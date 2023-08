Berichten zufolge verbietet das russische Verteidigungsministerium Söldnern der Wagner-Gruppe den Kampf in der Ukraine. Das schreibt das Institute for the Study of War (ISW) in seinem täglichen Update. Russische Oppositionsmedien erhielten demnach eine Audiobotschaft, in der ein Wagner-Vertreter die Söldner dazu ermutigt, sich nach einer anderen Arbeit umzusehen, weil das russische Verteidigungsministerium es Wagner-Truppen nicht erlaubt, in der Ukraine zu kämpfen, und sich dabei auf aktuelle Ereignisse berief. Der Vertreter stellte zudem fest, dass die Wagner-Kämpfer aufgrund der "harten Konkurrenz" mit dem russischen Verteidigungsministerium und der Nationalgarde, die versuchen, in diesen Regionen zu operieren, auch Schwierigkeiten haben, im Nahen Osten oder in Afrika zu arbeiten.

+++ 05:36 Russland nimmt erneut ukrainische Grenzregion Sumy unter Beschuss +++

Russische Streitkräfte haben auch Mittwoch die Region Sumy im Nordosten der Ukraine wiederholt beschossen. Die Militärverwaltung der Oblast Sumy zählte 25 Angriffe und mehr als 200 Detonationen. Mindestens drei private Wohnhäuser, zwei Traktoren, zwei Verwaltungsgebäude und einige landwirtschaftliche Geräte seien durch den Beschuss beschädigt worden. Nach Angaben des ukrainischen Militärs setzten die russischen Streitkräfte Mörser, Artillerie, Granatwerfer, ungelenkte Raketen aus der Luft und Kamikaze-Drohnen mit angebrachtem Sprengstoff ein. Die russischen Streitkräfte haben sich im April letzten Jahres aus der Oblast Sumy zurückgezogen, doch der Beschuss hält fast täglich an.

+++ 04:12 Kretschmer bekräftigt Forderung nach "diplomatischen Initiativen" für Waffenruhe +++

Um das Blutvergießen in der Ukraine zu stoppen, fordert Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verstärkte diplomatische Bemühungen. "Jeder Tag, an dem die Waffen schweigen und man es mit Diplomatie versucht, ist ein guter Tag, weil keine Menschen sterben", sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Augsburger Allgemeine". Er sei fest davon überzeugt, dass "man viel mehr auf diplomatische Initiativen setzen muss". Der CDU-Politiker lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine ab und steht damit in scharfem Kontrast zu seiner Parteispitze.

+++ 01:51 BBC zählt 190 Drohnen-Angriffe auf Russland und Krim in 2023 +++

Nach den massiven Drohnen-Angriffen der Ukraine auf Russland in der Nacht zu Dienstag hat ein Recherche-Team der britischen BBC die Attacken auf russisches Territorium noch einmal genauer angeschaut: Die Journalistinnen und Journalisten zählen 190 mutmaßliche Drohnen-Angriffe allein im laufenden Jahr. Schwerpunkte waren demnach die Grenzregionen zur Ukraine, Moskau und die von Russland besetzte Halbinsel Krim. Westliche Partner der Ukraine lehnen einen Einsatz der von ihnen bereitgestellten Waffen auf russischem Territorium ab, allerdings baut die Ukraine eigene Drohnen oder erwirbt diese kommerziell.

+++ 00:51 Russland: Ukrainischer Marschflugkörper über Krim abgefangen +++

Die Flugabwehr auf der von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim hat nach örtlichen Angaben am späten Mittwochabend einen ukrainischen Marschflugkörper abgeschossen. Das teilte der russische Verwaltungschef der Krim, Sergej Aksjonow, auf seinem Telegram-Kanal mit. Ähnlich äußerte sich das Verteidigungsministerium in Moskau. Betroffen war demnach der Osten der Halbinsel bei der Stadt Feodossija. Teile der Lenkrakete hätten eine Stromleitung getroffen, sagte ein Mitarbeiter Aksjonows. Die offiziellen Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar. Im Internet verbreiteten sich Fotos, die angeblich Brände in der Region zeigten.

+++ 23:40 Vom Kriegsdienst freigekauft: Selenskyj lässt alle Ausmusterungen überprüfen +++

Die ukrainischen Behörden sollen nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj hart gegen Korruption bei der Musterung von Männern für den Wehrdienst vorgehen. Es würden alle Fälle von Ausmusterungen wegen angeblicher Dienstuntauglichkeit seit Kriegsbeginn überprüft, bei denen es einen Verdacht auf Schmiergeldzahlungen gebe. Das sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Am Tag hatte der Sicherheitsrat über das Vorgehen beraten. Für die Befreiung vom Wehrdienst seien bis zu 13.700 Euro Schmiergeld gezahlt worden, berichtete Selenskyj. Angesichts des russischen Angriffskrieges sind in der Ukraine alle Männer zum Wehrdienst verpflichtet. Viele kaufen sich aber vom Militärdienst frei oder zahlen Schmiergeld an Grenzbeamte, um das Land verlassen zu können. Selenskyj hat wegen der Korruption bereits alle Leiter der Musterungsbehörden ersetzt.

+++ 22:20 Zwei ukrainische Militärhubschrauber verunglücken bei Kramatorsk +++

Beim Absturz zweier ukrainischer Militärhubschrauber sterben nach Armeeangaben alle sechs Männer an Bord. Die Helikopter vom Typ Mi-8 seien aus ungeklärter Ursache nahe Kramatorsk in der Ostukraine verunglückt, sagt ein Sprecher der ukrainischen Heeresflieger im Fernsehen. Die Leichen seien in den Wracks der völlig zerstörten Maschinen gefunden worden. Wegen der Absturzursache werde ermittelt. Nach Angaben aus militärnahen Kreisen waren die Hubschrauber auf einem Einsatzflug gewesen. Es war aber nicht von einem Abschuss die Rede.

+++ 21:54 Erste ukrainische Piloten können Ausbildung in Dänemark an F-16-Jets anfangen +++

Mehrere ukrainische Militärpiloten können nach Angaben des Oberkommandierenden Walerij Saluschnyj in Dänemark mit der Ausbildung auf dem Kampfjet F-16 beginnen. Das teilt Saluschnyj nach einem Telefonat mit dem Befehlshaber der dänischen Streitkräfte mit. Nach dänischen Angaben hätten die Piloten die Vorbereitung erfolgreich absolviert und könnten mit der eigentlichen Flugausbildung anfangen. Zugleich wollten Kopenhagen und Kiew die Logistik vorbereiten, um die F-16 künftig in der Ukraine warten und reparieren zu können, schreibt Saluschnyj auf Telegram.

+++ 21:32 Ukrainischer Widerstand orientiert sich an Résistance +++

Die ukrainischen Partisanen orientieren sich bei ihren Operationen gegen die russischen Besatzer an der französischen Résistance, der Guerillakampagne gegen die Nazi-Besatzung. Dies sagt Ostap, ein Sprecher des Nationalen Widerstandszentrums der Ukraine, in einem Interview mit der "Kyiv Post". Neben spektakulären Aktionen, die für Schlagzeilen sorgten, stecke auch viel Arbeit in unauffälligeren Aktionen, die vielleicht nur eine kleine Wirkung hätten, aber in den besetzten Gebieten vervielfacht genauso effektiv sein könnten wie ein taktischer Schlag gegen 200 russische Soldaten. Wie viele Ukrainer sich an Sabotage-Aktionen beteiligen, will der Sprecher des Widerstandszentrums nicht sagen. "Aber ich kann sagen, dass es deutlich mehr von ihnen gibt, als dem Feind lieb ist", sagt Ostap. "Was unsere Krim betrifft, so erhöhen der FSB und andere russische Dienste heute die Zahl ihrer Agenten dort, weil unsere Widerstandsgruppen effektiv sind."

