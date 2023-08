Bei Angriffen auf russische Flugplätze in den vergangenen Tagen sind nach ukrainischen Angaben zwei TU-22-Langstrecken-Bomber zerstört und zwei weitere beschädigt worden. "Zwei wurden zerstört, zwei wurden beschädigt", sagt der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes (GUR), Kyrylo Budanow, in einem Fernsehinterview mit dem ukrainischen Dienst von Radio Free Europe/Radio Liberty. Eine fünfte Maschine sei möglicherweise getroffen worden. Sein Geheimdienst stehe in direktem Kontakt mit den Personen, die die Flugplätze angegriffen hätten. "Es handelte sich um Personen, die von russischem Territorium aus bestimmte Aufgaben erfüllten." Russland hatte von Drohnenangriffen auf die Militärflugplätze Solzy in der Region Nowgorod und Schajkowka in der Region Kaluga berichtet und erklärt, ein Kampfflugzeug sei beschädigt worden.

+++ 06:40 Ex-CIA-Chef glaubt, Wagner-Mitglieder müssen um ihr Leben fürchten +++

Der frühere US-Verteidigungsminister und frühere CIA-Direktor Leon Panetta nimmt an, dass Russland wahrscheinlich versuchen wird, die Kontrolle über die Gruppe Wagner nach dem mutmaßlichen Tod ihres Anführers Prigoschin zu übernehmen. Panetta glaubt, dass die Führung in Russland "sehr besorgt" darüber sei, "diese Leute im Grunde genommen weiterhin auf eigene Faust operieren zu lassen", sagt Panetta bei CNN. "Es würde mich daher nicht überraschen, wenn sie die Kontrolle über die Wagner-Gruppe in Afrika, Asien und wo auch immer sie sich befinden mag, übernehmen würden. Ich denke, dass die Mitglieder der Wagner-Gruppe deshalb auch um ihr eigenes Leben fürchten müssen."

+++ 06:31 Russland verkündet Drohnen-Abschüsse über eigenem Territorium +++

Russland schießt nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau drei ukrainische Drohnen ab. Zwei Drohnen seien über der Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine abgeschossen worden und eine weitere über der Region Kaluga, die näher an Moskau liegt.

+++ 06:04 Habeck beklagt Fehleinschätzungen des BND zu russischem Angriff +++

Vize-Kanzler Robert Habeck wirft dem Bundesnachrichtendienst Fehleinschätzungen zum russischen Angriff auf die Ukraine vor. In einem Interview mit dem Journalisten Stephan Lamby für das Buch "Ernstfall. Regieren in Zeiten des Krieges" beklagt der Grünen-Politiker, dass die Nachrichtendienste Großbritanniens und der USA schon während des russischen Truppenmarschs an der Grenze zur Ukraine sehr stark vor einem Krieg gewarnt hätten. "Andere Dienste haben gesagt: das ist eine Übung, es wird nicht zum Schlimmsten kommen. Aber es ist ja zum Schlimmsten gekommen." Auf die Frage, ob er die deutschen Dienste meine, antwortet Habeck laut Lamby: "Ja."

+++ 05:45 Militäranalyst: F-16-Kampfjets nicht kriegsentscheidend +++

Mit den versprochenen F-16-Kampfflugzeugen kann die Ukraine nach Einschätzung eines Militäranalysten zwar die Entfaltung der russischen Luftwaffe einschränken, aber ein "Gamechanger", also eine kriegsentscheidende Veränderung, sei dies nicht. Das sagt Niklas Masuhr, Forscher am Center for Security Studies der Universität ETH in Zürich. Gleichwohl wären die F-16, ebenso wie die in Deutschland diskutierte Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, ein qualitativer Sprung für die Verteidigung der Ukraine.

+++ 05:02 Baerbock von Sanktionen enttäuscht +++

Außenministerin Annalena Baerbock zeigt sich enttäuscht von der Wirkung der Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. "Eigentlich hätten wirtschaftliche Sanktionen wirtschaftliche Auswirkungen. Das ist aber nicht so. Weil eben die Logiken von Demokratien nicht in Autokratien greifen", sagt die Grünen-Politikerin in einem Interview mit dem Journalisten Stephan Lamby für dessen Buch "Ernstfall. Regieren in Zeiten des Krieges", das an diesem Donnerstag erscheint. "Wir haben erlebt, dass mit rationalen Entscheidungen, rationalen Maßnahmen, die man zwischen zivilisierten Regierungen trifft, dieser Krieg nicht zu beenden ist."

+++ 04:30 Luftangriffe auf Dnipro: Es gibt Verletzte +++

Die ukrainische Stadt Dnipro ist nach Angaben des Gouverneurs der Region in der Nacht Ziel russischer Angriffe. "Ein Treffer. Es gibt Verletzte", teilt Serhij Lyssak auf seinem Telegram-Kanal mit. Weitere Informationen liegen zunächst nicht vor.

+++ 03:57 EU-Militärführung zweifelt an Kiews Gegenoffensive +++

Die Militärführung der Europäischen Union ist skeptisch, ob die Ukraine alle von Russland besetzten Gebiete befreien kann. "Es bleibt fraglich, ob die volle Souveränität der Ukraine mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wiederhergestellt werden kann", sagt der Vorsitzende des Militärausschusses der EU, Robert Brieger, der "Welt". Die seit Juni laufende Gegenoffensive der Ukraine habe noch nicht Raum gewonnen. "Ich wäre auch vorsichtig, einen Durchbruch der ukrainischen Streitkräfte durch die russischen Verteidigungslinien zu erwarten. Die Zahl der Brigaden, die Kiew bei der Offensive zur Verfügung stehen, ist überschaubar. Andererseits hatte Russland über Monate Zeit, dicht gestaffelte und gut abgesicherte Verteidigungslinien aufzubauen." Der Ausschuss ist das höchste militärische Gremium der EU, ihm gehören die Generalstabschefs der 27 Mitgliedstaaten an.

+++ 02:50 Selenskyj-Berater: "Prigoschin hat sein eigenes Todesurteil unterschrieben" +++

Für den Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, war der aus Russland gemeldete Tod des Söldnerführers seit dessen Meuterei gegen den Kreml im Juni absehbar. "Prigoschin hat in dem Moment, als er 200 Kilometer vor Moskau stehen blieb, sein eigenes Todesurteil unterschrieben", sagt Podoljak der "Bild"-Zeitung. "Der Aufstand von Prigoschin im Juni hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin wirklich erschreckt" und habe absehbar zu Konsequenzen führen müssen, denn: "Putin verzeiht niemandem seine eigene Angst." Sollte sich die These bestätigen, dass der Absturz des Flugzeugs mit Prigoschin an Bord auf ein Mordkomplott zurückgehe, handele es sich um eine "demonstrative Beseitigung" und "ein direktes Signal an die Eliten (...), dass die brutalen Morde an den "eigenen Leuten" in Russland beginnen". Damit hätte Moskau aus Sicht Podoljaks auch ein Signal an die eigene Armee gesendet, "dass es dort wirklich keine Helden gibt und dass jede Illoyalität mit dem Tod bestraft wird".

+++ 02:10 Röttgen sieht Putin geschwächt +++

Der CDU-Außenpolitiker und Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen sieht Präsident Putin auch nach dem Tod Prigoschins geschwächt. "Entweder Putin oder Prigoschin - das blieb die Lage auch nach dem abgesagten Putsch", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ob die von Putin enthauptete Wagner-Gruppe sich nun erst recht zur Rebellion formiert oder sich führungslos fügt, ist eine offene Frage. Das Machtsystem Putins aber hat Risse bekommen, und das kann er nicht mehr stoppen."

+++ 01:20 Kiesewetter vermutet Mordauftrag Putins +++

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter vermutet, dass der russische Präsident Putin den Tod des Wagner-Chefs beauftragt hat. "Es war eine Frage der Zeit", sagte er in der Sendung "RTL Direkt" am Abend. "Dass es jetzt so rasch ging (...) und auch noch zehn weitere Tote in Kauf genommen wurden, zeigt die Brutalität des Systems Putin", erklärt er. Die mutmaßliche Ermordung Prigoschins sei eine "Warnung" auch für Deutschland, betont Kiesewetter. "Wir müssen uns im Klaren sein, dass dieses System nicht verhandelt (...) und nur die Sprache der Stärke versteht."

+++ 00:34 Britischer Geheimdienst: Prigoschins Ende "unvermeidlich" +++

Der frühere Leiter der Russlandabteilung des britischen Auslandsgeheimdienstes (MI6) nennt den gewaltsamen Tod von Prigoschin "unvermeidlich". Christoper Steele erläutert der BBC, dass der Flugzeugabsturz wahrscheinlich von jemandem hoch oben im russischen Sicherheitsapparat organisiert oder angeordnet worden sei, "vielleicht mit Putins stillschweigender Zustimmung". Der Söldnerchef "hatte viele Feinde, nur sehr wenige Verbündete innerhalb des Regimes, und in gewisser Weise war es unvermeidlich, dass dies sein Ende sein würde", sagt der britische Ex-Geheimdienstler.

+++ 23:06 Zehn Leichen geborgen - Suchaktion abgeschlossen +++

Die Leichen aller zehn Personen an Bord des abgestürzten Flugzeugs sind am Unfallort geborgen worden. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax. Die Suchaktion sei damit abgeschlossen, meldet Interfax unter Berufung auf Rettungsdienste.

+++ 22:06 Russische Luftfahrtbehörde: Wagner-Chef Prigoschin und Kommandeur Utkin sind tot +++

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, war nach Darstellung der russischen Luftfahrtbehörde an Bord des nördlich von Moskau abgestürzten Flugzeugs. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Auch der Kommandeur Dmitri Utkin habe sich an Bord befunden, heißt es. Er ist einer der Mitbegründer der Wagner-Gruppe und Neonazi. Bislang war von offizieller Seite nur bekannt gegegeben worden, dass beide sich auf der Passagierliste des Fluges befinden. Die Luftfahrtbehörde veröffentlicht zudem die Namen der weiteren Toten: Sergey Propustin, Evgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Chekalov, Nikolay Matuseev, Aleksei Levshin, Rustam Karimov und Kristina Raspopova.

+++ 21:36 Wagner-Söldnern nahestehender Kanal meldet nun selbst Tod von Chef Prigoschin +++

Der den Wagner-Söldnern nahestehende Kanal "Grey Zone", der kürzlich noch schrieb, man solle Informationen zum möglichen Tod von Söldner-Chef Prigoschin abwarten (siehe Eintrag 20.59 Uhr), spricht nun selbst von dessen Tod. In einem neuen Beitrag heißt es: "Der Leiter der Wagner-Gruppe, ein Held Russlands, ein wahrer Patriot seines Vaterlandes - Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin - wurde durch die Handlungen von Verrätern an Russland getötet." Wagner-Unterstützer werfen Russland vor, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Zuvor hatte bereits der Leiter der von Russland teilweise besetzten ukrainischen Region Saporischschja, Wladimir Rogow, auf Telegram behauptet, Führer der Wagner-Söldner hätten ihm den Tod von Prigoschin bestätigt (siehe Eintrag 20.36 Uhr).

+++ 21:16 Das Weiße Haus reagiert auf möglichen Tod von Söldner-Chef Prigoschin bei Flugzeugabsturz +++

Der mögliche Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz wäre nach Ansicht der US-Regierung keine Überraschung. "Wir haben gesehen, was (über den Absturz) berichtet wurde. Wenn es bestätigt wird, wäre es für niemanden eine Überraschung", erklärt die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Adrienne Watson. US-Präsident Joe Biden wurde nach Angaben des Weißen Hauses nach dem Flugzeugabsturz in Russland über die Lage auf dem Laufenden gehalten.

