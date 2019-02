Nordkoreas Machthaber Kim zeigt sich grundsätzlich bereit, atomar abzurüsten: "Wenn ich es nicht wäre, wäre ich nicht hier", sagt er beim Gipfel mit US-Präsident Trump in Hanoi. Auf die Frage, ob er willens sei, konkrete Schritte dafür zu unternehmen, antwortet er: "as besprechen wir gerade." Trump sagt, beide Seiten hätten "sehr gute Diskussionen. Wir werden sehen, wohin das alles führt."

+++ 05:44 Kim würde US-Verbindungsbüro begrüßen +++

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un würde nach eigenen Worten die Eröffnung eines US-Verbindungsbüros in seinem Land begrüßen. Das sagt Kim am 2. Tag seines Gipfeltreffesn mit US-Präsident Trump in Hanoi. Trump sagt, die Idee eines Verbindungsbüros sei eine "großartige Sache". Ein Verbindungsbüro hat nicht den Rang einer Botschaft, würde aber einen Schritt hin zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Washington und Pjöngjang bedeuten.

+++ 05:19 Trump sieht "keine Eile" für Verabredung über Atomprogramm +++

Das zweite Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un geht in die heiße Phase. Trump und Kim setzen an diesem Donnerstag in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ihre am Vortag begonnenen Gespräche fort. Der US-Präsident sagt zum Auftakt, er habe mit Blick auf eine Vereinbarung über das nordkoreanische Atomprogramm "keine Eile".

+++ 04:48 Gipfel legt Verkehr in Hanoi weitgehend lahm +++

Wegen des Gipfels von US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim kommt es auf Hanois Straßen zu einem völligen Chaos. Der Verkehr in Vietnams Hauptstadt liegt weitgehend lahm. Rund um das Hotel "Metropole" in der Innenstadt, dem Schauplatz des Treffens, geht wegen der strengen Sicherheitsvorkehrungen überhaupt nichts mehr. Viele Vietnamesen kommen Stunden zu spät zur Arbeit.

+++ 04:15 Das ist der Zeitplan +++

Am zweiten Tag des Gipfels von US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim ist der Terminkalendar voll. Nach einem Zweiergespräch von Trump und Kim im Hotel Metropole und einem bilaterales Treffen der beiden in größerer Rund kommt es um 05:55 Uhr MEZ zu einem Arbeitsessen. Um 08:05 MEZ Zeremonie soll eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet werden, um 09:50 MEZ gibt Trump eine Pressekonferenz. Zwei Stunden später, um 12:05 ist der Abflug Trumps in die USA geplant.

+++ 03:58 Trump und Kim setzen Gipfel fort +++

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un setzen ihren Gipfel in Hanoi fort. Am zweiten und letzten Tag des Treffens in der vietnamesischen Hauptstadt soll an diesem Donnerstag eine gemeinsame Erklärung verabschiedet werden. Spekuliert wird, dass damit der Korea-Krieg offiziell für beendet erklärt werden könnte. Völkerrechtlich gilt der Kriegszustand trotz des Waffenstillstands von 1953 immer noch. Ziel von Trumps Nordkorea-Politik ist die "Denuklearisierung" des Landes, also die atomare Abrüstung. Kim will Gegenleistungen der USA, etwa die Lockerung von Sanktionen.