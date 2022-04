Nach seinem Wahlsieg soll Frankreichs Präsident Emmanuel Macrons nun gemeinsam mit Kanzler Olaf Scholz Kiew besuchen - das fordert der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. "Macron und Scholz könnten damit ihre Entschlossenheit signalisieren, die europäische Idee zu verteidigen und sie zugleich auf eine neue Ebene zu heben", schrieb er auf Twitter. Das sei eine historische Chance für Europa, so der langjährige Diplomat Ischinger, der auch deutscher Botschafter in den USA war.

+++ 06:03 USA geben Ukraine noch einmal mehrere Hundert Millionen Dollar +++

US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagen bei ihrem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weitere US-Hilfen in Höhe von 322 Millionen Dollar zu. "Damit werden die von der Ukraine benötigten militärischen Fähigkeiten unterstützt, insbesondere der Kampf im Donbas", sagt ein Beamter des US-Außenministeriums. "Diese Hilfe wird den ukrainischen Streitkräften auch bei der Umstellung auf fortschrittlichere Waffen und Luftabwehrsysteme helfen, die im Wesentlichen Nato-fähig sind." Die gesamte US-Sicherheitshilfe für die Ukraine seit der Invasion belaufe sich damit auf etwa 3,7 Milliarden Dollar.

+++ 05:42 Borrell rechnet nicht mit Energieembargo der EU +++

Die Europäische Kommission sieht im Moment keine ausreichende Unterstützung in den EU-Mitgliedsländern für ein vollständiges Embargo von russischem Öl und Gas. "Ein Importstopp für Öl und Gas oder ein Strafzoll wären wichtig, um Druck auf Putin aufzubauen und ihn an den Verhandlungstisch zu bringen", sagt Kommissions-Vizepräsident Joseph Borrell der Zeitung "Welt". "Aber im Moment haben wir in der EU keine geschlossene Haltung in dieser Frage." Das gelte auch für alternative Sanktionen wie beispielsweise einen Strafzoll auf russische Öl- und Gaslieferungen. Auf dem nächsten EU-Gipfel Ende Mai werde das Thema erneut beraten und bis dahin werde die Diskussion weitergehen.

+++ 05:18 SPD attackiert Strack-Zimmermann wegen ihrer Kritik an Scholz +++

Die SPD greift die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine scharf an und fordert mehr Zurückhaltung. Fraktionsvize Dirk Wiese sagt der "Rheinischen Post": "Man muss nicht in jedes Mikrofon sprechen und sich mitteilen." Wiese verlangte von der FDP-Politikerin zugleich mehr Ampel-Disziplin. "Marie-Agnes Strack-Zimmermann sollte erkennen, dass man sich in einer Koalition abstimmt und gemeinsam agiert." In der Regierung zu sein, heiße Verantwortung für das Ganze zu haben. "Das ist etwas anderes als Opposition." Überdies betont der Fraktionsvize: "Es ist gut und richtig, die besonnene Linie von Olaf Scholz beizubehalten." Strack-Zimmermann hat den Kurs des Kanzler hinsichtlich der Lieferung von Waffen an die Ukraine mehrfach kritisiert. Zuletzt auf dem FDP-Parteitag am vergangenen Wochenende.

+++ 04:26 Russisches Öldepot nahe der Grenze zur Ukraine brennt +++

In einem russischen Öldepot unweit der Grenze zur Ukraine ist in der Nacht zum Montag ein schwerer Brand ausgebrochen. Das Feuer habe in der Stadt Brjansk Lagertanks erfasst, teilt der örtliche Katastrophenschutz der Nachrichtenagentur Tass mit. Es liefen Löscharbeiten. Ob der Brand mit dem Krieg in der Ukraine in Zusammenhang stehen könnte, ist nicht bekannt.

+++ 03:38 Russische Militärausgaben stiegen im Jahr vor Ukraine-Einmarsch +++

Russland hat in der Zeit vor seinem Einmarsch in die Ukraine mehr Geld in sein Militär investiert als zuvor. Die russischen Militärausgaben stiegen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent auf 65,9 Milliarden Dollar (rund 60 Milliarden Euro), wie aus einem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervorgeht. Russland steckte 2021 somit 4,1 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts ins Militär, das ist ein deutlich höherer Anteil als zum Beispiel in Deutschland. Dabei kamen dem Land von Präsident Wladimir Putin nach Sipri-Angaben Einnahmen aus dem Geschäft mit fossilen Brennträgern zugute.

+++ 02:40 EU plant Sanktionen auf russisches Öl +++

Die Europäische Union bereitet weitere Sanktionen gegen Russland vor. "Wir arbeiten an einem sechsten Sanktionspaket, und eines der Themen, die wir in Betracht ziehen, ist eine Form von Ölembargo. Wenn wir Sanktionen verhängen, müssen wir dies auf eine Weise tun, die den Druck auf Russland maximiert und gleichzeitig den Kollateralschaden für uns selbst minimiert", sagt der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis, der Zeitung "Times".

+++ 01:45 SPD rechnet mit Mehrkosten für Wohnraum für Kriegsflüchtige +++

Kurz vor der Kabinettsberatung über den Ergänzungshaushalt schließt die SPD neue Mehrkosten für die Unterbringung von Kriegsflüchtigen aus der Ukraine nicht aus. "Wichtig ist, dass die Unterbringung der Geflüchteten nicht an Finanzierungsfragen scheitert", sagt die Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Verena Hubertz, der Zeitung "Rheinische Post". "Wir brauchen neuen Wohnraum, und der Zuzug verschärft die Problematik." Das kurzfristig gestartete KfW-Sonderprogramm, das Städte und Gemeinden bei der Schaffung, Modernisierung und Ausstattung von Einrichtungen für Geflüchtete unterstützt, sei "ein wichtiger erster Schritt". Wegen der hohen Nachfrage der Kommunen schloss die SPD-Politikerin allerdings nicht aus, dass das bereits auf 500 Millionen Euro aufgestockte Sonderprogramm dennoch nicht ausreichen werde. Am Mittwoch soll Bundesfinanzminister Christian Lindner dem Kabinett den Ergänzungshaushalt vorlegen.

+++ 00:55 Wüst fordert von SPD-Führung den Parteiausschluss von Schröder +++

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst fordert von der SPD-Führung die Einleitung eines Parteiausschluss-Verfahrens gegen Altkanzler Gerhard Schröder wegen dessen Äußerungen über den Ukraine-Krieg in der New York Times. "Das Interview in der New York Times ist schon ziemlich verstörend und es muss Folgen haben. Die gesamte SPD-Führung hat gesagt: Wenn Gerhard Schröder an seinen gut bezahlten Mandaten bei Putin festhält, kann er nicht mehr Mitglied der SPD sein", sagt Wüst bei "Bild TV". Jetzt sage er, dass er genau das vorhabe. "Deshalb ist die SPD jetzt aufgerufen, ihren Worten Taten folgen zu lassen."

+++ 00:18 Klitschko fordert Sanktionen gegen Altkanzler Schröder +++

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko fordert nach den jüngsten Interview-Äußerungen von Gerhard Schröder über den Krieg in der Ukraine Sanktionen des Westens gegen den Altkanzler. "Alle diejenigen, die weiterhin für Kriegsverbrecher Putin arbeiten, müssen hart sanktioniert werden", sagt Klitschko der Zeitung "Bild". Schröder sei Teil des Putin-Systems und damit "mitverantwortlich für das Abschlachten von Frauen und Kindern in der Ukraine. Angesichts seiner Propaganda für den Kreml fragt man sich, warum Schröder in Hannover wohnt und nicht in Moskau."

+++ 23:36 Austin und Blinken reden "in diesem Moment" mit Selenskyj +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Abend in Kiew mit US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zusammengetroffen. Die Besucher aus den USA unterhielten sich "in diesem Moment mit dem Präsidenten", sagt Selenskyjs Berater Oleksij Arestowitsch in einem Interview auf der Videoplattform Youtube. Bei den Gesprächen mit den US-Ministern sollte es nach Angaben Selenskyjs um die US-Waffenlieferungen für die ukrainischen Streitkräfte gehen. Es handelte sich um den ersten offiziellen Besuch von US-Regierungsmitgliedern in der Ukraine seit Beginn des russischen Einmarschs am 24. Februar.

+++ 22:46 OSZE setzt sich für Freilassung von Mitarbeitern in Ukraine ein +++

Die Spitze der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) fordert die sofortige Freilassung von vier lokalen Mitarbeitern im Osten der Ukraine. Sie seien in Gebieten der Bezirke Luhansk und Donezk festgenommen worden, die nicht unter der Kontrolle der Regierung in Kiew stehen. "Sie werden schon seit einiger Zeit ohne Anklage festgehalten, und die OSZE und ihre Familien werden nicht ausreichend über ihre Situation informiert", sagt der polnische Außenminister und derzeitige OSZE-Vorsitzende Zbigniew Rau. Die in Wien ansässige OSZE hatte Ende Februar beschlossen, ihre internationalen Beobachter angesichts der russischen Invasion außer Landes zu bringen. Die unbewaffneten Experten überwachten vor allem die Waffenstillstandslinie zwischen staatlichen Truppen und prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Nach dem Abzug blieben ukrainische Mitarbeiter zurück.

+++ 22:06 US-Außenminister Blinken kommt in Kiew an +++

US-Außenminister Antony Blinken erreicht nach ukrainischen Angaben Kiew. Dort führe er Gespräche mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, sagt einer von dessen Beratern. Selenskyj hatte am Samstag ankündigt, dass auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die ukrainische Hauptstadt besuchen wolle.

+++ 21:35 SPD-Spitzenkandidat fordert Löschung von Geisels Ukraine-Beitrag +++

Der SPD-Spitzenkandidat zur NRW-Landtagswahl am 15. Mai, Thomas Kutschaty, forderte Düsseldorfs ehemaligen Oberbürgermeister Thomas Geisel nach eigenen Angaben in einem Telefonat auf, seinen Beitrag zum Ukraine-Krieg "noch heute" zurückzuziehen. "Thomas Geisels Blogbeitrag kann so nicht stehen bleiben. Gerade die Kriegsverbrechen von Butscha erlauben keine Relativierungen", sagt Kutschaty der "Rheinischen Post". SPD-Politiker Geisel hatte unter der Überschrift "Es reicht, Herr Melnyk!" das forsche Auftreten des ukrainischen Botschafters in Deutschland und den moralischen Druck der Ukraine für Waffenlieferungen kritisiert. Unter anderem warf er der Ukraine eine "Genozid-Rhetorik" vor, die Opferzahlen höher erscheinen lasse.

+++ 21:11 Künstler malt Zaun des Deutschen Botschafts-Grundstücks in Wien blau-gelb an +++

Aktivisten malen den Zaun des Deutschen Botschafts-Grundstücks in Wien in den ukrainischen Nationalfarben an. Das Gelände liegt direkt gegenüber der Russischen Botschaft. "Wir tolerieren das", sagt ein Sprecher der deutschen Vertretung der Deutschen Presse-Agentur. Er stellt jedoch klar, dass die blau-gelbe Aktion am Samstag nicht von seiner Botschaft in Auftrag gegeben oder durchgeführt wurde. Laut dem deutschen Gesandten Rainer Rudolph steht ein Künstler hinter der Umgestaltung des Zauns um die Baustelle, auf der das neue deutsche Botschaftsgebäude errichtet wird. Bemalt wird "die Seite, auf die es ankommt, damit die Nachbarn dort einen guten Blick darauf haben", schreibt Rudolph auf Twitter.

+++ 20:42 Habeck kritisiert Unions-Antrag zu Waffenlieferungen +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nennt es "insgesamt nicht glücklich", dass der Bundestag in der Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine über zwei Anträge abstimmen könnte. Im ZDF spricht er unter Anspielung auf eine eigene Vorlage der Opposition von seiner Hoffnung "dass Deutschland sich in der Stärke der Einheit der letzten Tage und Wochen wieder zusammenfindet und auch geschlossen und gemeinsam der Bundestag abstimmen kann".

