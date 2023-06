Bei einem russischen Raketenangriff auf die Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa sind drei Menschen getötet und mindestens 13 Personen verletzt worden. Das berichtet der "Kyiv Independent" unter Berufung auf das Südkommando der Armee. Demnach sind möglicherweise noch Personen unter den Trümmern eingeschlossen. Zuvor hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, in der Nähe eines Geschäftszentrums sei ein Feuer ausgebrochen. Auch das Lagerhaus einer Einzelhandelskette sei getroffen worden. Die Luftabwehr habe zwei Raketen über der Stadt abgefangen. Es ist bislang nicht klar, wie viele Raketen die Stadt trafen.

+++ 05:52 Kriegsverbrechen-Verdacht gegen Ukrainer nicht erhärtet +++

Die Bundeswehr hat dem Generalbundesanwalt einen am Rande der Militärausbildung von Ukrainern in Deutschland aufgekommenen Verdacht auf mögliche Kriegsverbrechen gemeldet. Eine Untersuchung mit der Befragung von Sprachmittlern führte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aber nicht zu belastbaren Beweisen. Als Teil der EU-Trainingsmission (EUMAM) bildet die Bundeswehr ukrainische Soldaten aus und koordiniert Lehrgänge mit einem Kommando ("Special Training Command") in Strausberg bei Berlin. Inzwischen wurden so etwa 4500 ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet. Ende Februar waren in Fragebögen, die Rückmeldung über den Ablauf der Trainings ("Feedback") geben sollen, Hinweise auf von Ukrainern vorgezeigte, verdächtige Videosequenzen aufgetaucht. Diese waren auf weitere Nachfrage aber nur vom Hörensagen bekannt oder kursierten auch in sozialen Medien.

+++ 04:49 Blinken rechnet mit "starkem Paket an politischer und praktischer Unterstützung" +++

US-Außenminister Antony Blinken stellt der Ukraine mit Blick auf den im Juli geplanten NATO-Gipfel in Vilnius weitere Unterstützung in Aussicht gestellt. "Ich gehe davon aus, dass man im Zuge des Gipfels ein starkes Paket an politischer und praktischer Unterstützung für die Ukraine sehen wird", sagt Blinken bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der Gipfel des Verteidigungsbündnisses ist für den 11. und 12. Juli in der Hauptstadt Litauens geplant.

+++ 03:20 Weniger ukrainische Kriegsflüchtlinge kommen nach Deutschland +++

Die Zahl der Einreisen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine nach Deutschland geht weiter zurück. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des CDU-Bundestagsabgeordneten Mathias Middelberg hervorgeht, wurden laut Ausländerzentralregister im April rund 19.300 Einreisen erfasst. Im Mai waren es 15.600. In den ersten drei Monate dieses Jahres wurden rund 81.600 Einreisen aus der Ukraine verzeichnet. Wie viele Menschen aus der Ukraine Deutschland seit Jahresbeginn wieder verlassen haben, um trotz des Krieges in ihre Heimat oder in ein anderes EU-Land zu reisen, geht aus den abgefragten Zahlen nicht hervor.

+++ 02:25 EU stellt Ukraine weitere Darlehen bereit +++

Die Ukraine soll aus der EU weitere Darlehen zur Beseitigung von Kriegsschäden bekommen. Eine nun unterzeichnete Vereinbarung mit der Europäische Kommission ermöglicht es der Europäischen Investitionsbank (EIB), neue Darlehen in Höhe von 100 Millionen Euro bereitzustellen. Das Geld soll zum Beispiel für die Wiederherstellung kommunaler Infrastruktur oder die Instandsetzung von Übertragungsleitungen für die Stromversorgung verwendet werden. Nach Angaben der Kommission hat die EU seit Beginn des russischen Angriffskriegs bereits rund 70 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine und ihrer Bevölkerung bereitgestellt. Darunter sind mit der jüngsten Vereinbarung 2,4 Milliarden Euro an EIB-Finanzierungen.

+++ 01:36 Putin will russische Städte gegen Drohnenangriffe wappnen +++

Nach den Drohnenattacken in Moskau und anderen Großstädten stellt der russische Präsident Wladimir Putin einen besseren Schutz durch die Flugabwehr in Aussicht. Es handle sich um eine nicht einfache, aber lösbare Aufgabe, sagt Putin bei einem Treffen mit Militärkorrespondenten in Moskau. Die Flugabwehr sei bisher eher auf Raketen und Flugzeuge ausgerichtet, weniger auf die leichten kleinen Flugobjekte, so Putin. Die Drohnen unklarer Herkunft hatten teils schwere Schäden an Gebäuden hinterlassen. Russland selbst greift die benachbarte Ukraine fast täglich mit Drohnen an. Aus Kiew heißt es hinter vorgehaltener Hand, dass sich in Moskau niemand wundern müsse, wenn einige Drohnen wieder nach Hause wollten. Offiziell bestreitet die Ukraine, etwas mit den Angriffen zu tun zu haben.

+++ 00:45 Frankreich will russische Desinformationskampagne aufgedeckt haben +++

Frankreich wirft Russland vor, sich an einer digitalen Desinformationskampagne gegen das Land beteiligt zu haben. "Diese Kampagne hat zum Hauptziel, die westliche Unterstützung für die Ukraine zu diskreditieren, indem das Narrativ in Umlauf gebracht wird, dass die westlichen Bevölkerungen Russland unterstützen würden", schreibt die französische Schutzstelle vor ausländischer digitaler Einmischung Viginum in einem Bericht. Demnach richtet sich die seit Frühjahr 2022 laufende Kampagne gegen mehrere europäische Länder. Laut französischem Außenministerium wurden falsche Webseiten geschaffen, die sich als Regierungsseiten oder Seiten von Medien ausgeben, sowie Fake-Profile in den sozialen Netzwerken.

+++ 23:54 Selenskyj: Raketenangriff auf Krywyj Rih erfordert "angemessene Reaktion der Welt" +++

Nach dem tödlichen russischen Raketenangriff auf seine Heimatstadt Krywyj Rih fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine stärkere Flugabwehr für die Ukraine und härtere Sanktionen gegen Russland. "Wir müssen zusammen mit unseren Partnern solche Bedingungen schaffen, dass russischer Terror unmöglich wird", sagt in seiner täglichen Videoansprache. Dazu sei erstens die Anschaffung von noch mehr Flugabwehrsystemen und Kampfjets notwendig, zweitens müssten die Sanktionen gegen Russland konsequenter durchgesetzt werden. "Nehmen wir zum Beispiel eine der Raketen, die heute Krywyj Rih trafen, dann wurden etwa 50 Komponenten darin - hauptsächlich Mikroelektronik - in anderen Ländern hergestellt", so Selenskyj. "Wenn jemand als Vermittler fungiert oder mit Russland zusammenarbeitet, damit Terroristen weiterhin Häuser in die Luft sprengen und Menschen töten können, dann verdienen solche Akteure - Unternehmen oder Staat - eine angemessene Reaktion der Welt", fordert Selenskyj.

+++ 23:09 Lukaschenko droht mit russischen Atomwaffen +++

Belarus' Machthaber Alexander Lukaschenko, droht dem Westen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Im Kriegsfall könne er dazu jederzeit Russlands Präsident Wladimir Putin anrufen, sagt Lukaschenko im russischen Fernsehen. "Was soll das für ein Problem sein, so einen Schlag abzustimmen? Das ist überhaupt keine Frage." Putin hatte im März die Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus angekündigt. Diese blieben aber unter Kontrolle Russlands, versichert der Kremlchef.

+++ 22:25 Dänemark wird F-16-Ausbildung für ukrainische Piloten ab August anbieten +++

Dänemark wird nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Ritzau vorschlagen, ukrainische Piloten ab August auf dem Kampfjet F-16 zu trainieren. Der amtierende Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen werde bei einem Treffen der US-geführten Ukraine-Kontaktgruppe am Donnerstag anbieten, die ukrainischen Piloten zunächst in Flugsimulatoren in Dänemark auszubilden, heißt es unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Bislang ist noch keine offizielle Entscheidung gefallen, die Ukraine mit F-16 auszurüsten.

+++ 22:05 UN: Russland verweigert Zugang zu besetztem Flutgebiet +++

Eine Woche nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine hat Russland den UN-Rettungsteams laut den Vereinten Nationen noch keinen Zugang zum russisch kontrollierten Südufer des Dnipros ermöglicht. Die UN sei mitsamt Booten, Personal und Hilfsgütern einsatzbereit, teilte die UN-Systemkoordinatorin in der Ukraine, Denise Brown, mit. "Die Russische Föderation hat jedoch noch nicht die notwendigen Sicherheitsgarantien für die Überfahrt zum linken Dnipro-Ufer bereitgestellt - inklusive des Ortes Oleschky", kritisierte sie. Die Besatzungsverwaltung meldete im Gebiet Cherson insgesamt 17 Todesopfer auf ihrer Flussseite. Da die besetzten Orte besonders schlimm vom Hochwasser betroffen sind, wird befürchtet, dass die Opferzahl in Wirklichkeit deutlich höher liegt.

Ukraine Überflutungen am Dnipro 9. Juni 8. Juni 7. Juni 6. Juni

+++ 21:36 Putin wirft USA immer tiefere Verwicklung in Krieg vor +++

Kremlchef Wladimir Putin hat eine immer tiefere Verwicklung der USA im Krieg in der Ukraine beklagt. Die US-Aufklärung habe mit einem "strategischen Apparat" dieser Tage den Kurs von vier Drohnen korrigiert, die ein russisches Kriegsschiff angegriffen hätten. Die russische Flugabwehr habe die Drohnen abgeschossen. Demnach blieb das Kriegsschiff, dass die russisch-türkische Gaspipeline TurkStream bewachte, unversehrt. "Die Vereinigten Staaten sind immer mehr nahezu direkt involviert in diesen Konflikt und provozieren eine ernsthafte Krise in der internationalen Sicherheit, weil die Korrektur von Drohnen, die unser Kriegsschiff angreifen, eine ernste Angelegenheit ist", sagte Putin. "Sie (die USA) sollten wissen, dass wir darüber Bescheid wissen und darüber nachdenken, was wir in Zukunft damit tun werden."

Die Ereignisse vom Vortag finden Sie hier.