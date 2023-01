In der schwer umkämpften Stadt Soledar harren nach Angaben des Donezker Gouverneurs Pawlo Kyrylenko noch 559 Zivilisten aus. Darunter seien 15 Kinder. Wegen der heftigen Kämpfe sei es unmöglich, sie aus der Stadt zu evakuieren. Vor dem Krieg lebten in dem Ort im Osten der Ukraine 10.500 Menschen.

+++ 06:43 Institute for the Study of War widerspricht russischen Erfolgsmeldungen in Soledar +++

Nachdem Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht eine vollständige Eroberung der strategisch wichtigen Stadt Soledar ins Reich der russischen Propaganda verwiesen hat, stimmt auch der US-amerikanische Think Tank Institute for the Study of War zu: Soledar sei nicht vollständig unter russischer Kontrolle und auch eine Eroberung der schwer umkämpften Stadt Bachmut durch Russland stehe nicht unmittelbar bevor, schreiben die Autoren in ihrem täglichen Bericht. Dies werde aber unter russischen Militärbloggern behauptet. Es sei möglich, dass Russlands immenser Einsatz von Menschen und Waffen zur Eroberung Bachmuts inzwischen sogar die russischen Einsatzkapazitäten eingeschränkt habe.

+++ 06:22 US-Institut: Putins neuer Ukraine-Kommandeur zum Scheitern verurteilt +++

Nach Einschätzung des US-amerikanischen Think Tanks Institute for the Study of War (ISW) wird auch die jüngste Personalrochade an der Spitze der russischen Armee den Kreml nicht entscheidend weiterbringen. Die Ernennung von Generalstabschef Waleri Gerassimow zum Kommandeur des Ukraine-Feldzugs solle eine neue Offensive vorbereiten und die politische Kontrolle Moskaus über die Armee stärken helfen, schätzen die Forscher in ihrem jüngsten Bericht. Sie sehen in der Personalentscheidung einen Ausdruck von Richtungsstreitigkeiten innerhalb der russischen Militärs sowie zwischen ultra-nationalistischen Kräften und den Getreuen von Staatschef Waldimir Putin. Erstere hatten den für seine Rücksichtslosigkeit bekannte Sergej Surowikin unterstützt, der nach dreieinhalb Monaten wieder geschasst wurde - mutmaßlich auch wegen ausbleibender militärischer Erfolge. Das ISW traut indes auch Gerassimow nicht zu, es aus russischer Sicht besser zu machen. Er übernehme den selben dysfunktionalen Führungsstab einer Armee, die gar nicht in der Lage sei, Putins Maximalforderungen im Feld umzusetzen. Dass der neue Ukraine-Kommandeur zu einem kritischen Blick auf diese Probleme fähig sei, bezweifeln die ISW-Autoren, nachdem Gerassimow noch vor einem Jahr die offenkundig nicht tragfähigen Invasionspläne mit abgenickt hatte.

+++ 05:59 Slowakei gestattet sieben Staatsbürgern, für Ukraine zu kämpfen +++

Die ukrainische Armee stützt sich auf zahlreiche Soldaten aus dem Ausland, darunter viele Europäer. Wie die ukrainische "Pravda" unter Berufung auf die gleichnamige slowakische Zeitung berichtet, hat Slowakiens Präsidentin Zuzana Caputova zu Wochenbeginn sieben Staatsbürgern die Beteiligung an dem Krieg gestattet. 19 Anträge weiterer potenzieller Kämpfer, die sich auf Seiten der Ukraine engagieren wollten, seien abgelehnt worden. Sich an einem bewaffneten Konflikt im Ausland zu beteiligen, steht in dem EU-Land genauso wie in Deutschland unter Strafe. Dem Bericht zufolge kann die Regierung aber Einzelgenehmigungen erteilen, bei denen das Staatsoberhaupt das letzte Wort hat.

+++ 03:30 Lambrecht inspiziert Kompanien mit "Marder"-Panzern +++

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht will heute im sächsischen Marienberg zwei mit dem Schützenpanzer "Marder" ausgerüstete Panzergrenadierkompanien, die Teil der Nato-Speerspitze VJTF sind, besuchen. Der Ministerin werde die Leistungsfähigkeit demonstriert und sie wolle mit den Soldatinnen und Soldaten sprechen, teilt das Ministerium mit. Lambrecht hatte eine Einsatzverpflichtung des moderneren Schützenpanzers "Puma" wegen technischer Defekte gestoppt. Nun übernehmen zwei Kompanien des Panzergrenadierbataillons 371 mit ihren "Marder"-Panzern den Beitrag zur Schnellen Eingreiftruppe.

+++ 01:20 Selenskyj erfreut über "Leopard"-Angebot +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßt die Initiative Polens, seinem Land "Leopard"-Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. "Vielen Dank an Präsident Duda, die polnische Regierung und alle unsere polnischen Freunde", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Panzer aus westlicher Produktion seien "das Werk unserer gesamten Antikriegskoalition und eine neue Ebene unseres Potenzials".

+++ 23:41 Söldnergruppe Wagner zeigt Ausweise vermisster Briten +++

Die berüchtigte russische Söldnergruppe Wagner hat nach eigener Darstellung in der Ukraine die Leiche eines vermissten Briten samt Ausweis sowie die Dokumente eines zweiten britischen Staatsbürgers gefunden. Auf einem Telegram-Kanal, der den Söldnern zugeordnet wird, sind Fotos der Dokumente der beiden Briten zeigen sollen, zu sehen. Die Leiche eines der Männer sowie die Ausweise seien in der schwer umkämpften ostukrainischen Stadt Soledar gefunden worden, heißt es. Über das Schicksal des zweiten Vermissten liegen keine Angaben vor.

+++ 22:03 Selenskyj: Russische Propagandaaktion bei Soledar +++

Die von russischer Seite verkündete Einnahme der schwer umkämpften ostukrainischen Kleinstadt Soledar ist nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ein Propagandamanöver. "Die Front im Donezk-Gebiet hält", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. "Die Kämpfe gehen weiter, und wir unternehmen alles, um die ukrainische Verteidigung zu stärken." Weiter sagt Selenskyj: "Jetzt versuchen der Terror-Staat und seine Propagandisten so zu tun, als sei ein Teil unserer Stadt Soledar - einer Stadt, die von den Invasoren fast vollständig zerstört wurde - eine Art Eigentum Russlands." Mit diesen Behauptungen über vermeintliche Erfolge versuchte Russland, seine Bevölkerung zu täuschen und "die Mobilisierung zu unterstützen". Zudem sollten die "Befürworter der Aggression" weitere Hoffnung erhalten. Auch der ukrainische Generalstab hatte russische Berichte über die Eroberung von Soledar dementiert. "Die Kämpfe dauern an", heißt es in einer Mitteilung.

+++ 21:25 Gespräche über Schutzzone um Kernkraftwerk Saporischschja erschwert +++

Die Einigung auf eine Schutzzone um das von Russland kontrollierte ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja wird laut der UN-Atomaufsichtsbehörde IAEA durch die Beteiligung des Militärs an den Gesprächen erschwert. "Ich glaube nicht, dass eine Einigung unmöglich ist, aber es ist keine einfache Verhandlung", sagt IAEA-Chef Rafael Grossi dem italienischen TV-Sender RAI. Die Gespräche mit Vertretern der Ukraine und Russlands seien komplizierter geworden, weil nicht nur Diplomaten, sondern auch Militärs beteiligt seien. "Es ist ein längerer und schwierigerer Verhandlungstisch geworden", sagt Grossi. Er wolle nächste Woche zu Gesprächen in die Ukraine zurückkehren und hoffe, später auch nach Moskau zu reisen. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig Beschuss der Anlage vor.

+++ 20:50 Video zeigt riskante Rettung eines Soldaten unter Beschuss in Soledar +++

Die ostukrainische Stadt Soledar ist derzeit schwer umkämpft. Ein Drohnenvideo zeigt nun spektakuläre Aufnahmen einer dortigen Rettungsaktion. Laut dem ukrainischen Nachrichtenportal "censor.net" zeigt es ukrainische Sanitäter bei der Rettung eines verletzten Soldaten. Der Ort konnte von "ntv.de" als Soledar verifiziert werden. Das Aufnahmedatum ist nicht klar. Das Ausmaß der Zerstörung lässt darauf schließen, dass es vermutlich in der Zeit nach dem besonders schweren Beschuss der letzten Wochen aufgenommen wurde.

+++ 20:23 SPD-Fraktion: Gesprächsfaden mit Putin nicht abreißen lassen +++

Die SPD im Bundestag setzt weiter auf diplomatische Initiativen, um zu einem Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine zu kommen. "Denn wir wissen: Kriege werden in der Regel nicht auf dem Schlachtfeld beendet", heißt es in dem Entwurf für ein Positionspapier der größten Regierungsfraktion, das auf der am morgigen Donnerstag beginnenden Jahresauftakt-Klausur beschlossen werden soll. "Auch wenn es aus nachvollziehbaren Gründen keinerlei Vertrauen mehr zur gegenwärtigen russischen Führung gibt, müssen diplomatische Gespräche möglich bleiben." Deswegen seien auch die Gespräche von Kanzler Olaf Scholz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin richtig und notwendig. Wo immer es möglich sei, sollten diplomatische Initiativen ergriffen werden, heißt es in dem Entwurf, der mehreren Medien vorlag.

+++ 19:55 Russland und Ukraine einigen sich in der Türkei auf weiteren Gefangenenaustausch +++

Russland und die Ukraine haben sich am Mittwoch in der Türkei auf einen weiteren Gefangenenaustausch geeinigt. Die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa sagt nach einem Treffen mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Lubinez in Ankara, sie hätten den Austausch von jeweils mehr als 40 Gefangenen vereinbart. Die Gespräche sollen am morgigen Donnerstag fortgesetzt werden.

+++ 19:21 Kiesewetter: "Es führt kein Weg an der Lieferung von 'Leopard'-Kampfpanzern mehr vorbei" +++

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter begrüßt die Ankündigung Polens, der Ukraine eine Kompanie Kampfpanzer vom Typen "Leopard 2" liefern zu wollen. "Polen zeigt damit erneut, dass es strategisch vorausschauend denkt und ein verlässlicher Partner der regelbasierten Ordnung ist", sagt Kiesewetter dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das erhöht den Druck auf Deutschland hier endlich Umzudenken", so Kiesewetter. "Bei weiteren Verzögerungen muss man sich deshalb den Vorwurf unterlassener Hilfeleistung gefallen lassen." Kiesewetter drängt auf eine schnelle Entscheidung. "Je früher die Lieferung erfolgt, je rascher wir direkt mit der Ausbildung parallel zum Schützenpanzer beginnen, desto schneller kann die Ukraine den Krieg gewinnen und ihr Staatsgebiet von russischer Besatzung und Kriegsverbrechen befreien." Die Lieferung werde Menschenleben schützen und retten. "Es führt kein Weg an der Lieferung von 'Leopard'-Kampfpanzern mehr vorbei."

