Streitkräfte zu sammeln, so der in den USA ansässige Think-Tank. Das Säugetier erlangte Berühmtheit, als die russischen Streitkräfte es beim Rückzug aus der Region Cherson im November 2022 aus einem Zoo stahlen", so das ISW. Das russische Verteidigungsministerium habe im Rahmen von Zensur- und Selbstzensurkampagnen zunehmend russische Militärblogger ins Visier genommen, und es sei möglich, dass dem Verteidigungsministerium nahestehende Akteure darauf abzielten, diesen Militärblogger zu zensieren". Das ISW fügt hinzu: "Das ISW ist nicht in der Lage, Berichte über den Verbleib oder die Handlungen des Waschbären unabhängig zu bestätigen."

+++ 21:36 Selenskyj empfängt Zweiparteien-US-Kongressdelegation +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj traf in Kiew mit einer parteiübergreifenden Gruppe von US-Kongressabgeordneten zusammen, wie das Büro des Präsidenten mitteilt. Darunter waren der Republikaner James French Hill und die Demokraten Michael Quigley und Stephen Lynch. Der Besuch sei "ein starkes Signal der Unterstützung der Vereinigten Staaten für unser Land und das gesamte ukrainische Volk", heißt es in der Erklärung Selenskyjs. "Wir wissen es sehr zu schätzen, dass die republikanische und die demokratische Partei, die Regierung von Präsident Joseph Biden sowie der US-Kongress geschlossen hinter der Ukraine stehen", fügt er hinzu.

+++ 20:58 London: Tod von Prigoschin bietet "neue Möglichkeiten" für den Umgang mit Wagner +++

Der Tod des Chefs der Wagner-Söldnergruppe, Jewgeni Prigoschin, könnte nach Angaben des britischen Außenministeriums "neue Möglichkeiten" zur Bekämpfung der Gruppe bieten. Es teilt mit, dass es nach einem kritischen Bericht von Abgeordneten das "Ausmaß und den Umfang" seiner nachrichtendienstlichen Arbeit erneut überprüft habe. "Wir glauben, dass wir über ausreichende Ressourcen verfügen, um Wagner aufzuspüren", heißt es vom Außenministerium. Zudem erklärt es, Wagner sei "vielschichtig" und "komplex" und man bewerte die Gruppe und ihre Auswirkungen regelmäßig. "In Anbetracht der Schnelllebigkeit der Ereignisse rund um Wagner wird diese Arbeit ständig aktualisiert, zuletzt im Lichte der Meuterei im Juni und des Ablebens der führenden Köpfe von Wagner", so das Auswärtige Amt.

+++ 20:25 Energieversorger: Strom für 438.000 Familien nach Sturm wiederhergestellt +++

Mitarbeiter von DTEK, dem größten privaten Energieversorgungsunternehmen der Ukraine, die Stromversorgung von 438.000 Familien in den Oblasten Kiew, Dnipropetrowsk und Donezk wiederhergestellt, nachdem am Wochenende heftige Stürme über die Ukraine hinweggefegt waren, teilt das Unternehmen mit. Ungefähr 10.000 Transformatoren und 441 Freileitungen wurden durch den Sturm beschädigt, so das Unternehmen. Die Reparaturarbeiten wurden von 250 DTEK-Teams durchgeführt.





