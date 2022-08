Nach bisher unbestätigten Berichten, soll die Tochter von Alexander Dugin einem Autobombenanschlag in Moskau zum Opfer gefallen sein. Dugin gilt es einer der Väter des Neoeurassismus, also der Überzeugung, Russland müsse wieder ein Großreich werden, das sich von Wladiwostok bis nach Westeuropa erstrecke. Er gilt als gut mit europäischen Rechtsextremen vernetzt und bescheinigte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bereits 2014 mit der Krim-Annektion viel zu zögerlich vorgegangen zu sein. Seine Tochter, Darya Platonowa, soll ihrem Vater politisch und ideologisch in nichts nachstehen und ähnliche Forderungen erheben. Ersten Einschätzungen zufolge, galt der Anschlag Dugin selbst. Er habe sich jedoch kurzfristig umentschieden und sei nicht mit dem Auto gefahren.

+++ 05:37 Gouverneur: Auch vier Kinder in Wosnessensk verletzt +++

Bei dem Beschuss eines Wohngebiets in der südukrainischen Stadt Wosnessensk unweit des zweitgrößten Atomkraftwerks des Landes sind auch vier Kinder verletzt worden. Das teilt der Gouverneur der Region Mykolajiw, Vitali Kim, über den Messengerdienst Telegram mit. Insgesamt stieg die Zahl der Verletzten nach Angaben des ukrainischen Militärs auf vierzehn.

+++ 05:00 Russen und Ukrainer an albanischer Militärfabrik festgenommen +++

Im NATO-Mitgliedsland Albanien sind zwei russische und ein ukrainischer Staatsbürger in der Nähe einer militärischen Produktionsstätte festgenommen worden. Das albanische Verteidigungsministerium teilt mit, Soldaten hätten die drei Personen daran gehindert, die Fabrik zu betreten. Dabei seien zwei Soldaten verletzt worden. Der albanische Ministerpräsident Edi Rama erklärt, die drei Personen würden der Spionage verdächtigt. Die zwei festgenommenen Männer und eine Frau hätten versucht, das Gelände zu fotografieren. Ein russischer Staatsbürger hätte sich mit einer Art Spray gegen die Festnahme gewehrt.

+++ 04:15 Scholz und Habeck reisen nach Kanada +++

Bundeskanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck brechen zu einer dreitägigen Reise nach Kanada auf. In dem G7-Land wollen sie über eine engere Zusammenarbeit in Energiefragen sprechen. Dabei soll neben einem möglichen Bezug von LNG-Gas vor allem mittelfristig die Lieferung von grünem Wasserstoff nach Deutschland im Fokus stehen. Dazu solle ein bilaterales Abkommen unterzeichnet werden.

+++ 03:07 Kretschmer pocht auf Fracking in Deutschland +++

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert, als Ersatz für russisches Erdgas deutsches Fracking-Gas zu fördern. "Ich habe die Abhängigkeit vom Ausland immer kritisch gesehen. Deswegen muss Deutschland jetzt auch alles in die Waagschale werfen, was wir an Ressourcen in unserem Land haben", sagt der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel". "Für das Gas-Kraftwerk ist es ja egal, ob wir LNG-Gas aus den USA, Pipeline-Gas aus Russland oder Fracking-Gas aus Deutschland nutzen. Nur der Preis unterscheidet sich enorm." Eine Öffnung der Pipeline Nord Stream 2 lehnt er ab. Die Offerte von Russlands Präsident Wladimir Putin, sie für den Transport von Gas nach Deutschland zu nutzen, sei "ein vergiftetes Angebot".

+++ 02:03 Ukraine erwartet verstärkte Angriffe +++

Die ukrainische Regierung erwartet verstärkte russische Angriffe im Vorfeld der Feierlichkeiten zum ukrainischen Unabhängigkeitstag am 24. August. "Wir müssen uns alle bewusst sein, dass Russland in dieser Woche versuchen könnte, etwas besonders Hässliches, etwas besonders Bösartiges zu tun", sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Ukrainer dürften nicht zulassen, dass Moskau rund um den 31. Jahrestag der Unabhängigkeit von der Sowjetherrschaft Mutlosigkeit und Angst verbreite. Der 24. August markiert auch den Beginn der russischen Invasion der Ukraine vor 6 Monaten.

+++ 01:12 Klimaökonom schlägt wegen Gaspreisen Direktzahlungen vor +++

Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und Klimaökonom, Ottmar Edenhofer, kritisiert die geplante Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas als nicht zielführend. Dies sei "der falsche Weg, weil damit der Gaspreis abgesenkt wird und damit die dringend notwendige Einsparung von Gas konterkariert wird", sagt Edenhofer der Funke Mediengruppe. "Sehr viel sinnvoller sind Direktzahlungen." Vor allem Menschen mit kleinen Einkommen müssten jetzt von hohen Gaspreisen entlastet werden, sagt der Klimaökonom. Die untere Mittelschicht werde erhebliche Belastungen spüren.

+++ 00:20 Selenskyj appelliert an Ukrainer nach sechs Monaten Krieg +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Landsleute mit Blick auf fast ein halbes Jahr Kampf gegen die russische Invasion zum Zusammenhalt aufgerufen. "Für den Sieg der Ukraine müssen wir kämpfen, es gibt noch viel zu tun, wir müssen standhalten und noch viel ertragen, leider auch viel Schmerz", sagt Selenskyj in einer am Samstagabend verbreiteten Videobotschaft.

+++ 23:30 Türkei sieht keine russischen Verstöße gegen Sanktionen +++

Die Türkei sieht trotz einer Warnung aus den USA keinen Verstoß gegen westliche Sanktionen, die im Ukraine-Krieg gegen Russland gerichtet sind. Die Türkei habe umfangreiche wirtschaftliche und politische Beziehungen zu Russland und zur Ukraine, teilt das türkische Finanzministerium mit. Die Regierung in Ankara werde nicht erlauben, dass gegen die Sanktionen verstoßen werde. Der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo hatte zuvor gesagt, dass Russland versuche, westliche Sanktionen über die Türkei zu umgehen.

+++ 22:16 Energiepreis-Prognose: Viele Millionen Briten müssen im Winter womöglich frieren +++

Auf Millionen Briten kommt möglicherweise ein eisiger Winter zu. Eine neue Prognose geht von einer Verdreifachung der Strom- und Gaspreise im kommenden Jahr aus. Der Beraterfirma Auxilione zufolge wird die staatliche Preisdeckelung für Strom und Gas für einen Durchschnittshaushalt bis April auf etwa 7000 Euro angehoben werden. Derzeit liegt die Deckelung für die jährliche Energierechnung bei rund 2350 Euro und ist bereits erheblich höher als noch im vergangenen Herbst. Um wie viel die Energierechnung ab Oktober steigen darf, soll in der kommenden Woche bekannt gegeben werden. Millionen Haushalte werden im Winter wohl nur noch eingeschränkt heizen können, weil sie sich die hohen Kosten nicht leisten können. Der Gesundheitsdienstleister NHS Confederations hat vor gesundheitlichen Risiken für große Teile der Bevölkerung gewarnt und die Regierung zum Handeln aufgerufen.

+++ 21:36 Russland: Ukrainische Artillerie trifft AKW-Gelände +++

Das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk (AKW) Saporischschja ist nach Angaben der Besatzungsbehörden erneut von ukrainischen Streitkräften mit Artillerie beschossen worden. Kritische Objekte seien nicht getroffen worden, heißt es in einer Mitteilung der russischen Militärverwaltung in der Stadt Enerhodar, wo Europas größtes Kernkraftwerk steht. Die NATO-Munition sei vom gegenüberliegenden Ufer des Dnipro-Flusses abgefeuert worden und auf dem Gelände des AKW eingeschlagen - in unmittelbarer Nähe eines Verwaltungsgebäudes. Vier Geschosse seien registriert worden.

