Vor dem EU-Gipfel in Brüssel fordert der Partei- und Fraktionschef der europäischen Christdemokraten, Manfred Weber, mehr Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. "Ich denke, es kann mehr geleistet werden", sagt der CSU-Politiker den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). "Wir könnten nach genauer Prüfung einige Waffen, die als Reserve für die Landesverteidigung vorgesehen sind, in die Ukraine schicken. Dort werden die Waffen gebraucht, die bei uns derzeit eben nicht gebraucht werden." Die Ukraine brauche viel mehr, als ihr die EU-Staaten gäben, so Weber weiter und beklagt: "Die Führungsmacht Deutschland fällt leider noch zu sehr aus."

+++ 06:39 Russische Hacker greifen offenbar in großem Stil an +++

Verbündete der Ukraine sind offenbar im Visier russischer Hacker, wie der Software-Konzern Microsoft warnt. Demnach attackieren Hacker in großem Stil westliche Verbündete von Kiew. Sie nähmen insbesondere Regierungscomputer in NATO-Ländern ins Visier, warnt der Software-Konzern. Ziel Nummer eins seien die USA, aber insgesamt hätten Microsofts Experten Attacken russischer Hacker auf 128 Organisationen in 42 Ländern außerhalb der Ukraine festgestellt. Seit dem russischen Einmarsch sei es ihnen bei 29 Prozent der Angriffe gelungen, in die angegriffenen Netzwerke einzudringen, heißt es weiter. Mindestens bei jeder vierten erfolgreichen Attacke seien nachweislich Daten abgeschöpft worden. Russland habe seit Kriegsbeginn auch die IT-Infrastruktur der Ukraine mit Cyberattacken und Raketen angegriffen. Die Systeme hätten sich jedoch als weitgehend widerstandsfähig erwiesen.

+++ 06:21 Tass: Dorf nahe Lyssytschansk bald unter russischer Kontrolle +++

Russland steht laut der russischen Nachrichtenagentur Tass kurz vor der Einnahme des Dorfes Wowtschojariwka, rund zwölf Kilometer südwestlich von Lyssytschansk. Das Dorf liegt in der Nähe einer Hauptverkehrsstraße, die von Lyssytschansk in die Stadt Bachmut führt. Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, teilt mit, dass die russischen Streitkräfte weiterhin Reserven in der Zwillingsstadt Sjewjerodonezk auf der anderen Flussseite zusammenziehen, um die ukrainischen Truppen einzukesseln. Er weist Behauptungen Russlands zurück, die russischen Streitkräfte würden die Stadt bereits kontrollieren. "Die Gefechte gehen weiter", sagt er im Fernsehen. Lyssytschansk und Sjewjerodonezk sind die beiden letzten Städte in der ostukrainischen Region Luhansk, die Russland noch nicht eingenommen hat.

+++ 06:09 Bewegung bei Verhandlungen zu Getreideblockade durch Moskau +++

Die Verhandlungen zum Durchbrechen der russischen Getreide-Blockade in der Ukraine machen offenbar Fortschritte. UN-Sicherheitsratskreise bestätigen die Möglichkeit eines Treffens der Konfliktparteien zusammen mit UN-Generalsekretär António Guterres in der Türkei - womöglich schon in der kommenden Woche. Die Gespräche befänden sich an einem Punkt, an dem der UN-Chef direkt mit Russen und Ukrainern verhandeln würde, um einen Deal ins Trockene zu bringen. Diplomaten in New York warnen aber auch vor zu viel Optimismus: Bislang gebe es keine Einigung zur Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer.

+++ 05:54 Filmstar Ben Stiller: "Selenskyj macht unglaublichen Job" +++

US-Filmstar Ben Stiller zeigt sich nach seinem Besuch bei Wolodymyr Selenskyj beeindruckt vom ukrainischen Präsidenten gezeigt. "Er macht einen unglaublichen Job in einer sehr schwierigen Situation", sagt der 56-Jährige. Stiller hatte als Sonderbotschafter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR den Präsidenten bei einem Empfang in Kiew mit den Worten "You are my hero" begrüßt.

+++ 05:08 Mehrheit sieht Verhältnis zu Russland dauerhaft beschädigt +++

Eine Mehrheit der Bundesbürger hält das deutsch-russische Verhältnis wegen des russischen Angriffskriegs für dauerhaft beschädigt. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Zeitschrift "Internationale Politik" halten es mehr als zwei Drittel der Befragten (71 Prozent) für ausgeschlossen, dass mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Rückkehr zu den Beziehungen zwischen Moskau und Berlin möglich ist, wie sie vor Kriegsbeginn bestanden hatten.

+++ 04:19 Getreidelager-Terminals in Mykolajiw laut Betreibern bombardiert +++

Am Hafen der ukrainischen Stadt Mykolajiw sind laut den Betreibern zwei Getreidelager-Terminals durch Russland bombardiert worden. Bei dem Angriff auf eines der Hafenterminals sei ein Mensch leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher des Konzerns Viterra. Zwei Silos seien in Brand geraten, ein drittes sei beschädigt worden. Das Viterra-Terminal hat eine Lagerkapazität von 160.000 Tonnen und umfasst unter anderem auch eine Produktionsstätte für Pflanzenöl. Das Ausmaß der Schäden am zweiten Terminal, das vom Konzern Bunge betrieben wird, ist nach Unternehmensangaben unklar.

+++ 03:22 In Münchens Bädern wird das Wasser wegen der Gaskrise kälter +++

In den Freibädern der bayerischen Landeshauptstadt wird die Mindesttemperatur in allen Schwimmerbecken auf etwa 22 Grad heruntergeschraubt. Dies teilen die Stadtwerke München mit. Bisher lag die Wassertemperatur in der Regel um die 24 Grad, in einem Fall bei 27 Grad. Ein Grund für die Maßnahme sei der Aufruf von Wirtschaftsminister Robert Habeck, jede Möglichkeit zum Energiesparen zu nutzen.

+++ 02:35 Wirtschaftsministerium: Zweite Gas-Alarmstufe führt nicht automatisch zur vollen Preisweitergabe an Kunden +++

Das Wirtschaftsministerium verweist darauf, dass die Ausrufung der zweiten Gas-Alarmstufe nicht automatisch zur vollen Preisweitergabe an alle Kunden führt. "Es gibt keinen Automatismus", betont ein Sprecher in Berlin. "Es ist nicht so, ... dass ab dann sofort alle Unternehmen ihre Zusatzkosten auf die Verbraucher übertragen. So ist es nicht." Dazu müsse nach der Ausrufung der Alarmstufe eine Regelung nach dem Energiesicherheitsgesetz getroffen werden. Hintergrund ist die Sorge, dass Energieversorger ihre stark gestiegenen Gaseinkaufskosten sofort auf die Endkunden umwälzen könnten.

+++ 01:38 Krichbaum: Weg in die EU wird ein sehr langer sein +++

Im Zuge der Debatte über den EU-Kandidatenstatus der Ukraine bekräftigt der europapolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gunther Krichbaum, die Forderung nach einer sogenannten assoziierten Mitgliedschaft für die Ukraine. "Der Weg in die Europäische Union wird ein sehr langer sein", sagt Krichbaum gegenüber RTL/ntv und fügt hinzu: "Deswegen brauchen wir ein Zwischenmodell, beispielsweise in Form einer sogenannten assoziierten Mitgliedschaft. Das heißt: Das Land hätte noch kein Stimmrecht, das Land hätte auch andere Möglichkeiten noch nicht, würde aber schon in Teilen womöglich dazugehören." Es brauche für die Ukraine und andere Länder "Perspektiven" und ein klares Zeichen: "Ihr gehört dazu, ihr zählt", so Krichbaum.

+++ 00:43 Lawrow im Iran eingetroffen +++

Russlands Außenminister Sergej Lawrow trifft zu einem Besuch im Iran ein. In der Hauptstadt Teheran kommt er mit Präsident Ebrahim Raisi zusammen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtet. Bei den Gesprächen geht es nach offiziellen Angaben um die bilateralen Beziehungen. Russland ist auch an den Verhandlungen zur Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens von 2015 beteiligt, mit dem verhindert werden soll, dass der Iran an Atomwaffen kommt. Die Bemühungen stecken seit vielen Monaten fest. An diesem Donnerstag steht für Lawrow in Teheran ein Treffen mit dem iranischen Außenminister Hussein Amirabdollahian auf dem Programm. Thema dürfte auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Der Iran fordert ein Ende des Konflikts, unterstützt aber Russland.

+++ 23:50 Tschechiens Ministerpräsident: Russland führt auch Wirtschaftskrieg gegen den Westen +++

Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala wirft Russland vor, neben dem Krieg gegen die Ukraine auch einen Wirtschaftskrieg gegen den Westen zu führen. Ziel sei, die demokratischen Staaten zu schwächen und zu destabilisieren, sagt der liberalkonservative Politiker in einer Fernsehansprache. Es bestehe die reale Gefahr, dass Russland in den nächsten Wochen oder Monaten den Gashahn zudrehen könnte. Fiala kündigt einen Fünf-Jahres-Plan an, um die Abhängigkeit seines Landes von russischem Erdgas und Erdöl entscheidend zu verringern.

