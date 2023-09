Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums im Schwarzen Meer mehrere ukrainische Marineboote und Drohnen mit Zielrichtung Krim zerstört. Flugzeuge der Schwarzmeerflotte hätten nordöstlich der Schlangeninsel drei militärische Schnellboote vom US-Typ Willard Sea Force mit Besatzung vernichtet, teilt das Ministerium mit. Die Boote seien in Richtung Halbinsel Krim unterwegs gewesen. Zuvor hatte das Ministerium mitgeteilt, dass die Flugabwehr in der Nacht auch Angriffe mit acht Drohnen nahe der Krim-Küste abgewehrt habe. Überprüfbar sind diese Angaben nicht.

+++ 06:01 Mehr als zwei Dutzend Drohnen über Kiew zerstört +++

Die ukrainische Luftverteidigung zerstört während der nächtlichen russischen Drohnenangriffe mehr als zwei Dutzend Drohnen über Kiew. Das berichtet die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt. Die im Iran hergestellten Shahed-Drohnen seien "in Gruppen und aus verschiedenen Richtungen in die Hauptstadt eingedrungen". Der Luftverteidigung sei es gelungen, mehr als zwei Dutzend Drohnen zu zerstören. Bürgermeister Klitschko zufolge gingen Drohnentrümmer in mindestens vier Stadtbezirken nieder. Berichten zufolge wurde eine Person im Bezirk Podilskyi verletzt.

+++ 04:50 Russland meldet Abschuss von Drohnen nahe der Krim +++

Das russische Militär hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums einen Drohnenangriff über dem Schwarzen Meer in der Nähe der Halbinsel Krim abgewehrt. Acht von der Ukraine aus gestartete unbemannte Fluggeräte seien zerstört worden, teilt das Ministerium mit. In der Erklärung auf Telegram gibt es keine Hinweise auf Schäden oder Verletzte.

+++ 03:05 Klitschko: "Drohnen fliegen immer noch auf Kiew zu!" +++

Russland greift Kiew wieder mit Drohnen an. "Die Luftabwehrkräfte arbeiten an den Angriffen", teilt die Behörde über Telegram mit."Drohnen fliegen immer noch auf Kiew zu!", schreibt auch Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Vorläufigen Informationen zufolge gäbe es einen Verletzten. Drohnentrümmer seien auf drei Bezirke gefallen, die ein Feuer in der Nähe eines Parks entfachten und Straßen getroffen hätten, fügt Klitschko hinzu. Mindestens fünf Explosionen seien am frühen Sonntag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu hören gewesen, berichten Zeugen.

+++ 01:36 90 Prozent der Ukrainer glauben an einen Sieg über Russland +++

90 Prozent der Menschen in der Ukraine glauben einer Umfrage zufolge daran, dass ihre Armee das gesamte Gebiet der Ukraine zurückerobern kann, nur sechs Prozent glauben das nicht. Das hat ein Umfrageinstitut in der Ukraine (Democratic Initiatives Foundation) für die "Bild am Sonntag" ermittelt. Alle Befragten leben in den von der Ukraine kontrollierten Gebieten. Demnach wollen 83 Prozent der Befragten eine weitere Gegenoffensive im nächsten Jahr, wenn die Ukraine in diesem Jahr nicht genügend Erfolge erzielt. 30 Prozent antworten auf die Frage, ob sie direkte Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland befürworten, um den Krieg zu beenden, mit Ja. 63 Prozent lehnen das ab.

+++ 23:46 Geheimdienstchef: Ukraine greift in Russland vor allem militärische Ziele an +++

Die ukrainischen Angriffe auf russischem Staatsgebiet richten sich nach Angaben von Geheimdienstchef Kyrylo Budanow hauptsächlich gegen militärische Ziele. Bei allen Zielen handele es sich um "Unternehmen aus dem militärisch-industriellen Komplex", sagt Budanow. Dies sei, was "uns von den Russen unterscheidet". Kürzlich sei etwa ein Standort angegriffen worden, an dem Chips für russische Iskander-Raketen hergestellt würden.

+++ 22:43 Neuer ukrainischer Verteidigungsminister fordert mehr schwere Waffen +++

Der neue ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov fordert die westlichen Unterstützer Kiews auf, seinem Land schnell mehr schwere Waffen zu liefern. "Wir sind dankbar für die geleistete Unterstützung", sagt Umerow auf einer Konferenz in Kiew in einer Rede. "Wir brauchen mehr schwere Waffen", fügt er hinzu. "Wir brauchen sie heute. Wir brauchen sie jetzt."

+++ 21:57 Kiews Geheimdienstchef: Gegenoffensive wird auch bei Kälte und Nässe weitergehen +++

Die Gegenoffensive der Ukraine gegen die russischen Streitkräfte wird auch beim Einsetzen des kälteren Wetters fortgesetzt, sagte Kiews Geheimdienstchef Kyrylo Budanow. "Die Kampfhandlungen werden auf die eine oder andere Weise fortgesetzt. Bei Kälte, Nässe und Schlamm ist es schwieriger zu kämpfen. Die Kämpfe werden weitergehen. Die Gegenoffensive wird weitergehen", sagte Budanow. Die Ukraine startete diesen Sommer eine Gegenoffensive, die innerhalb von drei Monaten mehr als ein Dutzend Dörfer im Süden und Osten zurückerobert hat, die jedoch durch riesige Minenfelder und stark verschanzte russische Streitkräfte erschwert wurde.

+++ 21:26 Pistorius ruft zu fortgesetzter Unterstützung der Ukraine auf +++

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ruft bei der Eröffnungszeremonie der Invictus Games in Düsseldorf zu fortgesetzter Unterstützung der Ukraine auf. "Wir dürfen niemals aufhören, die Ukraine zu unterstützen, solange es auch dauert", sagte Pistorius unter dem Beifall von 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. In den nächsten sieben Tagen finden in Düsseldorf die vom britischen Prinzen Harry begründeten paralympischen Sportfestivals für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten statt. Die Athletinnen und Athleten der Invictus Games seien beeindruckende Vorbilder, so Pistorius. "Ihr seid der Beweis dafür, dass es immer einen Weg nach vorn gibt." Sie zeigten auch, dass verletzte Soldatinnen und Soldaten nicht allein gelassen würden.

