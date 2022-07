Als Christ lädt der russische Präsident Wladimir Putin durch von ihm verschuldeten Kriegsverbrechen in der Ukraine nach Meinung von Kardinal Gerhard Ludwig Müller besondere Schuld auf sich. "Hitler und Stalin hatten kein Gewissen, aber Putin bekreuzigt sich in der Christus-Erlöser-Kirche", sagte der ehemalige Präfekt der römischen Glaubenskongregation. "Damit versündigt er sich am Christentum." Möglicherweise sei Putins zur Schau getragener Glaube nur eine Fassade, die er aus machtpolitischen Gründen aufrecht erhalte. "Putin hat einen Machtspieltrieb mit der Gefühlswelt eines Triebtäters", sagte Müller. "Er genießt es, die ganze Welt in Atem zu halten, seine Armeen in Gang zu setzen, den Gashahn auf- und zuzudrehen."

+++ 06:10 Thüringens Innenminister warnt vor Querdenkern +++

Thüringens Innenminister Georg Maier warnt vor zusätzlichem Rückenwind für Querdenker und Rechtsextremisten durch die Gaskrise. "Die Solidarität mit der Ukraine geht deutlich zurück", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Und die erhöhten Gaspreise werden die Menschen hart treffen. Das gibt Extremisten die Chance, Menschen zu mobilisieren. Das müssen wir im Auge haben." In dem Zusammenhang kritisiert Maier auch den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. "Was Michael Kretschmer da macht, ist der Sache nicht dienlich", so Maier. "Denn niemand in der Bundesregierung würde sich ja Verhandlungen verweigern. Doch Russland hat gerade gar kein Interesse an Verhandlungen. Einen anderen Eindruck zu erwecken, ist Quatsch."

+++ 04:52 Bürgermeister: Mykolaiv steht unter massivem Beschuss +++

Nach Angaben des Bürgermeisters von Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, waren in der Stadt über Nacht Explosionen zu hören, die durch Streumunition verursacht wurden. Das berichtet die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent". Demnach forderte er die Einwohner auf, in Schutzräumen zu bleiben.

+++ 23:52 UN sollen Gefängnis-Beschuss mit 53 Toten untersuchen +++

Russland hat nach eigenen Angaben Experten der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes eingeladen, die Umstände des Beschusses eines Gefängnisses zu untersuchen, bei dem Dutzende ukrainische Kriegsgefangene getötet wurden. Russland wolle eine unabhängige Untersuchung, teilte das Verteidigungsministerium mit. Russland macht einen ukrainischen Raketenbeschuss auf das Gefängnis im Ort Olenikowa verantwortlich, der in der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region Donezk liegt. Die Ukraine hat erklärt, Russland habe das Gefängnis beschossen, um die Misshandlungen der Gefangenen zu vertuschen. Nach Angaben der Separatisten starben bei dem Beschuss am Freitag 53 Insassen. Zahlreiche weitere wurden verletzt.

+++ 22:22 Ukraine fordert Bürger zum Verlassen des Donbass auf +++

Die Ukraine entscheidet sich, ihre Bürger rund um die umkämpfte Stadt Donezk im Osten des Landes zu evakuieren, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj. Zudem müssten hunderttausende Menschen die Kampfzone in der Region Donbass verlassen. Im Osten der Ukraine konzentrieren sich derzeit die Hauptkampfhandlungen. Russlands erklärtes Ziel ist mindestens die Kontrolle über die beiden Regionen Luhansk und Donezk.

+++ 21:59 Nach Gefängnisangriff: Selenskyj ruft UNO und Rotes Kreuz zum Handeln auf +++

Nach dem Angriff auf ein Gefängnis in der Ostukraine mit dutzenden Toten fordert die Ukraine die UNO und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) zum Handeln auf. Präsident Wolodymyr Selenskyj appelliert an beide Organisationen: "Sie müssen das Leben von Hunderten von ukrainischen Kriegsgefangenen schützen." Laut ukrainischen Angaben ist Russland für den Angriff verantwortlich, Moskau bestreitet dies jedoch. Selenskyj nennt den Beschuss des Haftanstalt in Oleniwka im von pro-russischen Separatisten besetzten Osten der Ukraine einen "vorsätzlichen Massenmord an ukrainischen Kriegsgefangenen". Die UNO und das IKRK, die beim Rückzug der Kämpfer aus dem Asow-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol "für das Leben und die Sicherheit unserer Soldaten garantiert" hätten, müssten nun reagieren.

+++ 21:25 Ex-Astronaut Reiter hält Weiterbetrieb der ISS auch ohne Russland für möglich+++

Der frühere Astronaut Thomas Reiter erwartet auch nach einem Ausstieg Russlands aus der Internationalen Raumstation ISS, dass der Betrieb weitergehen kann. Einerseits sei es zwar "furchtbar", wenn sich ein großer Partner aus dem großen Projekt herauslöse, sagt Reiter im Bayerischen Rundfunk. Andererseits sei es "sicherlich nicht unmöglich, die Station auch ohne das russische Segment weiterzubetreiben". Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos kündigt am Dienstag an, dass sich Russland nach dem Jahr 2024 nicht mehr am Betrieb der ISS beteiligen werde. Roskosmos-Chef Juri Borissow sagt, er gehe davon aus, "dass wir zu diesem Zeitpunkt mit dem Aufbau einer russischen Raumstation beginnen werden".

+++ 20:40 Russland soll im großen Stil technische Ausrüstung nach Cherson bringen +++

Die russische Armee transportiert offenbar im großen Stil technische Ausrüstung in die Region Cherson. Nachdem die ukrainischen Truppen dort Erfolge erzielen und unter anderem Brücken nahe der Stadt Cherson für den russischen Nachschub unbrauchbar machen, versucht das russische Militär nun zahlreiches Material in die Region zu bringen. In Videos ist zu sehen, wie unter anderem Bagger und schwimmende Brücken per Zug transportiert werden. Angeblich sollen die Bilder von der Halbinsel Krim stammen. Der britische Geheimdienst hatte zuletzt berichtet, dass Russland nun über schwimmende Brücken den Nachschub für die Region Cherson sichern will.

+++ 19:50 Chef für nukleare Entsorgung gegen längere AKW-Laufzeit +++

Der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, Wolfram König, spricht sich gegen verlängerte Laufzeiten von Atomkraftwerken aus. "Eine solche Abschätzung müsste nicht nur die Sicherheit der Atomkraftwerke berücksichtigen, sondern auch die Entsorgung der radioaktiven Abfälle", schreibt König in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "In beiden Fällen wären die gesamtgesellschaftlichen Kosten für einen Weiterbetrieb der Anlagen erheblich." Laufzeitverlängerungen wären nicht nur eine zusätzliche Hypothek für die Entsorgung, schreibt König weiter. "Der mühsam errungene gesellschaftliche Konsens würde auch grundsätzlich infrage gestellt werden."

+++ 19:15 Ukraine meldet russischen Teildurchbruch nahe Bachmut +++

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs gelingt Russland im Donbass ein Teilerfolg nahe der Stadt Bachmut. Demnach sollen russische Truppen in die Vororte der Siedlung Semyhiria eindringen und sich dort verschanzen. Bachmut ist eine Stadt mit rund 74.000 Einwohnern. Sie gilt als eines der Kernziele der russischen Truppen bei der Eroberung der Region Donezk und als Zwischenziel auf dem Weg in die Großstädte Kramatorsk und Slowjansk.

+++ 18:48 Nach Gefängnis-Beschuss: Angehörige protestieren gegen Terror-Unterstützer Russland +++

Angehörige von Kämpfern aus dem Asowstal-Stahlwerk in Mariupol kommen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zusammen, um gegen Russland zu protestieren und dessen Anerkennung als Unterstützerstaat von Terrorismus zu fordern. Die Familien erinnern daran, dass sich die letzten Verteidiger der russischen Armee ergaben und somit als Kriegsgefangene gelten. Die Vereinten Nationen und das Internationale Rote Kreuz hatten zuvor versichert, dass ihr Schutz durch Russland garantiert sei. Am Vortag wird ein Gefängnis, in dem möglicherweise auch Kämpfer aus Asowstal interniert waren, durch Beschuss getroffen. Mehr als 50 Kämpfer sterben, mehr als 70 werden verletzt. Russland beschuldigt die Ukraine, für den Beschuss verantwortlich zu sein. Die Ukraine weist den Vorwurf zurück. Militärexperte Thomas C. Theiner nennt im Eintrag um 16.05 Uhr gute Gründe, warum die Ukraine wohl nicht für den Angriff verantwortlich sein kann.

+++ 18:22 USA drücken Ukraine Beileid wegen toter Kriegsgefangener aus +++

Nach dem Angriff auf ein Lager mit ukrainischen Kriegsgefangenen mit 50 Toten drückt US-Außenminister Antony Blinken seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba sein Beileid aus. Bei einem Telefonat am Freitag bekräftigt Blinken die Entschlossenheit der USA, Russland für die von seinen Streitkräften begangenen Gräueltaten an der ukrainischen Bevölkerung zur Rechenschaft zu ziehen. Das teilt das US-Außenministerium mit. Blinken berichtet Kuleba auch von seinem Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und unterstreicht in diesem Zusammenhang "die unerschütterliche Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine". Der US-Außenminister und sein Moskauer Kollege Lawrow sprechen am Freitag zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine miteinander.

+++ 17:52 USA, Großbritannien und Finnland führen Militärübung durch +++

Bei einer Militärübung in Finnland trainieren Soldaten des künftigen NATO-Mitglieds gemeinsam mit Einheiten aus den USA und Großbritannien. Insgesamt nehmen 750 Soldaten an der viertägigen Übung "Vigilant Fox" (Wachsamer Fuchs) teil, darunter 150 britische Mitglieder von Heer und Luftwaffe, wie das Verteidigungsministerium in London mitteilt. Die britischen Truppen, die ansonsten im NATO-Mitgliedsland Estland stationiert sind, seien mit Chinook-Hubschraubern ins westfinnische Niinisalo geflogen. "Die Übung 'Vigilant Fox' hat die Stärke und Kompatibilität unserer Streitkräfte mit denen der US- und finnischen Verbündeten bewiesen sowie unseren Einsatz für die Verteidigung und Sicherheit der Ostseeregion bekräftigt", sagt der britische Staatssekretär James Heappey.

