Bei dem schweren Angriff im ostukrainischen Charkiw ist auch eine Trauergemeinde getroffen worden. Dies berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax und beruft sich auf Angaben von Dmytro Chubenko, einem Sprecher der regionalen Staatsanwaltschaft. Demnach versammelten sich mindestens 60 Menschen zu der Trauerfeier in einem kleinen Café in Hroza. "Die Gedenkfeier wurde wegen der Umbettung eines gefallenen ukrainischen Soldaten abgehalten", sagte Chubenko laut Interfax. "Er war ursprünglich in Dnipro begraben worden, und seine Verwandten wollten ihn in dem Dorf, aus dem er stammte, umbetten. Die Beerdigung wurde von der Familie des gefallenen Soldaten, seinem Sohn und der Witwe, organisiert. Der Sohn des umgebetteten Mannes war ebenfalls Soldat. Beide wurden bei dem Angriff getötet.

+++ 05:40 Russen greifen mit Kamikaze-Drohnen an +++

Russische Militärs haben in der Nacht nach Darstellung ukrainischer Medien erneut Ziele in der Ukraine mit sogenannten Kamikaze-Drohnen angegriffen. Die in drei Wellen anfliegenden Drohnen hatten unter anderem Tscherkassy im Landesinneren und die südukrainische Hafenstadt Odessa zum Ziel. In beiden Städten wurde die Luftabwehr aktiv.

+++ 04:25 Ohne neuen Haushaltstitel: US-Regierung arbeitet an Militärhilfen für Ukraine +++

Die US-Regierung prüft einem Insider zufolge offenbar im Moment, wie sie mit Hilfe eines Zuschussprogramms zusätzliche Militärhilfen in die Ukraine schicken kann. Demnach könnte das US-Außenministerium ausländische Regierungen beim Kauf von US-Verteidigungsgütern im Rahmen des sogenannten "Foreign Military Sales-Programms" (FMF) unterstützen, indem es ausländische Militärfinanzierung anbietet. Dabei handelt es sich um ein Zuschuss- oder Darlehensprogramm, mit dem Verbündete und Partner ihre Kaufkapazität für Sicherheitsgüter erhöhen können. Die Zeitung "Politico" berichtet über die Sondierungsinitiative und beruft sich dabei auf zwei Insider, die mit den Gesprächen vertraut sind.

+++ 03:05 Moskau meldet acht Drohnenabschüsse +++

Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge sind acht ukrainische Drohnen über den russischen Regionen Belgorod und Kursk von Flugabwehreinheiten zerstört worden. "Der Versuch des Kiewer Regimes, einen terroristischen Angriff mit einer flugzeugähnlichen Drohne auf Objekte auf dem Territorium der Russischen Föderation auszuführen, wurde vereitelt", erklärt das Ministerium im Onlinedienst Telegram. Eine Drohne sei gegen 20.30 Uhr (Ortszeit, 19.30 Uhr MESZ) über Kursk zerstört worden, sieben weitere Drohnen seien einige Stunden später über Belgorod und der umliegenden Region abgeschossen worden.

+++ 02:20 Weißes Haus plant Treffen von Biden mit Xi +++

Das Weiße Haus hat mit den Planungen für ein persönliches Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in San Francisco im nächsten Monat begonnen. Dies berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf Insider aus Regierungskreisen. Den Insidern zufolge sei es "ziemlich sicher", dass das Treffen stattfinden werde und man gerade mit der Planung beginne, schreibt das Blatt. Die chinesische Botschaft in Washington reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Auch das US-Präsidialamt gab keine unmittelbare Stellungnahme ab. Das letzte Treffen zwischen Biden und Xi fand am Rande des G20-Gipfels in Indonesien im November 2022 statt.

+++ 01:10 "Irritiert Paris und London": Kiesewetter sieht Scholz auf einsamem Posten +++

Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter bewertet das vorläufige Nein von Bundeskanzler Scholz zu einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern als einsame Entscheidung. "Mit der Absage der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern und der Verzögerung jeglicher Planung seit Mai geht Deutschland erneut einen Sonderweg. Damit verlieren wir Vertrauen in Europa und den USA und irritieren unsere Partner, insbesondere Großbritannien und Frankreich, die bereits ähnliche Marschflugkörper liefern", sagt Kiesewetter. Die Ukraine brauche weitreichende und hochpräzise Waffensysteme, um eine größere Chance zu haben, die russischen Versorgungslinien zur Krim abzuschneiden, über die ein Großteil des russischen Nachschubs laufe. Mit der Befreiung der Krim käme die Ukraine in eine stärkere Position, sagt Kiesewetter. "So könnte der Krieg womöglich schneller und mit weniger Blutvergießen beendet werden."

+++ 00:10 Selenskyj: Russland zielt mit Absicht auf Zivilisten +++

Nach dem verheerenden Angriff auf das ostukrainische Gebiet Charkiw mit mehr als 50 Toten bezeichnet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russlands Armee als "das absolut Böse". "Das war ein absichtlicher Raketenangriff auf ein Dorf im Charkiwer Gebiet, der auf ein Lebensmittelgeschäft und ein Café abzielte", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Das russische Militärpersonal kann nicht im Unklaren darüber gewesen sein, wo es zuschlug. Das war keine blinde Attacke."

+++ 23:05 Nein zu Taurus: Chef der Sicherheitskonferenz kritisiert Scholz +++

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, spricht sich für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine aus und stellt sich damit gegen die Entscheidung von Bundeskanzler Scholz. Es sei "legitim und wichtig", wenn die Ukraine mit deutschen Taurus-Marschflugkörpern die von Russland vor fünf Jahren erbaute Krim-Brücke angreifen wolle, sagt Heusgen im ZDF-"heute journal". Scholz hat zuvor trotz eindringlicher Bitten der Ukraine klar gemacht, vorerst keine Taurus-Marschflugkörper in das Kriegsgebiet zu liefern.

