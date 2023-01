Angesichts des anhaltenden Kriegs in der Ukraine fordert der nordrhein-westfälische Städtetag klare Vorgaben des Landes, wie viele Flüchtlingsplätze vor Ort vorzuhalten sind. "Das Land muss politisch Verantwortung übernehmen und darf sich nicht länger wegducken", sagt der Landesvorsitzende des Städtetags, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen. "Wenn das Land seine Kapazitäten auf mindestens 70.000 Aufnahmeplätze steigert, kommen wir über den Winter", kalkuliert der CDU-Politiker. Bislang hat die Landesregierung eine Erhöhung der Kapazitäten in den Landesaufnahmeeinrichtungen auf zunächst 34.500 Plätze angekündigt und einen nicht näher quantifizierten weiteren Ausbau. "Es hilft, dass das Land die Zahl der Plätze in eigenen Aufnahme-Einrichtungen deutlich ausbaut. Aber wir brauchen mehr Tempo und einen großen Sprung", fordert Kufen.

+++ 06:10 Pläne für Kauf israelischer Flugabwehrraketen kommen voran +++

Die Pläne der Bundesregierung für einen Kauf des israelischen Flugabwehrsystems "Arrow 3" kommen voran. Inzwischen gibt es aus den USA eine Freigabe zur Informationsweitergabe an Deutschland, wie der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen in Berlin erklärt wurde. Dabei gehe es um die Beantwortung technischer Aspekte des Waffensystems, zu dem aus den USA Bauteile zugeliefert werden. Deswegen ist eine Zustimmung der US-Regierung für den Verkauf nötig. Mit der Freigabe sei ein wesentlicher Meilenstein zur kurzfristigen Beschaffung des Systems erreicht, heißt es. Die Beschaffung des "Arrow"-Systems gehört zu den Rüstungsprojekten, mit denen Deutschland auf die veränderte Sicherheitslage in Europa nach dem russischen Angriff auf die Ukraine reagiert. Erklärtes Ziel ist ein besserer Schutz des eigenen Landes, aber auch der Verbündeten.

+++ 05:29 NATO-Ziel zu Verteidigungsausgaben wird neu diskutiert +++

Ein Teil der NATO-Alliierten will die gemeinsamen Zielvorgaben für die Verteidigungsausgaben verschärfen. "Einige Verbündete sind entschieden dafür, aus dem gegenwärtigen Zielwert von zwei Prozent einen Mindestwert zu machen", sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Beim nächsten regulären NATO-Gipfel im Juli solle es eine Einigung geben. Das derzeitige Zwei-Prozent-Ziel sieht vor, dass sich alle NATO-Staaten bis 2024 dem Richtwert annähern, mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben.

+++ 04:00 Ukraine: 40 Prozent der besetzten Gebiete befreit +++

Vierzig Prozent der Gebiete, die Russland seit der Invasion in die Ukraine besetzt hatte, sind nach Angaben aus Kiew wieder in ukrainischer Hand. "Die Streitkräfte haben 40 Prozent der während der vollständigen Invasion besetzten Gebiete und 28 Prozent aller seit 2014 von Russland besetzten Gebiete befreit", berichtet der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Zaluzhny, auf Telegram. Die aktuelle Frontlinie sei 1.500 Kilometer lang. 600.000 Menschen seien aus den umkämpften Gebieten evakuiert worden, heißt es weiter.

+++ 02:43 EVP-Chef Weber: "Scholz und Macron verpassen historische Weichenstellung" +++

Als Lehre aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fordert der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, eine bei weitem intensivere militärische Zusammenarbeit in der EU. "Die EU-Staaten müssen jetzt endlich den Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion angehen", sagt Weber der Mediengruppe Bayern. Dabei müsse es gemeinsame EU-Regeln für den Export von Rüstungsgütern geben, damit eine gemeinsame europäische Wehrindustrie entstehe. "Und wir brauchen gemeinsame Projekte wie den Aufbau eines Raketenschutzschirms für die EU. Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron sind gerade dabei, eine historisch entscheidende Weichenstellung zu verpassen", kritisiert Weber.

+++ 01:37 Eishalle in Ostukraine zerstört +++

Eine Eishalle in der Stadt Druschkiwka in der Region Donezk ist bei einem russischen Raketenangriff zerstört worden, teilt der ukrainische Eishockey-Club Donbass mit. Die Halle wurde bislang für ukrainische Meisterschaften, internationale Wettbewerbe sowie Kultur- und Massenveranstaltungen genutzt, heißt es in der Erklärung. Zuvor war berichtet worden, dass eine Rakete in der Stadt eingeschlagen und zwei Menschen verletzt hatte.

+++ 00:41 EU-Ukraine-Gipfel findet in Kiew statt +++

Der von der EU angekündigte Gipfel mit der Ukraine wird entgegen ersten Informationen nicht in Brüssel, sondern in Kiew stattfinden. Das teilt das Präsidialamt in Kiew nach einem Telefonat von Staatschef Wolodymyr Selenskyj mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit. An dem für den 3. Februar geplanten Treffen werden für die EU aber nicht die Staats- und Regierungschefs, sondern nur von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel teilnehmen. Es dürfte vor allem um die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland gehen.

+++ 23:28 Russland meldet Abschuss von ukrainischen Drohnen über Sewastopol +++

Nach tagelangen Anflügen russischer Kamikaze-Drohnen auf ukrainische Städte bekämpft die Flugabwehr der russisch besetzten Halbinsel Krim ukrainische Drohnen. Über dem Marinehafen Sewastopol seien zwei ukrainische unbemannte Fluggeräte abgeschossen worden, meldet die russische Staatsagentur Tass. "Unsere Luftverteidigung setzte die Abwehr der Angriffe fort", wird der von Moskau eingesetzte Gouverneur Michail Raswoschajew zitiert. Sewastopol ist der Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Der Hafen war bereits mehrfach Ziel ukrainischer Drohnenangriffe, zuletzt am 30. Dezember.

+++ 22:26 Bonduelle dementiert Berichte über Päckchen für Soldaten +++

Der französische Gemüsekonservenhersteller Bonduelle dementiert Berichte, wonach er die russische Armee beliefert. Fotos im russischen Onlinenetzwerk VKontakte, die Soldaten mit Bonduelle-Konserven und einer Grußkarte mit Neujahrs-Wünschen für einen "raschen Sieg" in der Ukraine zeigen, seien eine Fälschung, erklärt das Unternehmen. "Wir verteilen keine Päckchen an Soldaten." Die Unternehmensgruppe bestätigt hingegen ihre Teilnahme an der Aktion "Körbe des Wohlwollens". Die von der russischen Lebensmittelbank organisierte Aktion ziele darauf ab, Produkte für Bedürftige zu sammeln und "steht nicht in Verbindung mit der Armee", betont eine Sprecherin. Bonduelle gehört zu den wenigen französischen Unternehmen, die nach Kriegsbeginn ihre Geschäfte in Russland fortgesetzt haben. "Die Bonduelle-Gruppe setzt ihre Aktivitäten in Russland mit dem einzigen Ziel fort, den Zugang der Bevölkerung zu Lebensmitteln in Russland und den Nachbarländern zu gewährleisten", betont der Konzern.

+++ 22:06 Selenskyj: Drohnen-Angriffe sollen Ukraine auslaugen +++

Russland will nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit langwierigen Drohnen-Angriffen die Ukraine auslaugen. Die Ukraine habe Informationen, wonach Russland die Attacken mit iranischen Drohnen plane, sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Russland setze darauf, die ukrainische Bevölkerung, die Luftabwehr und die Energie-Infrastruktur zu erschöpfen. Die Ukraine müsse alles dafür tun, dass Russland sein Ziel nicht erreiche.

+++ 21:44 Luftalarm in mehreren Landesteilen aktiv +++

In der Ukraine gibt es am Abend in mehreren Teilen des Landes Luftalarm. Dazu gehören unter anderem die Regionen Charkiw und Dnipropetrowsk im Osten, sowie Cherson, Saporischschja und Mykolajiw im Süden.

+++ 21:27 Gouverneur: Markt beschossen, fünf Verletzte +++

Russische Truppen sollen einen Markt in der südukrainischen Stadt Beryslaw beschossen haben. Mindestens fünf Menschen seien verletzt worden, schreibt der Gouverneur der Oblast Cherson, Yaroslav Yanushevych, bei Telegram. Drei von ihnen seien in einem ernsten Zustand. Der Beschuss sei vermutlich von einem Panzer aus der Nachbarstadt Kachowka gekommen, die auf der anderen Seite des Flusses Dnepr liegt.

+++ 20:46 Verrieten russische Soldaten ihren Standort durch ihre Handys? +++

Haben russische Soldaten der ukrainischen Armee ihren Standort verraten, indem sie an Silvester ihre Handys benutzten? Dies behauptet zumindest eine anonyme Quelle von den pro-russischen Separatisten in Donezk gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Der ukrainische Raketenangriff auf die Soldaten-Unterkunft in Makijiwka sei möglich gewesen, weil die gerade eingetroffenen Soldaten intensiv ihre Mobiltelefone benutzt hätten. Dadurch habe die ukrainische Armee sie orten können. Mehrere Journalisten, die die von Russland gestartete Offensive unterstützen, kritisieren bei Telegram das russische Militärkommando. Ihren Angaben zufolge hätten den Soldaten vor Ort die Telefone weggenommen werden sollen. Zudem hätte verhindert werden sollen, dass sie sich in einem einzigen Gebäude befanden. Bei den Getöteten soll es sich Medienberichten zufolge um Reservisten handeln. Moskau spricht von Dutzenden Toten, Kiew hingegen von Hunderten.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.