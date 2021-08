Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will alle Auslandseinsätze der Bundeswehr auf den Prüfstand zu stellen. "Wir brauchen angesichts der vielen Fehler in Afghanistan eine unabhängige Evaluierung aller Auslandseinsätze mit Fachleuten aus der Bundeswehr, mit Friedensforscherinnen und Entwicklungsexperten", sagte Baerbock den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Baerbock kritisierte das Verhalten der Bundesregierung beim Abzug aus Afghanistan. "Hals über Kopf die Truppen rauszuziehen, war ein Fiasko mit Ansage", sagte sie. Die Regierung müsse alle noch in Afghanistan verbliebenen Deutschen, Ortskräfte und besonders gefährdete Menschen wie Journalistinnen, Fraurechtlerinnen und Menschenrechtsverteidiger und ihre Familien aus dem Land in Sicherheit zu bringen.

+++ 06:08 US-Truppen in letzter Evakuierungsphase +++

Die US-Truppen befinden sich in der letzten Phase der Evakuierungen. Etwas mehr als tausend Zivilisten warteten am Flughafen Kabul zurzeit darauf, ausgeflogen zu werden, teilt ein westlicher Sicherheitsbeamter mit. Die Menschenmenge an den Flughafentoren habe sich nach der Warnung vor einem erneuten Attentat militanter Extremisten gelichtet.

+++ 05:35 Macron will "sichere Zone" in Kabul schaffen +++

Frankreich und Großbritannien wollen sich bei den Vereinten Nationen für die Schaffung einer "sicheren Zone" in der afghanischen Hauptstadt Kabul einsetzen, um humanitäre Einsätze fortsetzen zu können. Das kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron in einem Interview mit der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche" an. Die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats - Frankreich, Großbritannien, die USA, Russland und China - beraten heute über die Lage in Afghanistan. London und Paris arbeiten laut Macron an einem Resolutionsentwurf, der darauf abziele, eine geschützte Zone "unter Kontrolle der UNO in Kabul zu definieren". Dies könne einen UN-Rahmen für Notfälle schaffen, Zuständigkeiten klären und "es der internationalen Gemeinschaft erlauben, Druck auf die Taliban aufrechtzuerhalten", sagte Macron.

+++ 04:49 EU-Kommission fordert konkrete Angebote für die Aufnahme von Geflüchteten +++

Die Europäische Kommission ruft die EU-Mitgliedstaaten vor dem geplanten Sondertreffen der EU-Innenminister am Dienstag auf, konkrete Angebote für die Aufnahme von Geflüchteten zu machen. "Bis Mitte September erwarten wir von den Mitgliedstaaten Zusagen für das kommende Jahr. Da geht es um Menschen aus verschiedenen Regionen, aber natürlich wird nun Afghanistan auch besonders im Fokus stehen", sagte der zuständige Sprecher der EU-Kommission für Innen- und Migrationspolitik, Christian Wigand, der "Welt am Sonntag". Das Ziel seien sichere und legale Wege für besonders gefährdete Menschen, um in Europa Schutz zu erhalten. Es gehe dabei um klar definierte Gruppen von Menschen, die besonders gefährdet seien, wie Journalisten oder Menschenrechts-Aktivisten, insbesondere Frauen und Mädchen.

+++ 04:12 Maas reist für Gespräche in afghanische Nachbarländer, nach Katar und in die Türkei +++

Nach dem Ende der Rettungsaktion der Bundeswehr für deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte aus Kabul bricht Bundesaußenminister Heiko Maas am heutigen Sonntag zu einer mehrtägigen Reise nach Tadschikistan, Usbekistan, Pakistan, Katar sowie in die Türkei auf. In den Ländern werde er Gespräche führen, "damit Afghaninnen und Afghanen von der Grenze schnell und sicher zu unseren Botschaften gelangen können", teilte Maas auf Twitter mit.

+++ 03:09 US-Truppen evakuieren 2000 weitere Menschen +++

Die USA und Verbündete haben innerhalb von zwölf Stunden weitere 2000 Menschen aus Afghanistan evakuiert. Das teilt ein Mitarbeiter der amerikanischen Regierung mit.

+++ 02:10 Söder: EU-Mission soll Evakuierungen schützen +++

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder möchte die Bundeswehr im Rahmen einer EU-Mission zum Schutz des Flughafens in Kabul einsetzen, um die Evakuierungsflüge wieder aufzunehmen. "Das Ziel für Afghanistan könnte sein, in naher Zukunft auf dem Flughafen in Kabul eine eigene europäische Schutzzone zu etablieren",sagte Söder der "Bild am Sonntag". Er forderte sofortige Verhandlungen dazu. Europa müsse sich endlich auch militärisch konsequent koordinieren. Dafür brauche es einen europäischen Sicherheitsrat und eine schlagkräftige militärische Einheit, die deutsche und europäische Staatsbürger in Notlagen schütze.

+++ 00:57 Seehofer: Grenzkontrollen bei großen Fluchtbewegungen verschärfen +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer will im Fall neuer großer Fluchtbewegungen aus Afghanistan, Syrien und Irak die Grenzkontrollen verschärfen. "Nicht jeder, der in unser Land will, darf einreisen", sagt der CSU-Politiker laut einem Vorabbericht der "Bild am Sonntag". Man beobachte die Flüchtlingsbewegungen aus diesen Ländern sehr genau. Sieben Afghanen seien bei Kontrollen nach den Evakuierungsflügen der Bundeswehr aus Kabul in Deutschland den Sicherheitsbehörden aufgefallen. Drei hätten gefälschte Dokumente dabei gehabt, bei vier anderen handele es sich um Straftäter, die bereits schon einmal nach Afghanistan abgeschoben worden seien.

+++ 00:39 Auch Großbritannien beendet Evakuierungseinsatz +++

Nach der Bundeswehr und anderen westlichen Verbündeten hat auch Großbritannien seine letzten Streitkräfte aus Afghanistan abgezogen. Das britische Verteidigungsministerium teilte über Twitter mit, der letzte Flug mit Soldaten habe Kabul verlassen. Dank gelte all denen, die unter enormem Druck und schrecklichen Bedingungen so tapfer gedient hätten, um die am stärksten gefährdeten Zivilisten sicher zu evakuieren. Der britische Premier Boris Johnson hatte gestern den Zeitpunkt des Abzugs westlicher Truppen aus Afghanistan öffentlich bedauert. "Das Timing ist definitiv nicht das, was sich dieses Land ausgesucht hätte." Johnson hatte sich vor dem G7-Sondergipfel in dieser Woche bei US-Präsident Joe Biden für eine Verlängerung der westlichen Evakuierungsmission eingesetzt - was dieser jedoch ablehnte.

+++ 23:26 Letzter britischer Militärflieger verlässt Kabul +++

Der letzte britische Flieger mit militärischem Personal hat Kabul verlassen. Das teilt das Verteidigungsministerium in London mit. Premierminister Boris Johnson dankte den an der Evakuierungsmission beteiligten Soldaten und erklärte, mit den britischen Rettungsflügen seien in weniger als zwei Wochen mehr als 15.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Zugleich dankte er den tausenden Soldaten, die in den zurückliegenden beiden Jahrzehnten in Afghanistan dienten.

