Die Ukraine bestätigt, dass sie russische Truppen in der Region Cherson isolieren will. Die Befreiung der Oblast und der gleichnamigen Hauptstadt im Süden des Landes "hat bereits begonnen", teilt Oleksyj Arestowytsch mit, ein hochrangiger Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Der erste Schritt sei demnach, die russischen Truppen durch die Zerstörung mehrerer Brücken von den Nachschublinien abzuschneiden. Am Mittwoch musste Russland bereite eine wichtige Brücke über den Fluss Dnipro (russisch: Dnepr) schließen. Laut Arestowytsch hätten russische Soldaten drei Optionen: "Zieht euch zurück, gebt auf oder werdet zerstört."

+++ 06:35 Gouverneur der Oblast Kiew meldet Luftschlag auf Infrastruktur +++

Wyschhorod in der Oblast Kiew meldet einen russischen Raketenangriff. Bei dem Luftangriff am frühen Morgen sei Infrastruktur in der Stadt beschädigt worden, teilt der Gouverneur der Oblast, Oleksyj Kuleba, auf Telegram mit. Rettungskräfte sind im Einsatz. Angaben zu möglichen Opfern liegen noch nicht vor. Wyschhorod hat knapp 28.000 Einwohner und liegt etwa 20 Kilometer nördlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

+++ 06:07 Bericht: Ukrainer verweigern Zusammenarbeit in besetzten Gebieten +++

Die ukrainische Bevölkerung weigert sich Berichten zufolge, in besetzten Gebieten mit russischen Truppen und Beamten zusammenzuarbeiten. Das meldet die US-amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War unter Berufung auf mehrere ukrainische Berichte. Deswegen sei der Kreml gezwungen, zusätzliche Russen in Städte wie Mariupol zu entsenden, die dort Schutt beseitigen, Geschäfte wiedereröffnen oder eine Verwaltung einrichten. Den Berichten zufolge sollen die russischen Truppen der ukrainischen Bevölkerung teilweise auch Nahrungsmittel und andere humanitäre Hilfe vorenthalten, um sie zur Kooperation zu zwingen.

+++ 05:22 Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung skeptisch gegenüber längeren AKW-Laufzeiten +++

Der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), Wolfram König, sieht längere Laufzeiten für die drei verbliebenen Atomkraftwerke Neckarwestheim 2, Emsland und Isar 2 oder einen Wiedereinstieg in die Atomenergie skeptisch. "Längere Laufzeiten, Streckbetrieb oder Wiedereinstieg - wie viel mehr Atomkraft darf es denn wohl sein?", sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "In der momentanen Debatte fehlt ein zentraler Aspekt: Wichtigster Maßstab im Umgang mit der Hochrisikotechnologie Atomkraft ist und bleibt die Sicherheit. Hier stellen sich etwa zahlreiche Fragen nach der fehlenden periodischen Sicherheitsüberprüfung der noch laufenden Meiler. Und auch die noch lange Zeit nicht gelöste Endlagerung der hoch radioaktiven Atomabfälle - immerhin rund 27.000 Kubikmeter - bleibt bestehen."

+++ 03:56 Entwicklungsorganisation fürchtet Kürzungen wegen Ukraine-Hilfen +++

Die Entwicklungsorganisation One warnt davor, angesichts des Ukraine-Kriegs Finanzmittel für die restliche weltweite Entwicklungszusammenarbeit zu kürzen. Die Kosten für die Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine seien in diesem Jahr etwa halb so hoch wie die deutschen Mittel für Entwicklungszusammenarbeit im gesamten vergangenen Jahr, heißt es in einer Analyse der Organisation. Natürlich müsse Deutschland den Menschen aus der Ukraine helfen. "Was allerdings nicht passieren darf, ist, dass Deutschland diese Hilfe zulasten der Länder mobilisiert, die am stärksten von Armut, Hunger oder vermeidbaren Krankheiten betroffen sind", warnt One-Referentin Hannah Lang. "Ukraine-Hilfe und Armutsbekämpfung in der Welt - wir dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen."

+++ 2:08 US-Bericht: 75.000 Russen im Krieg getötet oder verletzt +++

Nach Angaben aus den USA hat die russische Seite im Krieg gegen die Ukraine mehr als 75.000 Getötete oder Verwundete zu beklagen. Das berichtet der Sender CNN unter Berufung auf Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses. "Wir wurden darüber informiert, dass mehr als 75.000 Russen entweder getötet oder verletzt wurden, was enorm ist", zitiert der Sender die demokratische Abgeordnete Elissa Slotkin, die zuvor an einem geheimen Briefing der US-Regierung teilgenommen hatte. Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hatte zuletzt geschätzt, dass auf russischer Seite bereits 15.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Aktuelle Angaben der offiziellen Stellen in Russland zu Totenzahlen gibt es nicht.

+++ 01:32 Verbraucherschutz-Chefin Ramona Pop fordert wegen Gaskrise schnell neue Hilfen +++

Die neue Verbraucherschutz-Chefin Ramona Pop dringt bei der Ampel-Koalition wegen der drohenden Gaskrise umgehend auf neue Hilfspakete. Der Bundeskanzler habe die Weitergabe der höheren Gaspreise ab September oder Oktober an die Verbraucher angekündigt, mögliche Hilfen dafür aber erst fürs nächste Jahr in Aussicht gestellt, sagt Pop, die seit Anfang Juli den Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) leitet, der "Funke Mediengruppe". "Da klafft eine große Gerechtigkeitslücke, so geht das nicht." Die Bundesregierung müsse endlich klar kommunizieren, was auf die Verbraucher zukommt. "Diskussionen, in denen Arbeitsplätze gegen kalte Wohnungen ausgespielt werden, sind brandgefährlich und das falsche Signal. Wir brauchen Solidarität, auch beim Energiesparen."

+++ 00:19 Ukraine beobachtet "massive" russische Truppenverlegung +++

Laut einem hochrangigen Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unternimmt Russland eine "massive Verlegung" von Truppen in Richtung der drei südlichen Regionen Cherson, Melitopol und Saporischsia. Der Berater Oleksyj Arestowytsch bestätigt zudem frühere Angaben prorussischer Kräfte, wonach das zweitgrößte Kraftwerk des Landes in russischer Hand ist.

+++ 23:39 Selenskyj will EU mehr ukrainischen Strom liefern +++

Mit Blick auf die Energiekrise in Europa bietet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der EU eine Unterstützung mit Strom aus seinem Land an. "Wir bereiten uns auf die Erhöhung unseres Stromexports für die Verbraucher in der Europäischen Union vor", sagt der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft. "Unser Export erlaubt es uns nicht nur, Devisen einzunehmen, sondern auch unseren Partnern, dem russischen Energiedruck zu widerstehen", meinte er mit Blick auf die von Russland deutlich reduzierten Gaslieferungen. "Schrittweise machen wir die Ukraine zu einem der Garanten der europäischen Energiesicherheit, eben über unsere inländische Elektroenergieproduktion", so Selenskyj. Ein Großteil der in der Ukraine produzierten Energie werde nicht gebraucht, da wegen des Kriegs die Produktion stillstehe.

+++ 22:47 Kiew, Odessa, Charkiw: Separatistenführer will "russische Städte befreien" +++

Der Chef der prorussischen Separatisten in der ostukrainischen Donezk-Region ruft Russland zur Eroberung des Großteils der Ukraine auf. "Heute ist die Zeit gekommen, russische Städte zu befreien, die von Russen gegründet wurden: Kiew, Tschernihiw, Poltawa, Odessa, Dnipro, Charkiw, Saporischschja, Luzk", schreibt Separatistenführer Denis Puschilin bei Telegram zum Jahrestag der Befreiung der belarussischen Stadt Brest von den Nationalsozialisten. Die von Puschilin als "russisch" bezeichneten Städte decken fast das gesamte Gebiet der Ukraine ab.

+++ 22:03 NASA: Russland arbeitet doch bis 2028 bei ISS mit +++

Russland wird sich nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA doch bis mindestens 2028 weiter an der Internationalen Raumstation (ISS) beteiligen. Dies habe man von den russischen Kollegen erfahren, sagt die hochrangige NASA-Managerin Kathy Lueders Reuters. "Auf Arbeitsebene gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass sich etwas geändert hat", sagt sie weiter. Roskosmos-Chef Juri Borisow erklärte am Dienstag, Russland habe die Zusammenarbeit mit der NASA gekündigt und werde sich nach 2024 aus der ISS zurückziehen.

+++ 21:20 Russische Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal um 4 Prozent +++

Das russische Bruttoinlandsprodukt ist nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Moskau im zweiten Quartal um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geschrumpft. Im ersten Quartal war das BIP demnach noch um 3,5 Prozent gewachsen. Im Juni habe sich der Rückgang mit minus 4,9 Prozent zum Vorjahr zudem beschleunigt nach minus 4,3 Prozent im Mai.

Frühere Entwicklungen des Ukraine-Krieges können Sie hier nachlesen.