Bei einem nächtlichen Beschuss des Zentrums von Charkiw sollen eine Schule und ein historisches Gebäude zerstört worden sein. Das meldet das belarussische Oppositionsmedium Nexta bei Twitter.

+++ 06:34 Russland bringt offenbar schweres militärisches Gerät auf Krim +++

Augenzeugen haben am russischen Bahnhof Taman, der an der Brücke zur annektierten Krim liegt, Waggons mit schwerem militärischem Gerät gesehen. Das berichtet das ukrainische Nachrichtenportal "Kyiv Independent".

+++ 06:04 Tschechiens Parlament stimmt NATO-Erweiterung zu +++

In Tschechien haben nun beide Parlamentskammern der Erweiterung der NATO um Finnland und Schweden zugestimmt. Nach dem Senat billigt am Morgen auch das Abgeordnetenhaus mit breiter Mehrheit und nur wenigen Gegenstimmen die Erweiterung. Alle 30 NATO-Mitgliedstaaten müssen dieser zustimmen.

+++ 05:03 US-Freiwilliger in Ukraine getötet +++

Das US-Außenministerium hat dem Nachrichtensender CBS News bestätigt, dass ein US-Bürger in der Ukraine getötet wurde. Wie "Newsweek" berichtet, soll es sich um einen Freiwilligen handeln, der für die Ukraine kämpfte.

+++ 02:53 Wirtschaftsforscher: Ohne russisches Gas kommt die Rezession +++

Der Präsident des RWI-Leibniz-Institutes, Christoph Schmidt, geht davon aus, dass Deutschland bei einem russischen Gas-Lieferstopp in eine Rezession stürzt: "Ohne russisches Gas würde die Welt zwar nicht untergehen, doch das Leben würde deutlich härter werden", sagte Schmidt der "Rheinischen Post". "Uns drohten dann deutlich zweistellige Inflationsraten und die Wirtschaftsleistung würde voraussichtlich um 3 bis 4 Prozent sinken. Für Deutschland wäre in einem solchen Fall im Jahr 2023 wohl eine richtige Rezession zu erwarten." Bislang rechne das Institut in seiner RWI-Prognose noch mit einem Wachstum von 2,7 Prozent. Am Mittwoch will Russland die Gaslieferungen bei Nord Stream 1 erneut unterbrechen.

+++ 01:58 Medwedew: Verzicht auf NATO-Beitritt reicht nicht für Frieden +++

Nach Angaben des Vize-Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, würde auch ein offizieller Verzicht der Ukraine auf einen NATO-Beitritt den Krieg in der Ukraine nicht beenden. "Der Verzicht auf einen Beitritt zur nordatlantischen Allianz ist jetzt von absolut entscheidender Bedeutung, reicht aber nicht aus, um Frieden zu schaffen", sagte Medwedew laut Angaben russischer Nachrichtenagenturen im französischen Fernsehsender LCI. Russland werde seine militärische Kampagne fortsetzen, bis es seine Ziele erreicht habe. Die russische Regierung sei jedoch unter bestimmten Bedingungen zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereit.

+++ 00:11 Medwedew: Spezialoperation um Dritten Weltkrieg zu verhindern +++

Russlands ehemaliger Präsident Dmitri Medwedew hat den Angriffskrieg gegen die Ukraine in einem Interview mit dem französischen Fernsehen gerechtfertigt. "Es wird sogar eine militärische Spezialoperation durchgeführt, damit es nicht zum Dritten Weltkrieg kommt", behauptete Medwedew dem Sender LCI in dem viertelstündigen Gespräch. Ungeachtet der vielen zivilen Opfer nannte der jetzige Vizechef des nationalen Sicherheitsrats das Vorgehen in der Ukraine "maximal schonend und gemäßigt" - trotz etlicher Berichte, dass Russland gezielt Zivilisten angreift. Immer wieder stellt Russland den Krieg gegen die Ukraine, den es Ende Februar selbst begonnen hat, als angeblich notwendige Maßnahme zum Schutz der eigenen Bevölkerung dar.

+++ 23:38 Selenksyj: Situation am AKW bleibt gefährlich +++

Nach dem Zwischenfall am von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor weiteren Notlagen gewarnt. "Ich möchte betonen, dass die Situation sehr riskant und gefährlich bleibt", sagte Selenskyj in einer Videoansprache am späten Abend. "Jede Wiederholung (...) wird das Kraftwerk erneut an den Rand einer Katastrophe bringen." Einmal mehr forderte er einen baldigen Besuch internationaler Experten sowie den Rückzug der russischen Truppen von dem AKW-Gelände, das diese seit März besetzt halten. Am Donnerstag war es in Europas größtem Atomkraftwerk im Süden der Ukraine zu einer Notabschaltung gekommen. Grund war nach Angaben beider Seiten eine beschädigte Hochspannungsleitung.

+++ 22:56 Ungarn billigt Bau neuer Atomreaktoren durch russischen Energieriesen +++

Der russische Energiekonzern Rosatom wird nach Angaben der ungarischen Regierung in den kommenden Wochen mit dem Neubau von zwei Atomreaktoren im Land beginnen. "Dies ist ein großer Schritt, ein wichtiger Meilenstein", erklärt Ungarns Außenminister Peter Szijjarto. Das Projekt wird zu einem großen Teil über ein Darlehen aus Russland finanziert. Ein Betriebsstart der neuen Meiler im Jahr 2023 sei realistisch, sagt Szijarto. Am Donnerstag hatte die zuständige ungarische Regulierungsbehörde dem umgerechnet 12,5 Milliarden Euro schweren Neubau ihre Genehmigung erteilt.

+++ 22:25 Kiew: Eine Million Tonnen Lebensmittel über Häfen exportiert +++

Die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge seit dem Abschluss eines Abkommens unter der Vermittlung der Türkei und der UN eine Million Tonnen Agrarprodukte über seine Schwarzmeer-Häfen exportiert. Dabei seien 44 Schiffe zu 15 Staaten aufgebrochen, sagt Selenskyj im Fernsehen. Ziel seiner Regierung sei, drei Millionen Tonnen pro Monat zu exportieren.

+++ 22:00 Kreml-Propagandist beschimpft Scholz als "Nazi-Abschaum" - und droht +++

Der Kreml-Propagandist Wladimir Solowjow schießt sich im russischen Staatsfernsehen auf Bundeskanzler Olaf Scholz ein, der gestern ein Ausbildungsprogramm für ukrainische Soldaten besucht hatte und dabei auf einen Panzer geklettert war. In einem mit deutschen Wörtern versetzten Wutausbruch nennt Solowjow Scholz einen "Nazi-Abschaum" und Anhänger von Adolf Hitler. Zugleich deutet er an, dass man die "Nazis und die Banderisten" – damit meint er die Ukrainer – auch direkt angreifen könne: "Wenn wir wissen, dass dort auf deutschem Boden Nazis Banderisten-Abschaum an deutscher Technik trainieren, warum sollen wir warten, bis sie an der Front erscheinen? Warum sollen wir nicht annehmen, dass sie dort legitime Ziele sind? Warum sollte man keinen Schlag ausführen gegen die Terror-Formationen des ukrainischen Reichs?"

+++ 21:48 Auch zweiter Reaktor des AKW Saporischschja wieder am Netz +++

Auch ein zweiter Reaktor des russisch besetzten Kernkraftwerks Saporischschja ist nach Darstellung des ukrainischen Staatskonzerns Energoatom wieder am Netz. Laut Kiew war das Atomkraftwerk infolge russischer Angriffe zuvor erstmals in seiner Geschichte vollständig vom Stromnetz getrennt worden.

+++ 21:31 Polen kauft Panzer und Haubitzen in Südkorea +++

Polen schließt mit Südkorea einen Vertrag über den Kauf von annähernd 400 Kampfpanzern und Haubitzen in Milliardenhöhe. Die ersten zehn Panzer vom Typ K2 sollen noch dieses Jahr geliefert werden, kündigt Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak an. Dort - in der Woiwodschaft Ermland-Masuren im Norden Polens - sollen die Panzer auch stationiert werden. Zum finanziellen Umfang des Geschäfts machteder Minister keine Angaben. Nach Berichten aus Südkorea geht es um mehrere Milliarden Euro.

+++ 21:16 Polen und Slowakei verbinden ihre nationalen Gasnetze miteinander +++

Zur Absicherung ihrer Energieversorgung haben Polen und die Slowakei ihre nationalen Gasnetze mit einer Pipeline verbunden. Die Verbindung ermögliche es der Slowakei, zuvor durch Polen geleitetes Erdgas aus Norwegen und Flüssigerdgas zu erhalten, sagt der slowakische Regierungschef Eduard Heger bei einer Pressekonferenz mit seinem polnischen Kollegen Mateusz Morawiecki. Polen wird über die Verbindung seinerseits Zugang zu Gas aus Algerien erhalten, das über Italien und die Slowakei geleitet wird. Russland hatte in den vergangenen Monaten die Gaslieferungen an mehrere EU-Länder gedrosselt oder ganz gestoppt. Polen ist von der Versorgung abgeschnitten, die Slowakei erhält aus Russland nur noch 40 Prozent der eigentlich vereinbarten Menge.

+++ 20:49 Anschlag auf Kollaborateur in Berdjansk +++

Ein russischer Kollaborateur stirbt im besetzten Süden der Ukraine durch eine Explosion. Wie die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtet, wird Alexander Koljesnikow, der für die russische Verwaltung in Berdjansk arbeitete, durch einen improvisierten Sprengsatz getötet. Russland beschuldigt die Ukraine, den Anschlag verübt zu haben.

