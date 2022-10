Bei dem nächtlichen russischen Raketenangriff auf Saporischschja sind mindestens 17 Menschen getötet worden. "Als Ergebnis eines nächtlichen Raketenangriffs auf Saporischschja wurden Wohnhäuser und Straßen in einem Wohngebiet der Stadt beschädigt", schreibt Anatoli Kurtev, Sekretär der Stadtverwaltung, auf Telegram. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist bekannt, dass 17 Menschen gestorben sind."

+++ 05:51 Russische Taucher untersuchen Schäden an Krim-Brücke +++

Russische Taucher untersuchen heute die Schäden, die durch die starke Explosion auf der Straßen- und Eisenbahnbrücke zur Krim entstanden sind. Russische Nachrichtenagenturen zitieren den stellvertretenden Ministerpräsidenten Marat Khusnullin mit den Worten, die Taucher werden morgens mit der Arbeit beginnen. Eine detailliertere Untersuchung oberhalb der Wasserlinie soll bis zum Ende des Tages abgeschlossen sein.

+++ 04:40 Bericht: EU will 15.000 ukrainische Soldaten schulen +++

Die Europäische Union will im kommenden Winter bis zu 15.000 ukrainische Soldaten in EU-Staaten ausbilden. Die beiden Einsatz-Hauptquartiere sollen in Deutschland und Polen sein, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Diplomatenkreise. In Polen sollen ukrainische Soldaten demnach etwa in der Abwehr chemischer, biologischer und nuklearer Waffen, im Sanitätswesen und im Umgang mit Cyberangriffen ausgebildet werden. Auch die Ausbildung in militärischer Logistik, in der Instandsetzung von Waffen, im Häuserkampf und in Fragen der Luftverteidigung sowie des Artillerieeinsatzes gehörten dazu. In dem zweiten Trainingskommando werde Deutschland in größerem Umfang spezielle Ausbildungseinheiten anbieten, beispielsweise Minenräumung oder Taktikschulungen.

+++ 03:10 Nach Angriff auf Saporischschja steigt die Zahl der Toten +++

Nach einem russischen Raketenangriff im Zentrum der Stadt Saporischschja am Donnerstag steigt die Zahl der Todesopfer. Mindestens 17 Menschen seien getötet worden, darunter ein Kind, teilt der staatliche ukrainische Notdienst bei Telegram mit. Am Samstag hatten ukrainische Behörden die Zahl der Toten bereits auf 14 korrigiert. Am Abend meldeten Behörden zudem erneuten Beschuss, bei dem ein Gebäude zerstört worden sei. Die von ukrainischen Einheiten kontrollierte Stadt Saporischschja liegt in der gleichnamigen Region, in welcher sich auch das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja befindet.

+++ 01:39 Harte Kämpfe um strategisch wichtige Stadt im Osten +++

Die ukrainischen Truppen sind in der Nähe der strategisch wichtigen Stadt Bachmut im Osten des Landes in harte Kämpfe verwickelt. "Wir halten unsere Stellungen im Donbass, insbesondere in Richtung Bachmut, wo es jetzt sehr, sehr schwierig ist", sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. Die russischen Streitkräfte haben bereits mehrfach versucht, die Stadt einzunehmen.

+++ 00:44 Selenskyj: "Es war leider bewölkt auf der Krim" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält sich zu der Explosion auf der Krim-Brücke bedeckt. In seiner nächtlichen Videobotschaft sagt er lediglich, dass das Wetter auf der Halbinsel Krim zwar warm, aber "leider bewölkt" gewesen sei. Die Zukunft der Ukraine sei sonnig. Für die Ukrainer werde es eine Zukunft ohne Besetzer geben - im gesamten Gebiet, vor allem auf der Krim. Er danke allen Bürgern, die für den Frieden in der Ukraine kämpften, "für die Befreiung unseres ganzen Landes", so Selenskyj.

+++ 23:51 Ukrainische Wirtschaft schrumpft um ein knappes Drittel +++

Die Wirtschaftsleistung in der Ukraine ist offiziellen Angaben zufolge in den ersten neun Monaten 2022 um rund 30 Prozent geschrumpft verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum. Hauptgrund für den Rückgang sei der russische Einmarsch, teilt das ukrainische Wirtschaftsministerium mit. Außerdem habe schlechtes Wetter im September die Ernte verlangsamt. Negativ hätten sich auch Stromunterbrechungen wegen des Beschusses des Atomkraftwerks in Saporischschja ausgewirkt. Die ukrainische Zentralbank geht nach früheren Angaben davon aus, dass die Wirtschaftsleistung nach einem Einbruch um ein Drittel 2022 im nächsten Jahr zwischen fünf und sechs Prozent zulegen wird.

+++ 22:59 Ukraine sieht nach Explosion auf Krim-Brücke "Spur nach Russland" +++

Nach Angaben des ukrainischen Präsidentenbüros ist die Verantwortung für die Explosion einer Lkw-Bombe auf der Krim-Brücke bei Russland zu suchen. "Es ist erwähnenswert, dass der explodierte Lastwagen allen Anzeichen nach von der russischen Seite auf die Brücke fuhr", erklärt der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak gegenüber der Online-Zeitung "Ukrajinska Prawda"." Das alles weist eindeutig auf eine Spur nach Russland hin", so Podoljak weiter. Er vermute hinter dem Anschlag einen Konflikt zwischen dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB und dem Verteidigungsministerium und Generalstab.

+++ 22:13 Video zeigt Moment der Explosion auf der Krim-Brücke samt riesigem Feuerball +++

Nach der schweren Explosion auf der Krim-Brücke am Morgen gibt es mittlerweile Videos, die den Moment zeigen, in dem etwas detoniert und ein Feuerball das Bauwerk einhüllt. Die "New York Times" teilt etwa eines:

+++ 21:56 Kiew feixt nach Explosion über Putin: "Happy Birthday, Mr. President" +++

Nach der schweren Explosion auf der russischen Krim-Brücke nur einen Tag nach dem 70. Geburtstag von Kremlchef Wladimir Putin ist in der Ukraine der Spott groß. Der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats, Olexij Danilow, veröffentlicht auf Facebook Aufnahmen von dem teils zerstörten Bauwerk, das Russland und die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim verbindet. Daneben stellt er ein Video, das die Hollywood-Legende Marilyn Monroe (1926 - 1962) zeigt, wie sie im Jahr 1962 für den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy das Geburtstagsständchen "Happy Birthday, Mr. President" singt. Der Video-Zusammenschnitt wurde in sozialen Netzwerken vielfach geteilt. Viele meinten in Kommentaren, dass es für jemanden wie Putin zum Jubiläum schon etwas Besonderes als Geschenk brauche. Die Brücke war stets ein Herzensprojekt des Kremlchefs.





Frühere Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.