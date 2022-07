Die USA haben nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft angekündigt, eine Gruppe von Ermittlern in die Ukraine zu schicken, um mögliche Kriegsverbrechen aufzuklären. Sie habe mit dem US-Partner Gespräche über die mögliche praktische Hilfe vor Ort gesprochen, sagt Generalstaatsanwältin Iryna Venediktova. Die USA stünden Seite an Seite mit der Ukraine auf dem "Schlachtfeld für Gerechtigkeit", so Venediktova.

+++ 06:22 Videobilder zeigen Moment des Bombeneinschlags in Winnyzja +++

Bilder einer Überwachungskamera in der zentralukrainische Stadt Winnyzja zeigen den Moment des Einschlags einer russischer Rakete in ein Bürozentrum. Zu sehen ist, wie die Menschen ihrem ganz normalen Alltag nachgehen - radfahren, mit dem Hund spazieren gehen. Nach dem Einschlag bringen sie sich vor den herabfallenden Trümmern in Sicherheit, während sich eine Rauchwolke über den Platz legt. Der leitende Russland-Ermittler bei Bellingcat, Christo Grozev, stuft das Video als authentisch ein. Russland behauptet immer wieder, keine zivilen Ziele anzugreifen.

+++ 06:08 EU-Sanktionen treffen knapp die Hälfte russischen Exportvolumens +++

Die gegen Russland verhängten EU-Sanktionen entfalten langsam, aber sicher ihre Wirkung. Experten zufolge betreffen zielgerichtete Handelsbeschränkungen mittlerweile russische Exportgeschäfte, die vor dem Krieg ein Volumen von mehr als 73 Milliarden Euro im Jahr hatten. Prozentual gesehen geht es um 48 Prozent der bisherigen Ausfuhren Russlands in die EU. Hinzu kommt, dass innerhalb eines Zeitraumes von rund vier Monaten russische Vermögenswerte in Höhe von rund 13,8 Milliarden Euro eingefroren wurden - etwa von Oligarchen und anderen Unterstützern von Kremlchef Wladimir Putin. Milliardenschwere Reserven der russischen Zentralbank können ebenfalls nicht mehr abgerufen werden.

+++ 05:36 Yellen verurteilt russische Beamte wegen Unterstützung für Putin +++

US-Finanzministerin Janet Yellen verurteilt Russlands "brutalen und ungerechten Krieg" auf der Eröffnungssitzung des Treffens der Finanzminister und Zentralbanker der G20 in Bali. Die russischen Finanzbeamten seien mitverantwortlich für die "schrecklichen Folgen" des Krieges. Die US-Finanzchefin fordert die G20-Mitglieder auf, die finanzielle Unterstützung für die Ukraine zu erhöhen und beschleunigen. Auch der ukrainische Finanzminister Sergii Marchenko nimmt an der Eröffnungssitzung teil.

+++ 04:33 Gaskunden decken sich mit Heizlüftern ein +++

Die Angst vor Gas-Engpässen im kommenden Winter sorgt mitten im Sommer für einen Nachfrageboom bei Heizlüftern, Konvektorheizungen und Ölradiatoren. "Wir sehen derzeit eine überdurchschnittliche Nachfrage nach elektrischen Heizgeräten", berichten dabei Deutschlands größte Elektronikhändler Media Markt und Saturn. "Wir liegen bei den Verkaufszahlen 100 Prozent über dem Vorjahr", heißt es bei der Baumarktkette Hornbach. Gerade in den letzten drei Wochen habe sich die Nachfrage noch einmal verstärkt. Auch der Baumarktverband BHB verzeichnet einer verstärkte Nachfrage.

+++ 01:40 Entwicklungsministerin Schulze nach Annäherung zu ukrainischem Getreideexport noch skeptisch +++

Entwicklungsministerin Svenja Schulze warnt vor zu großem Optimismus, was die Getreideexporte aus der Ukraine angeht. Jede Tonne Getreide, die zusätzlich rauskomme und auf dem Weltmarkt zur Verfügung stehe, helfe, sagt sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in Bezug auf die Annäherung bei den Gesprächen zwischen Vertretern der Vereinten Nationen, der Ukraine, Russlands und der Türkei in Istanbul. "Aber die Erfahrung mit Putin zeigt, dass man sich darauf nicht verlassen sollte."

+++ 00:06 Knappe Mehrheit der Schweizer befürwortet NATO-Annäherung +++

Der Ukraine-Krieg führt bei vielen Schweizern zu einem Umdenken in der Sicherheitspolitik: Die Unterstützung für eine Annäherung an die NATO steigt auf den Rekordwert von 52 Prozent, wie eine am Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich ergibt. Einen Betritt zu der Militärallianz befürworten aber weiterhin nur 27 Prozent der Befragten. Der Anteil der Schweizer, welche die traditionelle Neutralität ihres Landes unterstützen, sinkt im Vergleich zum Januar um acht Punkte auf 89 Prozent. Dies ist der höchste Rückgang seit 20 Jahren.

+++ 23:09 Selenskyj will Russland als "Terrorstaat" einstufen lassen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert nach dem Raketenangriff im Zentrum der Großstadt Winnyzja, dass Russland offiziell als "Terrorstaat" eingestuft wird. "Kein anderer Staat in der Welt stellt eine solche terroristische Gefahr dar wie Russland", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Dass der Anschlag zu dem Zeitpunkt erfolgte, als in Den Haag bei einer Konferenz über die Ahndung russischer Kriegsverbrechen gesprochen wurde, zeige Russlands Missachtung des internationalen Rechts. "Und wenn jemand einen Angriff auf ein medizinisches Zentrum in Dallas oder Dresden ausführen würde. (...) Ist das etwa kein Terrorismus?", fragt Selenskyj.

+++ 22:27 Kiew plädiert für bessere Erfassung gelieferter Waffen +++

Ein hochrangiger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj spricht sich für eine verbesserte Erfassung der Waffenlieferungen aus dem Westen aus. Der Leiter des Präsidialamts, Andrij Jermak, appelliert an das ukrainische Parlament, ein Komitee einzusetzen, das die Wege der Waffen kontrolliert. Die EU-Kommission hatte sich besorgt gezeigt, dass ein Teil der Waffen aus der Ukraine herausgeschmuggelt werden und in den Händen krimineller Banden in Europa landen könnte. Jermak schreibt dazu bei Telegram, alle vom Westen gelieferten Waffen würden "registriert und an die Kriegsfront geschickt". Zugleich betont er jedoch, dass das ukrainische Parlament an der Kontrolle der Waffenlieferungen beteiligt sein solle.

+++ 21:54 Baerbock schließt Lockerung der Russland-Sanktionen aus +++

Außenministerin Annalena Baerbock schließt eine Lockerung der gegen Russland verhängten Sanktionen wegen des Angriffs auf die Ukraine aus. Auch ein solcher Schritt würde die Gas-Versorgung aus Russland nicht sicherstellen, "sondern wir wären doppelt erpressbar", sagt die Grünen-Politikerin in einer Diskussion mit Bürgern in Bremen. Würde man akzeptieren, dass jemand "auf brutalste Art und Weise" internationales Recht breche, dann wäre das "eine Einladung an all diejenigen, die Menschenrechte, Freiheit und Demokratie mit Füßen treten". Daher werde Deutschland die Ukraine unterstützen, "so lange sie uns braucht", betont Baerbock. "Und daher werden wir auch diese Sanktionen aufrechterhalten und zugleich sicherstellen, dass bei uns die Gesellschaft nicht gespalten wird."

Frühere Entwicklungen des Ukraine-Kriegs können Sie hier nachlesen.