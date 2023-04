Kurz vor dem geplanten Auftritt im Hauptbahnhof in Kiew wurde das Pop-Duo Tvorchi am Vortag vom Ertönen des Luftalarms in den Keller gezwungen. "Es ist, was es ist", sagte Musiker Andrij Huzuljak nach dem Heulen der Sirenen, "wir glauben an unsere Luftabwehr". Sänger Jeffery Kenny ist solche Unterbrechungen bereits gewohnt: "Wir müssen immer nach unten kommen und versuchen, uns in Sicherheit zu bringen." Das Duo vertritt die Ukraine mit ihrem Lied "Heart of Steel" (Herz aus Stahl) beim ESC in Liverpool im kommenden Monat. Das Entwarnungssignal kam dann noch rechtzeitig und Tvorchi konnte noch ein Überraschungskonzert in der Eingangshalle des Kiewer Bahnhofs geben.

Hat doch noch geklappt: Musik-Duo Tvorchi tritt während einer Spendenaktion im Hauptbahnhof in Kiew auf. (Foto: picture alliance/dpa/AP)

+++ 06:04 Drohnenangriff? Treibstofftank auf Krim in Brand +++

Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist in der Hafenstadt Sewastopol ein Treibstofftank in Brand geraten - vermutlich durch einen Drohnenangriff. Das berichtet Gouverneur Michail Raswoschajew nach Angaben der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass auf Telegram. Es brenne eine Fläche von 1000 Quadratmetern. Zivile Einrichtungen seien nicht bedroht. Angaben zu Verletzten gab es zunächst nicht. Die Ukraine hat mehrfach angekündigt, die 2014 annektierte Krim von russischer Besatzung zu befreien. In verschiedenen Teilen der Halbinsel kommt es im Zuge von Russlands Angriffskrieg gegen das Nachbarland zu Zwischenfällen mit Drohnen, teils mit schweren Schäden, Verletzten und auch Toten. Russland sieht sich gezwungen, den militärischen Aufwand zur Verteidigung der Krim deutlich zu erhöhen.

+++ 05:33 Russland soll Zwangsumsiedlungen im besetzten Horliwka planen +++

Die ukrainische Armee wirft Russland vor, die Zwangsumsiedlung von weiteren Kindern im Osten der Ukraine zu planen. Es gehe um Kinder in der besetzten Großstadt Horliwka, erklärt laut dem Nachrichtenportal "Kyiv Independent" das Nationale Widerstandszentrum des ukrainischen Militärs. Horliwka liegt in der Nähe der ebenfalls von Russland besetzten Stadt Donezk. Dem Bericht zufolge sollen alle Schulkinder am Ende des Schuljahres unter dem Vorwand der "Evakuierung" zusammen mit ihren Eltern zwangsumgesiedelt werden. Wohin sie gebracht werden sollen, sei nicht klar.

+++ 04:47 EU sendet Signal an Moldau – und Russland +++

Angesichts von Spannungen zwischen Moskau und Chisinau haben die EU-Länder einen gesetzlichen Rahmen für mögliche Sanktionen gegen Personen geschaffen, deren Handlungen Moldau zu destabilisieren drohen. Als Beispiel nennt der Europäische Rat eine Behinderung demokratischer Prozesse, einschließlich Wahlen, oder einen Versuch, die staatliche Ordnung auch mit Gewalt zu stürzen. Zu den möglichen Sanktionen gehören etwa ein Einreiseverbot in die EU sowie das Einfrieren von Vermögen. "Als eines der Länder, die am meisten von den Konsequenzen der illegalen russischen Invasion in die Ukraine betroffen sind, sehen wir zunehmende und andauernde Versuche, Moldau zu destabilisieren", sagt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Der Sanktionsrahmen sei ein "wichtiges politisches Signal der EU-Unterstützung für Moldau in dem derzeitigen schwierigen Kontext". Russland weist die Vorwürfe zurück.

+++ 03:45 Botschafter bittet um mehr Waffen für Offensive +++

Kurz vor der erwarteten Frühjahrsoffensive der Ukraine werden dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, zufolge vor allem mehr Flugabwehrsysteme gebraucht. "Weitere Flugabwehrsysteme wie Iris-T, Patriot und Gepard werden am dringlichsten benötigt", sagt Makeiev der Funke Mediengruppe. Für die Offensive brauche man aber auch gepanzerte Fahrzeuge, Panzer und Artilleriesysteme. Makeiev lobt die bisherigen Waffenlieferungen aus Deutschland. Bislang hat Deutschland unter anderem 18 Kampfpanzer Leopard 2A6 mit Munition an die Ukraine verschickt. Hinzu kamen 40 Marder-Schützenpanzer sowie 34 Gepard-Flakpanzer.

+++ 01:43 Ukraine: Frau bei Granatenangriff getötet +++

Im Süden der Ukraine hat es nach Behördenangaben ein Todesopfer und drei weitere Verletzte gegeben. Die russische Armee habe den Ort Biloserka mit Granaten beschossen, erklärt die regionale Militärverwaltung der Oblast Cherson. Das Krankenhaus und mehrere Wohnhäuser seien getroffen worden. Die Leiche einer 57-Jährigen sei unter den Trümmern ihres Hauses gefunden worden.

+++ 00:17 Selenskyj fordert Waffen als Antwort auf russische Raketenangriffe +++

Nach den jüngsten russischen Raketenangriffen auf Wohnhäuser in der Stadt Uman fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr Waffen zum Schutz des Landes. "Flugabwehr, eine moderne Luftwaffe, ohne die eine effektive Luftraumverteidigung unmöglich ist, Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge. Alles, was notwendig ist, um unseren Städten, unseren Dörfern Sicherheit zu bieten, sowohl im Hinterland als auch an der Front", sagt der 45-Jährige in seiner täglichen Videoansprache. Selenskyj erinnert in seiner Rede daran, dass durch den russischen Raketenangriff in der Stadt Uman mindestens 23 Menschen, darunter vier Kinder, ums Leben gekommen sind. Auch im Gebiet Dnipropetrowsk seien eine Mutter und ihre dreijährige Tochter durch russischen Beschuss getötet worden. Dabei habe die ukrainische Flugabwehr eine weit höhere Anzahl ziviler Opfer verhindert, indem sie 21 von 23 Raketen abfing.

+++ 22:15 Tschechien und Slowakei wollen Ukraine in der EU und NATO +++

Die Staatsoberhäupter von Tschechien und der Slowakei unterstützen bei einem gemeinsamen Kiew-Besuch die Beitrittsambitionen der Ukraine sowohl zur EU als auch zur NATO. "Die Mitgliedschaft der Ukraine in EU und NATO ist für uns keine Frage, ob, sondern wann", schreibt der neue tschechische Präsident Petr Pavel auf Facebook nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova versichert: "Es ist mir eine Ehre, Ihnen unsere Unterstützung auszudrücken, Präsident Selenskyj." Mit der Ukraine verbinde man eine gemeinsame Zukunft, schreibt sie ebenfalls auf Facebook.

+++ 21:40 EU-Kommission: Streit über ukrainische Agrarimporte beigelegt +++

Die EU-Kommission verkündet eine grundsätzliche Einigung im Streit über den Transport von ukrainischem Getreide durch fünf Mitgliedsländer. Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis schreibt auf Twitter, die Vereinbarung berücksichtige die Sorgen der Bauern in der Ukraine wie auch in den benachbarten EU-Staaten. Erfasst worden seien Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumenkerne. Zu dem Abkommen gehöre ein Hilfspaket im Wert von 100 Millionen Euro für Landwirte. Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien und die Slowakei hatten Beschränkungen für die ukrainischen Transporte verhängt aus Sorge, die Lieferungen aus der Ukraine könnten auf ihren Märkten landen und ihren Bauern die Preise verderben.

+++ 21:01 Russland und Indien wollen Militärpartnerschaft vertiefen +++

Bei einem Treffen der russischen und indischen Verteidigungsminister vereinbaren beide Staaten nach Angaben der Regierung in Neu-Delhi eine Vertiefung ihrer militärischen Zusammenarbeit. Einzelheiten werden nach dem Gespräch von Sergej Schoigu und Rajnath Singh nicht bekannt. Indien ist der weltgrößte Rüstungsimporteur und erhält fast die Hälfte seiner Militärgüter aus Russland. Allerdings hat der Ukraine-Krieg zu Lieferungsverzögerungen geführt.

