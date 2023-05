US-Präsident Biden wird nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima neue Militärhilfen für die Ukraine ankündigen. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Unterstützung im Wert von 375 Millionen Dollar enthalte Munition, Geschütze und Himars-Raketenwerfer, so der Insider, der anonym bleiben wollte.

+++ 06:16 Luftabwehr in Kiew schießt alle nächtlichen Drohnen ab +++

In Kiew hat die Luftabwehr in der Nacht zum Samstag alle Drohnen abgefangen. Nach vorläufigen Angaben der Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt hatte Russland iranische Shahed-Drohnen eingesetzt. Trümmer der abgefangenen Drohnen verursachten einen Brand auf dem Dach eines Wohnhauses im Bezirk Dniprowskyj im Osten der Hauptstadt. Auch in anderen Bezirken gab es Schäden. Von Verletzten ist bislang nichts bekannt.

+++ 05:43 USA: Zuvor war "nicht die Zeit" für F-16 +++

Die US-Regierung will den Eindruck zerstreuen, die amerikanische Unterstützung einer Kampfjet-Koalition für die Ukraine sei eine politische Kehrtwende. "Es hat sich nichts geändert", sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan. Die USA hätten Kampfjets vom US-Typ F-16 vorher nie vom Tisch genommen. Zuvor sei jedoch nicht die Zeit dafür gewesen. Zuvor hatte die US-Regierung monatelang Forderungen aus Kiew nach F-16-Jets abgewiesen. Biden informierte die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten am Freitag in Hiroshima darüber, dass die USA die Ausbildung ukrainischer Piloten an Kampfflugzeugen der vierten Generation, einschließlich der F-16, unterstützen werden. Zunächst sollten Piloten ausgebildet werden. Dann werde entschieden, wann und wie viele Flugzeuge geliefert werden und wer sie zur Verfügung stelle.

+++ 05:09 Selenskyj und Biden planen bilaterales Treffen in Hiroshima +++

US-Präsident Biden will seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima zu einem bilateralen Gespräch treffen. Das bestätigte Bidens Nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan. Biden freue sich darauf, sich von Angesicht zu Angesicht mit Selenskyj zusammenzusetzen. Selenskyj wird am Samstagnachmittag in Japan erwartet. Reisen des ukrainischen Präsidenten sind angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit einem hohen Risiko und enormem Sicherheitsaufwand verbunden.

Zuletzt hatten Biden und Selenskyj sich im Februar in Kiew getroffen. (Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

+++ 03:57 Nächtliche Luftangriffe in Kiew, Trümmerteile stürzen herab +++

Die ukrainische Hauptstadt Kiew wird in der Nacht zum Samstag ein weiteres Mal Ziel von russischen Luftangriffen, die Luftabwehr setzt ein. Behördenangaben zufolge stürzen Trümmer über drei Stadtbezirken ab. Auf dem Dach eines neunstöckigen Wohngebäudes im Stadtteil Dniprowskyj bricht ein Feuer aus. Das Feuer sei durch herabstürzende Trümmerteile ausgelöst worden, so der Chef der Zivil- und Militärverwaltung von Kiew, Serhij Popko. Weitere Trümmer gehen über mehreren Straßen in den Bezirken Darnyzkyj und Solomjanskyj nieder. Informationen über mögliche Opfer liegen noch nicht vor. Die ukrainische Armee meldete kurz vor Mitternacht deutscher Zeit, dass Shahed-Drohnen auf dem Weg in Richtung Kiew seien. Diese Drohnen werden im Iran hergestellt und können zwischen 35 und 50 Kilogramm Sprengstoff transportieren. Die russische Armee setzt sie regelmäßig in der Ukraine ein.

+++ 01:22 Verdächtiger US-Soldat muss bis zum Prozess in Haft bleiben +++

Der Verdächtige im Fall des kürzlich aufgedeckten Lecks von Dokumenten der US-Geheimdienste über den Ukraine-Krieg muss bis zu seinem Prozessbeginn im Gefängnis bleiben. Ein Richter gibt einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft statt. Dem IT-Spezialisten des US-Militärs, Jack Teixeira, werden die unbefugte Entfernung, Aufbewahrung und Übermittlung von Verschlusssachen und Informationen zur Landesverteidigung zur Last gelegt. Teixeira wurde im April festgenommen. Ihm drohen bis zu 25 Jahre Haft. Es scheine überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass eine ausländische Regierung ihm ein Angebot mache, um Informationen zu erhalten, sagt der Richter. Die Verschlusssachen enthielten etwa Informationen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch Details zu angeblichen Spähaktionen der USA gegen Partner.

+++ 22:25 Russischer Kriegskritiker Roisman zu Geldstrafe verurteilt +++

Ein russisches Gericht hat den Oppositionspolitiker Jewgeni Roisman wegen seiner Kritik an Russlands Offensive in der Ukraine zu einer Geldstrafe verurteilt. Der 60-jährige ehemalige Bürgermeister von Jekaterinburg im Ural muss wegen "Diskreditierung" der russischen Armee umgerechnet rund 3000 Euro zahlen, wie russische Nachrichtenagenturen meldet. Es handelt sich um eine relativ milde Strafe angesichts der starken Unterdrückung in Russland. Der Kreml-Kritiker will den Nachrichtenagenturen zufolge keine Berufung gegen seine Verurteilung zu einer Geldstrafe einlegen. "Ich finde, dass es sich unter den derzeitigen Bedingungen um einen Freispruch handelt", sagt Roisman laut Ria Nowosti.

Wie ein Freispruch: Roisman will die Geldstrafe nicht anfechten. (Foto: picture alliance/dpa/AP)

+++ 21:40 Russische Blogger melden Explosionen in Mariupol +++

Im russisch besetzten Mariupol ist es zu drei großen Explosionen gekommen. Videos im Netz zeigen die Detonationen, die auf dem Flughafen stattgefunden haben sollen. Russische Blogger berichten von vier Raketeneinschlägen. Opfer habe es nicht gegeben. Um welchen Raketentyp es sich handelte, werde derzeit untersucht, heißt es auf Telegram. Auch die russische Staatsagentur Tass meldet den Vorfall unter Berufung auf die örtlichen Behörden. Weder das russische noch das ukrainische Militär äußerten sich zu den Explosionen.

+++ 21:10 Bestätigung in Kiew: Selenskyj reist nach Hiroshima +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Wochenende am Gipfeltreffen der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) in Hiroshima teilnehmen. Das bestätigt der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, am Abend im ukrainischen Fernsehen. Selenskyj wolle sich in Hiroshima unter anderem mit US-Präsident Joe Biden treffen. In erster Linie wolle der ukrainische Präsident mit dem US-Kollegen über die von diesem verkündete Beteiligung der Vereinigten Staaten an der sogenannten Kampfjet-Koalition sprechen. "Ich kann heute offiziell über die Bildung der Flugzeug-Koalition sprechen, und das bedeutet, dass die Ukraine sehr bald alles zum Schutz ihres Himmels, ihrer Städte und Bürger haben wird", sagt Jermak.

