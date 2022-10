Nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros wurden bis zum 23. Oktober im Krieg Russlands gegen die Ukraine mindestens 6374 Zivilisten getötet und mindestens 9776 verletzt. Das Büro geht davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen wesentlich höher sind.

+++ 06:15 Steinmeier zu Überraschungsbesuch in Kiew +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft am Morgen zu einem überraschenden Besuch in der Ukraine ein. Es ist seine erste Reise in das Land seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar. Steinmeier will sich unter anderem in der Hauptstadt Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen.

+++ 06:02 Ukraine: Wiederaufbau ist in deutschem Interesse +++

Vor der Ukraine-Konferenz in Berlin dringt die ukrainische Regierung darauf, trotz des laufenden Krieges Investitionen in die Infrastruktur des Landes voranzutreiben. "Es ist wichtig zu verstehen, dass ungeachtet des Krieges der Wiederaufbau jetzt beginnen muss", sagt der Minister für regionale Entwicklung, Oleksij Tschernyschow. Die Versorgung mit Strom und Energie müsse vor dem Winter gesichert und Wohnraum geschaffen werden. Tschernyschow verweist darauf, dass in den vergangenen zwei Wochen fast 300 russische Raketen und Drohnen die Ukraine getroffen hätten. Es seien zahlreiche Kraftwerke getroffen und zerstört worden, es gebe täglich Stromausfälle. Der Minister betont, dass der Wiederaufbau gerade in den zurückeroberten Gebieten auch im unmittelbaren deutschen Interesse sei. "Je schneller wir die Infrastruktur wiederherstellen, vor allem die soziale Infrastruktur wie Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Schulen, desto schneller kommen die ukrainischen Flüchtlinge zurück." Das würde auch die Kosten für die Versorgung von Flüchtlingen in Deutschland verringern.

+++ 03:11 Weltbank zahlt Ukraine weitere 500 Millionen Dollar +++

Die Weltbank unterstützt die Ukraine mit der zusätzlichen Auszahlung von 500 Millionen Dollar. "Die russische Invasion führt weiterhin zu einer massiven Zerstörung der ukrainischen Infrastruktur - einschließlich der Wasser-, Abwasser- und Stromnetze - gerade jetzt, wo der Winter naht, was die ukrainische Bevölkerung weiter gefährdet", erklärt Weltbank-Chef David Malpass. "Der heute ausgezahlte neue Teil der Finanzmittel wird für die Aufrechterhaltung wichtiger staatlicher Dienstleistungen verwendet werden. Wir sind fest entschlossen, das ukrainische Volk bei der Bewältigung dieser beispiellosen Krise zu unterstützen." Die Weltbank hat insgesamt 13 Milliarden Dollar an Soforthilfe für die Ukraine mobilisiert, von denen 11,4 Milliarden Dillar bereits ausgezahlt wurden.

+++ 01:31 Ukraine hofft auf Finanzhilfen aus Deutschland +++

Die Ukraine verspricht sich von Deutschland 500 Millionen Dollar pro Monat zur Finanzierung ihres Staatshaushalts in Kriegszeiten. "Es geht um einen verlässlichen Zeitplan - zumindest für das nächste halbe Jahr", sagte der Wirtschaftsberater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Alexander Rodnyansky, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wir brauchen jeden Monat vier bis fünf Milliarden Dollar für unseren Haushalt. Wir glauben, dass Deutschland etwa 500 Millionen Dollar pro Monat übernehmen könnte, vor allem mit Blick auf das Jahr 2023." Die Ukraine hoffe, dass die EU sich mit rund zwei Milliarden Dollar pro Monat beteilige.

+++ 00:51 Weißes Haus: Keine Verhandlungen mit Russland ohne die Ukraine +++

Das Weiße Haus bekräftigt, dass die USA keine direkten Verhandlungen mit Russland im Ukraine-Krieg ohne Beteiligung Kiews führen werden. Das habe man von Anfang an gesagt, "und das bleibt der Ansatz", betont der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby. Aus US-Sicht hätten nur die Ukrainer über Verhandlungen zu entscheiden. Zuvor hatten 30 Abgeordnete der Demokratischen Partei von US-Präsident Joe Biden in einem Brief an das Weiße Haus angeregt, die Tür für direkte Verhandlungen mit Moskau offenzuhalten, um ein rascheres Ende des Krieges zu erreichen.

+++ 23:47 Moskau bringt Vorwürfe zu "schmutziger Bombe" vor UN-Sicherheitsrat +++

Russland will das Thema einer "schmutzigen Bombe" nach Angaben von Diplomaten am Dienstag vor den UN-Sicherheitsrat bringen. Russland werde dabei den Vorwurf erheben, die Ukraine plane einen Anschlag mit einer solchen Bombe". Das Thema solle bei einer nicht-öffentlichen Sitzung des 15-köpfigen Gremiums zur Sprache gebracht werden.

+++ 22:55 Selenskyj: Russland vergeudet in diesem Krieg sein Potenzial +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj zieht in einer Video-Ansprache eine Bilanz des seit genau acht Monaten andauernden Krieges. "Wir haben die Unabhängigkeit unseres Staates verteidigt - und daran kann Russland schon jetzt nichts mehr ändern", sagt er in dem Film, der auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht wurde. An der Ukraine zerbreche gerade "die sogenannte zweitstärkste Armee der Welt". Infolge des Angriffs werde Russland künftig nur noch ein Bettler sein. "Das russische Potenzial wird für diesen Wahnsinn vergeudet - für einen Krieg gegen unseren Staat und die gesamte freie Welt."

+++ 22:11 Bellingcat enttarnt russische "Fernbedienungsmörder" +++

Das Recherchenetzwerk Bellingcat hat zusammen mit dem "Spiegel" und dem russischen Exil-Medium "The Insider" eine Gruppe von russischen Militärs enttarnt, die verantwortlich für die russischen Raketenangriffe auf zivile Ziele sind. Bellingcat nennt die Gruppe "Fernbedienungsmörder". Sie sitzen in Kommandozentren in Moskau und St. Petersburg und verdienten vor zwei Jahren im Schnitt umgerechnet 2100 Dollar pro Monat - ihr heutiges Gehalt konnte Bellingcat nicht ermitteln. Der Chef der Gruppe, Oberstleutnant Igor Bagnyuk, bietet derzeit auf Avito.ru, einer Art russischem Ebay, eine Medaille an, die Putin verliehen haben soll. Er will dafür umgerechnet 105 Dollar haben.

Bellingcat kontaktierte mehrere Personen aus der Gruppe. Auf die Frage, wie er nach seiner Arbeit nachts schlafen könne, entgegnete einer, ein Major Matvey Lyubavin: "Seien Sie professionell. Stellen Sie mir konkrete Fragen." Die Frage, warum sie so viele Zivilisten töten, wollte er dann aber nicht beantworten.

+++ 21:04 USA sehen "keine Vorbereitung in Russland für Einsatz von Atomwaffen" +++

Die US-Regierung hat nach eigenen Angaben keinen Hinweis auf einen möglichen russischen Einsatz einer nuklear verseuchten Bombe. "Wir sehen nach wie vor keine Vorbereitungen der russischen Seite für den Einsatz von Atomwaffen und zu diesem Zeitpunkt auch nichts in Bezug auf den möglichen Einsatz einer 'schmutzigen Bombe'", sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby. "Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die Russen gelegentlich andere für Dinge verantwortlich gemacht haben, die sie vorhatten zu tun", so Kirby weiter. Es gebe derzeit aber keine Hinweise, dass dies hier der Fall ist. "Aber es ist ein Schauspiel, das wir schon gesehen haben."

