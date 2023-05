Nach Angaben von US-Präsident Joe Biden habe sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj eine "pauschale Zusicherung" gegeben, dass er keine vom Westen bereitgestellten F-16-Kampfflugzeuge einsetzen werde, um auf russisches Territorium vorzudringen. Das sagte Biden bei einer Pressekonferenz, wie die britische Zeitung "Guardian" berichtet. Die Kampfjets könnten jedoch "überall dort eingesetzt werden, wo sich russische Truppen in der Ukraine und der Region befinden", sagte Biden demnach. Am Rande des G7-Gipfels in Japan hatte der US-Präsident die bisherige Weigerung, F-16-Kampfjets an die Ukraine zu liefern, aufgegeben. Nun unterstützt das Land die Ausbildung ukrainischer Piloten an den Maschinen. Zudem soll mit anderen Partnern entschieden werden, wer wann wie viele Flugzeuge liefert. Konkrete Zahlen gibt es noch nicht.

+++ 06:38 Lula spielt Nicht-Treffen mit Selenskyj bei G7-Gipfel herunter +++

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva spielt die Bedeutung eines nicht zustande gekommenen bilateralen Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beim G7-Gipfel in Japan öffentlich herunter. "Die Sache ist ganz einfach", sagte Lula in einer Pressekonferenz, wie im brasilianischen Fernsehen zu sehen war. Demnach habe sich Selenskyj verspätet und sei nicht zum Treffen erschienen. Zuvor hatte Selenskyj auf die Frage, ob er darüber enttäuscht sei, nach englischer Übersetzung geantwortet, er glaube, dass Lula enttäuscht sei. Im Zusammenhang mit dem Überraschungsbesuch des ukrainischen Präsidenten in Hiroshima soll es in der brasilianischen Delegation beim G7-Gipfel Verstimmungen gegeben haben. Die Delegation war Medienberichten zufolge irritiert über den empfundenen Druck auf Brasilien und Indien, eine Ukraine-nahe Position auf den russischen Angriffskrieg anzunehmen. Selenskyj war am Samstag als Überraschungsgast in Hiroshima eingetroffen und hatte am Rande des G7-Gipfels mehrere Staats- und Regierungschefs getroffen, unter ihnen auch den indischen Regierungschef Narendra Modi.

+++ 06:10 Gouverneur: Russischer Luftangriff auf Dnipro in der vergangenen Nacht +++

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht einen Luftangriff auf die südostukrainische Stadt Dnipro geflogen. "Dank der Verteidigungskräfte haben wir den Angriff überstanden. Einzelheiten werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben", teilt der Gouverneur Serhij Lyssak auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Nachrichtenagentur RBC-Ukraine meldet, dass in Dnipro während der mehr als 90 Minuten dauernden Luftangriffswarnung etwa 15 Explosionen zu hören waren. Es war nicht sofort klar, ob es sich bei den Explosionen um die Zerstörung der Raketen durch ukrainische Luftabwehrsysteme handelte oder um einschlagende russische Raketen oder Drohnen.

+++ 05:44 Russland: F-16-Kampfjets werfen Frage zur NATO-Beteiligung auf +++

Eine Verlegung von US-F-16-Kampfjets in die Ukraine werfe nach den Worten des russischen Botschafters in den Vereinigten Staaten die Frage nach einer Beteiligung der NATO an dem Konflikt auf. Auch werde jeder ukrainische Angriff auf die Krim als Angriff auf Russland betrachtet werden, schreibt Anatoli Antonow auf dem Telegram-Kanal der Botschaft in Washington. "Es ist wichtig, dass die Vereinigten Staaten die russische Reaktion darauf genau kennen."

+++ 04:35 Kunstblut fließt über den roten Teppich in Cannes +++

Beim Filmfestival im französischen Cannes beschmiert sich eine in den Farben der ukrainischen Flagge gekleidete Frau mit Kunstblut. Vor der Vorführung des Films "Acide" stellt sie sich auf die Stufen des roten Teppichs und holt dann Beutel mit Kunstblut hervor. Diese reißt sie über ihrem Kopf auf. Anschließend wird sie von Sicherheitskräften abgeführt. Eine schriftliche Botschaft zum Zweck ihrer Aktion hatte die Frau nicht bei sich.

Sicherheitskräfte eilen herbei, während die Frau die roten Farbbeutel aufreißt. (Foto: AP)

+++ 03:29 Wien: "Russland wird für viele Jahre Bedrohung bleiben" +++

Österreich erwartet in den kommenden Jahren keinen Regimewechsel in Russland. "Ich gehe nicht davon aus, dass sich das politische System und die politische Führung in Russland bis zum Ende dieses Jahrzehnts substanziell verändern werden. Wir werden damit leben müssen, dass unser Verhältnis zu Russland gestört bleibt, weil das wichtigste Kapital fehlt: Vertrauen", sagt Außenminister Alexander Schallenberg der "Welt" vor dem heutigen Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Der Westen, die Ukraine eingeschlossen, werde sich künftig nicht darauf verlassen können, dass sich Russland an unterschriebene Verträge halten wird. "Russland wird für sehr viele Jahre eine Bedrohung bleiben. Die Ukraine braucht darum westliche Sicherheitsgarantien."

+++ 01:48 Video soll ukrainische Spezialeinheit in Bachmut zeigen +++

Eine ukrainische Spezialeinheit der Armee postet am Abend ein Video auf Facebook, das ihre Soldaten in Bachmut zeigt. Das Video sei am Sonntag aufgenommen worden, schreibt das Militär. Die Soldaten würden sich auf eine Kampfmission durch eine zerstörte, aber unbesiegte Stadt begeben. Ob das Video tatsächlich aktuell ist, lässt sich nicht überprüfen. Moskau behauptet, dass Bachmut gefallen sei. Kiew bestreitet das.

+++ 00:07 Gruppe Wagner will Donnerstag aus Bachmut abziehen +++

Nach der angeblichen vollständigen Eroberung der ostukrainischen Stadt Bachmut kündigt der russische Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin seinen Abzug für die nächsten Tage an. Die Wagner-Gruppe werde ihre Positionen an das russische Verteidigungsministerium übergeben, sagt Prigoschin in einer Audiobotschaft auf Telegram. Donnerstag wolle die Gruppe die Konfliktzone verlassen. Nach monatelangen erbitterten Kämpfen um Bachmut hatte Prigoschin am Samstag deren Eroberung verkündet. Die Ukraine hingegen wies Prigoschins Angaben als unwahr zurück.

