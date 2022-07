Im Fall einer Notlage bei der Gasversorgung soll der Krisenstab der Bundesnetzagentur rund um die Uhr darüber entscheiden, welche Verbraucher noch mit Gas versorgt werden. Das teilt das Bundeswirtschaftsministerium auf eine Anfrage der Linken im Bundestag mit, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Im Notfall wäre für die Einzelfallentscheidungen ausschließlich der Krisenstab der Bundesnetzagentur verantwortlich", heißt es in dem Schreiben.

+++ 06:30 Ukraine: Russland feuert von AKW Saporischschja aus Raketen ab +++

Die russische Armee schießt nach ukrainischen Angaben vom Gelände des Atomkraftwerks Saporischschja aus Raketen auf benachbarte Gebiete ab. Es soll die benachbarte Region Nikopol angegriffen worden sein, erklärt der Präsident der ukrainischen Atomenergiebehörde Energoatom, Petro Kotin, bei Telegram. Die Situation im Kraftwerk Saporischschja sei "extrem angespannt", die Lage verschärfe sich Tag für Tag. Derzeit kontrollieren demnach 500 russische Soldaten die Anlage. Das AKW Saporischschja ist das größte Kernkraftwerk Europas.

+++ 05:44 Kiew: Ukrainische Piloten erhalten F15- und F16-Ausbildung in USA +++

Ukrainische Piloten werden nach Angaben von Andrij Jermak, Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, in den USA im Umgang mit den Kampfjets F15 und F16 ausgebildet. Das US-Repräsentantenhaus habe eine entsprechende Änderung im National Defense Authorization Act für das Jahr 2023 bewilligt, schreibt er auf Telegram. Für die Ausbildung sind 100 Millionen Dollar vorgesehen.

+++ 04:56 Separatisten: Ukraine feuert 25 Artilleriegranaten auf Dolomitne +++

Die Ukraine greift nach Angaben der sogenannten Volksrepublik Donezk (DPR) die Siedlung Dolomitne im Donbass an. Die ukrainischen Streitkräfte hätten in der Nacht zweimal das Feuer eröffnet, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf die Befehlshaber der DPR-Truppen. Beim ersten Angriff wurden demnach zehn Granaten mit einem Kaliber von 155 Millimeter abgefeuert, beim zweiten Angriff 15 Granaten. Das Kaliber lässt darauf schließen, dass die Angriffe mit M777-Haubitzen durchgeführt wurden, von denen die ukrainischen Streitkräfte Dutzende aus den USA, Australien und Kanada erhalten haben.

+++ 03:38 Habeck erwartet weitere Entlastungen +++

Wirtschaftsminister Robert Habeck geht in der Gaskrise von weiteren Entlastungen für mittlere und geringe Einkommen aus. "Selbst Gutverdiener schlucken, wenn sie statt 1500 plötzlich 4500 Euro im Jahr fürs Heizen bezahlen müssen", sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für Menschen mit mittleren oder geringen Einkommen seien diese Summen schlicht nicht darstellbar. Hier müsse die Regierung Entlastungen organisieren, und zwar auch 2023. "Ich bin mir sicher, dass das Finanzministerium dafür noch Vorsorge schaffen wird."

+++ 01:36 Selenskyj: Russlands Gesellschaft für Generationen "verkrüppelt" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht auch die russische Gesellschaft angesichts des Kriegs gegen sein Land für Jahrzehnte geschädigt. Die Ukraine werde sich "Menschlichkeit und Zivilisation" bewahren, sagt er in einer nächtlichen Video-Ansprache. "Aber die russische Gesellschaft mit so vielen Mördern und Henkern wird für Generationen verkrüppelt bleiben - und zwar aus eigener Schuld." Angesichts neuer Angriffe auf mehrere Regionen am Abend appelliert Selenskyj knapp fünf Monate nach Kriegsbeginn einmal mehr an seine Landsleute, Luftalarm nicht zu ignorieren. Zwischenzeitlich heulten die Sirenen im ganzen Land.

+++ 00:24 Kiew: Drei Tote bei Raketenangriff auf Dnipro +++

Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Dnipro sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Der zuständige Gouverneur, Valentin Resnitschenko, sagt, dass dabei zudem 15 Personen verletzt worden seien. Die Raketen hätten eine Industrieanlage und eine belebte Straße daneben getroffen. Derzeit werde geprüft, wie stark der Zerstörungsgrad der Infrastruktur sei.

+++ 23:06 Kiew: Mehr als 30 russische Logistik-Zentren zerstört +++

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen mehr als 30 Logistikzentren des russischen Militärs zerstört. Damit sei das Angriffspotenzial der russischen Streitkräfte signifikant geschwächt worden, sagt ein Sprecher des Verteidigungsministeriums im Fernsehen. Der Nachrichtenagentur Reuters sagt er, die Ziele seien durch Mehrraketenwerfer-Systeme zerstört wurden. Eine Überprüfung der Angaben ist nicht möglich.

+++ 22:08 Luftalarm in der ganzen Ukraine - Einschläge in Dnipro +++

Einen Tag nach dem verheerenden Raketenangriff in der westukrainischen Stadt Winnyzja herrscht in der gesamten Ukraine Luftalarm. In sozialen Netzwerken kursieren Videos und Fotos, die fliegende Raketen und Rauchwolken etwa in der südöstlichen Großstadt Dnipro zeigen. Auch der Gouverneur des zentralukrainischen Gebiets Poltawa, Dmytro Lunin, bestätigt Explosionen in Krementschuk. Eine weitere Rakete ist den Angaben des Odessaer Militärgouverneurs, Maxym Martschenko, zufolge über dem südukrainischen Gebiet abgeschossen worden. Details zu möglichen Opfern und zu Zerstörungen sind noch nicht bekannt.

+++ 21:41 USA widersprechen russischer Version des Angriffs auf Winnyzja +++

Die USA weisen die russische Darstellung zurück, wonach der Raketenangriff in der zentralukrainischen Stadt Winnyzja ein militärisches Ziel getroffen habe. "Ich habe keinen Hinweis, dass ein militärisches Ziel dort irgendwo in der Nähe war", sagt ein hochrangiger Vertreter des US-Verteidigungsministeriums. Vielmehr sehe das getroffene Objekt "wie ein Gebäude mit Wohnungen" aus. Die russischen Raketen waren am Donnerstag im Stadtzentrum von Winnyzja eingeschlagen, das Hunderte Kilometer von der Frontlinie entfernt liegt. Nach ukrainischen Angaben wurden mindestens 23 Menschen getötet, darunter drei Kinder.

+++ 20:50 Besatzer in der Südukraine drohen Kritikern mit Abschiebung +++

In besetzten Teilen der Ukraine drohen die von Russland eingesetzten Verwaltungen Bewohnern mit Ausweisungen auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet, wenn diese Kritik an der neuen Führung äußern. Damit solle die "Ordnung gewahrt" und "Bedrohungen der gesellschaftlich-politischen Stabilität" entgegengewirkt werden, heißt es in veröffentlichten Erlassen in den Gebieten Saporischschja und Cherson. Eine Abschiebung droht demnach unter anderem bei "Verunglimpfung" der Regierungsorgane und der Außenpolitik Russlands sowie der russischen Armee und der Besatzungsorgane. Bestraft werden sollen auf diese Weise auch ungenehmigte Demonstrationen oder die Störung von Schulbetrieb oder Referenden.

+++ 20:12 Gericht schickt Kremlgegner Piwowarow in Straflager +++

In Russland hat ein Gericht den Oppositionspolitiker Andrej Piwowarow zu vier Jahren Straflager verurteilt. Die Richter befinden den 40-Jährigen für schuldig, eine "unerwünschte Organisation" geleitet zu haben. Piwowarow und andere Regierungskritiker hingegen kritisieren das Verfahren als politisch motiviert. Piwowarow leitete bis zum Frühling 2021 die kremlkritische Organisation "Offenes Russland" - dann allerdings wurde diese zur "unerwünschten Organisation" erklärt und damit faktisch verboten.

