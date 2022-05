Die kanadische Bundesregierung hat rund 100 Russen und Russinnen auf eine Einreiseverbotsliste gesetzt - darunter auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dies gab der Minister für öffentliche Sicherheit auf Twitter bekannt. "Angesichts des brutalen Angriffs des Putin-Regimes steht Kanada an der Seite der Ukraine - und wir werden Russland für seine Verbrechen zur Rechenschaft ziehen", erklärte Marco Mendicino. "Deshalb haben wir soeben angekündigt, dass wir rund 1000 Russen - darunter Putin und seine Komplizen - die Einreise nach Kanada verweigern werden."

+++ 06:31 Schulze will beim G7-Treffen den Wiederaufbau der Ukraine thematisieren +++

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze kündigt einen globalen Anti-Hunger-Pakt an, der auf dem G7-Entwicklungsministertreffen gestartet werden soll. Neben der Bekämpfung des Hungers soll es auf dem G7-Treffen auch um den Kampf gegen den Klimawandel und den Wiederaufbau "einer freien Ukraine" gehen, sagte Schulze. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal wird virtuell an der Sitzung zu den Folgen des russischen Angriffskriegs auf sein Land teilnehmen.

+++ 05:52 Strack-Zimmermann bekräftigt: brauchen Koordinator für Waffenhilfe +++

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, bekräftigt Forderungen nach einem Chef-Manager für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Sie plädiere dafür, dass schnell ein Sonderkoordinator im Kanzleramt alle Beteiligten aus Politik, Wirtschaft und Militär an einen Tisch bringe, sagte Strack-Zimmermann. Bisher habe die ukrainische Regierung ihre Anfragen an den unterschiedlichsten Stellen platziert. "Das führte auch zu unglücklichen Missverständnissen, die wir in dieser Situation nicht verantworten können und wollen", sagt Strack-Zimmermann. "All das ist nicht nur ärgerlich für alle Beteiligten und sorgt für Handlungsunsicherheit aufgrund noch unklarer Regularien und Abläufe, es verlangsamt auch die dringend benötigten Hilfsleistungen an die Ukraine", sagt sie.

+++ 05:09 EU-Kommissar zu Ukraine: "Wiederaufbau wird Generationenaufgabe" +++

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni warnt vor übertriebenen Hoffnungen auf einen schnellen Wiederaufbau der zerstörten Gebiete in der Ukraine. "Der Wiederaufbau der Ukraine wird die Aufgabe einer Generation werden", sagt Gentiloni der "Welt". Der Wiederaufbau werde parallel zum EU-Beitritt laufen und müsse gut zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt werden. Für Beitrittskandidaten sind im EU-Haushalt Gelder reserviert, die unter Umständen für den Wiederaufbau genutzt werden können. Am Mittwoch will die Europäische Kommission erste Vorschläge für den Wiederaufbau und die Finanzierung vorlegen. "Es wird eine Weile dauern, bis klar ist, um welche Summen es geht, aber es ist ein wichtiges Signal, dass wir mit diesen Überlegungen bereits beginnen."

+++ 04:14 US-Außenministerium kündigt Online-Plattform zur Erfassung russischer Kriegsverbrechen an +++

Das US-Außenministerium will eine neue Plattform zur Untersuchung russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine schaffen. Die Stelle soll "Beweise für von Russland verübte Kriegsverbrechen und andere Gräueltaten in der Ukraine erfassen, analysieren und allgemein zugänglich machen", teilt das Ministerium mit. Die Informationen sollen demnach aus öffentlichen und kommerziell verfügbaren Quellen wie Internetplattformen und Satellitenbildern stammen und für zivil- und strafrechtliche Verfahren aufbereitet werden. Die Beobachtungsstelle werde eine Online-Plattform einrichten, die dazu beitragen solle, "Russlands Desinformationsbemühungen zu widerlegen und Missstände aufzudecken". Neben dem Ministerium sollen auch Universitäten und Technologieunternehmen beteiligt werden.

+++ 03:45 Ukrainischer Verteidigungsminister: Russland plant langen Militäreinsatz im Süden +++

Dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksij Resnikow zufolge graben sich die russischen Streitkräfte im Süden und Osten seines Landes ein. "Russland bereitet sich auf eine längerfristige Militäroperation vor", sagt er vor den Verteidigungsministern der Europäischen Union (EU) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Demnach verstärken die russischen Truppen derzeit ihre Positionen in den von ihnen besetzten Gebieten in den Regionen Saporischschja und Cherson, um "bei Bedarf in den Defensivmodus zu wechseln".

+++ 02:19 Selenskyj: "Gespräch mit Scholz recht produktiv" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von einem "recht produktiven" Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Man habe unter anderem über militärische Unterstützung für die Ukraine gesprochen, teilt Selenskyj in seiner aktuellen Videoansprache mit. Er habe Scholz über die aktuelle militärische Lage und ihre mögliche künftige Entwicklung informiert, sagt der Präsident. Etwas andere Worte wählt Selenskyj, um sein Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu beschreiben. Diese Unterhaltung sei "substanziell und lang" gewesen. Es sei unter anderem um die nächste Runde der europäischen Sanktionen gegen Russland sowie die Pläne der Ukraine für einen raschen Beitritt zur Europäischen Union gegangen.

+++ 01:24 Italienischer Energieversorger Eni will Rubel-Konto eröffnen +++

Der italienische Energieriese Eni beugt sich offenbar den russischen Vorgaben für die Bezahlung von Gas-Lieferungen. Das Unternehmen werde "in den kommenden Tagen" bei der Gazprombank ein Konto in Euro und eines in Rubel eröffnen, erklärt Eni. So könne den Zahlungsverpflichtungen in Euro nachgekommen werden, die russische Bank nehme dann die Umrechnung in Rubel vor. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte angeordnet, dass die Bezahlung von Gas-Lieferungen in Rubel erfolgen soll. Die Europäer sehen darin eine nachträgliche Veränderung der geltenden Verträge und lehnen dies ab. Unternehmen, die den russischen Forderungen nachkommen, riskieren, wegen Verstößen gegen EU-Sanktionen belangt zu werden.

+++ 00:44 EU-Komission plant Weg aus Abhängigkeit von russischem Öl und Gas +++

Die Europäische Kommission will heute einen Plan zum Umstieg von russischen fossilen Brennstoffen auf grüne Energie vorlegen. Der Entwurf, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, sieht einen Drei-Punkte-Plan vor: Eine Umstellung auf den Import von mehr nicht-russischem Gas, eine schnellere Einführung von erneuerbaren Energien und Maßnahmen zum Energiesparen. Für die geplanten Maßnahmen zur Energiewende rechne Brüssel mit einem zusätzlichen Investitionsbedarf von 210 Milliarden Euro, die aus dem Corona-Konjunkturfonds finanziert werden sollen, heißt es in dem Papier.

+++ 23:56 Russischer Vize-Regierungschef: "Cherson bekommt Platz in der russischen Familie" +++

Russland zeigt sich entschlossen, das besetzte Gebiet Cherson in der Südukraine an sich zu binden. Die Region um die Hafenstadt werde einen "würdigen Platz in unserer russischen Familie" einnehmen, sagt Russlands Vize-Regierungschef Marat Chusnullin bei einem Besuch vor Ort. Man werde künftig zusammen leben und arbeiten, zitiert ihn die russische Agentur Ria Novosti. Russland hat in der Region zum 1. Mai bereits den russischen Rubel als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Der Vizechef der prorussischen Verwaltung von Cherson, Kirill Stremoussow, brachte vor einigen Tagen ein formelles Beitrittsgesuch an Kremlchef Wladimir Putin ins Gespräch, nachdem er die Idee eines Referendums zuvor verworfen hatte.

+++ 23:09 Selenskyj hält Rede bei Cannes-Eröffnung +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lässt sich per Video zur Eröffnung des Filmfestivals in Cannes zuschalten. In seiner Rede ruft er das Kino dazu auf, angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht "zu schweigen". Dabei zieht er einen Vergleich zu Charlie Chaplins Film "Der große Diktator": "Jeden Tag sterben Hunderte von Menschen", so Selenskyj. "Sie werden nach dem Schlussapplaus nicht wieder aufstehen." Weiter fragt er: "Wird das Kino schweigen oder darüber reden? Wenn es einen Diktator gibt, wenn es einen Freiheitskrieg gibt, hängt alles wieder von unserem Zusammenhalt ab. (...) Wir brauchen einen neuen Chaplin, der beweist, dass das Kino heutzutage nicht schweigt."

+++ 22:20 WHO alarmiert über Gesundheitsversorgung in der Ukraine +++

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt sich alarmiert über die Gesundheitsversorgung in der Ukraine und fordert eine Untersuchung von russischen Angriffen auf das Gesundheitssystem. Seit dem Einmarsch am 24. Februar habe die WHO 226 Angriffe auf Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen festgestellt. "Diese Angriffe sind nicht zu rechtfertigen, sie sind niemals in Ordnung und sie müssen untersucht werden", sagt der Europachef der WHO, Hans Kluge, in Kiew. Nach seinen Angaben hat jeder dritte Patient keinen guten Zugang zu Medikamenten, braucht jeder fünfte psychologische Hilfe, besteht die Gefahr von Choleraausbrüchen und die sexuelle Gewalt nimmt zu. Russland nimmt nach eigener Darstellung keine Zivilisten ins Visier.

+++ 21:59 Ukraine: Sieben Zivilisten im Gebiet Donezk getötet +++

In dem zwischen russischen und ukrainischen Truppen umkämpften Gebiet Donezk werden nach Behördenangaben sieben Zivilisten getötet. Sechs weitere werden verletzt, teilt der ukrainische Militärgouverneur Pawlo Kyrylenko bei Telegram mit. Er wirft russischen Truppen vor, die Menschen getötet zu haben.

+++ 21:32 Russische Gouverneure berichten von Beschuss aus der Ukraine +++

Russische Behörden in zwei Regionen melden Beschuss von ukrainischem Territorium aus. Im Gebiet Belgorod sei eine Person in einem Dorf leicht verletzt worden, sagt Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow der Nachrichtenagentur Tass zufolge. Im Gebiet Kursk sei ein Grenzposten beschossen worden. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand zu Schaden gekommen, teilt der Kursker Gouverneur Roman Starowoit mit. Der Grenzposten sei seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine bereits zum vierten Mal beschossen worden, heißt es. Russland berichtete bereits wiederholt von Angriffen aus der Ukraine in Grenzgebieten, unter anderem auf Mineralöl-Infrastruktur. Ukrainische Behörden wollten damals weder bestätigen noch dementieren, dass ihr Militär hinter den Attacken stecke.

+++ 20:51 Merz: Scholz mit Verzögerungstaktik bei Panzer-Ausfuhren +++

Der CDU-Vorsitzende und Unions-Fraktionschef Friedrich Merz kritisiert, Bundeskanzler Scholz handle nicht, wie man es im Bundestag gemeinsam beschlossen habe. "Es gibt ganz offensichtlich in der Bundesregierung Verzögerungsstrategien, zumindest eine Verzögerungstaktik", so Merz in "RTL Direkt". Unternehmen beschwerten sich öffentlich, weil keine Ausfuhrgenehmigungen für Panzer erteilt würden. "Hier wird nicht mit offenen Karten gespielt", so Merz weiter. "Es kann Gründe geben, nicht alles zu sagen, aber dann soll der Bundeskanzler das auch zum Ausdruck bringen. Dieses Herumschwurbeln um die Themen ist der Sache nicht angemessen."

+++ 20:29 Kanzleramtschef: Müssen international für Kurs gegen Russland werben +++

Nach Meinung von Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt müssen sich die westlichen Länder weltweit verstärkt darum kümmern, mehr Staaten von ihrem Vorgehen gegen Russland zu überzeugen. Man erlebe etwa in Südafrika, Lateinamerika oder Indien Skepsis gegenüber den westlichen Sanktionen, sagt Schmidt auf einem parlamentarischen Abend des Bitkom-Verbandes in Berlin. Dort sage man zwar auch, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine nicht richtig sei, sehe aber vor allem die Wirkung der westlichen Sanktionen auf die eigenen Länder als Problem.

+++ 20:08 Duma stellt Austausch von ukrainischen Asow-Gefangenen infrage +++

Das russische Parlament stellt nach dem offenbaren Ende der Belagerung des Stahlwerks in Mariupol einen Austausch von gefangengenommen Mitgliedern des umstrittenen ukrainischen Regiments Asow infrage. Dies seien Nazi-Verbrecher, die von derartigen Vereinbarungen ausgeschlossen werden müssten, sagt Duma-Präsident Wjatscheslaw Wolodin. "Es sind Kriegsverbrecher und wir müssen alles tun, um sie zur Rechenschaft zu ziehen." Der Duma-Website zufolge ordnet er entsprechende Anweisungen der Ausschüsse für Verteidigung und Sicherheit an.

Frühere Entwicklungen des Ukraine-Konfliktes können Sie hier nachlesen.