Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, appelliert an die Bundesregierung, sich in internationalen Organisationen stärker für Israel einzusetzen. "Seit Jahren reflektiert zum Beispiel das Abstimmungsverhalten Deutschlands in der UN nicht das besondere Verhältnis unserer beider Staaten", sagt Prosor der Zeitung "Rheinischen Post". Er wünsche sich mehr Unterstützung in internationalen Gremien. "Auch kann Deutschland uns in der EU mehr helfen." Für Israel sei das "unheimlich wichtig. Denn Israel wird dämonisiert und delegitimiert. Und das seit Jahren." Israel sei ein demokratischer Staat, nur werde er oft behandelt, als sei er keiner.

+++ 05:25 Medien: Zwei Palästinenser in Dschenin getötet +++

Zwei Palästinenser sind laut der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA bei Razzien der israelischen Armee in der Stadt Dschenin im Westjordanland getötet worden. Etwa hundert Militärfahrzeuge sowie Bulldozer seien in die Stadt eingedrungen, schreibt WAFA. Die Al-Kassam-Brigaden der Hamas erklären, sie bekämpften israelische Streitkräfte in der Stadt unter anderem mit Sprengsätzen, wie "The Times of Israel" berichtet. Die israelischen Armee macht bislang keine Angaben.

+++ 03:36 Israel beschießt offenbar Norden des Gazastreifens +++

Israelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Kuds in Gaza-Stadt. Auch im Grenzgebiet östlich der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens kommt es zu Gefechten zwischen militanten Palästinensern und israelischen Truppen, berichten palästinensische Medien. Weder die Hamas noch das israelische Militär äußeren sich auf Anfrage zu den Kämpfen. Im Internet veröffentlichte Bilder zeigen israelische Soldaten, die tief im Gazastreifen eine israelische Flagge schwenken, was auf einen möglichen Versuch hindeutet, die Hauptstadt des Gazastreifens zu umzingeln, zwei Tage nachdem die israelische Regierung eine Ausweitung der Bodenangriffe an der Ostgrenze des Landes angeordnet hat. Reuters kann die Berichte und Bilder zunächst nicht unabhängig bestätigen.

+++ 03:07 von der Leyen zu Judenhass: Wehret den Anfängen +++

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt der "Bild"-Zeitung, Jubel für Terrorismus, Antisemitismus oder Gewalt gegen Minderheiten sei niederträchtig und habe keinen Platz in Europa. "Unsere offenen demokratischen Gesellschaften sind Europas große Stärke. Offenheit macht aber auch verwundbar. Deswegen müssen wir den Anfängen wehren, wo immer sich Hass gegen Andersdenkende zeigt, ob im Netz oder auf unseren Straßen."

+++ 02:20 Bislang größter Tageskonvoi mit Hilfsgütern erreicht Gaza +++

Ein Konvoi aus fast drei Dutzend Lastwagen mit Hilfsgütern ist einem israelischen Medienbericht zufolge in den abgeriegelten Gazastreifen gelangt. Wie die israelische Nachrichtenseite Ynet unter Berufung auf Beamte am ägyptischen Grenzübergang Rafah berichtet, überquerten 23 Lastwagen mit humanitärer Hilfe die Grenze zum Gazastreifen. Insgesamt hätten damit an dem Tag 33 Lastwagen das Gebiet erreicht. Seit Kriegsbeginn ist es der bisher größte Tageskonvoi. Dennoch reicht dies nach Angaben von Hilfsorganisationen immer noch nicht aus, um die mehr als 2,2 Millionen Einwohner im Gazastreifen zu versorgen.

+++ 00:54 Gallant: Hamas spielt "Psychospiele" +++

Israel wirft der Hamas im Zusammenhang mit den von ihr verschleppten Geiseln "Psychospiele" vor. "Die Hamas nutzt zynisch diejenigen aus, die uns lieb sind", sagt Verteidigungsminister Joav Gallant zu Angehörigen der Entführten. "Die von der Hamas verbreiteten Geschichten sind Teil ihrer Psychospiele", sagt Gallant laut einer von seinem Büro veröffentlichten Erklärung. Er bezieht sich damit offensichtlich auf eine Hamas-Erklärung vom Samstag, wonach die radikale Organisation alle Geiseln freilassen werde, wenn im Gegenzug alle palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

+++ 23:30 Israel beschießt Stellungen in Syrien +++

Israels Armee hat nach eigenen Angaben als Reaktion auf Raketenangriffe Ziele in Syrien beschossen. Ziel sei der Abschussort der Flugkörper gewesen, teilt das Militär mit. Die Raketen landeten demnach auf offenem Gelände. Welche Gruppierung für den Abschuss aus Syrien verantwortlich war, ist unklar. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilt mit, dass an der Grenze mehrere Stellungen angegriffen wurden. Augenzeugen berichten von Schüssen und Explosionen.

+++ 22:56 Jordanien bittet USA um Patriot-Raketen +++

Der enge US-Verbündete Jordanien hat nach eigenen Angaben Washington gebeten, Patriot-Luftabwehrsysteme in Jordanien zu stationieren. Damit solle die Verteidigung der Grenzen in einer Zeit erhöhter regionaler Spannungen und Konflikte gestärkt werden, sagt ein Armee-Sprecher im staatlichen Fernsehen.

+++ 22:36 Israel: Russland muss Sicherheit von Juden gewährleisten +++

Nach antijüdischen Vorfällen fordert Israel die russischen Behörden zum Schutz seiner Staatsbürger auf. Zuvor hatte ein antisemitischer Mob den Flughafen Machatschkala in der Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus gestürmt, weil dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war. Es werde erwartet, "dass die russischen Strafverfolgungsbehörden die Sicherheit aller israelischen Bürger und Juden gewährleisten und entschlossen gegen Randalierer und wilde Aufwiegelung gegen Juden und Israelis vorgehen", teilen das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sowie das israelische Außenministerium gemeinsam mit.

+++ 21:59 Israel ruft jetzt "dringend" zum Verlassen von Nord-Gaza auf +++

Israel ruft die Bewohner des nördlichen Gazastreifens nun ausdrücklich "dringend" dazu auf, sich in den Süden zu begeben. "Das dient ihrer persönlichen Sicherheit", sagte der Militärsprecher Daniel Hagari. "Wir betonen heute, dass dies ein dringender Aufruf ist." Nähere Angaben zur Bodenoffensive Israels machte der Sprecher nicht.

+++ 21:43 Biden fordert mehr humanitäre Hilfe sofort +++

US-Präsident Joe Biden ruft zu einer deutlichen Erhöhung der humanitären Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf. In einem Telefonat mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu forderte er, dass die Versorgung des Gazastreifens mit Hilfsgütern "deutlich und sofort" erhöht werden müsse. Nur so könne der Bedarf der Zivilbevölkerung gedeckt werden, sagte der Präsident laut einer Erklärung des Weißen Hauses. Zudem telefonierte Biden mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Dabei kamen die beiden Staatschefs den Angaben zufolge überein, "die Lieferung von Hilfe in den Gazastreifen von heute an und auf kontinuierliche Art zu beschleunigen und zu erhöhen". Zudem betonten sie "die Wichtigkeit, das Leben von Zivilisten zu schützen und das humanitäre Völkerrecht einzuhalten".

+++ 21:13 Neun weitere Geiseln identifiziert, jetzt 239 +++

Die Zahl der bekannten im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln steigt weiter. Man habe bis Sonntag die Familien von 239 Entführten informiert, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am Abend. Das sind neun mehr als am Vortag. Es werde erwartet, dass die Zahl noch weiter nach oben gehen könnte. Unter den Geiseln seien auch ausländische Arbeiter, sagte Hagari. Das thailändische Außenministerium sprach von 19 Entführten mit thailändischer Staatsbürgerschaft. Insgesamt sind Bürger von 25 Staaten unter den Entführten. Mindestens zwölf haben laut israelischen Angaben die deutsche Staatsbürgerschaft. Die vier von der Terrororganisation Hamas bereits freigelassenen Geiseln sind nach Militärangaben bei den jetzt genannten 239 nicht mit eingerechnet.

+++ 20:55 Scholz verteidigt Enthaltung von UN-Resolution +++

Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt die deutsche Enthaltung bei der Abstimmung über die Gaza-Resolution in der UN-Vollversammlung verteidigt. Deutschland habe "hart daran gearbeitet, einen Beschluss der Vollversammlung der Vereinten Nationen zu erreichen, der der Situation gerecht wird", sagte Scholz am Sonntag bei seinem Besuch in Nigeria. "Als uns das nicht gelungen ist, haben wir uns der Stimme enthalten." Es sei in den Verhandlungen vor allem darum gegangen, nicht außer Acht zu lassen, "dass es sich um eine Aggression handelte, eine brutale mörderische Aggression der Hamas, die viele Menschen, Kinder, Babys, Großväter und Großmütter getötet hat", betonte Scholz. "Das kann nicht akzeptiert werden, und wir werden Israel ganz deutlich dabei unterstützen, seine eigene Sicherheit zu verteidigen."

+++ 20:16 Russischer Mob versucht zu Flugzeug aus Tel Aviv durchzudringen +++

Im muslimisch geprägten Nordkaukasus kommt es verstärkt zu Übergriffen auf jüdische Menschen. In Machatschkala in Dagestan dringt eine Menschenmenge in den Flughafen ein, weil dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war. Zahlreiche Menschen laufen auf das Flugfeld. Der Flugplatz wird vorübergehend geschlossen, ankommende Flugzeuge auf andere Flughäfen umgeleitet. Schon am Samstag umringte eine Menge aufgebrachter Menschen ein Hotel in der Stadt Chassawjurt in Dagestan, weil es das Gerücht gab, dort seien Flüchtlinge aus Israel untergebracht. Dutzende Männer drangen in das Hotel ein, um angeblich die Pässe der Hotelgäste zu kontrollieren. Die Polizei riegelte das Hotel ab. Im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern halten die russischen Muslime zu ihren palästinensischen Glaubensbrüdern.



+++ 19:53 Lindner: Hatte mit Enthaltung zu UN-Resolution nichts zu tun +++

FDP-Chef Christian Lindner ist in die Entscheidung über die Enthaltung Deutschlands zur UN-Resolution zum Krieg zwischen Israel und Hamas nicht eingebunden gewesen. "Ich hatte mit Frau Baerbock noch keine Gelegenheit zu sprechen, welche Abwägungen zu diesem Abstimmungsverhalten geführt haben", sagte er in der ARD. Ohne direkt auf das deutsche Abstimmungsverhalten in New York einzugehen, fügte Lindner hinzu: "Ich nehme nur wahr, dass die Hamas das Votum feiert und Israel stark kritisiert." Unabhängig von der Entscheidung bei der UNO wolle er "ausdrücklich für die Bundesregierung klarstellen, wir stehen an der Seite Israels", sagte der FDP-Chef weiter. "Wir wissen, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung hat."

+++ 19:23 Israel bestellt russischen Botschafter ein +++

Israel bestellt nach einem Besuch von Vertretern der islamistischen Hamas in Moskau den russischen Botschafter ein. Anatoli Wiktorow sei ins Außenministerium vorgeladen worden, teilt ein Sprecher des israelischen Außenministeriums in Tel Aviv mit. Ihm sei deutlich gemacht worden, dass Israel das "Fehlen einer eindeutigen und klaren Verurteilung der Hamas-Terrororganisation durch Moskau" als schwerwiegend erachte. Die Hamas-Vertreter als Gäste zu empfangen, vermittle "eine Botschaft der Legitimität des Terrorismus gegen Israelis." Diplomaten des russischen Außenministeriums waren am Donnerstag in Moskau mit Hamas-Repräsentanten zusammengekommen. Dabei sei über die Freilassung ausländischer Geiseln gesprochen worden, hieß es aus dem russischen Ministerium. Zudem sei die Evakuierung russischer und anderer ausländischer Staatsbürger aus dem Gazastreifen Thema gewesen.

+++ 18:59 35.000 demonstrieren in Madrid für Waffenruhe +++

Etwa 35.000 Menschen demonstrieren in Madrid für eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. "Die ganze Welt fordert eine sofortige Waffenruhe", sagte bei der Kundgebung die spanische Arbeitsministerin Yolanda Díaz vom Linksbündnis Sumar. Viele Teilnehmer der Kundgebung in der Hauptstadt schwenkten palästinensische Fahnen und forderten in Sprechchören immer wieder "Freiheit für Palästina". Die spanischen Behörden gaben die Teilnehmerzahl in Madrid mit 35.000 an. Auch in Valencia gingen mehrere pro-palästinensische Demonstranten auf die Straße.

+++ 18:35 Erneut Raketenbeschuss aus dem Libanon auf Israel +++

Mehrere Raketen sind nach Angaben der israelischen Armee erneut aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden. Rund zehn Raketen seien in israelisches Gebiet eingedrungen, teilt die Armee mit und kündigt Gegenangriffe an. Am späten Nachmittag hatte die Armee bereits den Abschuss von neun Raketen aus dem Libanon gemeldet. Als Reaktion sei auf den Ort des Raketenstarts geschossen worden, wobei unter anderem Abschussrampen getroffen worden seien. Unklar ist noch, welche Gruppierung im Libanon verantwortlich ist.

Frühere Ereignisse können Sie hier nachlesen.