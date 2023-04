Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine schränken die westlichen Sanktionen Russlands Präsenz in Europa drastisch ein. Der Kreml hat jedoch einen Plan, um seinen Einfluss wieder zu stärken. Einem Bericht zufolge soll eine Scheinorganisation mit internationalen Teilnehmern gegründet werden, damit Vertreter aus europäischer Forschung, Kultur und NGOs wieder in Kontakt mit Russland kommen. Das berichten der WDR, NDR und die "Süddeutsche Zeitung", die sich auf ein Strategiepapier aus der russischen Präsidialadministration berufen. Als mögliches Thema nennen die Autoren des Dokuments die belastete Ökologie der Ostsee. Die Gruppe soll den Namen "Baltische Plattform" tragen.

+++ 06:37 ISW: Bevorstehende ukrainische Gegenoffensive sorgt in Russland für "Angst" +++

Die bevorstehende ukrainische Gegenoffensive sorge in Russland weiterhin für "Angst", heißt es vom Institute for the Study of War (ISW). Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, sagte, dass die Ukraine, sobald sich die Wetterbedingungen in Bachmut verbessern, eine Gegenoffensive starten werde. Diese könnte mit dem russischen Feiertag des 9. Mai, dem Tag des Sieges (zum Gedenken an den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland im Jahr 1945) zusammenfallen, so Prigoschin. "Äußerungen russischer Beamter und prominenter Stimmen im russischen Informationsraum zeigen weiterhin die allgegenwärtige Angst über mögliche ukrainische Gegenoffensiven", schreibt das ISW in seinem täglichen Informationsupdate.

+++ 06:06 Prigoschin: "Gegenoffensive der Ukrainer ist unvermeidlich" +++

Eine ukrainische Gegenoffensive steht nach den Worten des Chefs der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, kurz bevor. "Heute marschieren bereits gut ausgebildete feindliche Einheiten in Bachmut ein ... Eine Gegenoffensive der Ukrainer ist unvermeidlich", sagt Prigoschin in einer Videobotschaft. Seine Streitkräfte würden um jeden Preis vorrücken, um die ukrainische Armee "zu zermalmen". Separat erklärt der Sprecher der Heeresgruppe Ost der ukrainischen Streitkräfte, Serhij Tscherewatyj, dass die russischen Streitkräfte in den vergangenen 24 Stunden 324 Mal mit Artillerie und Mehrfachraketenwerfern angegriffen hätten. "Die Russen zerstören Gebäude in Bachmut, um unsere Soldaten daran zu hindern, sie als Verteidigungsanlagen zu nutzen." Das ukrainische Militär hat sich bislang nicht zu einer erneuten Gegenoffensive geäußert.

+++ 04:09 Raketenangriff auf Mykolajiw, mindestens ein Todesopfer +++

Bei einem russischen Angriff auf die südukrainische Stadt Mykolajiw ist nach Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet worden, außerdem soll es mindestens 15 Verletzte geben. Bürgermeister Oleksandr Senkewytsch berichtet von vier Explosionen. Eine Rakete habe ein Hochhaus getroffen, eine andere sei in einem Privathaus eingeschlagen. Mykolajiw liegt am Schwarzen Meer, etwa 170 Kilometer von der Krim entfernt.

+++ 03:13 Malteser zur Ukraine: Massiver Bedarf an psychologischer Hilfe +++

In der Ukraine besteht aus Sicht des Malteser Hilfsdienstes ein massiver Bedarf an psychologischer Hilfe. Die humanitäre Lage im Westen des Landes sei im Vergleich zu den Kriegsgebieten im Osten zwar relativ normal, sagt der Leiter der Organisation in der Ukraine, Pavlo Titko. Dennoch sei der Krieg präsent, weil die Menschen oftmals mit Verwandten oder Bekannten in Kontakt stünden, die in den Kriegsgebieten seien. "Jeder hat eine Beziehung zu diesem Krieg", betont Titko. "Und viele haben schon traumatische Erlebnisse." Vor allem Kinder litten darunter, denn es gebe keine "normale Schule". Die Kinder gingen jeden Tag zur Schule, doch jeden Tag gebe es auch Evakuierungen.

+++ 01:51 Einsatz für inhaftierten Kara-Mursa: Bundestagsabgeordnete schreiben an russischen Botschafter +++

Bundestagsabgeordnete der Ampelparteien sowie der CDU appellieren an den russischen Botschafter in Deutschland, sich für die Freilassung des in Moskau zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilten Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa starkzumachen. Das Urteil gegen den schwerkranken 41-Jährigen sei "drakonisch", der Kern des Putin-Regimes" sei "zutiefst menschenverachtend", heißt es in dem Brief, der dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Die Unterzeichner rufen den Botschafter auch dazu auf, Kara-Mursa "die nötige medizinische Versorgung zuteilwerden zu lassen". Kara-Mursa wurde wegen "Hochverrats" sowie der Verbreitung von "Falschinformationen über die Armee" und Arbeiten für eine "unerwünschte Organisation" verurteilt.

+++ 23:58 EU: "Gespräch von Xi mit Selenskyj war lange überfällig" +++

Die EU begrüßt den Kontakt zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. "Es ist ein wichtiger, lang überfälliger Schritt von China in der Wahrnehmung seiner Verantwortung als Mitglied des UN-Sicherheitsrats", so ein Sprecher der EU-Kommission. Chinas Führung müsse "ihren Einfluss nutzen, um Russland zur Beendigung des Angriffskriegs zu bringen." Als "Basis für einen gerechten Frieden" müsse Russland die territoriale Integrität der Ukraine wiederherstellen und die Souveränität des Landes respektieren, betont der Sprecher.

+++ 23:06 Selenskyj berichtet über "langes und ziemlich vernünftiges Gespräch" mit Xi Jinping +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet in seiner abendlichen Videoansprache über sein "langes und ziemlich vernünftiges Gespräch" mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Nun bestehe die Möglichkeit, "unseren ukrainisch-chinesischen Beziehungen neue Impulse zu verleihen", so Selenskyj. "Es besteht die Möglichkeit, Chinas politischen Einfluss zu nutzen, um die Prinzipien und Regeln, auf denen Frieden basieren sollte, wieder zu stärken." China sei - ebenso wie die Ukraine und die Mehrheit der Weltgemeinschaft - an der Stärke souveräner Nationen, deren territorialer Integrität sowie der Vermeidung atomarer Katastrophen interessiert, fügt Selenskyj hinzu. Man habe vereinbart, die Kommunikation fortzusetzen.

+++ 21:58 Moskau, Minsk und Peking versuchen Litauer für Geheimdienste anzuwerben +++

Nach Angaben im Jahresbericht des litauischen Ministeriums für Staatssicherheit haben russische, belarussische und chinesische Geheimdienste versucht, litauische Bürger anzuwerben. Das berichtet der litauische Fernsehsender LRT. Dem Bericht zufolge war "nicht ein einziger Versuch" erfolgreich. Darüber hinaus wurden demnach fünf russische Geheimdienstoffiziere, die "unter diplomatischer Tarnung" arbeiteten, aus dem Land ausgewiesen. "Die Intensität anderer Arten von Aktivitäten russischer Spezialdienste - Informationsoperationen, funkelektronische und Cyber-Intelligenz - ist nach wie vor hoch. Daher wird das Ministerium für Staatssicherheit der Verhinderung dieser Aktivitäten, der Durchführung von Spionageabwehrmaßnahmen und der Stärkung der Cybersicherheit vorrangige Aufmerksamkeit widmen", heißt es in dem Bericht weiter.

+++ 21:30 Bericht: Russische Scharfschützen verletzen Journalisten und töten Kontaktmann +++

Wie die Zeitung "La Repubblica" berichtet, wurde ihr Korrespondent Corrado Zunino bei einem russischen Angriff im Gebiet Cherson verletzt und sein Kontaktmann Bohdan Bitik getötet. Demnach wurden Zunino und Bitik "höchstwahrscheinlich" von russischen Scharfschützen aus dem Hinterhalt angegriffen. Corrado wurde an der Schulter verwundet und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Zunino sagt gegenüber "La Repubblica", das ukrainische Militär habe ihnen erlaubt, drei Kontrollpunkte "ohne Probleme" zu passieren, und fügt hinzu, es sei "keine Kampfzone" gewesen.





