Die Umweltorganisation Greenpeace fordert die Bundestagsparteien auf, sofort nach der Bundestagswahl eine härtere Klimaschutzpolitik zu verfolgen. "Mit der Bundestagswahl muss sofort eine neue Dynamik im Klimaschutz entfaltet werden", sagt Greenpeace-Deutschland-Chef Martin Kaiser der "Rheinischen Post". Deutschland müsse auf der Weltklimakonferenz in Glasgow im November eine Linie vertreten, die das 1,5-Grad-Ziel bei der Erderwärmung "zur Richtschnur aller Entscheidungen" macht, so Kaiser. Die dann voraussichtlich noch geschäftsführende alte Bundesregierung müsse diese Linie in enger Abstimmung mit den Parteien vereinbaren, die über eine neue Regierungskoalition verhandeln. "Die Bundesregierung muss in Glasgow ihren Widerstand aufgeben und gemeinsam mit anderen Industrieländern den globalen Kohleausstieg bis 2030 unterstützen und das Ende des Neuverkaufs von Verbrennungsmotoren weltweit ab 2030 mit beschließen", fordert Kaiser.

+++ 06:23 Umfrage: Unternehmen würden bei Vermögenssteuer Investitionen senken +++

Die Mehrheit der deutschen Unternehmen würden bei einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer oder einer Vermögensabgabe ihre Investitionen senken. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Ifo-Instituts im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe laut einem Vorabbericht in Teilen vorliegt. Demnach geben 48,8 Prozent der Unternehmen an, im Falle einer neuen Abgabe ihre Investitionen senken zu wollen. Weitere 10,4 Prozent würden sogar komplett aufhören, zu investieren. Nur 2,4 Prozent der Unternehmen würden ihre Investitionen erhöhen.

+++ 05:37 Wahlforscher: Nächster Bundestag könnte über 900 Abgeordnete zählen +++

Der nächste Bundestag, der an diesem Sonntag gewählt wird, könnte nach Berechnungen des Wahlforschers Robert Vehrkamp mehr als 900 Abgeordnete groß werden. Auf der Basis des letzten ZDF-"Politbarometers" vor der Wahl vom Donnerstag berechnete der Fachmann von der Bertelsmann Stiftung eine Bandbreite von 672 bis 912 Mandaten. In einem mittleren Szenario kommt er auf 810 Abgeordnete. Derzeit zählt der Bundestag 709 Abgeordnete und ist damit schon so groß wie nie zuvor.

+++ 04:44 Umfrage: Mehrheit wird Merkel als Kanzlerin nicht vermissen +++

Mehr als die Hälfte der Deutschen rechnet einer Umfrage zufolge damit, dass sie Angela Merkel als Kanzlerin nicht vermissen werden. Entsprechend äußerten sich 52 Prozent in der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen". Auf die Frage "Werden Sie Angela Merkel nach ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin vermissen?" antworteten sie mit "Nein, auf keinen Fall" oder "Eher nein". 38 Prozent äußerten dagegen die Erwartung, dass ihnen die CDU-Politikerin als Kanzlerin fehlen wird. 10 Prozent äußerten sich unentschieden.

+++ 03:50 Grüne erwarten Aufblähung des Bundestags auf mehr als 830 Mandate +++

Die Grünen erwarten eine Aufblähung des Deutschen Bundestags in der kommenden Legislaturperiode auf mehr als 830 Mandate. "Es tritt nach der Wahl voraussichtlich genau das ein, wovor wir immer gewarnt haben: Der Bundestag wächst nach unseren Berechnungen auf vermutlich über 830 Mandate an, weil sich insbesondere die CSU, aber auch CDU und SPD gegen eine grundlegende Wahlrechtsreform gestemmt haben", sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Alle unsere Warnungen wurden in den Wind geschlagen. Das ist beunruhigend, weil man um die Akzeptanz und die Arbeitsfähigkeit des nächsten, überdimensionierten Bundestags fürchten muss. Die Verantwortung für dieses Debakel tragen Union und SPD", sagte Haßelmann.

+++ 02:45 Wohlfahrtsverband fordert radikalen Kurswechsel in Mietenpolitik +++

Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert von der künftigen Bundesregierung einen "radikalen Kurswechsel in der Mieten- und Wohnungspolitik". Das sagte der Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Unser Verband hält dabei auch die Vergesellschaftung von Wohneigentum, wie sie auch die Verfassung ermöglicht, für ein durchaus legitimes Mittel, um den horrenden Mietpreissteigerungen etwas entgegenzusetzen." Hohe Mieten seien inzwischen vielerorts zu einem echten Armutsrisiko und der Wohnungsverlust zur existenziellen Bedrohung geworden. Es sei völlig unzumutbar, wenn zum Beispiel Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung oder pflegebedürftige Personen zur Aufgabe ihrer Wohnung gezwungen würden und damit ihr gesamtes soziales Umfeld verlören. "Jeder Mensch hat nicht nur das Recht auf eine Wohnung, sondern muss auch ein Recht darauf haben, dort wohnen zu bleiben, wo er lebt."

+++ 01:46 Panne in Quizshow: Sender zeigt Laufband mit fiktiver Hochrechnung +++

Bei einem Test zur Vorbereitung des Wahlsonntags hat Das Erste versehentlich ein Hochrechnungs-Laufband in sein Programm eingeblendet. Das Laufband mit fiktiven Hochrechnungszahlen sei für wenige Sekunden während der Quizsendung "Gefragt - Gejagt" zu sehen gewesen, teilte ein Sprecher mit. Zuvor hatte die "Bild" berichtet. Der Leiter des ARD-Sendezentrums Das Erste, Holger Lichtenthäler, erklärte: "Es war ein technischer Test des Wahlcrawls, der in der Vorbereitung auf den Wahlsonntag im inaktiven Sendebereich gemacht werden sollte, aufgrund eines Schaltfehlers aber on air ging. Es war ein Versehen, für das wir um Entschuldigung bitten."

+++ 00:42 Bundeswahlleiter Thiel: Am Sonntag wählen gehen +++

Zwei Tage vor der Bundestagswahl appelliert Bundeswahlleiter Georg Thiel an alle Wahlberechtigten, ihre Stimme abzugeben. "Wahlen sind die Grundlage unserer Demokratie. Eine hohe Wahlbeteiligung ist dabei wesentlich für die demokratische Legitimation des neuen Deutschen Bundestages", sagte Thiel laut Mitteilung. "Ich rufe deshalb alle Wahlberechtigten dazu auf, sich für unsere Demokratie einzusetzen und ihre Stimme bei der diesjährigen Bundestagswahl abzugeben." Vom Wahlrecht Gebrauch zu machen sei die wichtigste Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, wie sich Deutschland künftig entwickle. Die Wahllokale haben am Sonntag von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

+++ 23:45 Merkel unterstreicht Bedeutung des Zwei-Prozent-Ziels der NATO +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel warnt davor, die Selbstverpflichtung der NATO-Staaten, zwei Prozent für Verteidigung auszugeben, infrage zu stellen. Dies würde ihren Worten zufolge die Sicherheitszusammenarbeit Deutschlands mit Partnern schwächen. "Wer wird mit uns noch vertrauensvoll zusammenarbeiten, wenn wir uns nicht an der Zwei-Prozent-Ziel halten?", sagt sie auf dem Wahlkampf-Abschluss von CDU und CSU in München. Sogar ärmere NATO-Staaten gäben mehr für ihre Sicherheit aus, fügt sie hinzu und kritisiert die Positionen von SPD, Grünen und Linken. "Keiner kann das verstehen."

+++ 23:08 Scholz: Steuersenkung für hohe Einkommen unsolidarisch +++

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz weist Forderungen von Union und FDP nach Steuersenkungen zurück. Durch die Corona-Pandemie werde der Bund bis Ende nächsten Jahres etwa 400 Milliarden Euro neue Schulden gemacht haben, sagt Scholz bei der Abschlusskundgebung der SPD in Köln. Deutschland werde etwa zehn Jahre benötigen, "bis wir da wieder rauswachsen". Wer wie Union und FDP meine, höhere Einkommen bräuchten "jetzt mal dringend eine Steuersenkung", der könne "nicht rechnen, der versteht nichts von Finanzen, der handelt auch unsolidarisch".

+++ 22:27 Merkel ruft CDU und CSU zu gemeinsamem Schlussspurt auf +++

Kanzlerin Angela Merkel hat CDU und CSU zu einem gemeinsamen Schlussspurt bis zur Bundestagswahl an diesem Sonntag aufgerufen. Es gebe "viele Menschen, die entscheiden sich immer recht spät". Deswegen seien "alle noch einmal aufgerufen, diese Stunden zu nutzen", um die Wahl zu gewinnen.

+++ 21:54 Scholz: Werden Mietenmoratorium durchsetzen +++

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will in angespannten Wohnungsmärkten den Mietpreisanstieg bei bestehenden Wohnungen dämpfen. "Wir brauchen da eine Begrenzung, ein Moratorium, und das werden wir auch durchsetzen", sagt Scholz bei der Abschlusskundgebung der SPD in Köln. Er werde ein "Bündnis für Wohnen" ins Leben rufen, damit jedes Jahr 400.000 Wohnungen neugebaut würden, davon 100.000 Sozialwohnungen.

+++ 21:18 Laschet wirbt um Stimmen der Freien Wähler +++

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet appelliert an Anhänger der Freien Wähler, bei der Bundestagswahl für CDU und CSU zu stimmen. "Es können am Ende wenige Tausend Stimmen sein, die uns fehlen", sagt Laschet beim Wahlkampfabschluss der Union in München. Die Freien Wähler würden ohnehin nicht den Einzug in den Bundestag schaffen. Jede Stimme für sie sei deshalb eine Stimme für ein rot-rot-grünes Bündnis. "Alle Bürgerlichen" seien deshalb aufgefordert, die Union zu wählen.

+++ 20:57 Söder: "Wer FDP wählt, riskiert eine Ampel" +++

"Wer FDP wählt, riskiert eine Ampel", sagt CSU-Chef Markus Söder auf dem Wahlkampf-Abschluss der Union. Man spüre schon die "unmoralischsten Vibrationen" zwischen SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und FDP-Chef Christian Lindner, fügt er hinzu. "Ämter sind eine Verführung", sagt Söder in Anspielung auf die Ambitionen Lindners auf das Finanzministerium.

+++ 20:30 Scholz attestiert "netten" Grünen Umsetzungsschwäche bei Windkraft +++

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz benennt die Grünen als möglichen Partner für eine neue Klimapolitik, attestiert ihnen aber eine Umsetzungsschwäche. Die erneuerbaren Energien müssten massiv ausgebaut und Genehmigungen beschleunigt werden, sagt der Vizekanzler auf der Abschlusskundgebung der SPD in Köln. "Für diese Ziele brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Partner", erklärt er. Die "netten Freunde von den Grünen" seien dafür - jedoch: "Sie haben eine ganz kleine Umsetzungsschwäche", sagt Scholz. So seien im grün-regierten Baden-Württemberg im vergangenen Jahr nur zwölf Windkraftanlagen gebaut worden.

+++ 20:12 AfD stichelt gegen Grünen-"Quotenfrau" Baerbock +++

Zwei Tage vor der Bundestagswahl zieht AfD-Spitzenkandidat Tino Chrupalla für seine Partei Bilanz. Der Wahlkampf der AfD sei "störungs- und vor allem auch skandalfrei" gewesen", sagt Chrupalla, der die Partei gemeinsam mit dem Europaparlamentarier Jörg Meuthen leitet, bei der Wahlkampf-Abschlussveranstaltung in Berlin. Meuthen wirft den Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Olaf Scholz sowie Annalena Baerbock vor, sie wollten "weiter an der Abschaffung der Nationalstaaten" arbeiten und für mehr EU-Zentralismus sorgen. Beatrix von Storch, die den Spitzenplatz auf der Berliner Kandidatenliste für die Bundestagswahl belegt, sagt, die AfD sei zwar gegen eine Frauenquote. Es sei aber gut, dass die Grünen nicht Robert Habeck, sondern die "Quotenfrau" Baerbock aufgestellt hätten. Dies habe Deutschland womöglich "vor einem grünen Bundeskanzler bewahrt".

+++ 19:50 Laschet: "Scholz tut so, als sei er Helmut Schmidt" +++

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet wirft Scholz vor, "nicht authentisch" zu sein, weil dieser so tue, als sei er eine zweite Angela Merkel und ein zweiter Helmut Schmidt. "Man muss doch irgendwie man selbst sein. Also, zu sagen, ich bin Angela Merkel, ja... Ich schätze Angela Merkel, aber ich bin nicht Angela Merkel. Ich bin auch nicht Helmut Schmidt. Ich bin Armin Laschet! Selbst muss man sein, eigene Ideen haben, die einbringen in die Politik."

+++ 19:39 Habeck: Land braucht endlich Politiker mit Mut zum Risiko +++

Grünen-Parteichef Robert Habeck hat der scheidenden Bundesregierung mangelnde Verantwortungsbereitschaft vorgeworfen. "Wir brauchen endlich wieder Politiker, die die Verantwortung suchen, bereit sind, Fehler zu machen, in das Risiko zu gehen, voll ins Risiko", sagt Habeck beim offiziellen Wahlkampfabschluss seiner Partei in Düsseldorf. "Das ist das nächste Kapitel, das wir schreiben." Ein erschütterndes Beispiel für "die grassierende Verantwortungslosigkeit, dass es niemand gewesen sein will", sei Afghanistan, sagt Habeck. "Eine Regierung, die es nicht gewesen sein will, die braucht kein Mensch und die braucht kein Land."

+++ 19:24 SPD-Wahlkämpfer klingelten an drei Millionen Haustüren +++

Die Wahlkämpfer der SPD haben vor der Bundestagswahl an mehr als drei Millionen Haus- und Wohnungstüren in ganz Deutschland geklingelt. Diese Zahl nennt Generalsekretär Lars Klingbeil bei der Abschlusskundgebung der Sozialdemokraten zwei Tage vor der Wahl. "Wir haben ja gesagt, wir wollen, dass unsere Partei an den Haustüren unterwegs ist", sagt Klingbeil. Am Donnerstag sei die Zielmarke von drei Millionen Türen erreicht worden - darauf ruhten sich die Wahlkämpfer jetzt aber nicht aus. "Ich will euch alle noch rennen sehen", betont Klingbeil.

+++ 19:01 Baerbock: "Bei dieser Wahl geht es um alles" +++

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock formuliert in ihrer Rede zum Wahlkampfabschluss strengere Klimaziele. Deutschland müsse bis 2030 aus der Kohle aussteigen und ab dem gleichen Jahr "nur noch saubere Autos zulassen". Es sei nun an der Zeit für eine "Klima-Bundesregierung". Den bisherigen Regierungsparteien hält sie vor, sich zwar zum Klimaschutz zu bekennen, dem aber keine Taten folgen zu lassen. "Klimakanzler auf Plakate zu schreiben, reicht nicht aus", betont Baerbock. "Wir können uns keine halben Sachen mehr leisten", sagt sie weiter. "Bei dieser Wahl geht es um alles."

