Der syrische Präsident Baschar al-Assad reist nach Moskau, um seinen russischen Amtskollegen, Wladimir Putin zu treffen, wie die syrische Regierung via Telegram mitteilt. Demnach wird Assad während seines Besuchs zusammen mit einer großen syrischen Ministerdelegation Gespräche mit Putin führen. In einer Erklärung des Kremls heißt es, die beiden Staatsoberhäupter würden die Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Handel und humanitäre Hilfe "sowie die Aussichten auf eine umfassende Regelung der Situation in und um Syrien" erörtern. Syrien ist Moskaus stärkstes Standbein an der Südflanke der NATO.

+++ 06:34 Russland plant Entzug der Staatsbürgerschaft bei Verrat und Diskreditierung +++

Die vorgeschlagenen Änderungen des russischen Staatsbürgerschaftsgesetzes ermöglichen russischen Medien zufolge in Bezug auf das russische Vorgehen in der Ukraine den Entzug der erworbenen Staatsbürgerschaft. Die Änderungen beziehen sich auf "Verrat" und die "Diskreditierung der besonderen Militäroperation", zitiert die Nachrichtenagentur Ria Konstantin Zatulin, den ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Parlamentsausschusses für Angelegenheiten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Das russische Unterhaus, die Duma, hat kürzlich eine Gesetzesänderung verabschiedet, mit der künftig Kritik nicht nur an den russischen Streitkräften, sondern auch an Söldner-Gruppen unter Strafe gestellt wird.

+++ 06:05 USA wollen abgestürzte Drohne bergen +++

Nach dem Absturz der US-Drohne über dem Schwarzen Meer erklärt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, die USA haben "Maßnahmen ergriffen", um das Fluggerät zu bergen. "Wir wollen natürlich nicht, dass es jemand anderes in die Hände bekommt als wir." Die USA machen Russland für den Zwischenfall verantwortlich. NATO-Diplomaten in Brüssel gehen nach dem Vorfall jedoch nicht von einer Eskalation aus. Einem westlichen Militärvertreter zufolge dürften die diplomatischen Kanäle zwischen Russland und den USA bei der Beruhigung der Lage helfen. "Ich gehe davon aus, dass diplomatische Kanäle das abmildern werden."

+++ 04:01 USA bestellen russischen Botschafter wegen Drohnen-Vorfall ein +++

Die Vereinigten Staaten haben nach dem Vorfall mit einer unbemannten US-Drohne und einem russischen Kampfjet im internationalen Luftraum den russischen Botschafter Anatoli Antonow einbestellt. Dies teilt das US-Außenministerium mit. Antonow hatte zuvor die Bedenken der USA zurückgewiesen. "Wir betrachten diesen Vorfall als eine Provokation", zitiert die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria den Botschafter. Ein russischer Kampfjet war nach Angaben des US-Militärs im internationalen Luftraum mit einer amerikanischen Überwachungsdrohne kollidiert. Der Su-27-Jet habe den Propeller der unbemannten Drohne vom Typ MQ-9 Reaper berührt, die daraufhin in das Schwarze Meer gestürzt sei.

+++ 02:35 Selenskyj beschwört Stärke der Ukrainer +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt im Abwehrkampf gegen russische Invasoren auf die Stärke der Ukrainer. "Und die Stärke der Ukrainer und des Staates als Ganzes beruht darauf, dass die Ukrainer in einer entscheidenden Zeit zu Kriegern werden", sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. Seit der Besetzung der Krim durch Russland und seit Kriegsbeginn am 24. Februar des Vorjahres seien Hunderttausende Bürger zu ukrainischen Freiwilligen geworden. "Sie suchen nach allem, was wir zur Verteidigung brauchen, behandeln und rehabilitieren Verwundete, retten Menschen nach russischen Angriffen und arbeiten für die Ukraine und die Ukrainer", sagt er. "Die Stärke unserer Verteidigungs- und Sicherheitskräfte liegt in der Stärke unseres Volkes."

+++ 00:06 Selenskyj: Führungsstab einstimmig für Verteidigung von Bachmut +++

Der militärische Führungsstab in der Ukraine ist nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj einstimmig dafür, den Osten der Ukraine und die belagerte Stadt Bachmut zu verteidigen. "Der Schwerpunkt lag auf Bachmut", sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Video-Botschaft. Der gesamte Stab habe sich auf dafür ausgesprochen, den Russen die größtmöglichen Verluste zuzufügen.

+++ 21:28 Kuleba: 32 Staaten fordern Tribunal für Russlands Kriegsverbrechen +++

Nach Angaben des Verteidigungsministers der Ukraine, Dmytro Kuleba, haben sich zwei weitere Staaten der Koalition angeschlossen, die ein spezielles Tribunal gegen Russland wegen der von ihm verübten Kriegsverbrechen in der Ukraine ins Leben rufen wollen. Damit unterstützen insgesamt 32 Länder das Vorhaben. Die EU und die Ukraine befürworten die Gründung einer solchen Instanz. Russland weist die Vorwürf zurück, wonach es Kriegsverbrechen begeht und absichtlich auf ukrainische Zivilisten schießt.

+++ 20:47 Russische Armee feuert wohl nahe Bachmut Phosphorbomben ab +++

Bei russischen Angriffen auf unbewohntes Gebiet nahe der umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut werden nach Beobachtung von AFP-Journalisten Phosphorbomben eingesetzt. Wie die Reporter berichten, wurden am Nachmittag gegen 16.45 Uhr im Abstand von fünf Minuten zwei Geschosse über einer Straße in unbewohntem Gebiet am südlichen Ausgang der rund 15 Kilometer von Bachmut entfernten Ortschaft Tschassiw Jar abgefeuert. Explosionen setzten kleine glühende Phosphorkugeln frei, die langsam senkrecht nach unten fielen und auf beiden Seiten der Straße Vegetation in der Gesamtgröße eines Fußballfelds in Brand setzten. Die Straße verbindet Tschassiw Jar und Bachmut.

+++ 20:29 UN lassen Verhandlungsbereitschaft bei Getreideabkommen durchblicken +++

Angesichts des russischen Angebots von einer nur begrenzten Verlängerung des Abkommens zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer deuten die Vereinten Nationen Kompromissbereitschaft an. "Im Zusammenhang mit der Schwarzmeer-Getreideinitiative sieht das Abkommen eine Verlängerung um 120 Tage vor, aber unter den gegenwärtigen Umständen konzentrieren sich der Generalsekretär und sein Team in engem Kontakt mit allen Parteien darauf, alles zu tun, um Kontinuität der Initiative zu gewährleisten", sagt Sprecher Stephane Dujarric in New York.

