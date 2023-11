NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg setzt weiter auf einen Vormarsch der ukrainischen Streitkräfte gegen die russischen Angreifer. "Wir müssen auf die Langstrecke vorbereitet sein. Kriege sind ihrem Wesen nach nicht vorhersagbar", sagt Stoltenberg in Berlin. "Was wir aber wissen, ist, dass die Geschehnisse rund um einen Verhandlungstisch untrennbar verbunden sind mit der Situation auf dem Gefechtsfeld." Nur militärische Unterstützung könne erreichen, dass die Ukraine als souveräner und demokratischer Staat erhalten bleibe, nur diese werde den russischen Präsidenten Wladimir Putin überzeugen, dass er nicht auf dem Schlachtfeld gewinnen könne.

+++ 05:43 Ukraine: Russen beschießen Awdijiwka rund um die Uhr +++

Der Leiter der Militärverwaltung der umkämpften ostukrainischen Stadt Awdijiwka, Vitaly Barabasch sagt im Nachrichtensender Espreso TV, die russischen Streitkräfte hielten Awdijiwka "rund um die Uhr" unter Beschuss. Der durch tagelangen Regen aufgeweichte Boden hielte die russischen Bodentruppen noch zurück. "Sobald der Boden getrocknet ist, werden sie definitiv vorrücken". Der ukrainische Generalstab teilte in seinem Abendbericht mit, die ukrainischen Streitkräfte hätten elf russische Angriffe in der Nähe von Awdijiwka, fünfzehn Angriffe im nahe gelegenen Sektor Maryinka und zweiundzwanzig Angriffe weiter nordöstlich in der im Mai von Russland eingenommenen Stadt Bakhmut abgewehrt. Sechs Angriffe seien zudem weiter nördlich in der Nähe von Kupiansk abgewehrt worden.

+++ 04:16 Lettischer Ex-Abgeordneter als russischer Spion verurteilt +++

In Lettland ist der frühere Parlamentsabgeordnete Janis Adamsons wegen Spionage für Russland und weiterer Straftaten zu einer Haftstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Nach Angaben des zuständigen Richters vom Stadtgericht Riga habe Adamsons "illegal, systematisch und gezielt" vertrauliche Informationen gesammelt und über einen Mittelsmann an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB übergeben. Bei dem Mittelsmann handelt es sich um einen ebenfalls angeklagten russischen Staatsbürger und ehemaligen Agenten des früheren sowjetischen Geheimdienstes KGB, der einer Gerichtsmitteilung zufolge zu sieben Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt wurde.

+++ 03:13 Russische Milliarden blockiert: Duma-Sprecher droht G7 +++

Der Sprecher der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, hat den G7-Ländern mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht, wenn sie eingefrorene russische Vermögenswerte als Reparationszahlungen für den Angriffskrieg des Kremls gegen die Ukraine verwenden. Die G7-Staaten haben 280 Milliarden US-Dollar an russischen Vermögenswerten eingefroren und versprochen, diese eingefroren zu lassen, bis Russland für den Schaden aufkommt, den es der Ukraine zugefügt hat.

+++ 01:58 Kiesewetter: Ampel verschleppt Modernisierung der Bundeswehr +++

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter wirft der Bundesregierung vor, eine dringend erforderliche Modernisierung der Bundeswehr zu verschleppen. "Was die Bundeswehr braucht, ist eine Revolution in Strukturen, Mindset, Finanzierung, Beschaffung", sagt Kiesewetter den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Bundeswehr stehe heute schlechter da als im Februar 2022 zum Zeitpunkt des russischen Angriffs auf die Ukraine.

+++ 00:55 Washington genehmigt Abrams-Lieferung für Rumänien +++

Die US-Regierung bewilligt den Verkauf von 54 Kampfpanzern vom Typ M1A2 Abrams an den NATO-Verbündeten Rumänien. Das Rüstungsgeschäft mit den Panzern und dazugehöriger Ausrüstung hat einen Umfang von 2,53 Milliarden Dollar (knapp 2,4 Milliarden Euro), wie die US-Behörde für Verteidigungskooperation mitteilt. " Der Rüstungsdeal werde dem an die Ukraine angrenzenden osteuropäischen Land helfen, sich gegen "derzeitige und künftige Bedrohungen" zu schützen.

+++ 23:59 Tote und Verletzte in Cherson +++

In der umkämpften südukrainischen Region Cherson sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Im ukrainisch kontrollierten Teil starb laut Angaben von Militärgouverneur Olexander Prokudin ein 72-jähriger Mann durch russischen Beschuss von Wohngebieten in der gleichnamigen Gebietshauptstadt Cherson. Zwei weitere Menschen wurden demnach verletzt. Auch die russischen Besatzer auf der anderen Seite der Front melden mehrere Tote und mindestens elf Verletzte in der Hafenstadt Skadowsk.

+++ 23:07 EU-Parlament will Moskaus Sanktionsschlupflöcher stopfen +++

Das Europäische Parlament fordert eine strengere Durchsetzung der EU-Strafmaßnahmen gegen Russland. Die Abgeordneten rufen die EU-Staaten in einer Resolution dazu auf, Schlupflöcher zu schließen und weitere Beschränkungen zu verhängen. Derzeit wird an einem neuen Sanktionspaket gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine gearbeitet. Die Abgeordneten weisen laut Mitteilung darauf hin, dass es Russland möglich sei, Maßnahmen wie die Preisobergrenze für Öl zu umgehen. So seien die EU-Importe von Erdölprodukten aus Ländern wie Indien, die mit russischem Öl hergestellt werden, stark gestiegen - eine Hintertür für den Kreml.

