Russland hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax mit dem Hyperschall-Gleitflugkörper Avangard eine weitere strategische Nuklearrakete in Dienst gestellt. Die Avangard, die in einer Anlage in der südwestrussischen Provinz Orenburg installiert ist, kann von einer ballistischen Interkontinentalrakete getragen werden und bis zu 27-fache Schallgeschwindigkeit (rund 34.000 Kilometer pro Stunde) erreichen. Solche Raketen können von Abwehrsystemen nur schwer abgefangen werden. Russland betrachtet sie als Schlüssel zur Aufrechterhaltung des nuklearen Status quo mit den USA.

+++ 00:04 Russland und Nordkorea vertiefen Beziehungen +++

Russland und Nordkorea wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Darauf hätten sich Vertreter beider Länder verständigt, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. "Bei dem Treffen wurden die Maßnahmen zur Wiederbelebung und Ausweitung des vielschichtigen bilateralen Austauschs und der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Handel, Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie erörtert und im Detail bestätigt", heißt es. Die USA werfen Nordkorea vor, Russland militärische Ausrüstung für den Krieg mit der Ukraine zu liefern. Russland helfe Nordkorea im Gegenzug beim Ausbau seiner militärischen Fähigkeiten.

+++ 22:33 Selenskyj: Müssen unserer Verteidigung oberste Priorität einräumen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj appelliert in seiner abendlichen Videoansprache an den Kampfeswillen seiner Landsleute. Die Ukrainer könnten es sich nicht leisten, vor dem Krieg die Augen zu verschließen, sagt er in Kiew. "Russland ist immer noch in der Lage, Böses zu tun", sagt er. "Wir müssen kämpfen. Wir müssen unserer Verteidigung oberste Priorität einräumen. Und wir müssen unseren Staat jeden Tag stärker machen."

+++ 22:04 Russische Kampfjets sorgen für stundenlangen Luftalarm +++

Mit Flügen von Kampfjets des Typs MiG-31 hat Russland zwei Tage hintereinander stundenlangen Luftalarm in der Ukraine ausgelöst. In der Hauptstadt Kiew dauerte der Alarm am Mittag länger als zwei Stunden, wie aus Daten der staatlichen Warn-App hervorgeht. Am Dienstag waren es fast drei Stunden gewesen. Bei der MiG-31 sei immer das Risiko, dass sie Hyperschallraketen vom Typ Kinschal abschieße. Das sagt der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, im ukrainischen Fernsehen. "Es besteht eine Gefahr. Sie geht nicht weg." Deswegen werde Luftalarm ausgelöst, auch wenn dies am Tag das öffentliche Leben unterbreche.

+++ 21:21 Kreml: NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in jeder Form inakzeptabel +++

Russland hält eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in jeglicher Form für nicht hinnehmbar. "Ob in Teilen oder in irgendeiner Form, der Beitritt der Ukraine zur NATO ist für Russland inakzeptabel", sagt die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, vor Reportern. Zuvor hatte der frühere NATO-Chef Anders Fogh Rasmussen einen NATO-Beitritt der Ukraine ohne die von Russland besetzten Gebiete vorgeschlagen. Ein Teilbeitritt und die damit verbundene Beistandsverpflichtung der Bündnispartner "würde Russland von Angriffen auf ukrainisches Gebiet innerhalb der NATO abschrecken" und den ukrainischen Streitkräften so ermöglichen, sich auf Frontkämpfe abseits des Kernlands zu konzentrieren, sagte der Däne dem britischen "Guardian".

+++ 20:43 Tschechien will russische Vermögen einfrieren +++

Die Regierung in Prag plant die Einfrierung russischer Vermögenswerte in Tschechien. Das teilt der tschechische Außenminister Jan Lipavský mit. "Auf meinen Vorschlag hin hat die Regierung heute das Einfrieren russischer Staatsvermögen in der Tschechischen Republik genehmigt. Dies ist das Ende der kommerziellen Aktivitäten, mit denen Russland die Morde an Ukrainern finanziert", twittert Lipavský. Zur Höhe dieser Vermögenswerte und zum Zeitpunkt der Entscheidung macht er keine Angaben.

+++ 19:55 Ukraine: Russland gruppiert Kräfte bei Kupjansk für neue Offensive +++

Laut ukrainischen Angaben formieren sich Moskaus Verbände an der Front bei Kupjansk in der Region Charkiw für eine neue Offensive. Das sagt der Sprecher des Bodentruppenkommandos der Streitkräfte, Volodymyr Fitio, im ukrainischen Fernsehen. "Die Lage an der Kupjansk-Front bleibt angespannt. Der Feind hat sich neu formiert und führt aus mehreren Richtungen eine Offensive durch, um diese Stadt erneut zu besetzen." Kupjansk wurde im Februar 2022 von russischen Truppen besetzt. Kiews Verbände befreiten die Stadt im September vergangenen Jahres. Laut Fitio war Kupjansk während der Besatzung ein wichtiges Logistikzentrum für Moskaus Militär.





Mehr über die Ereignisse des Vortags lesen Sie hier.