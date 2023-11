Das russische Verteidigungsministerium hat nach Einschätzung des Institutes for the Study of War (ISW) mit der öffentlichen Rekrutierung für das russische "Afrika Korps" begonnen. Dieses soll den US-Experten zufolge die Operationen der Wagner-Gruppe in Afrika übernehmen, nachdem die Versuche des Verteidigungsministeriums, ehemaliges Wagner-Personal direkt anzuwerben, gescheitert sein sollen. Das ISW bezieht sich in seinem aktuellen Lagebericht auf einen russischen Militärblogger, der am gestrigen Montag eine Anzeige für den Vertragsdienst im russischen "Afrika Korps" veröffentlichte. Der Militärblogger behauptete demnach, das russische Verteidigungsministerium habe die Bildung des russischen "Afrika Korps" in Libyen beschlossen. Im August dieses Jahres hatten sich dort der stellvertretende russische Verteidigungsminister Generaloberst Junus-bek Jewkurow und der Befehlshaber der libyschen Nationalarmee, Marschall Chalifa Haftar, getroffen. Das ISW zitiert den Militärblogger, wonach das Anfangsgehalt für das Personal des "Afrika Korps" 280.000 Rubel (rund 3160 US-Dollar) betragen soll und damit deutlich höher wäre als die Gehälter, die einerseits das russische Verteidigungsministerium ehemaligen Wagner-Kämpfern und andererseits die Wagner-Gruppe Rekruten für ihre Operationen in Afrika im Jahr 2023 angeboten hatte.

+++ 05:59 Zehn Jahre Euromaidan: Moskau sieht Schuld bei Ukraine und Westen +++

Zum zehnten Jahrestag der proeuropäischen Proteste auf dem Maidan in Kiew schiebt das russische Außenministerium der Ukraine und dem Westen die alleinige Schuld am Konflikt mit Moskau zu. In sehr abfälligen Worten fragt Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa, was der Traum von Europa der Ukraine gebracht habe. "Aus einer wohlhabenden, industriell entwickelten, dicht bevölkerten Ex-Sowjetrepublik hat sich die Ukraine in ein verarmtes, absterbendes Gebiet verwandelt." Die Ukraine habe durch die Ereignisse seit November 2013 ihre staatliche Eigenständigkeit verloren und werde durchgefüttert "von westlichen Kolonisatoren, die ihre Innen- und Außenpolitik bestimmen", behauptet Sacharowa.

+++ 04:32 Unangekündigter Besuch: Pistorius trifft in Kiew ein +++

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius trifft zu einem unangekündigten Besuch in der Ukraine ein. Der SPD-Politiker kommt mit dem Zug in der Hauptstadt Kiew an. Für den weiteren Verlauf des Tages sind Gespräche mit seinem ukrainischen Kollegen Rustem Umerow und Präsident Wolodymyr Selenskyj geplant.

+++ 03:50 Russland meldet Abschuss ukrainischer Drohnen +++

Russland gibt an, zwei ukrainische Drohnen über eigenem Staatsgebiet abgeschossen zu haben. Eine sei über der Region Kursk zerstört worden, eine über der Region Orjol, melden das russische Verteidigungsministerium sowie der Gouverneur der Region. Es gebe keine Schäden oder Verletzte.

+++ 22:53 USA setzen "Schlächter von Butscha" auf Sanktionsliste +++

Die US-Regierung verhängt Einreiseverbote gegen zwei russische Militärs wegen Beteiligung an "schweren Menschenrechtsverletzungen". Die Maßnahme betreffe zum einen Asatbek Omurbekow, der als "Schlächter von Butscha" bekannt sei, teilt das US-Außenministerium mit. Die US-Regierung wirft ihm "außergerichtliche Tötungen unbewaffneter ukrainischer Zivilisten" in dem Dorf Andrijiwka in der Ostukraine vor. Er habe seine Einheit auch nach Butscha geführt, wo diese "Zivilisten tötete, schlug, zerstückelte, verbrannte und Scheinhinrichtungen durchführte". Wegen Kriegsverbrechen in Andrijiwka wird auch Gardekorporal Daniil Frolkin auf die Sanktionsliste gesetzt. "Die Berichte, wonach Omurbekow und Frolkin in schwere Menschenrechtsverletzungen verwickelt waren, wie sie von Nichtregierungsorganisationen und unabhängigen Untersuchungen dokumentiert wurden, sind ernst und glaubwürdig", so das US-Außenministerium.

+++ 21:36 Ukraine: Situation an der Front bleibt "komplex" +++

Die ukrainische Armee hält nach eigenen Angaben weiterhin Stellungen am linken Ufer des Dnipro in der Region Cherson. Das schreibt der ukrainische Generalstab in seinem Abendbericht. Insgesamt sei es im Laufe des Tages zu 54 militärischen Zusammenstößen gekommen. "Der Feind führte drei Luftangriffe und zwölf Angriffe mit mehreren Raketenwerfern auf die Stellungen unserer Truppen und auf besiedelte Gebiete durch." Die Situation an der Front bleibe "komplex".

+++ 20:33 Selenskyj verkündet neue Waffenhilfe aus den USA +++

Die Ukraine erhält ein neues Rüstungspaket aus den USA zur eigenen Verteidigung. Bei dem Paket im Wert von 100 Millionen US-Dollar handelt sich um Militärhilfe, die bereits vom US-Kongress genehmigt wurde. Das Rüstungspaket umfasst unter anderem Stinger-Flugabwehrraketen, einen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars sowie Artilleriemunition. "Insbesondere wird es mehr Artilleriegeschosse geben, die jetzt besonders benötigt werden", sagt Präsident Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Seinen Worten nach wurde die Waffenhilfe auch beim Besuch von US-Verteidigungsminister Austin in Kiew besprochen.

+++ 20:19 Stoltenberg besorgt über russischen Einfluss in Bosnien +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigt sich besorgt über einen möglichen russischen Einfluss in Bosnien-Herzegowina. "Wir sind besorgt wegen sezessionistischer und abspalterischer Rhetorik und wegen bösartiger ausländischer Einmischung, darunter jener Russlands", sagt Stoltenberg in Sarajevo bei einer Pressekonferenz mit der Vorsitzenden des Ministerrats von Bosnien-Herzegowina, Borjana Kristo.

