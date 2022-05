Der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anušauskas hat der Ukraine Hilfe bei der Versorgung verwundeter Soldaten zugesagt. "Litauen wird in den nächsten Wochen ukrainische Truppen zur Rehabilitation aufnehmen. Das litauische Gesundheitssystem ist bereit, die verletzten Militärangehörigen medizinisch zu versorgen", wird Anušauskas auf der Website seines Ministeriums zitiert.

+++ 05:14 EU friert 10 Milliarden Euro an Oligarchen-Vermögen ein +++

Russische Oligarchen haben im Laufe des Ukraine-Kriegs durch EU-Sanktionen Zugriff auf Luxusjachten, Immobilien und andere Vermögen im Wert von knapp 10 Milliarden Euro verloren. Das geht aus Zahlen der EU-Kommission hervor. Am 8. April lag der Wert noch bei 6,7 Milliarden Euro. Die EU-Kommission will heute einen Gesetzesvorschlag vorlegen, der es ermöglichen soll, eingefrorenes russisches Geld zu beschlagnahmen. Dieses Geld könnte dann für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden.

+++ 04:36 Union fordert Klarheit über angebliche Panzer-Absprachen +++

Die Union fordert von Bundeskanzler Olaf Scholz eine Klarstellung, ob es innerhalb der NATO eine Absprache gibt, der Ukraine keine westlichen Schützen- und Kampfpanzer zu liefern. Ihm sei bisher nur bekannt, dass innerhalb der NATO die Waffenlieferungen bewusst nationale Entscheidungen sein sollen, so der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter gegenüber dem "Tagesspiegel". Die Parlamentarische Verteidigungs-Staatssekretärin Siemtje Möller (SPD) hatte im ZDF betont, dass es die gemeinsame Position der NATO-Staaten sei, solche Panzer nicht zu liefern - und damit begründet, warum es bisher kein grünes Licht für Marder- und Leopard-Lieferungen aus Deutschland gibt.

+++ 02:39 Schoigu: Russland bremst Offensive für Evakuierungen +++

Verteidigungsminister Sergej Schoigu kündigt an, Russland werde freiwillig seine Offensive bremsen, damit Zivilisten aus umzingelten Orten evakuiert werden könnten. Laut der russischen Agentur Ria Novosti soll er in einer Videokonferenz mit anderen Verteidigungsministern des Militärbündnisses OVKS über Feuerpausen zur Einrichtung humanitärer Korridore gesprochen haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnet die Ankündigung als pathetische Lüge.

+++ 01:17 Ukraine: 20.000 mutmaßliche Kriegsverbrechen angezeigt +++

In den drei Monaten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind nach Kiewer Angaben etwa 20.000 mutmaßliche Kriegsverbrechen angezeigt worden. Allein 13.500 solcher Taten hätten die Ermittler der Polizei registriert, sagt Innenminister Denys Monastyrskyj im ukrainischen Fernsehen. "Wir arbeiten mit ausländischen Staatsanwälten, gemeinsamen Ermittlungsteams und Experten zusammen, aber die meiste Arbeit wird von ukrainischen Strafverfolgungsbeamten geleistet." Ihr Beweismaterial solle später an internationale Gremien übermittelt werden, um mutmaßliche russische Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen, sagte der Minister.

+++ 01:00 Melnyk vermutet "Verzögerungstaktik" bei Waffenlieferungen +++

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk wirft der Bundesregierung erneut vor, Waffenlieferungen absichtlich zu verzögern. "Es ist enttäuschend, dass die zugesagten 15 Gepard-Flakpanzer frühestens Ende Juli und weiteren 15 Geparde erst Ende August geliefert werden können", so Melnyk gegenüber den Funke-Zeitungen. Deutschland solle endlich eine Führungsrolle spielen, fordert Melnyk. Die Bundesrepublik sei in der Lage, mindestens 100 Marder von der Industrie und über 30 Marder aus dem Bundeswehr-Bestand zügig zu liefern sowie 88 Leopard-1-Kampfpanzer. "Wir appellieren erneut an den Bundeskanzler, grünes Licht für diese überlebenswichtige Lieferung endlich zu geben."

+++ 23:54 Selenskyj räumt schwierige Lage ukrainischer Truppen im Donbass ein +++

Die ukrainischen Truppen im Donbass sind nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj angesichts schwerer russischer Angriffe in einer schwierigen Lage. "In diesen Angriff wirft die russische Armee alle Kräfte, die sie noch hat", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er zählte die Städte Lyman, Popasna, Sjewjerodonezk und Slowjansk im Osten des Landes auf. "Die die Besatzer wollen dort alles zerstören." Es werde großer Anstrengungen des ukrainischen Volkes bedürfen, um die russische Überlegenheit an Rüstung und Technik zu überwinden. Auch das ukrainische Verteidigungsministerium spricht von einer schwierigen Lage in den östlichen Gebieten Luhansk und Donezk. Offenbar wolle die russische Armee dort ukrainische Einheiten in den Großstädten Sjewjerodonezk und Lyssytschansk einkesseln, so Sprecher Olexandr Motusjanyk.

+++ 23:06 Russischer Vormarsch auf Eisenbahnknotenpunkt Lyman in Ostukraine +++

In der Ostukraine versuchen russische Soldaten und prorussische Kämpfer, die strategisch wichtige Stadt Lyman unter ihre Kontrolle zu bringen. Der Anführer der Separatisten in der Region Donezk, Denis Puschilin, erklärt in einem Youtube-Video, die "aktive Phase" zur "Befreiung" der Stadt habe begonnen. Russische Einheiten und Kämpfer der Separatisten seien bereits in die Stadt eingedrungen. Etwa die Hälfte des Stadtgebiets stehe schon unter russischer Kontrolle. Die russische Armee hat sich bisher nicht zu möglichen Geländegewinnen in Lyman - einem Eisenbahnknotenpunkt nordöstlich von Slowjansk und Kramatorsk - geäußert. Die Angaben Puschilins lassen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

+++ 22:08 USA streichen Ausnahmereglung für Russland bei Schuldendienst mit Dollar +++

Die USA streichen eine Sanktions-Ausnahmeregelung, die Russland eine Begleichung seiner Auslandsschulden mit Dollar erlaubt. Die Ausnahme von den wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Finanzsanktionen endet in der Nacht auf Mittwoch, wie das US-Finanzministerium mitteilt. Die Maßnahme könnte Russland einen Schritt näher an einen Zahlungsausfall bringen. Am Freitag muss Russland das nächste Mal Staatsschulden begleichen. Westliche Staaten haben wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine harte Sanktionen gegen Moskau verhängt. Dabei wurde Russland auch weitgehend vom internationalen Finanzsystem ausgeschlossen. Blockiert wurde unter anderem die Möglichkeit des russischen Staates, seine Schulden mit auf US-Konten gelagerten Dollar zu begleichen. Die Regierung von Präsident Wladimir Putin konnte noch auf in Russland gehaltene Dollar zurückgreifen, um Schulden zurückzuzahlen. Diese Ausnahme läuft jetzt aber aus. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte dies bereits vergangene Woche in Aussicht gestellt.

+++ 21:45 Russland kündigt sichere Seepassage aus Mariupol an +++

Russland will nach Militärangaben ab Mittwoch eine sichere Seepassage aus der eroberten ukrainischen Hafenstadt Mariupol in Richtung Schwarzes Meer einrichten. Die von Minen geräumte Strecke durch das Asowsche Meer sei 115 Seemeilen (213 Kilometer) lang und 2 Seemeilen breit und ab 8.00 Uhr Ortszeit (7.00 MESZ) befahrbar. Das teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zugleich werde die beschädigte Hafeninfrastruktur von Mariupol instandgesetzt. Die letzten ukrainischen Verteidiger der Stadt hatten Ende vergangener Woche die Waffen gestreckt, Mariupol selbst ist weitgehend zerstört.

