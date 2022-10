Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht zu Montag insgesamt zehn S-300-Raketen auf Mykolajiw abgefeuert, berichtet der Gouverneur des Gebiets Mykolajiw, Vitaliy Kim, auf seinem Telegramm-Kanal. Nach vorläufigen Informationen gibt es keine Verletzten, schreibt Kim weiter. Auch die Stadt Saporischschja ist offenbar erneut durch das russische Militär bombardiert worden. Am Samstag forderte ein russischer Raketenangriff dort 14 Menschenleben.

+++ 06:32 Aufräumarbeiten an Krimbrücke laufen - Verkehr rollt wieder +++

Videos aus Social-Media-Kanälen zeigen die Aufräumarbeiten an der Krimbrücke. Es ist unter anderem zu sehen, wie Kräne versuchen, den schwer beschädigten Zug von den Gleisen zu heben. Die Tatsache, dass ein Video von einem vorbeifahrenden Autofahrer aufgenommen wird, zeigt, dass der Verkehr über eine unbeschädigte Straße nach wie vor möglich ist.

+++ 06:05 von Notz fordert Aufklärung zu Russland-Kontakten im BSI +++

Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) des Bundestages, Konstantin von Notz, fordert die Aufklärung der Vorwürfe gegen den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm. "Gerade weil das BSI eine wichtige und auch kompetente Behörde ist, muss diese Sache schnellstens vollständig aufgeklärt werden", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Das gilt unabhängig von allen Personalfragen." Schönbohm steht wegen möglicher Kontakte zu russischen Geheimdienstkreisen über den umstrittenen Verein "Cyber-Sicherheitsrat Deutschland" in der Kritik. Berichten zufolge will Bundesinnenministerin Nancy Faeser ihn deshalb ablösen.

+++ 04:36 EVP-Chef Weber: "Atomare Drohungen dürfen nicht unser Handeln bestimmen" +++

Der Westen sollte sich nach Ansicht des Chefs der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, nicht von den Atom-Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin beirren lassen. "Die atomaren Drohungen Putins müssen wir ernst nehmen, aber sie dürfen nicht unser Handeln bestimmen", sagt der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Entscheidungen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine müssten stattdessen geleitet sein von "Grundprinzipien wie Menschenrechte, das Selbstverteidigungsrecht eines Staates und die regelbasierte Werteordnung", sagte Weber.

+++ 03:45 Saporischschja weiter unter Beschuss +++

Die Kämpfe in der ukrainischen Stadt Saporischschja halten auch in der Nacht an. "Infolge eines Raketenangriffs im Zentrum von Saporischschja wurde erneut ein mehrstöckiges Wohnhaus zerstört", schreibt der Gouverneur der Region, Oleksandr Staruchin, in der Messaging-App Telegram. "Es gibt Verletzte."

+++ 03:00 Russische Friedensnobelpreis-Trägerin: "Krieg kann nur mit Sieg der Ukraine enden" +++

Für die russische Friedensnobelpreis-Trägerin Irina Scherbakowa gibt es nur ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine. "Ich bin überzeugt, dass dieser Krieg nur mit einem Sieg der Ukraine enden kann", so die Historikerin in einer Rede zur Demokratie am Jahrestag der Friedlichen Revolution in Leipzig. Nur dies werde den Frieden in Europa zurückbringen. Scherbakowa ist die Mitgründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, der am Freitag der Friedensnobelpreis zugesprochen wurde.

+++ 01:52 Scholz und Biden sprechen wegen Moskaus Atomdrohungen +++

Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden kritisieren die jüngsten nuklearen Drohgebärden Moskaus als unverantwortlich. In einem Telefonat seien sie sich einig gewesen, dass ein solcher Schritt außerordentlich gravierende Konsequenzen für Russland haben würde, teilt Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Russlands Weigerung, den internationalen Forderungen nach einer Beendigung der Kampfhandlungen nachzukommen, führe das Land in wachsende internationale Isolation.

+++ 00:49 Medwedew will nach Krimbrücken-Explosion "Terroristen vernichten" +++

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew fordert nach der schweren Explosion auf der Krim-Brücke die "Vernichtung" der Verantwortlichen. "Alle Berichte und Schlussfolgerungen sind gemacht. Russlands Antwort auf dieses Verbrechen kann nur die direkte Vernichtung der Terroristen sein", sagt Medwedew, der mittlerweile Vize des russischen Sicherheitsrates ist, in einem Interview der kremlnahen Journalistin Nadana Friedrichson. "Darauf warten die Bürger Russlands", ergänzt er. Am Montag tagt der Sicherheitsrat unter der Leitung von Präsident Wladimir Putin.

+++ 23:59 Ukraine: Russland verhandelt mit Drittländern über Munition +++

Nach Informationen des ukrainischen Generalstabs versucht Russland derzeit, sich in Drittländern Munition zu beschaffen. Es werde über den Kauf von Artilleriegranaten, Mörserminen und Komponenten für Raketenwerfersysteme verhandelt, heißt es in dem Bericht. Außerdem versorge sich das russische Militär aus Belarussischen Beständen.

+++ 23:08 Russland beklagt mehr als 100 Angriffe auf sein Staatsgebiet +++

Russlands Inlandsgeheimdienst FSB wirft der Ukraine mehr als 100 Angriffe auf russisches Staatsgebiet vor - alleine seit Anfang Oktober. Insgesamt seien in den vergangenen Tagen 32 Ortschaften in den an die Ukraine grenzenden Gebieten Brjansk, Kursk und Belgorod beschossen worden, teilt der FSB mit. Damit habe die Zahl der Angriffe zuletzt deutlich zugenommen. Unabhängig überprüft werden kann das nicht. Moskau beklagt immer wieder seit seinem Einmarsch in das Nachbarland den Beschuss grenznaher Gebiete durch die Ukraine. Kiew reagiert auf die Vorwürfe in der Regel nicht.

+++ 22:05 Selenskyj: Russland verhindert Verhandlungen durch Terror +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Unmöglichkeit von Verhandlungen mit Russland bekräftigt. "Der ständige Terror gegen die Zivilbevölkerung ist Russlands offensichtliche Absage an echte Verhandlungen", sagt Selenskyj in seiner Videobotschaft in der Nacht zum Montag. "Terror auf Staatsebene ist eines der schlimmsten internationalen Verbrechen." Kurz zuvor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den ukrainischen Geheimdienst für den kürzlichen Anschlag auf die Krim-Brücke verantwortlich gemacht und von einem "Terrorakt" gesprochen. "Putin beschuldigt die Ukraine des Terrorismus? Das sieht sogar für Russland zu zynisch aus", erwiderte daraufhin der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, auf Twitter. Podoljak verwies auf jüngste Raketenangriffe in der südukrainischen Stadt Saporischschja, infolge dessen jüngsten Erkenntnissen nach mehr als ein Dutzend Menschen starben. "Nein, es gibt nur einen Terrorstaat - und die ganze Welt weiß, wer er ist."

+++ 21:23 Russischer Sicherheitsrat tagt unter Vorsitz Putins +++

Unter Vorsitz von Kreml-Chef Wladimir Putin tagt am Montag der russische Sicherheitsrat. Die Sitzung findet zwei Tage nach der Explosion statt, bei der die Brücke über die Straße von Kertsch beschädigt wurde. Sie stellt die wichtigste Straßen- und Bahn-Verbindung zwischen dem russischen Festland und der Halbinsel Krim dar. Am Sonntagabend machte Putin die ukrainischen Geheimdienste für diesen "Terrorakt" verantwortlich. Zudem teilte der russische Inlandsgeheimdienst FSB mit, ukrainische Angriffe auf russische Grenzgebiete hätten seit Anfang Oktober deutlich zugenommen. Dem russischen Sicherheitsrat gehören neben Putin unter anderem die wichtigsten Minister und Vertreter der Sicherheitsdienste und des Militärs an.

+++ 20:53 Ukraine nennt sieben befreite Orte in Gebiet Luhansk +++

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen sieben Orte im weitgehend von Russland besetzten Gebiet Luhansk im Osten ihres Landes zurückerobert. Dazu zählten etwa die Dörfer Nowoljubiwka und Grekiwka, schreibt der ukrainische Verwaltungschef für Luhansk, Serhij Hajdaj, auf Telegram. Bereits am Freitag hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj von sechs befreiten Luhansker Ortschaften gesprochen. Da diese aber nach der Vertreibung der russischen Truppen noch abgesichert werden mussten, könnten die Details erst jetzt genannt werden, meinte Hajdaj.





Frühere Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.