Die Ukraine beklagt "massenhafte Zwangsumsiedlungen" ihrer Bürger aus den von Russland besetzten Gebieten im Osten und Süden. Das Außenministerium in Kiew erklärte, die Besatzungsverwaltung habe damit begonnen, Bürger aus der Region Cherson auf die annektierte Halbinsel Krim oder nach Russland zu bringen. "Ähnliche Abschiebungen werden von Russland auch in den Regionen Saporischschja, Luhansk und Donezk sowie auf der Krim vorgenommen." Das Ministerium beklagt zudem Plünderungen durch die russischen Soldaten in den betroffenen Regionen.

+++ 06:45 ISW: Russland "verschwendet" Reservisten in unbedeutenden Gebieten +++

Die russischen Streitkräfte haben einberufene Reservisten nach Einschätzung der US-Denkfabrik "Institute for the Study of War" (ISW) voreilig für Offensivoperationen im Westen der Region Donezk eingesetzt, um minimale und unbedeutende Gebietsgewinne zu erzielen.

+++ 06:24 Ukraine meldet Explosionen in Mykolajiw +++

Wie der "Kyiv Independent" berichtet, waren in der Nacht erneut mehrere Explosionen in Mykolajiw zu hören - wie auch der Luftalarm.

+++ 06:02 Ukraine: Russland verstärkt Kämpfe an einzelnen Frontabschnitten +++

Die ukrainische Armee berichtet von heftigen russischen Attacken in einigen Regionen . "Der Gegner hat die Intensität der Kämpfe an einzelnen Frontabschnitten verdreifacht - bis zu 80 Angriffe täglich", teilt der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, in seinem Telegram-Kanal mit, ohne Details zu nennen. Bei einem Telefonat mit NATO-Oberbefehlshaber Christopher Cavoli habe er die Lage an der Front besprochen. "Die Situation ist angespannt, aber unter Kontrolle", meint Saluschnyj.

+++ 05:50 Selenskyj: 4,5 Millionen Ukrainer ohne Strom +++

Wegen russischer Angriffe waren rund 4,5 Millionen Ukrainer zeitweise ohne Strom, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Video-Ansprache mitteilt. Betroffen seien Menschen in Kiew und zehn anderen Regionen gewesen. Er fordert örtliche Behörden auf, für eine Verringerung des Stromverbrauchs zu sorgen. Es sei jetzt nicht die Zeit für Leuchtreklamen oder angestrahlte Schaufenster-Auslagen.

+++ Putin weist Einmalzahlung von 3200 Euro für Soldaten in Ukraine an +++

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Auszahlung einer Einmalzahlung von 195.000 Rubel (3200 Euro) an Vertrags-Soldaten und Wehrpflichtige, die für den Dienst in der Ukraine einberufen wurden, angewiesen. In dem präsidialen Dekret heißt es, die Zahlungen dienten der "sozialen Unterstützung". Der Mindest-Sold für Vertrags-Soldaten beträgt 160.000 Rubel (2700 Euro), drei mal soviel wie der Durchschnitts-Lohn in Russland.

+++ Russland: Atom-U-Boot erfolgreich getestet +++

Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, ein neues, von einem Atomreaktor angetriebenes U-Boot sei erfolgreich gestestet worden und solle bald in Dienst gestellt werden. Das U-Boot habe erfolgreich ballistische Raketen vom Typ Bulawa abgefeuert. Bulawa-Raketen wurden entworfen, um atomare Sprengköpfe ins Ziel zu bringen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte im September mit Blick auf den Ukraine-Krieg erklärt, er würde - falls das notwendig werden sollte - Atomwaffen zur Verteidigung Russlands einsetzen.

+++ Selenskyj setzt auf Hilfe Israels nach Wahlsieg Netanjahus +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt nach dem Wahlsieg von Benjamin Netanjahu auf bessere Beziehungen zu Israel. Eine neue Seite der Zusammenarbeit könne nun aufgeschlagen werden, twittert er. "Die Ukraine und Israel teilen gemeinsame Werte und Herausforderungen, die nun eine effektive Zusammenarbeit erfordern", erklärt Selenskyj, ohne konkret zu werden. In der Vergangenheit hat die Ukraine wiederholt Israel um Luftabwehr-Systeme gebeten.

+++ 21:03 Russland erklärt 17 "Moskwa"-Seeleute für tot +++

Ein Gericht in Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim erklärt 17 Seeleute für tot, die nach dem Untergang des Raketenkreuzers "Moskwa" im April als vermisst galten. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium offiziell nur den Tod eines Matrosen des Kreuzers bestätigt. Weitere 27 galten als vermisst. Eine Quelle des russischen Exilmediums Meduza, die dem Kommando der Schwarzmeerflotte nahe steht, sprach jedoch vom Tod von 37 Menschen.

+++ 20:24 US-Verteidigungsminister: Ukrainer können Gebiet um Cherson zurückerobern +++

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zeigt sich zuversichtlich, dass die Ukrainer noch von russischen Truppen besetzte Gebiete auf der Westseite des Flusses Dnipro und rund um die Stadt Cherson zurückerobern können. "Ich glaube, dass sie dazu in der Lage sind", sagt Austin in Washington. "Am wichtigsten aber ist, dass die Ukrainer selbst glauben, dass sie dazu fähig sind", fügte er hinzu. Aus westlichen Sicherheitskreisen verlautete am Donnerstag bereits, dass Russland den Rückzug aus dem südukrainischen Cherson vorbereite.

+++ 19:46 Ukrainer aus Cherson kommen auf der Krim an +++

Wegen eines angeblich bevorstehenden Angriffs auf einen Staudamm evakuiert das russische Militär seit einigen Tagen Menschen aus Cherson. Einige von ihnen sind auf der Krim angekommen. Der Präsident der Ukraine, Wolodymir Selenskyj, bestreitet Angriffsabsichten in der Region. Im Gegenteil: Russland habe den Staudamm vermint.





