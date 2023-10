Der russische Präsident Wladimir Putin versucht möglicherweise, die Erwartungen zur russischen Operation in der Nähe der ukrainischen Stadt Awdijiwka zu dämpfen, schreibt das Institut for the Study of War (ISW) in seinem aktuellen Bericht. In einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen habe Putin die Operation als "aktive Verteidigung" bezeichnet. Den Analysten zufolge ist das ein veränderter Ton im Vergleich zum Freitag, als der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebenzya, den Einsatz in Awdijiwka "aktive Kampfhandlungen" genannt habe. Nach ukrainischen Angaben verzeichnen die russischen Streitkräfte derzeit erhebliche Verluste auf dem Schlachtfeld in der Region Donezk.

+++ 05:02 Lawrow reist nach Peking, Putin vielleicht auch +++

Der russische Außenminister Lawrow ist in Peking eingetroffen. Der Minister halte sich als Teil einer russischen Delegation in der chinesischen Hauptstadt auf, teilt das russische Außenministerium mit. Zum zehnten Jahrestag seines Infrastrukturprojekts Neue Seidenstraße erwartet China ab Dienstag hochrangige Vertreter von 130 Ländern - darunter womöglich auch Putin. Es wäre der erste Besuch des Kreml-Chefs in China seit Russlands Angriff auf die Ukraine. Unter den Gästen in Peking sind mehrere Staatschefs, nach Angaben der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua soll auch Ungarns Ministerpräsident Orban in Peking sein.

+++ 03:05 Ukraine: Russland verstärkt Flotte im Schwarzen Meer +++

Russland soll die Schwarzmeerflotte um zwei Raketenträger erweitert haben. Das berichtet der "Kyiv Independent" unter Berufung auf Militärbehörden in der Südukraine. Zwei neue Fregatten der russischen Marine seien bereits im Schwarzen Meer im Einsatz, ebenso wie ein U-Boot. Die Bedrohung durch Raketenangriffe werde derzeit als "sehr hoch" eingeschätzt.

+++ 22:25 Putin: Krieg der USA gegen Russland und China ist "Unsinn" +++

Russlands Präsident Wladimir Putin sagt, er halte das Risiko eines gleichzeitigen Krieges der USA gegen Russland und China für "Unsinn". Ein Krieg zwischen Atommächten sei etwas, woran "niemand, der bei klarem Verstand ist", denken würde. Putin bezieht sich auf die Empfehlung eines parteiübergreifenden Ausschusses im US-Kongress. Dieser empfahl vor wenigen Tagen, die Vereinigten Staaten müssten sich auf mögliche gleichzeitige Kriege mit Russland und China vorbereiten, indem sie ihre konventionellen Streitkräfte ausbauen, Atomwaffen modernisieren und Allianzen stärken. Ein hochrangiges Ausschussmitglied sagte, es bestehe die Angst, dass eine Zusammenarbeit von Moskau und Peking zu zwei simultanen Kriegen führe. Die derzeitige nationale US-Sicherheitsstrategie zielt darauf ab, einen Konflikt zu gewinnen und gleichzeitig einen anderen abzuwenden.

+++ 21:43 Selenskyj warnt Behörden und Unternehmen vor russischer Angriffswelle +++

In der ukrainischen Großstadt Cherson treffen russische Lenkbomben kritische Infrastruktur und verursachen damit Ausfälle bei der Strom- und Wasserversorgung. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt wenige Stunden später: "Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es mit dem Herannahen des Winters weitere solcher russischen Angriffe geben wird. Darauf muss man vorbereitet sein." Die Luftverteidigung sei so weit es geht verstärkt worden, weitere würde folgen. Selenskyj ruft zudem die lokalen Behörden, insbesondere in Städten, Energieunternehmen und Telekommunikationsbetreiber zu eigenen Vorbereitungen und Schutzmaßnahmen auf. "Damit der russische Terror die Ukraine in diesem Winter nicht aufhält", mahnt der Staatschef.

+++ 20:53 Generalstab in Kiew: "Lage in Ost- und Südukraine angespannt" +++

Im Laufe des Sonntags gibt es 57 Zusammenstöße ukrainischer Verteidigungskräfte mit russischen Streitkräften, gibt der ukrainische Generalstab an. "Die Lage in der Ost- und Südukraine bleibt angespannt." Das ukrainische Militär registrierte sieben Raketenangriffe und 54 Luftangriffe der Russen, sowie 22 Einsätze von Mehrfachraketenwerfersysteme gegen sich, die Stellungen ukrainischer Truppen und zivile Siedlungen angriffen. Zahlreiche Zivilisten seien getötet worden. Weitere wurden demnach verletzt. Wohngebäude und zivile Infrastruktureinrichtungen seien beschädigt worden.

+++ 20:11 Ukraine: Russen verlieren Tausende Soldaten sowie Panzer in Awdijiwka +++

Bei intensiven Kämpfen um Awdijiwka reiben sich die russischen Kräfte offenbar teilweise auf. Am Dienstag begann die Offensive auf die ukrainische Stadt nördlich der ostukrainischen Metropole Donezk, eine der größten Angriffsbewegungen seit Beginn der Invasion im Februar 2022. Mindestens drei russische Bataillone, 6000 bis 9000 Soldaten plus Panzer und Fahrzeuge sollen beteiligt sein. Dazu kommen Luftangriffe und Dauerfeuer russischer Artillerie. Inzwischen haben die ukrainischen Verteidiger laut eigenen Angaben mehr als 100 russische Panzer sowie mehr als 180 gepanzerte Fahrzeuge zerstört. Fast 3000 russische Soldaten seien gefallen. Laut einem ukrainischen Kommandeur zogen die Russen als langer Konvoi in die Schlacht; eine Taktik, die schon beim Marsch auf Kiew im vergangenen Jahr gescheitert war. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

+++ 19:46 US-Präsident Biden sichert Ukraine weitere Militärhilfen zu +++

US-Präsident Joe Biden sichert zu, dass Amerika sowohl die Ukraine als auch Israel militärisch unterstützen kann. "Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika, um Gottes Willen, die mächtigste Nation (...) in der Geschichte der Welt", sagt Biden dem Fernsehsender CBS. Die US-Regierung könne sich um beides kümmern und trotzdem die Fähigkeiten zur allgemeinen Verteidigung des eigenen Landes aufrecht erhalten. "Wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Wir haben eine Verpflichtung", betont er. "Und wenn wir es nicht machen, wer dann?" Das Gespräch wurde am Freitag aufgezeichnet und soll am Sonntagabend Ortszeit vollständig ausgestrahlt werden. Die USA haben seit dem Beginn des Kriegs der Ukraine rund 42 Milliarden Euro an Unterstützung zugesagt. Auch Israel unterstützen die USA als wichtigster Verbündeter mit Milliardensummen - ein beachtlicher Teil davon geht in Raketen.

