Die ukrainischen Streitkräfte berichten von der Zerstörung eines russischen Mi-24-Hubschraubers sowie von zwei unbemannten Drohnen vom Typ Orlan-10. Das meldet der "Kyiv Independent". Die ukrainische Luftwaffe führte demnach am Mittwoch in der Nähe von Kostromka 21 Luftangriffe durch.

+++ 06:47 Kiesewetter fordert Panzer für Frühjahrsoffensive +++

Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter will direkte Panzerlieferungen an die Ukraine für eine Frühjahrsoffensive durchsetzen. "Mit der bald beginnenden 'Schlammzeit' werden raumgreifende Operationen über den Herbst und Winter eingeschränkt sein", sagte der frühere Bundeswehr-Oberst der "Augsburger Allgemeinen". "Zur Vorbereitung einer Frühjahrsoffensive müssen deshalb jetzt die Schützen-, Transport- und Kampfpanzer geliefert werden." Die Unionsfraktion legt heute im Bundestag einen Antrag vor, die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen und umgehend eine Genehmigung für die Ausfuhr diverser Panzertypen aus deutschen Industriebeständen zu erteilen.

+++ 06:29 Türkei nennt Scheinreferenden illegitim +++

Die Türkei verurteilt die angekündigten Scheinreferenden in Gebieten der Ost- und Südukraine über einen Anschluss an Russland als "illegitim". Diese Schritte zur Schaffung "vollendeter Tatsachen" würden von der internationalen Gemeinschaft "nicht anerkannt" werden, erklärt das Außenministerium in Ankara.

+++ 06:20 IAEA verhandelt über Schutzzone für AKW Saporischschja +++

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat nach Angaben von Direktor Rafael Grossi "echte Verhandlungen" mit Russland und der Ukraine über die Einrichtung einer Schutzzone für das umkämpfte Atomkraftwerk Saporischschja aufgenommen. Er habe sich am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York sowohl mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow als auch mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba getroffen, sagt Grossi vor Journalisten in New York. "Die Räder sind in Bewegung."

+++ 06:02 G7 wollen Ukraine stärker unterstützen +++

Die Außenminister der sieben führenden Industrienationen (G7) wollen ihre Unterstützung für die Ukraine gemeinsam verstärken. "Wir bekräftigen die Zusammenarbeit der G7-Länder bei der Unterstützung der Ukraine und bei der Gewährleistung der Lebensmittel- und Energiesicherheit", sagt der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi auf einer Pressekonferenz in New York. Als Teil zusätzlicher Sanktionen gegen Russland werde Japan unter anderem die Ausfuhr von Produkten, die für chemische Waffen genutzt werden könnten, nach Russland verbieten.

+++ 05:42 Truss sichert Ukraine Unterstützung zu +++

Die britische Premierministerin Liz Truss sagt der Ukraine bei ihrem ersten Auftritt vor der UN-Vollversammlung weitere Unterstützung zu. "Ich verspreche, dass wir unsere militärische Unterstützung für die Ukraine aufrechterhalten oder erhöhen, solange es notwendig ist", so Truss. "Wir werden nicht ruhen, bis die Ukraine sich durchgesetzt hat." Die russische Teilmobilmachung bezeichnet Truss als einen "verzweifelten Versuch" des russischen Präsidenten Wladimir Putin, seine Fehler zu korrigieren.

+++ 05:09 EU stellt neues Sanktionspaket in Aussicht +++

Die Europäische Union will neue Sanktionen gegen Russland vorbereiten. Darauf einigten sich die Außenminister der 27 EU-Mitgliedsstaaten bei einem informellen Treffen am Rande der UN-Konferenz der Staats-und Regierungschefs in New York. "Wir werden neue restriktive Maßnahmen prüfen, wir werden sie verabschieden", sagt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Journalisten nach dem Treffen. Eine endgültige Entscheidung müsse jedoch bei einer formellen Sitzung getroffen werden, fügt er hinzu. Borrell deutet an, dass neue Sanktionen sich sowohl gegen Einzelpersonen als auch auf bestimmte Branchen beziehen würden.

+++ 04:41 Blinken: Russen wollen nicht kämpfen +++

US-Außenminister Antony Blinken wertet die Mobilisierung Hunderttausender russischer Reservisten für den Angriffskrieg gegen die Ukraine als Zeichen des Scheiterns. Der Schritt spiegele die Schwierigkeiten des Kremls auf dem Schlachtfeld wider, erklärt Blinken in einer schriftlichen Stellungnahme. Es zeige, wie unpopulär der Krieg in Russland sei und wie wenig die Russen bereit seien, darin zu kämpfen. "Präsident Putin handelt nicht aus einer Position der Stärke heraus", betont Blinken. "Vielmehr ist dies ein weiteres Zeichen seiner fehlgeschlagenen Mission."

+++ 03:46 Nordkorea verneint Lieferungen an Russland +++

Nordkorea wird nach eigenen Angaben keine Waffen oder Munition an Russland liefern. Dies berichtet die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur KCNA. "Wir haben noch nie Waffen oder Munition nach Russland exportiert und werden dies auch nicht tun", zitiert KCNA einen ranghohen Mitarbeiter des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums. Die USA und andere feindliche Kräfte hätten Nordkorea die Verletzung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats vorgeworfen und Gerüchte über Waffengeschäfte zwischen der Volksrepublik Nordkorea und Russland in die Welt gesetzt.

+++ 03:15 Von der Leyen fordert weitere Sanktionen +++

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rechnet angesichts der jüngsten Eskalation des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Ukraine-Krieg mit weiteren Sanktionen gegen Moskau. Putin zeige Schwäche, indem er versuche, weniger ausgebildetes, erfahrenes und motiviertes Personal zu mobilisieren und Scheinreferenden auf souveränem Boden der Ukraine zu starten, sagt sie dem US-Nachrichtensender CNN. "Also denke ich, dass dies wieder nach Sanktionen unsererseits verlangt", ergänzt von der Leyen, ohne konkret zu werden.

+++ 02:27 Steinmeier: Putin will weitere Eskalation +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wertet die russische Teilmobilmachung als besorgniserregendes Zeichen für eine weitere Eskalation des Kriegs in der Ukraine. "Das alles spricht sehr dafür, dass hier zu letzten Mitteln gegriffen wird, um die Situation weiter zu eskalieren - keine guten Zeichen für den weiteren Fortgang dieses Krieges", sagt Steinmeier am Rande eines Staatsbesuchs in Mexiko. Russlands Führung sei offenbar bereit, auch mehr Opfer unter den eigenen jungen Leuten in Kauf zu nehmen, betonte Steinmeier. "Und wer die Rede von Präsident Putin nachgelesen hat, kann sie nicht anders als zynisch empfinden." Er baue den Westen zu einem riesigen Monster auf, in dem Nazis angeblich Russland und seine territoriale Integrität bedrohten. "Alles das, um zu begründen, dass jetzt eine Teilmobilmachung unter den jungen Leuten in Russland stattfinden soll." Die Entwicklung "muss uns beunruhigen", sagt Steinmeier.

+++ 01:57 Papst nennt Atom-Drohungen "Wahnsinn" +++

Papst Franziskus verurteilt Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Konflikt scharf. Der Pontifex nennt es einen "Wahnsinn", dass "in diesem tragischen Krieg manche an Nuklearwaffen denken", wie er bei einer Generalaudienz auf dem Petersplatz sagt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche spricht über seine jüngste Reise nach Kasachstan, einem Land, das nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991 Atomwaffen abgelehnt hatte. "Das war mutig", lobt Franziskus, der seit Monaten für Frieden in der von Russland angegriffenen Ukraine betet.

+++ 01:22 Polen erwartet Flüchtlingswelle im Winter +++

Polen bereitet sich erneut auf Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine im Herbst und Winter vor. Die ukrainischen Behörden rechnen damit, dass in der kalten Jahreszeit etwa eine halbe Million Menschen von der Ostukraine in den Westteil des Landes fliehen würden, sagt Polens Vize-Innenminister Pawel Szefernaker. "Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass ein Teil dieser Menschen auch nach Polen gelangen möchte." Nach Regierungsangaben leben in Polen derzeit rund 1,3 Millionen Flüchtlinge aus dem östlichen Nachbarland.

+++ 00:50 Stoltenberg: NATO will keine Konfrontation +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wirft dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angesichts neuer Drohungen Leichtsinn vor. Putin wisse selbst, dass ein Atomkrieg niemals gekämpft werden sollte und nicht gewonnen werden könne, sagt Stoltenberg dem ZDF von New York aus. Ein Nuklearkonflikt sei gefährlich für Russland und für den Rest der Welt. Es sei nicht das erste Mal, dass Putin "nukleare Rhetorik" verwende. Das ändere aber nichts an der Pflicht des Westens, ruhig zu bleiben. Der Chef des Verteidigungsbündnisses betonte: "Die NATO will keine Konfrontation mit Russland." Die Allianz sei nicht Teil des Konfliktes.

+++ 23:43 Selenskyi verlangt Sondertribunal gegen Russland +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert wegen des russischen Angriffskriegs gegen sein Land die Einrichtung eines Sondertribunals. "Gegen die Ukraine wurde ein Verbrechen begangen, und wir verlangen gerechte Bestrafung", sagt Selenskyj in einer vor der UN-Generalversammlung ausgestrahlten Videoansprache. Neben der Einrichtung eines Sondertribunals verlangt der Präsident unter anderem, Russland das Veto-Recht im UN-Sicherheitsrat zu entziehen.

+++ 23:19 Baerbock: Putin setzt auf "Methode Angst" +++

Außenministerin Annalena Baerbock wirft Russlands Präsident Wladimir Putin angesichts dessen jüngster Eskalation im Ukraine-Krieg einen brutalen Angriff auf die Vereinten Nationen und den Weltfrieden vor. Putin führe seinen Krieg nicht nur mit Panzern, Energie und Nahrungsmitteln, sagt die Grünen-Politikerin am Rande der UN-Generalversammlung in New York. "Jetzt führt der russische Präsident seinen Krieg auch mit der Methode Angst." Die Bundesregierung lasse sich aber "nicht von Angst leiten, sondern wir lassen uns von Verantwortung leiten" - gegenüber der Friedensordnung in Europa und den Menschen in der Ukraine. Die Ministerin betont: "Deswegen werden wir unsere Unterstützung der Menschen in der Ukraine weiter fortführen und gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft dafür sorgen, dass Menschenleben in der Ukraine gerettet werden."

+++ 22:48 Macron fordert "maximalen Druck" auf Putin +++

Der französische Präsident Emmanuel Macron ruft die internationale Gemeinschaft zu "maximalem Druck" auf den russischen Staatschef Wladimir Putin auf. "Ich bedauere die Wahl von Präsident Putin zutiefst, sein Land, insbesondere die Jugend, in den Krieg hineinzutreiben", sagt Macron am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Kreml-Chef Putin hatte wenige Stunden zuvor eine Teilmobilmachung für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine angekündigt. Es sei notwendig, "maximalen Druck auf Präsident Putin auszuüben, damit er diesen Krieg beendet, der keinen Sinn mehr hat", so Macron. Die Entscheidungen des Kreml-Chefs liefen "dem Sinn der Geschichte, den Interessen Russlands und natürlich der internationalen Gemeinschaft" zuwider.

+++ 22:25 Münchner Sicherheitschef: beschädigter Putin mit Verzweiflungstat +++

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, wertet die Teilmobilmachung in Russland als "Verzweiflungstat" und Indiz dafür, dass Russlands Präsident Wladimir Putin selbst bei seinen bisherigen Verbündeten den Rückhalt verliert. Beim jüngsten Gipfel des Shanghai Cooperation Council sei Putin "gedemütigt" worden, sagt Heusgen dem Fernsehsender Welt. Der chinesische Präsident Xi Jinping habe ihm klar zu verstehen gegeben, dass er große Bedenken habe. Auch sei er zum Teil von zentralasiatischen Präsidenten links liegengelassen worden. "Sein Ruf ist beschädigt und er muss jetzt irgendwie aus Verzweiflung versuchen, das Image seines Landes wieder aufzubessern." Auch die Mobilisierung werde laut Heusgen misslingen: "Die Menschen wollen nicht an dieser Front dienen. Sie wissen, in welchem schlechten Zustand die Streitkräfte sind, wie schlecht die Motivationslage ist. Und das wird eine ganz schwierige Operation sein."

+++ 22:13 Ukrainischer Oberbefehlshaber: Wir vernichten jeden, der mit Waffen in unser Land kommt +++

Der ukrainische Oberbefehlshaber Waleryj Saluschnyj gibt sich trotz der von Russland verkündeten Mobilmachung von bis zu 300.000 Reservisten siegessicher. Die Ankündigung aus Moskau belege nur die Stärke der Ukraine, schreibt er auf Facebook. "Hunderttausende Männer und Frauen schützen ihr Heimatland, ihre Häuser, ihre Kinder und die Zukunft der Ukraine." Daran ändere sich durch das Moskauer Vorgehen nichts. "Wir werden jeden vernichten, der mit Waffen in unser Land kommt - ob freiwillig oder durch Mobilisierung", droht Saluschnyj. Die ukrainische Armee wehrt nach Angaben des Generalstabs in Kiew fünf russische Angriffe ab, darunter bei Kupjansk im Gebiet Charkiw. Der Generalstab berichtet zudem von russischem Panzer- und Artilleriebeschuss an vielen Abschnitten der Front. In mehr als 30 Ortschaften sei zivile Infrastruktur beschossen worden.

+++ 21:59 Austausch Gefangener: Einige Kämpfer aus Mariupol offenbar frei +++

Am Abend soll ein Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine stattgefunden haben. Auf Twitter tauchen Fotos von ukrainischen Kämpfern auf, die sich in russischer Gefangenschaft befunden haben sollen. Es handelt sich den Angaben zufolge um Kämpfer aus Mariupol, die vor dessen vollständigem Fall, im Stahlwerk Asowstal ausharrten. Unter ihnen sollen sich unter anderem der Leiter der Polizei von Mariupol, Mychailo Werschinin, und die Ärztin Katerina Polischtschuk befinden.

+++ 21:44 USA nehmen Putins Atomwaffen-Drohung sehr ernst +++

Die USA nehmen die Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin Atomwaffen gegebenenfalls einzusetzen nach Angaben des Weißen Hauses "sehr ernst" und kündigen für den Ernstfall "schwere Konsequenzen" an. Für eine Atommacht sei dies eine "unverantwortliche Rhetorik", sagt John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, im TV-Sender ABC. Es sei aber nicht untypisch für Putin, "wir nehmen es sehr ernst", erklärt er. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilt die "rücksichtslose nukleare Rhetorik" Putins. Der russische Präsident droht zuvor damit, dass Russland alle "verfügbaren Mittel" einsetzen werde, um sein Territorium zu schützen. "Diejenigen, die versuchen, uns mit Atomwaffen zu erpressen, sollten wissen, dass sich der Wind auch in ihre Richtung drehen kann".

+++ 21:25 Rund 1250 Festnahmen in 38 Städten - Russische Polizei geht brutal vor +++

Nach Angaben der Nicht-Regierungsorganisation OVP-Info steigt die Zahl der Festnahmen bei Protesten gegen die Generalmobilmachung auf 1250. Insgesamt seien Menschen in 38 Städten Russlands festgenommen worden. Die meisten von ihnen in St. Petersburg (500) und Moskau (455). Dabei gehen die Ordnungskräfte teils sehr brutal vor. In Moskau etwa zeigt ein Video eine junge Frau, die von Polizisten abtransportiert werden soll, aber bewusstlos am Boden liegt. Auch Fotos auf Gefangenentransportern zeugen von zahlreichen Wunden, die einige Menschen davongetragen haben.

