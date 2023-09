"Dies war ein sehr wichtiger Besuch in Washington", schreibt der ukrainische Präsident Selenskyj beim Kurznachrichtendienst X zu einer Videobotschaft. "Neues Militärhilfepaket (Eintrag von 01:40 Uhr). Langfristige Vereinbarung über eine gemeinsame Verteidigungsproduktion. Dieser historische Schritt wird neue industrielle Grundlagen und Arbeitsplätze für beide Nationen schaffen." Laut "Kyiv Independent" werden die USA und die Ukraine gemeinsam Waffen produzieren. Selenskyj teilt mit, er habe mit beiden Kammern und Parteien gesprochen und "das Vertrauen" gespürt. "Die Mitglieder des Kongresses stellten direkte Fragen und erhielten ehrliche Antworten. Transparenz ist unsere oberste Priorität in den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten." Er danke Präsident Biden, den Demokraten und Republikanern und den Kammern des US-Kongresses sowie dem amerikanischen Volk für ihre "unerschütterliche Unterstützung".

+++ 05:52 Warnung vor Wiederwahl von Trump und negativen Folgen für die Ukraine +++

Der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel warnt vor negativen Folgen für die Ukraine und Deutschlands bei einer Wiederwahl des Republikaners Donald Trump zum US-Präsidenten. Für Trump seien Allianzen wie die NATO kein Wert an sich, sagt der SPD-Politiker dem Digital-Medium Table.Media. "Deshalb ist zu befürchten, dass er der Ukraine die Unterstützung entzieht und auf einen schnellen Deal mit Putin setzt." Der gehe dann sicher zulasten der Ukraine und auch Deutschlands aus. Die Republikaner haben seit Januar im US-Repräsentantenhaus das Sagen und in ihren Reihen herrscht bereits teilweise Skepsis, ob die USA weiter im großen Stil Geld in einen Krieg pumpen sollten, dessen Ende nicht abzusehen ist. Kürzlich ließen sie eine Selenskyj-Rede im Kongress platzen.

+++ 04:49 Mehrheit der internationalen Investoren weiter in Russland tätig +++

Ein Großteil der ausländischen Investoren macht nach Angaben der EU-Kommission trotz des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine noch in Russland Geschäfte. Nur gut 40 Prozent der internationalen Firmen hätten sich entschlossen, das Land zu verlassen, oder setzten dies bereits in die Tat um, heißt es in der Antwort der EU-Kommission auf eine Anfrage des Europaabgeordneten Moritz Körner von der FDP. Die Brüsseler Behörde stützt sich auf Daten der Yale Management School und des ukrainischen KSE Instituts. Demnach sind etwa das Pharmaunternehmen Stada und der Gesundheitskonzern Fresenius noch in Russland tätig. Die Unternehmen hatten das in der Vergangenheit mit der medizinischen Versorgung der Menschen vor Ort begründet.

+++ 02:57 Selenskyj reist nach Kanada weiter +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj wird nach seinem Besuch in Washington nach Kanada reisen und dort am Freitag vom kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau empfangen werden. Das teilt das Büro von Trudeau mit. Selenskyj wird sich demnach auch mit kanadischen Unternehmern treffen, um über Investitionen aus dem Privatsektor "in die Zukunft der Ukraine" zu sprechen.

+++ 01:40 Biden sagt Selenskyj 325-Millionen-Dollar-Hilfspaket zu +++

Die USA werden die Ukraine mit einem neuen, 325 Millionen Dollar schweren, militärischen Hilfspaket unterstützen. Das verkündet US-Präsident Biden nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus. Das Hilfspaket, das Luftabwehrsysteme und andere Waffen enthalte, werde der Ukraine bei der Luftverteidigung im Winter helfen, so Biden. Die Vereinigten Staaten würden zudem erste Abrams Panzer in der kommenden Woche in die Ukraine liefern. Selenskyj lobt das Paket als "sehr kraftvoll". Es beinhalte "genau das, was unsere Soldaten jetzt brauchen", so der Präsident.

+++ 00:52 China plädiert für Friedensgespräche +++

Chinas Regierung ruft bei der UN-Generaldebatte erneut zu einem Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine auf. "Die Einstellung der Feindseligkeiten und die Wiederaufnahme der Friedensgespräche sind die einzige Möglichkeit, die Ukraine-Krise zu lösen", so Vize-Präsident Han Zheng vor der Vollversammlung der Vereinten. China unterstütze alle Bemühungen, die einer friedlichen Lösung der Ukraine-Krise zuträglich sind und wolle "weiterhin eine konstruktive Rolle" spielen. China ist ein wichtiger Partner Russlands. Im Ukraine-Krieg stellt sich die Volksrepublik offiziell als neutral dar, gibt dem Nachbarland aber Rückendeckung.

+++ 23:38 "Wall Street Journal" berichtet von Durchbruch bei Werbowe +++

Ukrainische Truppen sollen die wichtigste russische Verteidigungslinie im Südosten des Landes mit Panzern durchbrochen haben. In der Nähe von Werbowe hätten gepanzerte Fahrzeuge Gräben und Betonblöcke überwunden, meldet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf das ukrainische Militär. Nachrichtendienstliche Auswertungen von russischen Videos, die Artillerieeinschläge auf ukrainische Fahrzeuge zeigen sollen, bestätigen dem Bericht zufolge den Durchbruch. Die kleine Bresche sei hart umkämpft und die ukrainischen Einheiten erlitten große Verluste, heißt es.

+++ 22:26 38 von 44 Raketen abgefangen: Ukraine spricht von massivem russischen Raketenangriff +++

Die ukrainische Streitkräfte haben in der vergangenen Nacht 38 der 44 von Russland abgefeuerten Raketen abgeschossen, wie die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent" unter Berufung auf den Generalstab der ukrainischen Streitkräfte berichtet. Demnach startete das russische Militär in den frühen Morgenstunden einen massiven Angriff gegen die Ukraine, wobei Russland auch sechs S-300-Luftabwehrraketen abgefeuert haben soll. Die Angriffe richteten sich gegen mehrere Regionen, darunter die Oblast Kiew, Tscherkassy, Charkiw, Lemberg, Riwne und Cherson. Laut örtlicher Behördenmitarbeiter wurden mindestens zwei Menschen getötet und 26 Menschen verletzt. Nach Angaben des Generalstabs zielte der russische Angriff auf die Energie- und Industrieinfrastruktur des Landes ab.

+++ 21:47 Selenskyj im Weißen Haus für Gespräch mit US-Präsident Biden +++

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj ist bei seinem Washington-Besuch von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen worden. Biden und seine Ehefrau Jill begrüßten Selenskyj und dessen Ehefrau Olena am Präsidentensitz. Biden und Selenskyj zogen sich anschließend zu einem Gespräch zurück. Selenskyj hatte am Vormittag (Ortszeit) bereits den US-Kongress besucht und bei Gesprächen mit Abgeordneten und Senatoren für weitere Hilfen im Krieg gegen Russland geworben. Der ukrainische Präsident erklärte anschließend, er zähle auf die "dauerhafte Unterstützung" der USA. "Um zu gewinnen, müssen wir zusammenstehen. Und zusammen gewinnen." Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan kündigte derweil ein neues Paket mit Militärhilfen für Kiew an. Er stellte aber klar, dass das Paket keine Raketen vom Typ ATACMS umfasst, die Selenskyj sich wünscht.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammen mit seiner Ehefrau Olena Selenska und dem US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden. (Foto: dpa)

Vor dem Besuch im Weißen Haus war der ukrainische Präsident im Pentagon von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin empfangen worden. Davon teilte Selenskyj ein Video in den sozialen Medien:

+++ 21:09 Bulgarien weist obersten russisch-orthodoxen Geistlichen in Sofia aus +++

Bulgarien hat nach russischen Angaben den obersten Geistlichen der russisch-orthodoxen Kirche in Sofia sowie zwei belarussische Priester des Landes verwiesen. Der bulgarische Inlandsgeheimdienst DANS meldete heute lediglich die Ausweisung von drei Männern, denen die Umsetzung der "hybriden Strategie" Russlands zur "Beeinflussung der gesellschaftlich-politischen Prozesse" in Bulgarien zugunsten "russischer Interessen" vorgeworfen werde. Nach Angaben der russischen Botschaft in Bulgarien ist unter den Ausgewiesenen der russisch-orthodoxe Archimandrit von Sofia, Wassian. Nach Angaben des bulgarischen Geheimdienstes DANS wurde gegen die drei Ausgewiesenen - die in der Mitteilung nur mit ihren Initialien und ihrer Staatsbürgerschaft genannt wurden - zudem eine fünfjährigen Einreisesperre verhängt. Die russische Botschaft in Sofia bezeichnete die Maßnahme bei Facebook als "brutal". Die russische Botschafterin Eleonora Mitrofanowa sprach in einem von der Nachrichtenagentur Tass verbreiteten Video von einem "beispiellosen" Schritt, der einem "teuflischen Geist" entspringe.

+++ 20:34 Polens Präsident: Morawieckis Worte zu Waffen für Ukraine missinterpretiert +++

Polens Präsident Andrzej Duda bezeichnet die Irritationen um einen möglichen Stopp polnischer Waffenlieferungen an die Ukraine als Missverständnis. Die Äußerungen von Regierungschef Mateusz Morawiecki seien auf "die denkbar schlechteste Weise interpretiert" worden, sagte Duda dem Sender TVN24. "Meiner Meinung nach wollte der Ministerpräsident sagen, dass wir die neuen Waffen, die wir derzeit im Zuge der Modernisierung der polnischen Armee kaufen, nicht an die Ukraine liefern werden." Warschau hat unter anderem mit den USA und Südkorea Waffengeschäfte zum Kauf neuer Panzer und Haubitzen abgeschlossen. "Wenn wir die neuen Waffen aus den USA und Südkorea erhalten, werden wir die derzeit von der polnischen Armee verwendeten Waffen freigeben. Vielleicht werden wir sie an die Ukraine weitergeben", sagte Duda. Morawiecki hatte gestern angedeutet, dass Polen keine Waffen mehr an die Ukraine liefern werde, "weil wir uns selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten". Die Äußerung löste in Brüssel und Berlin Irritationen aus.

+++ 20:15 USA: Ukraine bekommt vorerst nicht die erhofften ATACMS-Raketen +++

US-Präsident Joe Biden wird der Ukraine anlässlich des Besuchs des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj keine Raketen vom Typ ATACMS zusagen. "Präsident Biden wird heute ein neues Paket mit Militärhilfen verkünden", sagte Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan vor Journalisten im Weißen Haus. Das Paket werde umfangreiche Mittel für die Luftabwehr erhalten, aber keine ATACMS-Raketen. Biden habe sich nach sorgfältiger Abwägung gegen eine Lieferung von ATACMS-Raketen entschieden, sagte Sullivan. "Er schließt es aber für die Zukunft auch nicht aus." Dieser Raketentyp hat eine Reichweite von 300 Kilometern.





