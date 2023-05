Nach Gefechten in der russischen Grenzregion Belgorod kritisiert der Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, Moskaus Verteidigungskräfte. Das russische Militär sei "absolut nicht bereit", sich den russischen Freiwilligenverbänden auf Seiten der Ukraine zu widersetzen, sagt Prigoschin in einem Interview mit dem Kriegsblogger Konstantin Dolgow. Zudem meint Prigoschin, dass die Ukraine mittlerweile eine der stärksten Armeen der Welt habe. Die Ukrainer seien "gut organisiert, hervorragend ausgebildet und ihre Geheimdienste arbeiten auf höchstem Niveau".

+++ 05:05 Alarmzustand in Belgorod aufgehoben +++

Die Behörden der Region Belgorod heben den unter Verweis auf Kämpfe verhängten Alarmzustand wieder auf. Der rechtliche Zustand einer "Anti-Terror-Operation" sei beendet, teilt Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow beim Telegram mit. Nach russischer Darstellung wurde im Gebiet Belgorod seit Montag gegen Dutzende "Vertreter ukrainischer Militärverbände" gekämpft. Die Ukraine weist zurück, etwas mit Angriffen zu tun zu haben. Aus russischen Staatsbürgern bestehende Freiwilligenkorps hätten sich zu den Angriffen bekannt.

+++ 01:16 Ukraine: Russen haben "Chersones"-Museum auf der Krim geplündert +++

Die Ukraine wirft Russland vor, die "Chersones von Tauria" geplündert zu haben, ein antikes Freilandmuseum auf der Krim. Die Besatzer hätten das byzantische Gold und andere Artefakte nach Welikij Nowgorod gebracht, angeblich für eine Ausstellung, teilt die Vertretung des ukrainischen Präsidenten auf der Krim mit. Die antike Tempelstadt Chersones wurde 2013 von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Nach der Annexion der Krim bezeichnete der russische Präsident Wladimir Putin Chersones als "heiligstes, spirituelles Symbol" Russlands, 2017 kündigte er an, dort ein "russisches Mekka" zu errichten.

+++ 00:44 Gouverneur - Erneuter Drohnen-Angriff auf Belgorod +++

Der Gouverneur der russischen Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, berichtet auf seinem Telekram-Kanal von einem von einer Drohne abgeworfenen Sprengsatz. Es habe keine Verletzten gegeben, schreibt er zu einem Bild eines beschädigten Autos. Eine Drohne sei später durch Flugabwehrfeuer abgeschossen worden.

+++ 23:19 Selenskyj will Marineinfanterie ausbauen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Marineinfanterie des Landes ausbauen. Mit der Bildung eines Marieninfanterie-Corps sollen zu bestehenden Einheiten neue Brigaden hinzukommen, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache "Und wir werden sie mit modernen Waffen und Ausrüstung ausstatten", ergänzt er. Selenskyj hatte zuvor ukrainische Marineinfanteristen an der Front besucht.

+++ 22:13 Russland: Zwei US-Bomber über der Ostsee abgefangen +++

Russland hat eigenen Angaben zufolge zwei Bomber der US-Luftwaffe über der Ostsee abgefangen. Die beiden Maschinen vom Typ B-1B hätten sich "der russischen Grenze genähert", teilt das Verteidigungsministerium in Moskau über Telegram mit. "Nach dem Rückzug der ausländischen Kriegsflugzeuge von der russischen Grenze ist das russische Kampfflugzeug wieder zu seinem Stützpunkt zurückgekehrt", heißt es weiter. Das Pentagon spricht derweil von einer seit langem geplanten Übung in Europa. Die Interaktion mit der Besatzung des russischen Flugzeugs sei "sicher und professionell" gewesen, sagt ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums in Washington.

+++ 21:30 Kreml: Militärische Hilfe aus dem Westen ändert nichts an der Front +++

Weitere Zusagen westlicher Länder für militärische Hilfe an die Ukraine würde die Lage an der Front nicht ändern, erklärt der Kreml. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagt in seiner täglichen Telefonkonferenz mit Reportern, dass die Lieferung von modernen F-16-Kampfjets an die Ukraine mit "offensichtlichen Risiken" verbunden sei.

+++ 21:00 Frankreich will Ukraine Sicherheitsgarantien geben +++

Frankreich erklärt sich "bereit, Vereinbarungen mit der Ukraine zu treffen, um ihr Sicherheitsgarantien zu geben", heißt es in einer Erklärung des französischen Außenministeriums. Sie ist eine Reaktion auf einen Artikel der "Washington Post", in dem angedeutet wird, dass die NATO-Länder ein Sicherheitsabkommen nach israelischem Vorbild für die Ukraine in Erwägung ziehen, während die Mitgliedschaft des Landes im Militärbündnis noch Jahre entfernt ist. "Frankreich denkt in Abstimmung mit seinen Partnern weiterhin über die beste Art und Weise nach, die Ukraine langfristig und in allen Bereichen zu unterstützen", teilt des Außenministerium mit.

+++ 20:27 Ukraine: 33-Jähriger bei russischem Beschuss von Charkiw verletzt +++

Der staatliche ukrainische Rundfunk Suspilne berichtet, dass ein 33-jähriger Einwohner von Wowtschansk in Charkiw durch den Beschuss der Russischen Föderation verletzt wurde und im Krankenhaus liegt.

Alle früheren Entwicklungen lesen Sie hier.