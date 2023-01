Das russische Militär stellt ukrainischen Armeeangaben zufolge bereits Listen von Schülern zusammen, die nach dem Schulabschluss zur Armee mobilisiert werden können. Dies berichtet "Kyiv Independent" . Demnach müssten sich Kinder, die 2005 bis 2006 in den russisch besetzten Gebieten in den Regionen Luhansk und Donezk geboren wurden, bereits für die Wehrpflicht anmelden. Im Bericht des Militärs werden die Eltern von Schulkindern in den russisch besetzten Gebieten aufgerufen, ihre Kinder an einen sichereren Ort zu bringen.

+++ 06:05 Russland will Namen der getöteten Soldaten von Makijiwka nicht nennen +++

Russland will die Namen der bei einem ukrainischen Raketenschlag in Makijiwka getöteten Soldaten nicht veröffentlichen. Dies berichtet die in Riga ansässige unabhängige russische Online-Zeitung "The Insider" und beruft sich auf den Militärkommissar des russischen Gebiets Samara, Oleksij Wdowin. Aus Samara stammen die meisten der im besetzten Makijiwka getöteten Soldaten. Wdowin befürchtet offenbar "Provokationen durch ausländische Geheimdienste". In einer von Zehntausenden unterschriebenen Petition war zuvor die Veröffentlichung einer vollständigen Liste der Namen gefordert worden. Die Ukraine hatte in Makijiwka am Neujahrstag einen russischen Militärstützpunkt angegriffen, wobei nach ukrainischen Angaben etwa 400 Soldaten getötet und mindestens 300 verletzt wurden. In einem seltenen Eingeständnis räumte das russische Verteidigungsministerium bislang 89 Tote ein.

+++ 03:46 NATO und EU wollen Zusammenarbeit ausbauen +++

Die NATO und die EU sollen nach dem Willen ihrer Spitzenvertreter noch enger zusammenarbeiten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wollen heute eine Erklärung unterzeichnen, die unter anderem auf eine bessere Kooperation beim Schutz von kritischer Infrastruktur wie der Energie- und Wasserversorgung abzielt. Zudem werden in dem Text beispielsweise der Umgang mit Informationsmanipulation und Einmischung aus dem Ausland sowie die sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels als Bereiche für eine verstärkte Zusammenarbeit genannt.

+++ 01:09 Ukraine hat durch Widerstand der Soldaten Zeit gewonnen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobt die Widerstandskraft seiner Streitkräfte. "Dank der Widerstandsfähigkeit unserer Soldaten in Soledar haben wir zusätzliche Zeit und Kraft für die Ukraine gewonnen", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Was er genau damit meint, lässt er offen. In Soledar und im nahe gelegenen Bachmut finden seit Wochen heftige Kämpfe statt. Ukrainische Vertreter haben erklärt, Russland plane in den kommenden Monaten eine neue Offensive.

+++ 00:10 Reservistenverband: "Leopard"-Lieferung "der nächste logische Schritt" +++

Der Präsident des Reservistenverbandes der Bundeswehr, Patrick Sensburg, spricht sich für die Lieferung von "Leopard"-Panzern an die Ukraine aus. "Als Schützenpanzer bietet der Marder die Möglichkeit, Soldaten schnell von einem zum anderen Ort zu verlegen", sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit Blick auf die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von "Mardern". "Im Verbund entfaltet er seine größte Wirksamkeit - idealerweise natürlich mit dem Kampfpanzer 'Leopard'. Darum ist die Unterstützung mit Kampfpanzern der nächste logische Schritt."

+++ 23:18 Moskaus Menschenrechtsbeauftragte will ukrainischen Kollegen treffen +++

Die Menschenrechtsbeauftragte der russischen Regierung, Tatjana Moskalkowa, will Angaben aus Moskau zufolge noch in dieser Woche ihren ukrainischen Kollegen Dmytro Lubinez in der Türkei treffen. "Ich bestätige, dass ich ein solches Treffen plane", sagt Moskalkowa der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Das Gespräch solle am Rande eines Gipfels geführt werden, zu dem von Donnerstag bis Samstag zahlreiche Menschenrechtsbeauftragte aus verschiedenen Ländern anreisen. Aus Kiew gibt es noch keine Bestätigung.

+++ 22:16 Ukraine beschlagnahmt Vermögen im Wert von 2 Millionen Dollar von einstigem Bildungsminister +++

Der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) teilt mit, er habe Eigentum im Wert von zwei Millionen Dollar beschlagnahmt, das Dmytro Tabachnyk, dem ehemaligen Bildungsminister unter dem gestürzten kremltreuen Präsidenten Viktor Janukowitsch, gehört. Tabachnyk wird des Hochverrats unter dem Kriegsrecht verdächtigt, weil er an der Organisation der Schein-Referenden in den von Russland besetzten Teilen der Regionen Cherson und Saporischschja beteiligt gewesen sein soll. Der ehemalige Minister habe sich demnach persönlich mit von Moskau eingesetzten Bevollmächtigten in den von Russland besetzten Gebieten beraten, heißt es. Bei Tabachnyks beschlagnahmten Vermögenswerten handele es sich in erster Linie um Immobilien, Grundstücke und Geld in ausländischer Währung, schreibt der SBU auf Telegram. Um einer möglichen Beschlagnahmung zu entgehen, habe Tabachnyk das Vermögen im Voraus bei seinen Verwandten registriert, aber der SBU habe den Plan aufgedeckt.

+++ 22:01 Ukraine zerstört angeblich russisches Munitionslager in Melitopol +++

In der Nacht zum 8. Januar soll ein russisches Munitionslager in Melitopol zerstört worden sein. Das sagt der geflohene Bürgermeister der Stadt, Iwan Fedorow, der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform. Das Lager befand sich demnach im Stadtzentrum auf dem Gelände des staatlichen Unternehmens "Hydromasch". Fedorow zufolge war das Lagerhaus durch zwei gezielte Raketenangriffe vollständig zerstört worden. Nach wiederholten erfolgreichen Attacken auf die russisch besetzte Halbinsel Krim, liefert Russland Nachschub über das Festland, der Stadt Melitopol kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Dass dort in großem Stil Militärgerät gelagert ist, ist daher nicht ungewöhnlich.

+++ 21:48 Lawrow nach Telefonat mit chinesischem Amtskollegen: USA wollen Hegemonie +++

Bei einem Telefonat zwischen Russlands Chefdiplomat Sergej Lawrow und Chinas neuem Außenminister Qin Gang demonstrieren beide Seiten nach russischen Angaben Einigkeit gegenüber dem Westen. Russland und China lehnen "die Politik der USA und ihrer Satelliten zur Herstellung einer Hegemonie in den internationalen Beziehungen" ab, heißt es einer Pressemitteilung des russischen Außenministeriums. Dem Westen werfen Peking und Moskau vor, sich in innere Angelegenheiten einzumischen und Konflikte mit China und Russland zu provozieren sowie deren Entwicklung mit Sanktionen auszubremsen.

+++ 21:30 Trotz Mehrheitswechsel im US-Repräsentantenhaus: Finanzhilfe für Ukraine ist "felsenfest" +++

Die US-Regierung hält die finanzielle Unterstützung für die Ukraine trotz veränderter Mehrheitsverhältnisse im Kongress für gesichert. Mit dem neuen Haushalt seien die finanziellen Hilfen für Kiew "felsenfest" sicher, fast für das gesamte Jahr 2023, sagt der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan. Im neuen Haushalt seien 45 Milliarden US-Dollar, umgerechnet 42 Milliarden Euro, für Ukraine-Hilfen vorgesehen, obwohl die Regierung lediglich 37 Milliarden beantragt habe. "Das ist Geld, das bereits bewilligt wurde", betont er. "Ich sehe nicht, dass uns dieses Geld weggenommen werden könnte." Durch diese Aufstockung sei die Fähigkeit der US-Regierung, die Ukraine sowohl mit militärischer als auch mit wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe zu versorgen, fest für fast das gesamte Jahr, wenn nicht das gesamte Jahr gesichert. Der neue Haushalt finanziert die Regierungsgeschäfte bis September 2023. Die Entscheidung kommt kurz vor dem Wechsel der Mehrheitsverhältnisse im Kongress: In der vergangenen Woche übernahmen die Republikaner die Kontrolle im Repräsentantenhaus.

+++ 21:11 Ukrainischer Premierminister fordert EU-Sanktionen gegen russische Atomindustrie +++

Die Ukraine erwartet, dass die Europäische Union das staatliche russische Kernenergieunternehmen Rosatom in ihre nächste Sanktionsrunde wegen des Krieges in der Ukraine einbezieht. Dies schreibt der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal auf Telegram. "Wir erwarten, dass das 10. Paket (der EU-Sanktionen) Einschränkungen gegen die russische Atomindustrie, insbesondere Rosatom, enthalten wird. Der Aggressor muss für Angriffe auf die ukrainische Energiewirtschaft und Verbrechen gegen die Ökologie bestraft werden."

+++ 20:49 Tschechien liefert Ukraine demnächst 90 modernisierte T-72-Kampfpanzer +++

Tschechien wird offenbar in Kürze 90 modernisierte T-72-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Der Premierminister des Landes, Petr Fiala, postet auf Twitter ein Foto, das ihn dabei zeigt, wie er einen dieser Panzer signiert. Finanziert haben die USA und die Niederlande den Kauf. Tschechien lieferte bereits im Sommer 2022 mehrfach Panzer des Typs T-72 an die Ukraine. Die nun anstehende Lieferung zog sich aufgrund der Modernisierung der Panzer aus sowjetischer Produktion in die Länge, scheint nun aber kurz bevorzustehen.

+++ 20:37 Wer am Ufer des Dnipro für die Ukraine kämpft +++

Die Front im Oblast Cherson scheint unbeweglich, am Flussufer des Dnipro behalten Soldaten der ukrainischen Territorialverteidigung die russischen Truppen im Auge. Es handelt sich ausschließlich um Reservisten oder Freiwillige, wie den gerade einmal 19-Jährigen "DJ".

