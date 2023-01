+++ 06:32 Selenskyj prangert Angriff auf Wohnhaus in Dnipro als "Kriegsverbrechen" an +++

Wolodymyr Selenskyj prangert den tödlichen Angriff auf ein Wohnhaus in Dnipro im Osten des Landes als "Kriegsverbrechen" an. "Jede Person, die für dieses Kriegsverbrechen verantwortlich ist, wird identifiziert und vor Gericht gestellt", sagt der ukrainische Staatschef in seiner täglichen Videoansprache. Kiew macht Russland für den Angriff verantwortlich - Moskau weist dies zurück. Der Angriff auf Dnipro traf ein mehrstöckiges Wohngebäude in der ostukrainischen Stadt. Bis Montagabend wurden 40 Leichen geborgen, nach 25 zunächst noch vermissten Menschen sollte am Dienstag weiter gesucht werden. Bei dem Angriff wurden zudem 77 Menschen verletzt. Nach UN-Angaben war es einer der Angriffe mit den meisten Toten in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion.

+++ 06:03 CDU-Außenpolitiker Kiesewetter: Koordinierung der "Leopard"-Lieferung an Ukraine übernehmen +++

Von dem Nachfolger der zurückgetretenen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht erwartet der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter internationale Führungsstärke und "revolutionäres Denken". Wer das Amt antrete, müsse "sofort die Führung und Koordinierung der militärischen Unterstützung der Ukraine übernehmen oder zumindest die deutsche Blockade beenden", sagt Kiesewetter den Zeitungen der funke Mediengruppe. "Denn Deutschland sollte endlich die Führung bei der Koordinierung einer Leopard-Allianz übernehmen, um dem selbst gesetzten Anspruch einer Führungsrolle gerecht zu werden." Mit einem führungslosen Verteidigungsministerium gehe das nicht. "Zudem ist entscheidend, die angekündigte Zeitenwende in ein konkretes politisches Programm für die Bundeswehr umzusetzen", sagte Kiesewetter. "Dabei müssen strategische Entscheidungen und Bestellungen rasch erfolgen, um die Bundeswehr wieder voll einsatzbereit und kriegstauglich zu machen."

+++ 05:34 Slowakei: Lieferung von Panzerhaubitzen abgeschlossen +++

Die Slowakei hat die Lieferung von acht im Vorjahr von der Ukraine bestellten Radpanzerhaubitzen vom Typ Zuzana 2 abgeschlossen. Das Verteidigungsministerium in Bratislava gibt die Übergabe der achten in der Slowakei produzierten Haubitze bekannt. "Mit dem heutigen Tag haben wir der Ukraine eine vollständige Batterie hochwertiger Artilleriesysteme aus der Produktion unserer eigenen Verteidigungsindustrie übergeben", erklärt Verteidigungsminister Jaroslav Nad laut Ministeriums-Homepage. Er fügt hinzu: "Wir sind überzeugt, dass die ukrainischen Verteidiger mit ihrer Hilfe so viele Menschenleben wie möglich retten können und ihre Heimat dem bedingungslosen Sieg über den Feind näherbringen."

+++ 03:43 Selenskyj drängt OSZE zu mehr Hilfe für nach Russland deportierte Ukrainer +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) auf, mehr für die laut Kiew zwangsweise nach Russland deportierten Ukrainer zu tun."Keine internationale Organisation hat bisher die Kraft gefunden, sich Zugang zu den Haftorten unserer Gefangenen in Russland zu verschaffen. Dies muss korrigiert werden", sagt Selenski in seiner abendlichen Videoansprache. Die Ukraine beschuldigt Russland, seit dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 Tausende Ukrainer deportiert zu haben. Nach Schätzungen des US-Außenministeriums wurden im vergangenen Jahr zwischen 900.000 und 1,6 Millionen ukrainische Bürger, darunter 260.000 Kinder, gewaltsam auf russisches Gebiet gebracht. Nach russischen Angaben handelt es sich bei den Menschen um Kriegsflüchtlinge.

+++ 02:12 Ukraine: Zahlreiche Städte im Nordosten und Süden unter Beschuss +++

Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Armee stehen rund 25 Städte und Dörfer in der Umgebung von Bachmut und Awdijiwka in der Donbass-Region unter russischem Artilleriebeschuss. Zudem setze Russland den Beschuss von über 30 Siedlungen in den nordöstlichen Gebieten Charkiw und Sumy nahe der russischen Grenze fort. Auch im Süden würden mehrere Städte, darunter die Regionalhauptstadt Cherson, mit Mörser- und Artilleriebeschuss angegriffen. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

+++ 00:43 Ukraine: Russen haben nur wenige ballistische Raketen +++

Das russische Angriffsmuster zeigt nach Einschätzung der ukrainischen Luftwaffe, dass Moskau nur einen geringen Vorrat an ballistischen Raketen hat. Russland nutze verstärkt die Flugabwehrraketensysteme S-300 und S-400, um damit Angriffe auf Bodenziele auszuführen, sagt ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe unter Berufung auf Informationen des inländischen Geheimdienstes. Russland gehe die Munition für Iskander-Raketen aus.

+++ 23:07 Selenskyj: Erwarten Schlüsselentscheidungen unserer Partner in Ramstein +++

Der jüngste russische Angriff auf die Stadt Dnipro unterstreicht nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wie nötig besser und rascher abgestimmte Entscheidungen über Waffenlieferungen sind. Die Ukraine erwarte darüber wichtige Entscheidungen ihrer Partner beim Treffen in Ramstein, sagt der Präsident in seiner abendlichen Video-Ansprache. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz kommen am Freitag die Staaten zusammen, die die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen. "Was in Dnipro passiert ist, die Tatsache, dass Russland neue Versuche vorbereitet, die Initiative im Krieg zu ergreifen, die Tatsache, dass die Art der Militäraktion an der Front neue Entscheidungen über Waffenlieferungen erfordert - das unterstreicht nur, wie wichtig es ist, alle Bemühungen der Koalition zur Verteidigung der Ukraine und der Freiheit zu koordinieren. Und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen."

+++ 22:19 EU-Parlament erhöht Druck auf Scholz +++

Das EU-Parlament könnte diese Woche zusätzlichen Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz zur Lieferung von "Leopard"-Panzern an die Ukraine aufbauen. Das Parlament solle "den deutschen Kanzler Olaf Scholz" zu einem Zusammenschluss europäischer Länder auffordern, um der Ukraine "unverzüglich" Kampfpanzer "vom Typ "Leopard 2" zu liefern", heißt es in einem Änderungsantrag der Grünen-Fraktion, über den das Parlament am Mittwoch abstimmt. Auch Abgeordnete der Sozialdemokraten im EU-Parlament fordern die Lieferung von "Leopard"-Kampfpanzern.

+++ 21:45 Habeck befürchtet keine Energie-Verteilkämpfe mehr +++

Auch im Falle einer Knappheit sind nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Robert Habeck keine europäischen Verteilkämpfe zur Strom- und Gasversorgung zu befürchten. Diese Fragen seien politisch bereits gelöst worden, sagte der Grünen-Politiker am Rand der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Es gebe Regeln, wie eingespart werde und wer wem im Notfall helfe. Deshalb gebe es "keine Verteidigungskämpfe, sondern eine Logik der Solidarität". Aktuell sieht Habeck allerdings auch keine Gefahr einer Knappheit. "Die Energiekrise ist handhabbar geworden", sagte er. Die Gasspeicher in Deutschland und Europa seien zu 90 Prozent gefüllt - für einen Januar sei das ein guter Wert.

+++ 21:20 Kälte, Raketen: Klitschko schildert Überlebenskampf in Kiew +++

Die wiederholten russischen Raketenangriffe auf die kritische Infrastruktur in Kiew und die Kälte setzen die ukrainische Hauptstadt nach den Worten von Bürgermeister Vitali Klitschko unter erheblichen Druck. Die Infrastruktur könne wegen der Angriffe jederzeit zusammenbrechen. Die westlichen Verbündeten müssten daher die Lieferung von Luftabwehrsystemen beschleunigen, sagt Klitschko in Davos, wo er gemeinsam mit seinem Bruder Wladimir das Weltwirtschaftsforum besucht. "Wir sprechen nicht über den Zusammenbruch, aber es kann passieren ... jede Sekunde", sagt Vitali Klitschko. Denn russische Raketen könnten die kritische Infrastruktur in Kiew zerstören. Derzeit gebe es dort einen Energieausfall von 30 Prozent. "In der Ukraine ist es gerade ziemlich kalt, daher ist ein Leben ohne Strom und Heizung fast unmöglich. Die Situation ist kritisch. Wir kämpfen ums Überleben."

