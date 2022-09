Aus den Gräbern nahe der ukrainischen Stadt Isjum sind der örtlichen Regierung zufolge bisher 146 Leichen exhumiert worden. "Einige der Toten weisen Anzeichen eines gewaltsamen Todes auf. Es gibt Leichen mit gefesselten Händen und Spuren von Folter", schreibt der Gouverneur der Region Charkiw, Oleg Sinegubow, auf Telegram. Zudem habe man die Leichen von zwei Kindern gefunden. Anwohnern zufolge kamen manche der begrabenen Menschen bei einem russischen Luftangriff ums Leben. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge wurden am Stadtrand von Isjum vermutlich insgesamt 450 Leichen begraben. Der Kreml weist die Anschuldigungen der Ukraine zurück.

+++ 05:30 Über 3000 ukrainische Lehr- und Hilfskräfte an Schulen +++

An den Schulen in Deutschland arbeiten inzwischen mehr als 3000 Lehr- und Hilfskräfte aus der Ukraine. Das ergibt eine Umfrage bei den Kultus- und Schulministerien der Bundesländer. Besonders viele ukrainische Beschäftigte meldet Bayern. Das Kultusministerium in München geht von bis zu 500 Lehr- und bis zu 700 Hilfskräften an den Schulen aus. In Bayern sind mit rund 30.000 Schülern neben Nordrhein-Westfalen (35.000) bisher auch die meisten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine an Schulen untergekommen. Deutschlandweit sind es inzwischen etwa 180.000. Die ukrainischen Kräfte kommen vor allem in "Intensiv-", "Willkommens-" oder "Brückenklassen" zum Einsatz, wo es zunächst darum geht, Deutsch zu lernen und sich an das neue Schulsystem zu gewöhnen.

+++ 04:28 Ukraine: "Russischer Lastkahn ergänzt jetzt U-Boot-Flotte" +++

Ukrainische Streitkräfte melden die Versenkung eines Lastkahns in der Region Cherson im Süden der Ukraine. Russische Truppen hätten damit versucht, Truppen und Ausrüstung über einen Fluss bei Nowa Kachowka zu transportieren. "Versuche, eine Pontonbrücke zu bauen, hielten dem Beschuss der ukrainischen Streitkräfte nicht stand und wurden abgebrochen. Der Kahn ... wurde zu einer Ergänzung der U-Boot-Flotte der Besatzer", schrieb das Militär auf Facebook.

+++ 02:39 Ukraine meldet weiteren Vormarsch in Luhansk +++

Die Ukraine ist nach eigenen Angaben weiter nach Osten in von russischen Truppen aufgegebenes Gebiet vorgedrungen. Der ukrainische Gouverneur der von russischen Streitkräften kontrollierten Region Luhansk, Serhij Hajdaj,schreibt bei Telegram, die ukrainischen Streitkräfte hätten die vollständige Kontrolle über das Luhansker Dorf Bilohoriwka wiedererlangt und bereiteten sich auf den Kampf um die Rückeroberung der gesamten Provinz vor. Es werde um jeden Zentimeter gekämpft werden: "Der Feind bereitet seine Verteidigung vor. Wir werden also nicht einfach einmarschieren."

+++ 01:57 SPD-Außenpolitiker Roth warnt Türkei vor Bündnis mit Russland und China +++

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, warnt vor einem Beitritt der Türkei zur Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO). "Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit steht in ihren Werten und Zielen der NATO diametral entgegen. Eine türkische Mitgliedschaft wäre somit eine klare Abkehr vom Sicherheitsbündnis NATO", sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Roth wirft dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, "seit Jahren ein doppeltes Spiel" zu betreiben, um die Türkei als Regionalmacht zwischen Asien und Europa zu etablieren. Das NATO-Mitglied Türkei ist derzeit bereits ein sogenannter "Dialogpartner" der SCO. Zu der Gruppe gehören neben China und Russland auch Indien, Pakistan, der Iran, Kirgistan, Tadschikistan, Kasachstan und Usbekistan.

+++ 00:45 Deutsche Gasspeicher zu über 90 Prozent gefüllt +++

Die deutschen Gasspeicher haben einen Füllstand von 90 Prozent überschritten. Das geht aus Daten auf der europäischen Speicherbetreiber hervor, die am Abend online veröffentlicht wurden. Die Bundesregierung peilt einen Füllstand von 95 Prozent ab Anfang November an. Das Zwischenziel von 75 Prozent war Mitte August früher erreicht worden als geplant, wie auch die Marke von 85 Prozent Anfang September. Die Speicherfüllung ist ein entscheidendes Kriterium, dass Deutschland ohne Gas-Abschaltungen durch den Winter kommt.

+++ 23:54 Selensky: "Jetzt kommt es auf das Tempo an" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erneut mit der Führung von Armee und Sicherheitsapparat beraten. Die Lage in den befreiten Gebieten bei Charkiw im Osten habe man fest im Griff, sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. Dabei dankt er einzelnen Brigaden seiner Armee, aber auch dem Geheimdienst SBU. Dieser trage Sorge dafür, "dass die Besatzer sich nirgends auf ukrainischem Boden halten können". Zugleich mahnt der Staatschef schnelles Handeln an: Tempo sei wichtig bei der Stabilisierung der befreiten Regionen, bei der Normalisierung des Lebens dort und beim Vorrücken der Truppen.

+++ 23:01 NRW rüstet sich für mehr Kriegsflüchtlinge in kalten Monaten +++

Das nordrhein-westfälische Flüchtlingsministerium bereitet sich auf einen vermehrten Zuzug von Ukraine-Kriegsflüchtlingen im Herbst und Winter vor. Bislang sei noch keine flächendeckende Überlastung zu verzeichnen, teilt das Ministerium in Düsseldorf mit. Einzelne Kommunen hätten aber bereits signalisiert, dass sie keine weiteren Menschen aufnehmen könnten. Zurzeit gibt es für Geflüchtete aus der Ukraine 4040 Plätze in den Landesunterkünften. Diese Zahl soll kurzfristig spürbar erhöht werden, um die Kommunen zu entlasten, wie es aus der Behörde heißt. Infolge des anhaltenden Krieges in der Ukraine müsse mit weiteren Flüchtenden gerechnet werden - auch aufgrund der kalten Jahreszeit. Bislang sind den Angaben zufolge knapp 215.000 Personen aus der Ukraine in NRW registriert.

+++ 22:13 Ukrainischer Verteidigungsminister bedankt sich bei "deutschen Freunden" +++

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat sich bei Deutschland für die Zusage, weitere Panzerhaubitzen zu liefern, bedankt. "Die Militärhilfe unserer deutschen Freunde ist ein wichtiger Teil unseres gemeinsamen Sieges über die Terroristen", schreibt er auf Twitter. Er erinnert in diesem Zusammenhang auch an weitere Mehrfachraketenwerfer MARS II sowie Mannschaftstransporter Dingo, die Berlin vergangene Woche zugesagt hatte.

+++ 21:56 Bericht: Russische Besatzer beschädigen jahrhundertealte Steinstatuen nahe Isjum +++

Russische Truppen sollen alte Kulturgüter auf einem Berg nahe der lange besetzten Stadt Isjum in der Region Charkiw stark beschädigt haben. Das ukrainische Medium "Kyiv Post" teilt entsprechende Bilder auf Twitter. Darauf sind die sogenannten Steinfrauen der Kultur der Polowetzen zu sehen, die demnach zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert entstanden sein sollen. Das ntv/RTL Verifizierungsteam bestätigt die Echtheit der Aufnahmen. Die Schäden könnten allerdings auch durch Kampfhandlungen entstanden sein. Ob eine mutwillige Zerstörung seitens der russischen Angreifer vorliegt, lässt sich nicht überprüfen. Bei den Polowetzen handelt es sich um ein Nomadenvolk, das vor allem im Mittelalter im eurasischen Raum verbreitet war.

Frühere Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.