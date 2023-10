Russland schießt nach eigenen Angaben in der Nacht 27 ukrainische Drohnen über den Regionen Belgorod und Kursk ab. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Belgorod beschädigten herabfallende Trümmer einer Drohne im Dorf Novaja Privatbesitz. Menschen kamen demnach nicht zu Schaden. Auch in der Region Kursk fielen nach dortigen Angaben Trümmer auf Wohngebiete.

+++ 00:14 Selenskyj: Terrorbekämpfung darf nirgends ins Wanken geraten +++

Angesichts zunehmender internationaler Krisen pocht der ukrainische Präsident Selenskyj auf weitere Unterstützung für die angegriffene Ukraine. "Da sich der Terror weltweit ausbreitet, ist es wichtig, dass die Welt ein klares Signal sendet, dass die Terrorbekämpfung nirgends ins Wanken gerät", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Nach den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel ist in Kiew zuletzt die Sorge gewachsen, dass die internationale Unterstützung für die ukrainische Armee nachlassen könnte.

+++ 22:46 Selenskyj: Bereiten uns auf Verteidigung im Winter vor +++

Die Ukraine habe "alle helfenden Anführer" der Partnerländer darüber informiert, was Russland in der Ukraine vorhabe, sagt Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj. Diese Woche sei die "Woche der Luftverteidigungsausrüstung für die Ukraine" gewesen sowie eine, in der sich das Land auf den kommenden Winter vorbereiten. "Neben zusätzlichen Raketen für die Luftverteidigung werden wir auch neue Trägerraketen erhalten. Wir arbeiten an der Absicherung verschiedener Luftverteidigungssysteme. Wir werden Teile für Systeme erhalten, die bereits in der Ukraine im Einsatz sind." Dazu kämen Artillerie, Munition, Drohnen und gepanzerte Fahrzeuge. Beobachter gehen davon aus, dass Russland auch im kommenden Winter wieder kritische zivile Energie-Infrastruktur mit Raketen angreifen wird.

+++ 22:10 Russen und palästinensische Kämpfer nutzen russische Kryptobörsen für Sanktionsumgehung +++

Die palästinensische militante Gruppe Islamischer Dschihad hat einen Teil einer Zahlung in Höhe von 93 Millionen US-Dollar über das sanktionierte russische Krypto-Börsenunternehmen Garantex erhalten, berichtete das Wall Street Journal am Freitag. Demnach nutzt die Hamas wahrscheinlich ein ähnliches System, um ihre Transaktionen zu verschleiern. Garantex-Kunden in Russland können Bargeld in Rubel einzahlen und erhalten dann den Gegenwert in Kryptowährung, der dann im Ausland in einer Fremdwährung abgehoben werden kann, wodurch die Herkunft der Gelder effektiv verschleiert wird. Es gebe "wenig nachverfolgbare Aufzeichnungen über die Transaktionen", was es schwierig mache, gegen solche Börsen vorzugehen. Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen mehr als 80 Prozent des russischen Bankensektors verhängt. Krypto ist zu einer der wichtigsten Möglichkeiten geworden, mit denen Russen Geld in ausländischen Banken bewegen können.

+++ 21:28 Selenskyj: Minen und Blindgänger auf einem Drittel des Staatsgebiets +++

Bei einer Minenräumungskonferenz in Kroatien sagen mehrere Teilnehmerländer zu, die Ukraine bei ihren Anstrengungen zu unterstützen. Insgesamt liegen Kiew Hilfszusagen im Wert von rund einer halben Milliarde Euro vor. "Fast ein Drittel unseres Territoriums ist durch Minen und nicht explodierte Granaten gefährdet", sagt Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj dazu. "Es liegt auf der Hand, dass weltweite Unterstützung erforderlich ist, um unser Land von russischen Minen zu befreien."

Mehr über die Ereignisse vom Vortag lesen Sie hier.