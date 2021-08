Die Bundeswehr berichtet auf Twitter von einem kleinen Feuergefecht am Nord Gate des Kabuler Flughafens. Deutsche und amerikanische Soldaten seien daran beteiligt gewesen. Bundeswehrsoldaten kamen nicht zu Schaden, heißt es weiter.

+++ 06:30 Österreich will keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen +++

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will keinen weiteren Flüchtlingen aus Afghanistan Schutz gewähren. Er sei nicht der Meinung, dass in Österreich mehr Menschen aufgenommen werden sollten, sondern ganz im Gegenteil, sagte Kurz im Sommergespräch mit dem Fernsehsender Puls 4. Der österreichische Innenminister Karl Nehammer erklärte ebenfalls, Ziel könne nicht sein, "abertausende" Afghanen nach Europa zu holen. Das sei keine Lösung und eine sehr kurzsichtige und ideologisch fehlgeleitete Politik, die gefährlich für Europa sei. Schutz für die Flüchtlinge müsse in der Region gewährleistet werden.

+++ 06:11 Japan entsendet Militärflugzeug nach Kabul +++

Zur Evakuierung japanischer Staatsbürger entsendet die Regierung in Tokio ein Militärflugzeug nach Afghanistan. "Dieser Transport ist eine dringende humanitäre Maßnahme, um unsere Staatsangehörigen in einer solchen Ausnahmesituation zu evakuieren", sagt Katsunobu Kato, leitender Kabinettssekretär. Weitere militärische Transportmaschinen zum Ausfliegen afghanischer Ortskräfte sollen folgen. Details über die Anzahl der zu Evakuierenden nannte Kato nicht.

+++ 05:37 Taliban: US-Abzugsdatum 31. August steht noch +++

Die ausländischen Streitkräfte in Afghanistan haben bislang die von ihnen gesetzte Frist für den Abzug zum 31. August offiziell noch nicht verlängert, sagt ein mit der Angelegenheit vertrautes Mitglied der Taliban der Nachrichtenagentur Reuters.

US-Präsident Joe Biden hatte vergangene Woche gesagt, dass die US-Truppen auch über den 31. August hinaus in Afghanistan bleiben könnten, um die Evakuierungen von US-Bürgern und Ortskräften sicher durchführen zu können.

Nun sagte Biden gestern auf eine entsprechende Frage, sollten andere G7-Staaten um eine längere Präsenz der US-Truppen am Kabuler Flughafen bitten, werde er antworten, "dass wir sehen werden, was wir tun können".

+++ 04:47 Briten haben fast 6000 Menschen gerettet +++

Die britischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums seit dem 13. August 5725 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. In Kabul seien gegenwärtig mehr als 1000 britische Militärangehörige im Einsatz.

+++ 03:16 Städtebund fordert internationale Lösung für Geflüchtete +++

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund dringt auf internationale Vereinbarungen zu Flüchtlingen aus Afghanistan. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der "Rheinischen Post", der Städte- und Gemeindebund plädiere für eine großzügige Aufnahme der für Deutschland tätigen afghanischen Ortskräfte und ihrer Familien in Deutschland. Dies sei eine moralische und humanitäre Verpflichtung.

"Wir müssen allerdings davon ausgehen, dass über diesen Personenkreis hinaus viele Afghanen ihr Heil in der Flucht suchen werden", so Landsberg. Hier müsse es internationale Vereinbarungen mit den unmittelbaren Nachbarstaaten, gegebenenfalls aber auch Kontingente unter Einbeziehung der USA, Kanadas, Großbritanniens und der EU geben.

+++ 02:11 Islamische Staaten: Afghanistan darf keine Terror-Plattform werden +++

Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) hat sich besorgt über die humanitäre Lage in Afghanistan geäußert. Zudem appellierte der Zusammenschluss von mehr als 50 Ländern an die "künftige afghanische Führung" und die internationale Gemeinschaft, dafür zu sorgen, dass Afghanistan nie wieder als Plattform für Terroristen genutzt werde.

Die Abschlusserklärung eines Dringlichkeitstreffens der Organisation im saudi-arabischen Dschidda rief zudem "alle Parteien" auf, auf Gewalt zu verzichten, Sicherheit und Ordnung in der afghanischen Gesellschaft wiederherzustellen sowie einen dauerhaften Frieden herzustellen. Die OIC versteht sich als "die kollektive Stimme der muslimischen Welt“.

Die militant-islamistischen Taliban hatten vor rund einer Woche die Macht in Afghanistan übernommen. Wegen der massiv gestiegenen Zahl an Binnenflüchtlingen - nach UN-Angaben 300.000 allein in den vergangenen zwei Monaten - droht sich die humanitäre Lage in dem Land deutlich zu verschärfen.

+++ 01:04 Linke-Fraktionschefin für Aufnahme von Afghanistan-Flüchtlingen +++

Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali, befürwortet die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan. "Es ist noch völlig offen, wie viele Menschen fliehen werden. Als Deutschland haben wir nach 20 Jahren Militäreinsatz im Land jedoch eine Verantwortung, der wir gerecht werden müssen", sagte Mohamed Ali der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das beinhaltet demnach auch, "dass man Menschen nach Deutschland kommen lässt".

+++ 00:20 Große Mehrheit in USA hält Abzug für schlecht organisiert +++

Angesichts des Chaos in Afghanistan ist eine große Mehrheit der Amerikaner einer Umfrage zufolge unzufrieden mit dem Verlauf des von US-Präsident Joe Biden angeordneten Truppenabzugs. 74 Prozent der Befragten gaben an, die USA hätten den Rückzug schlecht gehandhabt, wie der Sender CBS mitteilte - obwohl 63 Prozent einen Abzug der amerikanischen Streitkräfte an sich befürworteten. Auch Bidens Zustimmungswerte nahmen deutlich ab: Nur noch 50 Prozent zeigten sich zufrieden damit, wie Biden seinen Job macht. Im vergangenen Monat waren es noch 58 Prozent, im März sogar 62 Prozent.

+++ 23:44 Scholz: "Es war kein sinnloser Einsatz" in Afghanistan +++

"Das war kein sinnloser Einsatz", verteidigt Vize-Kanzler Olaf Scholz bei "Bild.TV" das jahrelange militärische Engagement in Afghanistan. Dieses sei nach den Anschlägen vom 11. September 2001 nötig gewesen. Alle hätten gedacht, die afghanische Armee sei jetzt aufgebaut und stabilisiert worden, um das Land zu verteidigen. "Sie hat es nicht getan". Es breche ihm das Herz, dass Afghanen nun im Chaos am Flughafen Kabul US-Soldaten teilweise sogar ihre Kinder übergäben, um sie in Sicherheit zu bringen.

+++ 23:18 Bundeswehr evakuiert 213 Menschen aus Kabul +++

Bei der Evakuierungsaktion der Bundeswehr ist ein weiterer Flieger mit 213 Schutzbedürftigen an Bord aus Kabul gestartet. Das teilte die Bundeswehr mit. Der Militärtransporter des Typs A400M machte sich auf den Weg ins usbekische Taschkent. Er hatte auf dem Hinflug Hilfsgüter zum Flughafen Kabul gebracht.

+++ 22:55 USA haben Sicherheitszone um Flughafen Kabul erweitert +++

Die USA haben nach Angaben von Präsident Joe Biden die Sicherheitszone um den Flughafen von Kabul vergrößert. Die Taliban hätten sich dabei kooperativ gezeigt, sagt Biden vor Journalisten.

+++ 22:27 Briten haben bereits mehr als 5000 Menschen ausgeflogen +++

Nach Angaben des britischen Botschafters in Afghanistan haben die britischen Behörden mehr als 5000 Menschen evakuieren können, davon allein 1000 in den letzten 14 Stunden. In einer Erklärung auf Twitter sagte Laurie Bristow, dass die "enormen Anstrengungen", die Evakuierten aus Afghanistan zu bringen, "an Fahrt gewinnen", aber dass es noch "eine Menge Arbeit zu tun" gebe.

+++ 21:14 Krisenstab-Beratungen mit Merkel zu Afghanistan +++

Die Lage in Afghanistan ist Thema von Krisenstab-Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Kanzlerin ließ sich dazu nach dpa-Informationen direkt nach ihrer Rückkehr von einem Ukraine-Besuch mit einem Hubschrauber der Bundeswehr-Flugbereitschaft ins Kanzleramt fliegen. Die "Bild" berichtete, dass an den Beratungen auch Vizekanzler Olaf Scholz teilnehmen werde. Das Bundespresseamt äußerte sich am Abend auf Anfrage nicht dazu - das Auswärtige Amt ebenfalls nicht, es verwies auf das Kanzleramt.

+++ 20:48 Erdogan: Türkei wird keine afghanischen Ortskräfte der EU-Länder aufnehmen +++

Die Türkei wird nach den Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan keine vor den Taliban geflohenen afghanischen Ortskräfte der EU-Länder aufnehmen. "Wir haben eine Anfrage erhalten, Ortskräfte einer EU-Mission in Afghanistan aufzunehmen", sagte Erdogan nach Angaben seiner Regierung in einem Telefonat mit EU-Ratspräsident Charles Michel. Die EU könne aber nicht von der Türkei erwarten, "die Verantwortung von Drittstaaten zu übernehmen".

+++ 20:25 Taliban kündigen Einsatz zur Eroberung von Widerstandshochburg an +++

Nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan wollen die radikalislamischen Taliban nun auch das als Widerstandshochburg bekannte Pandschirtal in ihre Gewalt bringen. "Hunderte Kämpfer" seien auf dem Weg in die Provinz Pandschir, "um sie unter Kontrolle zu bringen, nachdem örtliche Regierungsvertreter sich geweigert haben, sie friedlich zu übergeben", schrieben die Taliban auf Twitter.

+++ 20:10 Taliban-Sprecher: Al-Kaida nicht in Afghanistan +++

Einem Taliban-Sprecher zufolge ist die radikale Islamisten-Gruppe Al-Kaida in Afghanistan nicht vertreten. Man unterhalte zu ihr keine Beziehungen, sagt Mohammed Naim dem TV-Sender Al-Hadath.

Hintergrund: Nach dem angekündigten US-Militärabzug hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan binnen weniger Wochen dramatisch verändert. Ausländische Truppen verlassen das Land. Westliche Staaten bemühen sich um eine Evakuierung ihrer diplomatischen Vertretungen. Zehntausende Afghanen, die in den vergangenen Jahren als Übersetzer oder einfache Ortskräfte für Militärs und Hilfs- oder Entwicklungsorganisationen tätig waren, fürchten um ihr Leben. Die Bundesregierung hat eine groß angelegte Rettungsmission angekündigt, die am 16. August anlaufen soll.