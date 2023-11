Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs hat Russland die Ukraine am Dienstag mit 14 Raketen sowie 80 weiteren Luftangriffen attackiert. "Gestern griffen die Besatzer die Ukraine mit 21 Angriffsdrohnen vom Typ Shahed-136/131 an. Alle feindlichen Drohnen wurden zerstört", meldet die Armeeführung auf Facebook. Es habe bei den russischen Angriffen, darunter auch fast 70 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern, Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung gegeben. Wohngebäude und zivile Infrastruktur seien zerstört und beschädigt worden. Die Angriffe trafen demnach in der Region Charkiw die Orte Iwaniwka und Stepowa-Nowoseliwka; in der Region Donezk die Orte Spirne, Tschasiw Jar und Toretsk sowie in der Region Cherson die Orte Zmiwka, Beryslaw und Kosatske.

+++ 05:07 Ukrainischer Staatshaushalt: Hälfte fließt in Rüstung +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj unterzeichnet den Staatshaushalt 2024 mit Milliardenausgaben für die Rüstung. Der Wehretat von umgerechnet mehr als 40 Milliarden Euro macht rund die Hälfte der Gesamthaushaltsausgaben aus. "Es ist offensichtlich, dass der Schutz gegen die russische Aggression Priorität hat", sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Zugleich betont er, dass die Führung auch die "sozialen Bedürfnisse unserer Menschen berücksichtigen und die gesellschaftlichen Verpflichtungen des Landes erfüllen wird". Trotz des Krieges sei es wichtig, dass die Bürger vom Staat unterstützt würden, sagte Selenskyj.

+++ 04:32 Ukraine: Schlechtes Wetter verlangsamt russische Offensive im Osten +++

Schlechtes Wetter behindert nach ukrainischen Angaben den russischen Vormarsch in der Ostukraine. "Wir sehen keine ankommende Ausrüstung", sagt ein ukrainischer Offizier im Staatsfernsehen. "Das Wetter ist schlecht. Aber sobald der Frost kommt und der Boden härter wird, ist ein Angriff mit schwerem Gerät möglich". Heftige Stürme mit starken Regenfällen - und Schnee im Süden - haben den Boden aufgeweicht und für militärische Manöver untauglich gemacht. Der ukrainische Militärsprecher Wolodymyr Fitio bestätigt, dass das schlechte Wetter die Russen zu "Anpassungen" gezwungen habe. "Man kann nicht vorrücken, wenn der Boden so ist", sagte Fitio dem Sender Espreso TV. "Früher haben die Russen auf ihre Reserven zurückgegriffen und sie in die Schlacht geschickt. Wegen des Wetters gibt es jetzt viel weniger solche Bewegungen".

+++ 00:47 Shahed-Drohnen abgeschossen: Luftalarm über Ukraine weitgehend aufgehoben +++

Russland startet seit dem Abend eine neue Welle von Drohnenangriffen auf die Ukraine. Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilt, seien unter anderem in den Regionen Odessa, Charkiw und Mykolajiw Shahed-Drohnen iranischer Bauart abgeschossen worden. Inzwischen ist der Luftalarm aufgehoben, nur in der Region Chmelnyzkyj gibt es noch keine Entwarnung.

+++ 22:32 Bericht: Soldaten können "Verletzungen" und Front-Versetzungen kaufen +++

Das unabhängige russische Exil-Medium "Novaya Gazeta Europe" berichtet über ein Bestechungs-System bei russischen Militäreinheiten in der Ukraine. So könnten sich Soldaten zum Beispiel für Summen zwischen umgerechnet etwa 450 Euro und 2750 Euro an einen anderen Frontabschnitt versetzen lassen, zitiert die Online-Zeitung einen Offizier. Für einen Urlaub müssten mindestens 4500 Euro gezahlt werden, für Zehntausende Euro seien auch "Verletzungen" möglich, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten, aber tatsächlich nur auf dem Papier bestehen. Laut dem Portal zahlt der russische Staat seinen in der Ukraine verwundeten Soldaten umgerechnet 31.000 Euro Entschädigung. Ein Soldat habe sich in einer Sprachnachricht von der Front beschwert, dass so viel an Bestechungsgeld von seinem Lohn abginge, zitiert die Online-Zeitung die Mutter des Soldaten. Er habe ihr mitgeteilt, dass seine Einheit dank "Bestechungsgeldern in Millionenhöhe" nicht am aktiven Kampf teilnehme. Demnach sagte er ihr: "Je wichtiger der General ist, desto höher ist das Bestechungsgeld. Und wenn man nur noch ein paar Tage hat, bevor man nach Hause geht, will man am Leben bleiben. (...) Wir haben also für unser Leben bezahlt."

+++ 21:55 Stiftung von Putins Tochter steigt laut Bericht bei Drohnenbauer ein +++

Eine von Putins Tochter Katerina Tichonowa geleitete Stiftung ist einem Bericht der "Moscow Times" zufolge Miteigentümer des größten russischen Drohnenherstellers geworden. Demnach erwarb die "National Intellectual Development Foundation" (NIDF), auch bekannt als Innopraktika, eine Beteiligung an der Geoscan-Gruppe. Diese stelle Drohnen für die zivile Luftfahrt sowie Software für die photogrammetrische Datenverarbeitung her, heißt es weiter. Die Ukraine habe Geoscan mit Sanktionen belegt, nachdem die Regionalregierung von Baschkortostan angekündigt habe, in den Geoscan-Anlagen Drohnen für den Krieg zu bauen. Die ukrainische Online-Zeitung "Ukrajinska Prawda" schreibt, die Beteiligung an dem Drohnenbauer liege bei zehn Prozent.

+++ 21:12 Putin sieht Russland wieder als "Großmacht" +++

Kremlchef Putin sieht Russland nach fast zwei Jahren seines Angriffskrieges gegen die Ukraine nach eigenen Worten wieder als "Großmacht" auf der Weltbühne. "Wir sind stärker geworden", sagt Putin in einer Videobotschaft zur Tagung des sogenannten Weltkonzils des Russischen Volkes, einer Organisation unter Schirmherrschaft der russisch-orthodoxen Kirche. Als Erfolg hebt er dabei auch die international als Bruch des Völkerrechts verurteilte Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland hervor. Das moderne Russland habe "seine Souveränität als Weltmacht" zurückerlangt und gefestigt, sagt Putin. Dagegen sieht der Westen, der Russland im Zuge des Krieges mit Sanktionen belegt hat, das Land als wirtschaftlich geschwächt und auf internationaler Bühne isoliert.

+++ 21:00 Luftalarm auch im Westen der Ukraine +++

In weiten Teilen der Ukraine gibt es Luftalarm. Betroffen ist der Landessüden, sowie Teile des Westens und der Zentralukraine. Auch in Kiew ist am Abend erneut Alarm zu hören.

+++ 20:47 Nikopol: 63-Jähriger bei Beschuss von Wohnhäusern getötet +++

Bei dem Einschlag russischer Geschosse in einem Wohngebiet in Nikopol ist nach ukrainischen Angaben ein 63-jähriger Mann getötet worden. Bei dem Vorfall am Morgen sei ein fünfstöckiges Gebäude getroffen worden, erklärt der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Serhyj Lysak.

+++ 20:12 Ukraine bestätigt mehrere vergiftete Personen und verdächtigt Russland +++

Die Ukraine verdächtigt Russland, die Frau des ukrainischen Militärgeheimdienstchefs vergiftet zu haben. "Das ist die Haupthypothese", sagt ein Sprecher des Militärgeheimdienstes HUR. Es handele sich um eine absichtliche Vergiftung durch Schwermetalle, "insbesondere Quecksilber und Arsen". Demnach war Marianna Budanowa und nicht ihr Ehemann Kyrylo Budanow "das Ziel". Die Frau sei "vor mehr als einer Woche" ins Krankenhaus gebracht worden. Derzeit sei es nicht möglich, das genaue Datum der Vergiftung zu bestimmen, da sie möglicherweise über einen längeren Zeitraum erfolgte, sagt der HUR-Sprecher weiter. Er bestätigt zudem Medienberichte, wonach auch bei "mehreren" Mitarbeitern des Militärgeheimdienstes Spuren von Schwermetallen gefunden wurden.

