Einheiten ukrainischer Marinebrigaden könnten gestern den Fluss Dnipro überquert und zwei Dörfer drei bis vier Kilometer landeinwärts erobert haben. Das berichtet die "Kyiv Post" und beruft sich auf russische Telegram-Kanäle. So sollen mehrere amphibische Kampfteams in den frühen Morgenstunden von Absprungpositionen in der Nähe der Stadt Pridnistrovske am rechten Ufer aus mit der Überquerung der größten Wasserstraße der Ukraine begonnen haben. Die ukrainischen Marineinfanteristen drangen den Berichten zufolge gegen geringen oder gar keinen Widerstand ins Landesinnere bis zu den Dörfern Poima und Pishchanivka vor und begannen, sich einzugraben. Auch in lokalen sozialen Medien soll die Rede davon sein, dass sich ukrainische Truppen in großer Stärke in den beiden Dörfern befinden. Von ukrainischer Seite aus gibt es für die Behauptungen keine Bestätigung.

+++ 04:07 Lawrow bedankt sich bei Nordkorea +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow dankt Nordkorea bei seinem Besuch für die Unterstützung in der Ukraine. Der Kreml schätze die "unerschütterliche und prinzipienfeste Unterstützung" Pjöngjangs "zutiefst", sagt Lawrow bei einem Empfang. Zugleich sichert er dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un die "volle Unterstützung und Solidarität" der Regierung in Moskau zu. "Die Russische Föderation bietet auch ihre volle Unterstützung und Solidarität mit den Bestrebungen der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) auf dem von ihr gewählten Entwicklungsweg an", sagt Lawrow laut dem auf der Website des russischen Außenministeriums veröffentlichten Redemanuskript. DVRK ist der offizielle Name Nordkoreas. Die USA hatten vergangene Woche erklärt, Nordkorea habe kürzlich Waffen an Russland geliefert. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies die Vorwürfe zurück.

+++ 03:22 US-russische Journalistin in Russland festgenommen +++

Eine US-russische Journalistin wird in der russischen Stadt Kasan festgenommen. Alsu Kurmasheva werde zur Last gelegt, sich nicht "als ausländische Agentin" gemeldet zu haben, erklärt ihr Arbeitgeber Radio Free Europe/Radio Liberty. Der Journalistin drohten bis zu fünf Jahre Haft. Der US-finanzierte Sender fordert eine umgehende Freilassung. Kurmasheva, die mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Prag in Tschechien lebt, musste am 20. Mai wegen eines "familiären Notfalls" nach Russland reisen und wurde am 2. Juni vor ihrem Rückflug in Kasan vorübergehend festgenommen, berichtet RFE/RL. Dabei wurden ihr US-Pass sowie ihr russischer Pass beschlagnahmt und sie durfte Russland nicht verlassen. Bei ihrer erneuten Festnahme wurden nun die Vorwürfe gegen sie bekannt gegeben.

+++ 00:39 Tote und Verletzte in Südukraine nach russischem Beschuss +++

In der Südukraine sterben am Abend zwei Menschen durch russischen Beschuss, es gibt mehrere Verletzte. Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Lebensmittellager kommen in der Region Mykolajiw nach Angaben des Innenministeriums zwei Zivilisten um Leben, eine Person wird verletzt. In der angrenzenden Region Cherson werden dem Militärgouverneur Olexander Prokudin zufolge drei weitere Menschen durch Artillerie- und Luftangriffe verletzt.

+++ 22:09 Selenskyj verspricht bessere Truppenversorgung +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt nach einem Treffen mit dem neuen Verteidigungsminister Rustem Umjerow Reformen an. Selenskyj verspricht in seiner täglichen Videobotschaft unter anderem mehr Digitalisierung, eine bessere Truppenversorgung und Bürokratieabbau. Dies solle Kommandeuren mehr Zeit geben, um sich mit den eigentlichen Kämpfen zu befassen, statt mit Papierkram, sagt der ukrainische Präsident.

+++ 21:32 Ukraine will Drohnen-Kurse in Lehrpläne für Schulen aufnehmen +++

Ukrainische Schülerinnen und Schüler sollen in Zukunft auch den Umgang mit Drohnen erlernen. Wie die Online-Zeitung "Kyiv Independent" mit Verweis auf das Ministerium für Bildung und Wissenschaft berichtet, sollen Drohnen-Kurse in die Lehrpläne aufgenommen werden. Dabei sollen die Kurse Bestandteil des Faches "Verteidigung der Ukraine" werden und sich nicht nur auf militärische Aspekte konzentrieren. Das Schulfach "Verteidigung der Ukraine" umfasst der Zeitung zufolge bereits Kurse, wie man Minen entgeht und Blindgänger erkennt.

+++ 20:36 Besatzer: Russische Flotte wehrt Luftangriffe auf die Krim ab +++

Laut dem russischen Besatzungschef der Hafenstadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, haben russische Einheiten Raketen über der Krim abgefangen. "Unsere Flotte wehrt Luftangriffe in der Gegend um Sucharna Balka ab", schreibt Raswoschajew auf Telegram. Wie er weiter mitteilt, sei eine Rakete abgeschossen worden. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau meldet sogar den Abschuss von zwei Raketen. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen. Die Telegram-Kanäle Krimwind und Krimrealitäten berichten von einer Explosion in der Bucht von Sucharna Balka auf der Halbinsel. Demnach sollen sich in der Nähe des Explosionsortes mindestens vier russische Munitionsdepots befinden.





Mehr über die Ereignisse vom Vortag lesen Sie hier.