Die ukrainische Frühjahrsoffensive beginne wahrscheinlich im April oder Mai, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow in einem Interview mit dem estnischen Sender ERR. Die deutschen Leopard-Panzer, die bereits in der Ukraine eingetroffen sind, werden Teil der "Gegenoffensive auf Beschluss unseres Generalstabs" sein. "Ich bin sicher, dass wir die Befreiung der vorübergehend besetzten Gebiete fortsetzen werden, wie es in Kiew, Tschernihiw, Sumy, Charkiw und Cherson (Oblasts) geschehen ist. Das alles wird weitergehen", sagte Resnikow. Die Welt werde im Jahr 2023 "positive Veränderungen für die Ukraine" sehen. Vieles hänge aber auch von den Wetterbedingungen ab, so der Minister. Anfang der Woche erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj, die Ukraine könne die nächste Gegenoffensive noch nicht starten, da es an Waffen, einschließlich schwerer Ausrüstung und Kampfjets, fehle.

+++ 05:01 Mehr Abgänge als neue Rekruten: Deutsche Bundeswehr schrumpft +++

Die deutsche Bundeswehr schrumpft: Das zweite Jahr in Folge sind laut einem Zeitungsbericht mehr Soldaten aus dem militärischen Dienst ausgeschieden als neue dazugekommen. Mehr als 19.500 Soldaten seien 2022 aus der Bundeswehr ausgeschieden, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf Angaben des Bundesverteidigungsministeriums. Das sei der höchste Wert seit 2017. Mehr als 4200 Soldaten quittierten demnach 2022 ihren Dienst sogar vorzeitig. Ursachen hierfür seien unter anderem eine dauernde Dienstunfähigkeit, aber auch ein Abbruch des Dienstes noch während der sechs Monate dauernden Probezeit zu Beginn des Dienstes.

+++ 03:00 Moldau hofft auf Signale für EU-Beitritt bis Jahresende +++

Die Republik Moldau hofft bis Jahresende auf konkrete Signale zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Europäischen Union. In Kriegszeiten müssten Prozesse beschleunigt werden, sagt Außenminister Nico Popescu in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin. "Das Vorgehen zu Friedenszeiten muss neu bewertet werden, weil wir nicht in Friedenszeiten leben", sagt Popescu mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Wir können nicht mehr dieselbe Geschwindigkeit und die gleichen Prozeduren anwenden", fügt er mit Blick auf einen EU-Beitritt hinzu.

+++ 01:22 Kiew kündigt Pachtvertrag für pro-russische Mönche +++

Die ukrainische Regierung hat den Pachtvertrag mit den nach ihren Angaben pro-russischen Mönchen im berühmten Kiewer Höhlenkloster gekündigt. Es solle aber keine Zwangsräumung des Klosters geben, sagt der Sekretär des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Oleksij Danilow. Der Vertrag, der den Mönchen die kostenlose Nutzung eines Teils des Klosters Lawra Petschersk erlaubte, sei zum 29. März gekündigt worden, sagt Danilow. Alles weitere werde "im Einklang mit dem Gesetz ablaufen". Der Räumungsprozess könne Wochen dauern. Die Vertreter der "Moskauer Kirche" würden dennoch irgendwann gehen müssen, betont er.

+++ 23:09 Ukraine braucht "dringend" moderne Kampfflugzeuge +++

Die Luftstreitkräfte der Ukraine benötigen nach den Worten ihres Sprechers Juri Ihnat "dringend" moderne Kampfflugzeuge. "Uns helfen weder die polnischen noch tschechischen Migs, ebenso wie Mirages oder Tornados", sagt Ihnat im ukrainischen Fernsehen. Die von den Nachbarn erhaltenen Migs seien zwar eine willkommene und notwendige Verstärkung, doch benötige die Ukraine vielmehr Mehrzweckkampfflugzeuge. Die von der Ukraine benötigten Flugzeuge sollten "am Himmel, über dem Boden und über dem Meer" einsetzbar sein. "Das wären die (US-amerikanische) F-16 oder andere Maschinen dieser Klasse aus der vierten Generation", sagt Ihnat.

+++ 22:18 Vizeministerin: Russische Verluste bis zu zehnmal höher als ukrainische +++

Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar gibt erstmals konkretere Einblicke in die Verluste der Streitkräfte. "Es gibt Tage im Osten, an denen das Verhältnis der Verluste (Todesopfer) bei 1 zu 10 liegt", teilt sie auf Telegram mit. "Das ist natürlich nicht jeden Tag der Fall, und das durchschnittliche Verhältnis ist niedriger, aber immerhin." Das ukrainische Militär hat bisher keine Angaben zu den eigenen Verlusten seit Kriegsbeginn vor über einem Jahr gemacht. Dagegen wird eine tägliche Statistik mit den angeblichen Verlusten des russischen Militärs veröffentlicht. Demnach haben die russischen Streitkräfte bisher über 172.000 Tote zu beklagen. Der NATO-Geheimdienst geht bei den Kämpfen in Bachmut von einem Verhältnis an Todesopfer von 1 zu 5 aus.

+++ 21:51 Video: "Man merkt ihm an, dass er Ukrainer ist" - Soldaten im Schützengraben verzweifeln an widerspenstigem Biber +++

Seit ein paar Tagen sorgt in sozialen Netzwerken ein Video für Erheiterung in ernsten Zeiten. Darauf sollen ukrainische Soldaten zu sehen sein, die sich mit einem großen Biber rumplagen, der ihren Schützengraben belagert. Ein Soldat versucht, das Tier an dessen Schwanz aus dem Graben zu ziehen. Als er es geschafft hat und loslässt, prescht der Biber wie wildgeworden los, schnappt nach dem Bein eines anderen Kämpfers und läuft zurück in den Schützengraben. Auf einem anderen Video ist zu sehen, wie ein weiterer Versuch der Kämpfer scheitert. "Man merkt ihm an, dass er Ukrainer ist, er verteidigt sein Land bis zum Schluss", heißt es in einem Kommentar auf Twitter. Die Echtheit der Aufnahmen kann allerdings nicht bestätigt werden, auch der Zeitpunkt ist unklar.

+++ 21:26 Selenskyj treibt spezielle Bachmut-Sorge um: "Gesellschaft wird mich drängen, einen Kompromiss zu suchen" +++

Die internationale Gemeinschaft hat die Entscheidung der Ukraine, die strategisch eher unbedeutende Stadt Bachmut gegen die Anstürme der Russen weiter zu verteidigen, teilweise mit Unverständnis aufgenommen. Kiew hat mitgeteilt, dass die hohen Verluste, die man den Russen zufüge, ein Grund für die Entscheidung seien. Präsident Selenskyj äußert zudem die Befürchtung, die Invasoren könnten nach einer Eroberung weiter im Donbass vorrücken. Nun hat er in einem Interview mit Associated Press einen weiteren Grund genannt. Selenskyj rechnet demnach damit, dass die internationale Gemeinschaft und die ukrainische Gesellschaft schnell Druck ausüben würden, eine Kompromisslösung mit Russland zu suchen, sollte Bachmut fallen. "Unsere Gesellschaft wird müde werden. Unsere Gesellschaft wird mich drängen, einen Kompromiss mit ihnen zu schließen", so Selenskyj. Derzeit würde er einen solchen Druck aber noch nicht spüren. Die Ukraine verteidigt Bachmut weiter um jeden Preis, auch wenn Russland zuletzt Teilerfolge erreicht hat. Kiew fordert einen vollständigen Abzug russischer Truppen aus der Ukraine.

+++ 20:56 "Papa, du bist mein Held" - 13-jährige Russin richtet nach Verurteilung herzzerreißende Worte an ihren Vater +++

Nach der Verurteilung ihres alleinerziehenden Vaters wegen Kritik an der russischen Offensive in der Ukraine hat ein 13-jähriges Mädchen in Russland ihrem Vater einen herzzerreißenden Brief geschrieben: "Papa, Du bist mein Held", heißt es in dem Schreiben. "Ich liebe Dich sehr, Du bist unschuldig, ich werde immer an Deiner Seite sein." Die Echtheit des Briefes hat AFP bestätigt. Die 13-Jährige lebt in einem Heim und darf keinen Kontakt zu ihrem Vater haben. Ein Gericht hat Alexej Moskaljow am Dienstag wegen Kritik an der russischen Offensive zu zwei Jahren Haft verurteilt. Wegen einer entsprechenden Zeichnung seiner Tochter hat er bereits vorläufig das Sorgerecht verloren. Er ist vor der Verurteilung aus seinem Hausarrest geflohen.

+++ 20:34 Ukrainisches Militär räumt ein: Russen haben Teilerfolg in Bachmut erlangt +++

Die ukrainische Militärführung hat einen russischen Teilerfolg in den Kämpfen um die Stadt Bachmut im Osten des Landes eingeräumt. "Im Sektor Bachmut setzte der Feind seine Angriffe auf die Stadt fort, teilweise mit Erfolg", teilt der Generalstab in Kiew in seinem täglichen Lagebericht mit. Details zu den russischen Geländegewinnen werden jedoch nicht genannt. Die ostukrainische Stadt hat hohen symbolischen Wert für beide Kriegsparteien. Die dort auf russischer Seite kämpfenden Soldaten der Söldnertruppe Wagner haben die Stadt inzwischen unter hohen Verlusten von drei Seiten belagert, aber die Nachschubwege der Ukrainer nicht völlig abgeschnitten.

+++ 20:11 Nach Lieferung: Ukrainischer Verteidigungsminister ist begeistert vom deutschen Marder-Panzer +++

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat in einem Video die Schützenpanzer Marder aus Deutschland gelobt. "Der Marder ist ein hervorragendes Beispiel für deutsche Qualität", schreibt der 56-Jährige bei Twitter. Die Waffe werde die ukrainischen Chancen auf einen Sieg über Russland erhöhen, heißt es in dem beigefügten Video. Dort zeigt der Minister, wie er in einem der jüngst von Berlin gelieferten Schützenpanzer mehrere Runden auf einem schlammigen Übungsplatz dreht:

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.