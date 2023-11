Bei den laufenden Gesprächen zwischen der militanten Palästinensergruppe Hamas und Israel geht es nach palästinensischen Angaben um eine vorübergehende Waffenruhe, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen und den Austausch von Geiseln und Gefangenen ermöglichen soll. Das erwartete Abkommen werde auch "die Freilassung israelischer Frauen und Kinder als Geiseln im Austausch für die Freilassung palästinensischer Kinder und Frauen in den Gefängnissen der Besatzer" umfassen, sagt der Hamas-Funktionär Issat al-Rischk dem arabischen Fernsehsender Al-Dschasira. Die Details des Waffenstillstands werden von Katar bekannt gegeben.

+++ 05:14 Hamas: Waffenstillstandsabkommen in greifbarer Nähe +++

Vertreter der Hamas nähern sich nach eigenen Angaben einer Waffenstillstandsvereinbarung mit Israel. Die Vertreter hätten ihre Antwort an Beamte in Katar übermittelt, teilt der Führer des politischen Flügels der Radikalislamisten, Ismail Haniyeh, in einer Erklärung mit. Einzelheiten über die Bedingungen des angeblich möglichen Abkommens sind bislang nicht bekannt.

+++ 00:49 Netanjahu nennt Geiselbefreiung "heilige Mission" +++

Bis kurz nach Mitternacht dauert ein Treffen zwischen dem israelischen Kriegskabinett und Angehörigen von Geiseln der Hamas. Premierminister Benjamin Netanjahu erklärt die Rückkehr der Verschleppten zur "heiligen Mission". "Wir werden nicht ruhen, ehe wir diese Mission erfüllt haben", so Netanjahu. Einige Angehörige sind dennoch enttäuscht, weil das Kriegskabinett auf die konkrete Frage hin als oberstes Ziel nicht nur die Geiselbefreiung angibt, sondern auch den Sturz der Hamas. "Hundert Knessetmitglieder haben uns versprochen, dass sie glauben, dass das oberste Ziel des Krieges in erster Linie die Befreiung der Geiseln sein muss. Netanjahu hat gesagt, dass beide Ziele gleich wichtig sind", sagt Udi Goren, dessen Cousin in den Händen der Hamas ist. "Das ist eine große Enttäuschung".

+++ 23:17 Hamas-Behörden: 200 Patienten aus Krankenhaus evakuiert +++

Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium meldet die Evakuierung von rund 200 Patienten aus einem angegriffenen indonesischen Krankenhaus in Dschabalija im Norden des Gazastreifens. Die Evakuierung sei mit Hilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) erfolgt, sagt ein Ministeriumssprecher. Die Evakuierten seien mit Bussen in das Nasser-Krankenhaus in Chan Junis im Süden des Gazastreifens gebracht worden. Den Hamas-Angaben zufolge befinden sich noch 400 Patienten in der indonesischen Klinik.

+++ 22:16 Bericht: Mehr als 10.000 israelische Soldaten in Gaza im Einsatz +++

Israels Militär hat im Krieg gegen die islamistische Hamas einem israelischen Medienbericht zufolge aktuell mehr als 10.000 Soldaten im Gazastreifen im Einsatz. Diese befinden sich vor allem in Vierteln der Stadt Gaza und in Dschabalia im Norden des Küstengebiets, wie die Zeitung "Haaretz" unter Berufung auf die Armee berichtet. Seit Beginn der Bodenoffensive Ende Oktober gab es demnach auch mehrere Fälle, in denen israelische Soldaten versehentlich eigene Kameraden durch Beschuss getötet hätten. Die Vorfälle würden untersucht, um daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen. Seit Beginn der Bodenoffensive sind israelischen Medien zufolge bislang insgesamt 66 Soldaten im Gazastreifen getötet worden.

+++ 21:34 Präsidentin des Roten Kreuzes fordert bei Treffen mit Hamas-Führer sofortige Freilassung der Geiseln +++

Mirjana Spoljaric, die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), hat in Katar das führende Hamas-Mitglied Ismail Haniyeh getroffen. Dabei hat Spoljaric die sofortige Freilassung der Geiseln gefordert. Das IKRK besteht darauf, "dass unsere Teams die Geiseln besuchen dürfen, um sich über ihr Wohlergehen zu informieren und ihnen Medikamente zu bringen, und dass die Geiseln mit ihren Familien kommunizieren können."

+++ 20:46 Israels Militär findet "Werkstatt zur Herstellung von Raketen" in Moschee +++

Israelische Truppen (IDF) der 188. gepanzerten Brigade haben nach eigenen Angaben ein Hamas-Raketenlabor, Waffen und einen Tunneleingang in einer Moschee im Stadtteil Zeitoun in Gaza-Stadt entdeckt. "Ich möchte, dass Sie verstehen: Eine Moschee in der Gegend von Zeitoun wurde als Labor für die Herstellung von Waffen genutzt", sagt IDF-Sprecher Daniel Hagari in einer Pressekonferenz am Abend. "Die Truppen betraten die Moschee, führten Scans durch und stellten sicher, dass es keine Fallen gibt. Sie gingen ins Innere der Moschee und fanden einen Tunnelschacht und eine Treppe", sagt er. Im Keller, so Hagari, hätten die Truppen "eine Werkstatt zur Herstellung von Raketen" gefunden.

+++ 20:19 USA: Geiselabkommen "so nah wie nie zuvor" +++

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagt während einer Pressekonferenz, dass die USA "immer noch Stunde für Stunde" an einem Abkommen arbeiten, um US-Geiseln aus den Händen der Hamas zu befreien. "Ich habe kein Update für Sie bezüglich des Geiselabkommens. Aber wir sind so nah dran wie nie zuvor. Wir sind hoffnungsvoll, aber es gibt noch viel zu tun. Und nichts ist getan, bevor nicht alles getan ist", so Kirby.





