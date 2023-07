Die russische Luftabwehr und Einheiten zur elektronischen Bekämpfung von Angriffen haben am frühen Morgen 28 ukrainische Drohnen abgeschossen. Das berichtet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Es seien keine Schäden entstanden oder Menschen verletzt worden.

+++ 06:54 Baerbock fordert Rückkehr verschleppter Kinder in die Ukraine +++

Außenministerin Annalena Baerbock fordert eine internationale Kraftanstrengung, um die von Russland aus der Ukraine verschleppten Kinder zu ihren Eltern zurückzubringen. "Trotz aller Differenzen sollte eine Überzeugung außer Frage stehen: Die deportierten Kinder gehören zu ihren Eltern", verlangte die Grünen-Politikerin vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Sie ergänzte: "Der Schrecken der deportierten ukrainischen Kinder ist die Spitze des Eisbergs des unsäglichen Leids, das der Krieg in Russland so vielen Kindern auf der ganzen Welt gebracht hat." "Seitdem ich von diesen Verbrechen erfahren habe, kann ich nicht aufhören, mir vorzustellen, wie ich mich fühlen würde, wenn diese Kinder meine eigenen beiden kleinen Töchter wären", sagte Baerbock. Sie ergänzte: "Wenn ein Angreifer nicht einmal vor Kindern Halt macht, verwandelt sich die Tragödie in schreckliche Unmenschlichkeit."

+++ 06:17 UN: Mehr als 9.000 Zivilisten seit Kriegsbeginn getötet +++

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 rund 9.300 Zivilisten gestorben. Das berichtet die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent". Demnach wurden 16.300 Menschen verletzt. Wie die UN-Vertreterin Rosemary DiCarlo angibt, sind unter den Toten 537 Kinder, 1.117 Kinder wurden verletzt.

+++ 04:36 Zahl der deutsch-ukrainischen Städtepartnerschaften verdoppelt +++

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat sich die Zahl der Partnerschaften zwischen deutschen und ukrainischen Städten mehr als verdoppelt. Vor Kriegsbeginn habe es 73 Städte-Partnerschaften oder -Freundschaften gegeben, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy. "Inzwischen sind viele Städte neu dazugekommen." Derzeit liege die Zahl bundesweit bei 167 formalisierten und nicht formalisierten Partnerschaften.

+++ 03:29 London weist Beteiligung an Krim-Angriff zurück +++

Großbritannien weist Anschuldigungen Russlands zurück, wonach britische Geheimdienste in einen Angriff auf die Krim-Brücke verwickelt gewesen sein könnten. "Dies ist eine unbegründete Spekulation Russlands, die wir nicht weiter kommentieren wollen", teilt ein Sprecher des britischen Außenministeriums mit. Der russischen Vize-Botschafter bei den Vereinten Nationen (UN), Dmitri Poljanskij, hatte vor dem Sicherheitsrat geäußert, dass britische Geheimdienste an dem Anschlag beteiligt gewesen sein könnten. "Ich habe von keinem der westlichen Sponsoren des Kiewer Regimes eine Verurteilung dieses Terroraktes gehört. Und wir müssen erst noch herausfinden, inwieweit westliche, insbesondere britische Geheimdienste an der Vorbereitung und Durchführung dieses Terroranschlags beteiligt waren. Zu viele Dinge deuten darauf hin."

+++ 02:51 Luftangriffe auf weitere Regionen im Süden und Osten +++

Nicht nur Odessa, auch andere Orte im Süden und Osten der Ukraine sind in der Nacht Luftangriffen der Russen ausgesetzt. Die Regionen Mykolajiw, Donezk, Cherson, Saporischschja und Dnipro seien von russischen Drohnenangriffen bedroht, teilt die ukrainische Luftwaffe bei Telegram mit. Russland setze möglicherweise auch ballistische Waffen ein, um die Regionen Poltawa, Tscherkassy, Dnipro, Charkiw und Kirowohradska anzugreifen. Der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper, rechnet mit mehreren Angriffswellen.

+++ 01:57 Russland attackiert Odessa wenige Stunden nach Ende von Getreideabkommen +++

Russland greift ukrainischen Angaben zufolge nur wenige Stunden nach Auslaufen des Getreideabkommens die Hafenstadt Odessa aus der Luft an. "Odessa: Luftabwehrkampf ist im Gange", teilt der Sprecher der ukrainischen Militärverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, über Telegram mit. Odessa ist ein wichtiger Schwarzmeerhafen für die Ausfuhr von Getreide. Das Abkommen zum Getreideexport aus der Ukraine ist vonseiten Russlands nicht verlängert worden. Die Ukraine will auch ohne Zusagen aus Moskau die Ausfuhren über das Schwarze Meer fortsetzen.

+++ 01:18 Blinken geißelt Aus von Getreidedeal als "skrupellos" +++

US-Außenminister Blinken bezeichnet die Aufkündigung des internationalen Getreideabkommens durch Russland als "skrupellos". Damit würden Lebensmittel als Waffe eingesetzt, kritisiert Blinken. Dies werde dazu führen, dass Lebensmittel an Orten, an denen sie dringend benötigt werden, schwerer zu bekommen sein und teurer würden. Schon jetzt reagiere der Markt. Russland müsse die Entscheidung wieder rückgängig machen.

+++ 00:24 Krim-Brücke laut Russland wieder für Autos befahrbar +++

Auf der durch Explosionen beschädigten Krim-Brücke ist der Autoverkehr nach russischen Regierungsangaben in der Nacht mit Einschränkungen wieder aufgenommen worden. Genutzt werde nur eine der zwei Fahrbahnen, teilt Vizeregierungschef Marat Chusnullin nach Angaben russischer Agenturen mit. Die strategisch wichtige Brücke auf die 2014 annektierte Halbinsel war in der Nacht auf Montag beschädigt worden. Nach russischen Angaben wurde sie mit unbemannten ferngesteuerten Booten angegriffen. Durch die Explosionen sackte ein Fahrbahnteil ab.

+++ 23:29 Selenskyj: Getreideabkommen auch ohne Russland +++

Um 23 Uhr ist das Getreideabkommen mit Russland offiziell ausgelaufen. Doch Selenskyj setzt auf Gespräche mit den Vereinten Nationen und der Türkei, um das Getreideabkommen auch ohne Moskau fortzusetzen. Dazu habe er Briefe an UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Präsident Recep Tayyip Erdogan geschrieben, sagt er in seiner Videoansprache. Russland habe die stabile Lebensmittelversorgung zerstört, doch die Staaten in Asien, in Afrika und Europa hätten ein Recht auf Stabilität. "Die Schwarzmeer-Getreideinitiative kann und sollte weitergehen - wenn ohne Russland, dann ohne Russland."

+++ 21:58 UN-Beauftragte warnt vor Ausweitung des Ukraine-Kriegs +++

Die UN-Spitzendiplomatin Rosemary DiCarlo warnt hat ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verlangt und vor einer Ausweitung. "Je länger dieser Krieg dauert, desto gefährlicher sind seine Folgen - einschließlich der Möglichkeit eines größeren Konflikts", sagt die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Zum "Wohle des ukrainischen Volkes und zum Wohle unserer Weltgemeinschaft" müsse der sinnlose, ungerechtfertigte Krieg aufhören, so die US-Amerikanerin weiter. Russland habe mit seinem Einmarsch ins Nachbarland gegen die UN-Charta und internationales Recht verstoßen.

+++ 21:26 Ukraine berichtet von russischen Angriffen im Osten +++

Das ukrainische Militär berichtet von intensiven russischen Angriffen im Osten des Landes. Die Lage sei schwierig, teilt der Kommandeur des Heeres, Generaloberst Olexander Syrskyj, mit. Im Raum Kupjansk im Gebiet Charkiw habe die russische Armee eine Offensive begonnen, um die ukrainischen Linien zu durchbrechen. Russland führt seit bald 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Derzeit ist eine ukrainische Gegenoffensiver in Gang. Auch der allabendliche Lagebericht des Generalstabs in Kiew erwähnt die Front bei Kupjansk als einen Schwerpunkt der Kämpfe. Die ukrainischen Truppen hielten dem Angriff aber stand, heißt es in dem Bericht.

+++ 20:58 Baerbock: Putin setzt erneut "Hunger als Waffe" ein +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verurteilt die Beendigung des Abkommens zu ukrainischen Getreideexporten durch Russland scharf. Baerbock sagt bei einem Besuch in New York, der russische Präsident Wladimir Putin setze "in seinem brutalen Angriffskrieg" gegen die Ukraine "erneut Hunger als Waffe gegen die ganze Welt" ein. "Dass der russische Präsident erneut verkündet hat, dass er die sogenannte Schwarzmeer-Initiative, mit der Getreide aus der Ukraine in die gesamte Welt gebracht wird, erneut unterbricht, macht deutlich, dass er weltweit auf die Schwächsten keine Rücksicht nimmt", sagt die Ministerin weiter. Sie fordert Putin "im Sinne des Friedens in der Welt" auf, Hunger nicht als Waffe einzusetzen.

+++ 20:29 Oppositionsführer in abtrünniger Region Moldaus tot aufgefunden +++

Der Oppositionsführer in Moldaus abtrünniger Region Transnistrien ist tot. Nach Angaben des Innenministeriums der Region wurde der 47-jährige Oleg Horjan in seinem Haus in Tiraspol tot aufgefunden. Das Ministerium macht keine Angaben zu einer möglichen Todesursache. Es erklärt jedoch, es gebe "Anzeichen eines gewaltsamen Todes". Horjan hatte als Vorsitzender der Kommunistischen Partei Transnistriens eine engere Beziehung zu Russland angestrebt.

+++ 20:06 USA fordern von Russland: "Entscheidung unverzüglich revidieren" +++

Die USA fordern Russland zur sofortigen Rückkehr zum internationalen Getreideabkommen mit der Ukraine auf. "Wir fordern Russland mit Nachdruck dazu auf, seine Entscheidung unverzüglich zu revidieren", schreibt ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Adam Hodge, auf Twitter. Die Aussetzung verschärfe die unsichere Versorgungslage bei Lebensmitteln und schade Millionen bedürftigen Menschen auf der ganzen Welt.

Frühere Entwicklungen lesen Sie hier.