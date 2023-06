Die Region Sumy, die an Russland grenzt, meldet erneut russischen Beschuss. Das russische Militär habe auf die Gemeinden Krasnopilska, Miropilska und Bilopilska gestern mit Artillerie, Granatwerfern und Mörsern angegriffen, heißt es von der regionalen Verwaltung. Bis zum Abend habe es gestern 74 Explosionen gegeben. Verletzte wurden nicht gemeldet.

+++ 05:30 Pentagon: Wagner-Miliz ist noch in der Ukraine +++

Laut dem Pentagon befinden sich Kämpfer der Wagner-Gruppe weiterhin auf dem Gebiet der Ukraine. Das sagt der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, auf einer Pressekonferenz. Es sei aber noch zu früh zu sagen, welche Funktion die Gruppe im weiteren Kriegsgeschehen übernehmen werde. Zu Satellitenbildern, die Pläne für ein dauerhaftes Wagner-Lager in Belarus zeigen sollen, habe er keine Informationen.

+++ 04:40 Inzwischen 213.000 ukrainische Schüler in Deutschland +++

Die Zahl ukrainischer Schüler in Deutschland ist seit Jahresbeginn noch einmal um mehr als 10.000 gestiegen. Zum Ende des laufenden Schuljahres - in Nordrhein-Westfalen sind bereits Sommerferien - sind es nach Angaben der Kultusministerkonferenz (KMK) inzwischen 213.362 Kinder und Jugendliche. Zum Vergleich: Im Dezember lag die Zahl noch bei etwa 202.000.

+++ 03:32 Litauen lässt Ostgrenze stärker kontrollieren +++

Litauen verstärkt die Kontrollen an seinen Grenzen zu Russland und Belarus. Innenministerin Agne Bilotaite weist den Grenzschutz des baltischen EU- und NATO-Landes an, die Dokumente und Visa von einreisenden Personen aus den beiden Nachbarländern genauer zu prüfen. Litauen sei zudem bereit, die Staatsgrenze zu schließen, sollte sich die Bedrohungslage in der Region ändern, heißt es einer Mitteilung des Ministeriums. In Litauen hat nach der geplanten Verlegung von Wagner-Söldnern nach Belarus die Besorgnis über die Sicherheitslage zugenommen.

+++ 01:46 IWF gibt Ukraine weitere Kredite +++

Die Ukraine erhält eine weitere Finanzspritze vom Internationalen Währungsfonds (IWF). Das IWF-Exekutivdirektorium hat eine erste Überprüfung des Ukraine-Kreditprogramms in Höhe von 15,6 Milliarden Dollar abgeschlossen und genehmigt Kiew die Abhebung von 890 Millionen Dollar. Die ukrainischen Behörden hätten "starke Fortschritte" bei der Erfüllung der Reformverpflichtungen unter "schwierigen Bedingungen" gemacht und die quantitativen Leistungskriterien bis April und die strukturellen Benchmarks bis Juni erfüllt, erklärt der IWF. Mit der jetzt erteilten Freigabe hat die Ukraine im Rahmen des am 31. März gestarteten Programms bisher rund 3,6 Milliarden Dollar erhalten.

+++ 00:55 Selenskyj will noch dieses Jahr EU-Beitrittsverhandlungen beginnen +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj erneuert die Forderung nach einer baldigen konkreten EU-Beitrittsperspektive für sein Land. "Die Ukraine hat Einfluss auf die Stärke Europas. Das ist ein Fakt", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Und dieses Jahr ist es an der Zeit, diesen und andere Fakten zu nutzen, um die Einheit in Europa zu stärken - angefangen beim Start von Verhandlungen über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine." Die EU hatte die Ukraine vergangenes Jahr offiziell zum Beitrittskandidaten erklärt. Bislang hat Kiew zwei von sieben Voraussetzungen für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen erfüllt.

+++ 00:09 Thunberg: "Ökozid" ist Form russischer Kriegsführung +++

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg prangert bei einem Besuch in Kiew die durch den russischen Angriffskrieg verursachten Umweltschäden an – und die mangelnde internationale Aufmerksamkeit für das Thema. "Ökozid" und "Umweltzerstörung" seien "eine Form der Kriegsführung", sagt die Schwedin. Sie ist Teil einer Delegation, welche die Auswirkungen des Krieges für die Umwelt in der Ukraine untersucht. Die Umwelt und damit die Lebensgrundlagen und Häuser der Menschen würden "absichtlich" ins Visier genommen, sagt die 20-Jährige auf einer Pressekonferenz. Thunberg kritisiert mangelndes internationales Interesse für das Thema. "Ich glaube nicht, dass die Reaktion der Welt auf diese Umweltzerstörung ausreichend ist", sagte Thunberg.

+++ 23:16 Lettland besorgt wegen Wagner-Kämpfern in Belarus +++

Nach dem Wechsel Prigoschins nach Belarus sieht Lettland die Gefahr einer "Infiltration" der Europäischen Union durch Kämpfer der Gruppe Wagner. Die EU-Außengrenze müsse deshalb besser geschützt werden, sagt der lettische Regierungschef Krisjanis Karins im Rahmen des EU-Gipfels in Brüssel. "Wir müssen ein aufmerksames Auge auf alles haben, was in Belarus passiert", sagt Karins. Die Tatsache, dass dort eine unbekannte Zahl von ausgebildeten Kämpfern stationiert werde, könne zur Bedrohung werden. "Die Bedrohung wäre wahrscheinlich nicht eine frontal militärische, sondern der Versuch der Infiltration Europas für unbekannte Zwecke. Das bedeutet, dass wir den Grenzen besondere Aufmerksamkeit widmen müssen und sicherstellen müssen, dass wir das kontrollieren können."

+++ 22:20 Russische Bankerin stürzt aus 11. Stock ihrer Moskauer Wohnung +++

Die russische Top-Bankerin Kristina Baikova ist laut Medienberichten aus dem Fenster ihrer Wohnung in Moskau gefallen und noch am Unfallort gestorben. Der Fenstersturz aus dem 11. Stock ereignete sich demnach bereits am 23. Juni. Die Polizei führe derzeit eine Untersuchung durch, berichtet etwa "The Insider". Die 28-jährige Baikova arbeitete als Vize-Präsidentin bei der Loko-Bank und ist das jüngste Opfer einer Serie, in der Russlands Oligarchen und Führungskräfte gewaltsam unter mysteriösen Umständen zu Tode kommen.

+++ 21:55 Brüssel hält sich bei Sicherheitsgarantien für Kiew zurück +++

Die EU bietet der Ukraine nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms weitere Hilfe an. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten seien bereit, zusätzlich zu der bereits laufenden Katastrophenschutzhilfe Unterstützung zu leisten, heißt es in einer am Abend beim EU-Gipfel in Brüssel verabschiedeten Erklärung der Staats- und Regierungschefs. Die Staudamm-Zerstörung habe verheerende humanitäre, ökologische, landwirtschaftliche und wirtschaftliche Folgen und bedrohe auch die Sicherheit des Atomkraftwerks Saporischschja. Statt der von Kiew verlangten "Sicherheitsgarantien" können sich die 27 Mitgliedsstaaten nur auf eine vage Absichtserklärung für "künftige Sicherheitszusagen" verständigen.

+++ 21:25 Belarussische Opposition: Prigoschin kann Lukaschenko nicht trauen - und umgekehrt +++

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja geht davon aus, dass der belarussische Machthaber Lukaschenko nur aus Eigennutz beim Aufstand der Wagner-Söldner in Russland vermittelt hat. Lukaschenko habe sich nicht eingeschaltet, um das Gesicht von Kreml-Chef Putin zu wahren oder um Prigoschin zu retten "oder um einen Bürgerkrieg in Russland zu verhindern", sagt Tichanowskaja in Brüssel. Lukaschenko kümmere sich vielmehr nur um sein persönliches Überleben - weil er wisse, dass er der nächste sein werde, wenn der Machtapparat in Russland durcheinander gerate, sagt Tichanowskaja. "Prigoschin und Lukaschenko sind keine Verbündete. Sie können einander nicht trauen", sagt Tichanowskaja. Beide könnten sich jederzeit gegenseitig verraten.

+++ 20:45 Oligarch legt russische Staatsangehörigkeit ab +++

Bereits der sechste russische Milliardär verzichtet auf seine Staatsbürgerschaft. Laut dem Magazin "Forbes" gibt der Geschäftsmann Igor Makarow gibt seinen Pass zurück. Makarow besitzt einen zyprischen Pass, den er im Austausch für Investitionen in den Jahren 2008 bis 2012 erhalten hat. In den letzten Jahren lebte der Geschäftsmann demnach in drei Ländern: Zypern, den Vereinigten Staaten und Italien. Nach Beginn des Krieges verhängten Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland Sanktionen gegen ihn. Laut "Forbes" verfügt Makarow über ein Vermögen von 2,2 Milliarden US-Dollar. Damit steht er auf Platz fünf der reichsten Zyprioten.





Die Entwicklungen vom Vortag können Sie hier nachlesen.